Первая реакция Путина на ответ США — Верховный Главком молчит, юрист действует!

Вчера стало известно о том, как Президент России отреагировал на письменные ответы США и НАТО по предложениям России в области европейской безопасности. Он не выступил с официальным комментарием, однако дал свою характеристику в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, информация о котором была опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин обратил внимание главы Франции на то, что в ответах США и НАТО не учтено:

Недопущение расширения НАТО;

Отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ;

Возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европы на позиции 1997 года.

Вопрос о том, как Запад собирается следовать принципу неделимости безопасности («никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других»), также был проигнорирован.

Тут стоит отметить, что это не стало какой-то сенсацией, так как Президент России лишь повторил уже попавшие в СМИ комментарии западных политиков, которые вовсю бахвалились своей несгибаемостью.

Вчера же, перед разговором с французским президентом, Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором основной темой стала внешняя политика и рассмотрение новой редакции «Концепции внешней политики Российской Федерации» с учетом изменений за последние 5 лет.

Нет сомнений, что в новой «Концепции внешней политики Российской Федерации» будут учтены ответы США и НАТО по нашим предложениям. В требовании к США изложить ответ в письменном виде можно усмотреть желание впоследствии использовать эти, теперь уже официальные документы, в формировании и изменении важнейших внутренних документов определяющих действия России на долгие годы вперед.

Одним из важнейших таких документов является «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации», самая свежая редакция которой была утверждена 2 июля 2021 года. 3-й пункт 1-го раздела данной Стратегии гласит:

«Настоящая Стратегия основана на неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности Российской Федерации и социально-экономического развития страны».

Что означает прямую зависимость любых действий России в социально-экономической сфере внутри страны от утвержденной Стратегии, которая, в свою очередь, может быть изменена с учетом обновленной «Концепции внешней политики Российской Федерации».

После обновления всех вышеперечисленных документов, у России появляется широкое пространство для маневров в юридическом поле. Предположим, что в новой «Концепции по внешней политике», официальный и задокументированный отказ США и НАТО будет формально указан как свидетельство прямой угрозы со стороны западных «партнеров». Это неминуемо повлечет за собой внесение изменений в «Стратегию национальной безопасности», которая станет рассматривать как самих западных «партнеров» так и любые организации находящиеся в их юрисдикции (государственные и частные) в качестве субъектов, потенциально способных причинить ущерб национальным интересам России.

Что это означает? Очень многое!

Например, можно будет одним щелчком пальцев запретить деятельность любой западной организации на территории России, и этот запрет будет иметь четкое юридическое основание — всё согласно основополагающим документам Российской Федерации в сфере безопасности. Организация может быть любого масштаба и сферы деятельности — начиная с многочисленных НКО и заканчивая крупными промышленными предприятиями, выкачивающими из наших недр народное достояние.

При этом остается возможность для проявления гибкости в отношении западных предприятий. Если без чьих-то услуг мы пока обойтись не можем — трогать не будем. Более того, если какая либо страна из числа стран-агрессоров вдруг передумает и даст необходимые письменные гарантии самостоятельно, без оглядки на США и НАТО, деятельность их предприятий на нашей территории может быть наоборот простимулирована некими преференциями в сравнении с другими западными компаниями.

Тот факт, что Владимир Путин является высококлассным юристом — ни для кого не секрет. «Ультиматумом» брошенным в адрес США он решает сразу несколько задач, даже невзирая на содержание ответа. Подготовка соответствующих нормативно-правовых документов является необходимым этапом в деле освобождения России от экономической экспансии западных стран.

Пока весь мир горячо обсуждает то, в какой стране Россия разместит свои ракеты, наш Президент готовит почву для экономического противостояния с Западом и зачистки нашей территории от экономической экспансии осуществленной в 90-е годы западными компаниями.

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