Поле битвы – бытовая идеология. Александр Роджерс

Вот в чём американцы достигли по-настоящему высоких успехов – это в пропаганде. Они интегрировали её во все сферы своей жизни.

Когда говорят про американскую пропаганду, обычно вспоминают про Голливуд, реже – про интерпретацию фактов в СМИ. Но на самом деле они внедрили промывание мозгов везде, начиная с компьютерных игр и заканчивая образом жизни.

“Вторую мировую выиграли американские десантники еврейского происхождения под предводительством Бреда Питта на танке, спасая японцев от ядерных бомбардировок со стороны СССР”

Среднестатистический американец, мозг которому промывали всю его никчёмную жизнь, свято уверен, что Вторую мировую выиграли американские десантники еврейского происхождения под предводительством Бреда Питта на танке (и под прикрытием капитана Америка), спасая японцев от ядерных бомбардировок со стороны СССР.

И на этом убеждении строится вся убогая картина мира среднестатистического американца. Но оно (убеждение в избранности США) же не возникает само по себе. Книг американцы не читают, так откуда? Из фильмов, телевизионных программ и компьютерных игр.

Один из моих учителей называл это «бытовая идеология». И зачастую она сильнее, чем формальная идеологическая теория, поскольку внедряется вроде как ненавязчиво (в отличие от наглядной агитации), «на подкорку».

Приведу несколько примеров. Возьмём недавно взломанную компьютерную игру «Rise of Tomb Raider». Повествование о том, как «расхитительница гробниц» Лара Крофт ищет в Сибири Китеж-град, чтобы завладеть артефактом под названием «Божественный Источник».

Повествование идёт в наше время, борется Лара с тайной религиозной организацией «Троица». И, спрашивается, при чём здесь антисоветская пропаганда? Но по ходу сюжета раскиданы «записи из прошлого», рассказывающие про ГУЛАГ, сталинские репрессии, страшные «совьеты» (кстати, они намеренно пишут «Soviet Union» вместо «Council Union», не переводя смысл – потому что «совет» подразумевает как раз истинно демократическую, народную форму управления). Есть даже отдельный квест на срезание раскиданных по территории советских знамён.

Почему русские не сделают компьютерную игру, которая по ходу основного повествования рассказывала бы про геноцид индейцев, какой богатой, самобытной и прекрасной была их культура, про одеяла с оспой и «доллар за женский скальп, 50 центов – за детский»? Давно пора! Причём обязательно англоязычную, причём обязательно категории «трипл A».

А в прошлом году выходила какая-то дебильная канадская стратегия, где, играя за русских (повествование, кстати, тоже идёт от имени политзаключённого, который сидит в ГУЛАГе) нужно было сжигать собственных крестьян и расстреливать отступающих солдат из пулемётов заградотрядами.

Тогда удалось добиться того, чтобы эту игру запретили к дистрибуции на территории России (невелика потеря, игрушка была откровенно убогая). Но почему бы не сделать хоррор по мотивам концлагеря в Андерсонвилле, где американцы морили американцев голодом и подвергали пыткам и унижениям? Духи невинно убиенных, мстящие потомкам своих мучителей, все дела.

Американцы крайне оперативно обслуживают свои элиты, осуществляя идеологическое окормление масс в соответствии с возникающими потребностями. В этом году в США выборы, и вот уже снимается сериал «BrainDead», высмеивающий республиканцев, делаются отдельные моды для игр «Hearts of Iron 4» и «Civilization 5», издевающиеся над Трампом.

Или та же «Бондиана», по сюжетам которой можно смело отслеживать колебания идеологической линии США, кого американский истеблишмент нынче считает своим главным врагом – русские, русские, русские, китайцы, террористы, арабы. Скажите мне, какова вероятность, что в следующем эпизоде Бонд будет помогать крымско-татарским «борцам за независимость» в их борьбе против «тоталитарного генерала КГБ Распутина (или Двапутина)»?

А что российский Минкульт? Какой даёт ответ супостатам? Снимает плагиаторское УГ под названием «Ночные стражи» за 230 миллионов рублей. Шаблонное, стереотипное, с убогими спецэффектами (не понимаю, на что там можно потратить такое количество денег).

Может, я не прав, тогда поправьте меня. Но я считаю, что это частники могут снимать любой отстой, это их личные проблемы. А государственное министерство должно снимать

а) «нетленку» (классику или современные шедевры) для развития культуры;

б) патриотические фильмы, воспитывающие любовь к Родине;

в) коммерчески выгодные проекты, для финансирования других задач и направлений.

Если удаётся совместить, то вообще круто.

Но зачем снимать на государственные деньги откровенное убожество, не имеющее ни художественной ценности, ни смысловой нагрузки?

Ради коммерции, с целью срубить бабла? Ну так за первые несколько дней проката (премьерные, когда на фильмы обычно идёт больше всего людей) собрали менее 14 миллионов рублей, то есть это откровенный провал. Вложили 230, собрали 14 – а где PROFIT?! Что делают с менеджерами, которые выпускают убыточные коммерческие проекты? Правильно, их выгоняют пинком под зад!

В то же время я полтора года ношусь с проектом компьютерной игры для соцсетей про героическую оборону Донбасса. Тим Кирби занимается краудфандингом для настольной патриотической игры (недавно был обзор у Дмитрия «Гоблина» Пучкова). На «бумстартере» также висят несколько проектов патриотических компьютерных игр.

Но эти проекты, на которые не нужны десятки миллионов рублей, не интересны «министерству вторичной культуры», занимающемуся третьесортным копированием западной попсы.

Или куча документальных фильмов о Донбассе снимается добровольцами на свои деньги или на собранные пожертвования. Эти проекты тоже не интересны министерству культуры.

В своё время Невзоров сделал единственную хорошую вещь в своей жизни – снял фильм «Чистилище» про Первую чеченскую. Фильм тяжёлый, но очень сильный (я недавно его пересматривал). Почему бы не снять коммерчески успешный и одновременно патриотический боевик про защитников Донбасса? И/или про наших разведчиков в Сирии?

Не, пластилиновое говнецо про упырей в Москве а-ля «Ночной позор» снимать интереснее.

Я художник, так вижу: студия мультипликации «Мельница» сделала за последние несколько лет гораздо больше для пропаганды патриотизма («Богатырями» и «Крепостью»), чем всё Министерство культуры РФ.

Может, разгоним министерство, а деньги отдадим мультипликаторам?

Александр Роджерс, специально для News Front

