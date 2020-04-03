Что говорили об отечественных авто Хрущёв, Брежнев и Горбачёв

Мы продолжаем изучать высказывания известных политических деятелей СССР и России об отечественном автопроме. В первой части рассказа мы вспомнили Николая II, Ленина и Сталина. Теперь обратимся к периоду от 1950-х до развала СССР.

Хрущёв

Считается, что отношение Никиты Сергеевича к служебным автомобилям было гораздо проще, чем у Сталина – в силу скромности требований. Широко известна его любовь к кабриолету ЗИС-110, так подходившему под открытый характер Хрущёва.

Однако изначально Никита Сергеевич впечатлялся именно иностранной техникой: в 1944 году, осматривая захваченные трофеи – закрытый Maybach и кабриолет Cadillac-61, на которых немцы прорывались из ставки Гитлера под Винницей – Никита Сергеевич остался так очарован Кадиллаком, что решил оставить его себе, и раскатывал на нём по послевоенному Киеву даже после того, как Сталин приказал чиновникам в крупных городах избавиться от иномарок. Только пойдя на повышение и перебравшись в Москву, Хрущёв пересел на открытый семиместный ЗИС-110.

Были случаи, когда Хрущёв демонстрировал ревностное отношение к состоянию дел в отечественном автопроме. Именно демонстрировал, и очень в своём духе. Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев на ЗИС-110 Б