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Что говорили об отечественных авто Хрущёв, Брежнев и Горбачёв

Мы продолжаем изучать высказывания известных политических деятелей СССР и России об отечественном автопроме. В первой части рассказа мы вспомнили Николая II, Ленина и Сталина. Теперь обратимся к периоду от 1950-х до развала СССР.

Хрущёв

Считается, что отношение Никиты Сергеевича к служебным автомобилям было гораздо проще, чем у Сталина – в силу скромности требований. Широко известна его любовь к кабриолету ЗИС-110, так подходившему под открытый характер Хрущёва.

Однако изначально Никита Сергеевич впечатлялся именно иностранной техникой: в 1944 году, осматривая захваченные трофеи – закрытый Maybach и кабриолет Cadillac-61, на которых немцы прорывались из ставки Гитлера под Винницей – Никита Сергеевич остался так очарован Кадиллаком, что решил оставить его себе, и раскатывал на нём по послевоенному Киеву даже после того, как Сталин приказал чиновникам в крупных городах избавиться от иномарок. Только пойдя на повышение и перебравшись в Москву, Хрущёв пересел на открытый семиместный ЗИС-110.

Были случаи, когда Хрущёв демонстрировал ревностное отношение к состоянию дел в отечественном автопроме. Именно демонстрировал, и очень в своём духе.1457711758_nikita_hrushev.jpgГенеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев на ЗИС-110 Б

Например, на знаменитой Всесоюзной выставке 1959 года, помимо колы, джаза и цветных телевизоров, американская сторона представляла автомобили – Ford, Buick, Lincoln, Imperial… И когда Ричард Никсон (на тот момент – сенатор) поддел Хрущёва предложением «накормить СССР хлебом», Никита Сергеевич ответил запальчиво.
А МЫ БУДЕМ СТРОИТЬ ДЛЯ ВАС АВТОМОБИЛИ!

Н. С. Хрущёв о советских автомобилях для США

Минавтопрому было дано поручение освоить выпуск автомобиля класса Ford Fairlane, который так поразил Хрущёва на выставке. Правда, из этой затеи ничего не вышло. Зато некоторые машины с выставки, оставшиеся в СССР, в частности Buick Invicta и Chevrolet Corvette, были впоследствии переданы «проверенным товарищам» в личное пользование. Именно при Хрущёве возникла практика закупки советскими заводами иностранной техники для «изучения аналогов», и этому, очевидно, способствовал личный пример Никиты Сергеевича. Из многочисленных зарубежных поездок он часто привозил автомобили, которые впоследствии дарил. Например, Mercedes-Benz 300SL Gullwing (знаменитое «крыло чайки») с инжекторным мотором Хрущёв передал Ленинградскому НИИ топливной аппаратуры. Роскошный Rolls-Royse Silver Cloud чёрного цвета был передан интернату старых большевиков – как бы «в память» об Ильиче. А осенью 1959 года, уже после Всесоюзной выставки, Хрущёв вернулся из поездки в США с красным Cadillac Fleetwood 75 Limousine с бархатным салоном и кондиционером.
autowp.ru_cadillac_fleetwood_seventy-five_limousine_10.jpgCadillac Fleetwood 75 Limousine
Некоторые историки говорят, что после этого глава государства потребовал доработать отечественный ЗИЛ-111 по американским канонам – чтобы как Кадиллак, «только лучше» – и именно так появился ЗИЛ-111Г, хотя иные утверждают, что модернизированный ЗИЛ был рождён в результате заимствования черт внешности сразу у нескольких «американцев». Говорят также, что в кремлёвском гараже у этого автомобиля было даже собственное прозвище – Григорий. Впрочем, несмотря на столь нетривиальную особенность, а также освежённую внешность и применённый в интерьере первый отечественный кондиционер, техническая начинка автомобиля осталась почти неизменной.
zil_111g_1 (1).jpgЗИЛ-111Г
 
Да и положение дел в массовом автопроме, несмотря на однажды высказанное желание закидать США советскими автомобилями, при Хрущёве было далёким от технологических прорывов. Зампред совета министров Алексей Николаевич Косыгин во время посещения АЗЛК в оценках увиденного на производстве не стеснялся.
НЕУЖЕЛИ ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ЭТО ПОЗОРИЩЕ НАШЕ? А МЫ ЕЩЕ СЮДА ИНОСТРАНЦЕВ ВОДИМ!

А. Н. Косыгин об АЗЛК

Косыгин был тем человеком, который год за годом пытался доказать идею качественных перемен в автопроме, в частности посредством постройки в стране нового автомобильного завода с привлечением иностранных партнёров. Но когда на заседании Политбюро Косыгин принялся развивать эти идеи, Хрущёв оборвал его довольно грубо.
СЕЙЧАС НЕ ДО ЛЕГКОВЫХ МАШИН, НАДО ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ, НАДО БРОСИТЬ СИЛЫ НА ПРОИЗВОДСТВО АВТОБУСОВ, ТРОЛЛЕЙБУСОВ, ТОГО, ЧТО НУЖНО ВСЕМУ НАРОДУ, А ЛЕГКОВУШКИ ПОДОЖДУТ!

Н. С. Хрущёв о строительстве в СССР нового автозавода

Отстоять свою идею Косыгину всё же удалось, но случилось это позже – когда у власти уже стоял Леонид Ильич Брежнев.

Брежнев

На очередном заседании Политбюро Косыгин, сменивший Хрущёва на посту председателя совета министров, привлёк соратников и разыграл-таки свой козырь: министр автомобильной промышленности Александр Михайлович Тарасов выступил с докладом, в котором рассказывал о положении дел в автопроме и говорил о необходимости постройки нового завода с использованием зарубежного опыта, а Дмитрий Фёдорович Устинов, бывший глава Минобороны, курировавший вопросы военно-промышленного комплекса, возразил, что имея такую «оборонку», ничего не стоит освоить новый завод своими собственными силами. И тогда Косыгин предложил строить два завода – один по советским «лекалам», а второй – с иностранцами. Идея была принята, и в результате появилось два завода: Ижмаш на 220 000 автомобилей в год и ВАЗ с годовой мощностью в 660 000 авто.
zil_114_3.jpgЗИЛ-114
 
Известно, что сам Брежнев, использовавший в служебных поездках ЗИЛ-114, был заядлым автомобилистом, лихим водителем и коллекционером автомобилей. Три машины ему лично подарил президент США Ричард Никсон, и однажды он даже прокатился в Lincoln Continental, за рулём которого сидел советский генсек. Молва утверждает, что на одном из поворотов они едва не убились, Брежнев после поездки хвалил автомобиль за хорошую управляемость, а Никсон дипломатично отвечал, что тут всё дело в водителе. Коллекция Брежнева насчитывала несколько десятков (по другим оценкам – несколько сотен) иномарок, но не только роскошные «американцы» – «немцы», «японцы», «итальянцы» и «британцы» тоже были Брежневу по душе. На Горьковском автозаводе для него подготовили вездеход ГАЗ-24-95 – по сути, «двадцать четвёрка», поставленная на агрегаты УАЗ-469 – и один из пяти созданных в 1974 году автомобилей обслуживал Брежнева в охотничьем поместье Завидово. Остальные машины проходили тестирование в милиции Горького и области, однако в серию авто, к сожалению, не пошло.
ГАЗ-24-95
А на ВАЗе 1979 году специально для «дорогого Леонида Ильича» построили автомобиль, который получил обиходное название «полседьмого». Случилось это после представления руководству страны моделей ВАЗ-2105 и -2107, до серийного производства которых было ещё довольно далеко, а Брежнев пожелал подарить такую машину кому-то из членов семьи. В результате появился уникальный автомобиль, кузов и интерьер которого представлял гибрид «шестёрки» и «семёрки» – отсюда и название.
12-4.jpgВАЗ 2106 «полседьмого»
Но вот что удивительно. Брежнев, при котором автопром действительно «задышал» – как минимум появились два крупнейших завода, ВАЗ и КАМАЗ, а УАЗ освоил принципиально новую модель – не оставил ни одного высказывания об отечественных автомобилях. А если они и были, то до нас не дошли. Единственный случай по указанной теме, о котором можно найти упоминания, относится скорее к уже затронутому нами разряду курьёзных полулегенд. Ходили слухи, что на подведении итогов «производственного соревнования», где рассматривались варианты перспективных внедорожников, Москвич-2150 и ВАЗ-2121, Леонид Ильич поперхнулся и долго не мог откашляться, опершись рукой о кузов второго из упомянутых автомобилей. Якобы именно это было трактовано помощниками, как решение о том, какой из внедорожников ставить на производство.
autowp.ru_azlk_lk_moskvich-2150_eksperimentalnyj_10.jpg
autowp.ru_azlk_lk_moskvich-2150_eksperimentalnyj_9 (1).jpgМосквич-2150

Л. И. Брежнев (якобы) о ВАЗ-2121 Нива

Другая легенда говорит, что на том смотре Леонид Ильич после презентации ВАЗ-2121 остался весьма впечатлён и в свойственной себе манере резво уселся за руль и дал по газам, приведя в замешательство охрану. Третья версия такая: интересы ВАЗа активно лоббировал Косыгин, и он-то и уговорил генсека на «тольяттинский» вариант. А может быть, Нива оказалась просто лучше, чем Москвич. Кстати, сам Брежнев никогда не был на ВАЗе, хотя в Тольятти (ранее – Ставрополь-на-Волге) бывал, а в самом регионе – неоднократно.
autowp.ru_vaz_2121_niva_predserijnyj_1.jpgВАЗ-2121
Однажды А.Н. Косыгин присутствовал на обязательной процедуре по вручению и подтверждению Знака качества, которую проходил автомобильный транспорт, выпускающийся в СССР. Подойдя к автомобилю ГАЗ-53, Алексей Николаевич заметил, что за решёткой радиатора, на которой гордо красовался Знак качества, видна ржавая рамка радиатора…
СЕГОДНЯ ЖЕ ПОЗВОНИТЕ ДИРЕКТОРУ ГАЗА И СКАЖИТЕ, ЧТО Я СНЯЛ С ЕГО АВТОМОБИЛЯ ЗНАК КАЧЕСТВА.

А. Н. Косыгин об автомобиле ГАЗ-53autowp.ru_gaz_53-12_3.jpgГАЗ 53-12 '1983–92

В 1970-х Минобороны, которым руководил Устинов, поручило Волжскому автозаводу создать военный джип-амфибию. К середине 1980-х годов такая машина, спроектированная на базе серийной Нивы ВАЗ-2122 Река, была полностью отработана по конструкции, всесторонне испытана и готова к производству.Автомобиль получился во всех отношения удачный. Однажды летом Устинов отдыхал в санатории Волжский Утёс недалеко от Тольятти и наведался на завод. Генеральный директор Валентин Иванович Исаков показал ему амфибию и спросил, нравится ли автомобиль. Устинов ответил утвердительно. Тогда Исаков сказал: «Нам нужно шесть миллионов рублей, и через год вы будете получать по 500 таких автомобилей каждый год». Ответ Устинова был обескураживающим.
У МЕНЯ ТАКИХ ДЕНЕГ НЕТ.

Д. Ф. Устинов о запуске в производство ВАЗ-2122 Река

В общем, уникальный автомобиль, который имел внешность военного джипа, но при этом ещё мог и плавать, в серию не пошёл – только лишь из-за одной этой фразы Устинова. Труд разработчиков пропал зря, а Министерство обороны осталось должно ВАЗу сумму порядка полумиллиона рублей.
autowp.ru_vaz_2122_seriya_600_3.jpgВАЗ 2122 Река серия 600 '1987

Горбачёв

Что касается Михаила Сергеевича Горбачёва, то он в служебных целях пользовался лимузином ЗИЛ-41047 (суть – в четвёртый раз обновлённый «брежневский» ЗИЛ-114), к автомобильной промышленности относился благосклонно, но к самим машинам – совершенно без фанатизма. Видимо желая подчеркнуть, что в отличие от Брежнева, коллекционированием автомобилей он не занимается, Горбачёв передал подаренный ему в США Pontiac Grand Prix СЕ Coupe 1989 года на АЗЛК, чтобы машину изучили советские конструкторы, и тем самым в некотором роде продолжил, осознанно или нет, хрущёвскую традицию. На дверях автомобиля красовались инициалы Горбачёва и его супруги Раисы Максимовны – «МG» и «RG».
autowp.ru_pontiac_grand_prix_coupe_1.jpgPontiac Grand Prix СЕ Coupe
 
А немного раньше, 8 апреля 1986 года, чета Горбачёвых была в Тольятти на ВАЗе. По ходу их визита в Научно-технический центр дизайнер Владимир Ярцев, видя, что к президенту не пробиться, протянул альбом с фотографиями новейших разработок Раисе Максимовне. Супруга Горбачёва не осталась равнодушной.
МИША, А У НАС ТАКОЙ МАШИНКИ НЕТ!

Р. М. Горбачёва о прототипах ВАЗа X1 и X2

Юмор ситуации заключался в том, что футуристичные минивэны X1 и X2 были по факту всего лишь пластилиновыми макетами в масштабе 1:5, удачно «вписанными» в окружающий пейзаж – площадку на испытательном треке и проезд главного конвейера завода. Вазовцы, поняв, какие именно «машинки» понравились Раиса Максимовне, жутко напряглись: а ну как сейчас попросят подготовить такой автомобиль для президента? Но Горбачёв, взглянув в альбом, поступил проще. Он подписал его.
scan10306.jpgВАЗ X1 и X2
МОЁ САМОЕ ГЛАВНОЕ ПОЖЕЛАНИЕ: ВАЗ ДОЛЖЕН СТАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЕМ В АВТОСТРОЕНИИ В МИРЕ.

М. С. Горбачёв о Волжском автозаводе

Спустя пять месяцев после этого визита и, собственно, благодаря ему, было принято правительственное постановление о создании на АВТОВАЗе отраслевого Научно-технического центра по легковому автомобилестроению. Правда, отраслевым вазовский НТЦ так и не стал, потому что автомобильные заводы, заказы которых должен был выполнять центр, в последующие годы по большей части либо переживали глубочайший кризис, либо просто перестали существовать. Как перестала существовать и страна под названием СССР. В следующей части нашего рассказа поговорим о том, как относились к отечественному автопрому Ельцин, Жириновский, Лужков, а также другие известные политики конца XX – начала XXI веков.
 
Осталось только добавить, что нынешний президент в данный момент ездит на машине нашей разработки. Наши умеют делать машины, просто до сих пор они были задвинуты в дальний угол.Приезд Путина на лимузине Aurus Senat на инаугурацию 7 мая не был разовой демонстративной акцией: президент России действительно пересел на отечественный автомобиль и пользуется им повседневно.Об этом свидетельствует множество видеороликов опубликованные на Youtube и в Instagram. А теперь на такие машины поступают из-за рубежа заказы, хоть это и штучный товар.
история
Светлана Митленко

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