Что говорили об отечественных авто Хрущёв, Брежнев и Горбачёв

Хрущёв
Считается, что отношение Никиты Сергеевича к служебным автомобилям было гораздо проще, чем у Сталина – в силу скромности требований. Широко известна его любовь к кабриолету ЗИС-110, так подходившему под открытый характер Хрущёва.Однако изначально Никита Сергеевич впечатлялся именно иностранной техникой: в 1944 году, осматривая захваченные трофеи – закрытый Maybach и кабриолет Cadillac-61, на которых немцы прорывались из ставки Гитлера под Винницей – Никита Сергеевич остался так очарован Кадиллаком, что решил оставить его себе, и раскатывал на нём по послевоенному Киеву даже после того, как Сталин приказал чиновникам в крупных городах избавиться от иномарок. Только пойдя на повышение и перебравшись в Москву, Хрущёв пересел на открытый семиместный ЗИС-110.
Были случаи, когда Хрущёв демонстрировал ревностное отношение к состоянию дел в отечественном автопроме. Именно демонстрировал, и очень в своём духе.Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев на ЗИС-110 Б
А МЫ БУДЕМ СТРОИТЬ ДЛЯ ВАС АВТОМОБИЛИ!
Н. С. Хрущёв о советских автомобилях для СШАМинавтопрому было дано поручение освоить выпуск автомобиля класса Ford Fairlane, который так поразил Хрущёва на выставке. Правда, из этой затеи ничего не вышло. Зато некоторые машины с выставки, оставшиеся в СССР, в частности Buick Invicta и Chevrolet Corvette, были впоследствии переданы «проверенным товарищам» в личное пользование. Именно при Хрущёве возникла практика закупки советскими заводами иностранной техники для «изучения аналогов», и этому, очевидно, способствовал личный пример Никиты Сергеевича. Из многочисленных зарубежных поездок он часто привозил автомобили, которые впоследствии дарил. Например, Mercedes-Benz 300SL Gullwing (знаменитое «крыло чайки») с инжекторным мотором Хрущёв передал Ленинградскому НИИ топливной аппаратуры. Роскошный Rolls-Royse Silver Cloud чёрного цвета был передан интернату старых большевиков – как бы «в память» об Ильиче. А осенью 1959 года, уже после Всесоюзной выставки, Хрущёв вернулся из поездки в США с красным Cadillac Fleetwood 75 Limousine с бархатным салоном и кондиционером.
НЕУЖЕЛИ ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ЭТО ПОЗОРИЩЕ НАШЕ? А МЫ ЕЩЕ СЮДА ИНОСТРАНЦЕВ ВОДИМ!
А. Н. Косыгин об АЗЛККосыгин был тем человеком, который год за годом пытался доказать идею качественных перемен в автопроме, в частности посредством постройки в стране нового автомобильного завода с привлечением иностранных партнёров. Но когда на заседании Политбюро Косыгин принялся развивать эти идеи, Хрущёв оборвал его довольно грубо.
СЕЙЧАС НЕ ДО ЛЕГКОВЫХ МАШИН, НАДО ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ, НАДО БРОСИТЬ СИЛЫ НА ПРОИЗВОДСТВО АВТОБУСОВ, ТРОЛЛЕЙБУСОВ, ТОГО, ЧТО НУЖНО ВСЕМУ НАРОДУ, А ЛЕГКОВУШКИ ПОДОЖДУТ!
Н. С. Хрущёв о строительстве в СССР нового автозаводаОтстоять свою идею Косыгину всё же удалось, но случилось это позже – когда у власти уже стоял Леонид Ильич Брежнев.
БрежневНа очередном заседании Политбюро Косыгин, сменивший Хрущёва на посту председателя совета министров, привлёк соратников и разыграл-таки свой козырь: министр автомобильной промышленности Александр Михайлович Тарасов выступил с докладом, в котором рассказывал о положении дел в автопроме и говорил о необходимости постройки нового завода с использованием зарубежного опыта, а Дмитрий Фёдорович Устинов, бывший глава Минобороны, курировавший вопросы военно-промышленного комплекса, возразил, что имея такую «оборонку», ничего не стоит освоить новый завод своими собственными силами. И тогда Косыгин предложил строить два завода – один по советским «лекалам», а второй – с иностранцами. Идея была принята, и в результате появилось два завода: Ижмаш на 220 000 автомобилей в год и ВАЗ с годовой мощностью в 660 000 авто.
Л. И. Брежнев (якобы) о ВАЗ-2121 НиваДругая легенда говорит, что на том смотре Леонид Ильич после презентации ВАЗ-2121 остался весьма впечатлён и в свойственной себе манере резво уселся за руль и дал по газам, приведя в замешательство охрану. Третья версия такая: интересы ВАЗа активно лоббировал Косыгин, и он-то и уговорил генсека на «тольяттинский» вариант. А может быть, Нива оказалась просто лучше, чем Москвич. Кстати, сам Брежнев никогда не был на ВАЗе, хотя в Тольятти (ранее – Ставрополь-на-Волге) бывал, а в самом регионе – неоднократно.
СЕГОДНЯ ЖЕ ПОЗВОНИТЕ ДИРЕКТОРУ ГАЗА И СКАЖИТЕ, ЧТО Я СНЯЛ С ЕГО АВТОМОБИЛЯ ЗНАК КАЧЕСТВА.
А. Н. Косыгин об автомобиле ГАЗ-53ГАЗ 53-12 '1983–92
У МЕНЯ ТАКИХ ДЕНЕГ НЕТ.
Д. Ф. Устинов о запуске в производство ВАЗ-2122 РекаВ общем, уникальный автомобиль, который имел внешность военного джипа, но при этом ещё мог и плавать, в серию не пошёл – только лишь из-за одной этой фразы Устинова. Труд разработчиков пропал зря, а Министерство обороны осталось должно ВАЗу сумму порядка полумиллиона рублей.
ГорбачёвЧто касается Михаила Сергеевича Горбачёва, то он в служебных целях пользовался лимузином ЗИЛ-41047 (суть – в четвёртый раз обновлённый «брежневский» ЗИЛ-114), к автомобильной промышленности относился благосклонно, но к самим машинам – совершенно без фанатизма. Видимо желая подчеркнуть, что в отличие от Брежнева, коллекционированием автомобилей он не занимается, Горбачёв передал подаренный ему в США Pontiac Grand Prix СЕ Coupe 1989 года на АЗЛК, чтобы машину изучили советские конструкторы, и тем самым в некотором роде продолжил, осознанно или нет, хрущёвскую традицию. На дверях автомобиля красовались инициалы Горбачёва и его супруги Раисы Максимовны – «МG» и «RG».
МИША, А У НАС ТАКОЙ МАШИНКИ НЕТ!
Р. М. Горбачёва о прототипах ВАЗа X1 и X2Юмор ситуации заключался в том, что футуристичные минивэны X1 и X2 были по факту всего лишь пластилиновыми макетами в масштабе 1:5, удачно «вписанными» в окружающий пейзаж – площадку на испытательном треке и проезд главного конвейера завода. Вазовцы, поняв, какие именно «машинки» понравились Раиса Максимовне, жутко напряглись: а ну как сейчас попросят подготовить такой автомобиль для президента? Но Горбачёв, взглянув в альбом, поступил проще. Он подписал его.
МОЁ САМОЕ ГЛАВНОЕ ПОЖЕЛАНИЕ: ВАЗ ДОЛЖЕН СТАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЕМ В АВТОСТРОЕНИИ В МИРЕ.
М. С. Горбачёв о Волжском автозаводеСпустя пять месяцев после этого визита и, собственно, благодаря ему, было принято правительственное постановление о создании на АВТОВАЗе отраслевого Научно-технического центра по легковому автомобилестроению. Правда, отраслевым вазовский НТЦ так и не стал, потому что автомобильные заводы, заказы которых должен был выполнять центр, в последующие годы по большей части либо переживали глубочайший кризис, либо просто перестали существовать. Как перестала существовать и страна под названием СССР. В следующей части нашего рассказа поговорим о том, как относились к отечественному автопрому Ельцин, Жириновский, Лужков, а также другие известные политики конца XX – начала XXI веков.
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