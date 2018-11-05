1931. Москва Брэнсона Деку в оригинальном виде

Случайно наткнулся на часть оригинальных снимков Брэнсона еще не запоротых последующей раскраской. Насколько лучше они выглядят, чем привычные нам «цветные» вы сможете убедиться сами. Главное, что это действительно оригинал, а не те обесцвеченные поделки, что можно часто встретить в сети.
Москва. Владимирские ворота
Москва. Тверская застава
Москва. Уличная сцена с людьми в очереди
Москва. Китай-город
Москва. Уличная сцена с людьми в очереди
Москва. Большой театр
Москва. «Торгсин» на одной из улиц Москвы
Москва. Улица Китай-города
Москва. Универмаг Мосторг
Москва. Отель Метрополь
Москва. Большой театр
Москва. Второй Московский Художественный театр
Москва. Театральная площадь
Москва. Часовня Целителя Пантелеймона Афонского
Москва. Театральный проезд в сторону Лубянской площади
Дом культуры завода «Каучук»
Москва. У памятника Пушкину
Москва. Сухарева башня
Москва. Уличная сцена
Третьяковская галерея
Москва. Уличная сцена с людьми в очереди
Кузнецкий Мост
Охотный ряд
Москва. Храм Христа Спасителя
Москва. Советская площадь. Институт Ленина
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