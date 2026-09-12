Рассказы о животных. Хвостатые герои СВО

Испокон веков собака не только лучший друг человека, но и прекрасный защитник. Порой четвероногие готовы жертвовать собой, чтобы спасти жизнь людям. Даже на СВО хвостатые герои не раз выручали солдат. Некоторым из них уже поставили памятники. 5 историй о героических подвигах собак на СВО.

К сожалению, в вооружённых конфликтах невозможно обойтись без жертв. Страдают не только люди, но и животные. За время СВО собаки уже не раз спасали наших солдат от гибели, порой ценой собственной жизни. Их храбрость и человеколюбие поражают до глубины души и не оставляют никого равнодушным. Это истории пяти собак-героев, которые помогли Российской армии.

Пёс Балбес атаковал дрон Пёс Балбес набросился на дрон, чтобы спасти солдат, но сам погиб.

Собака по кличке Балбес (именно так назвали её солдаты) прибилась к военным и стала жить с ними. Балбес часто ходил на задания вместе с бойцами, но во время очередной вылазки пёс героически погиб. На российские позиции залетел украинский дрон. Поняв, что эта штука несёт опасность, и увидев, что все люди разбегаются, собака кинулась на неё, схватила зубами. Балбес скончался на месте, но спас жизнь солдат. Хозяин собаки рассказал, что в память о хвостатом друге военные атаковали несколько объектов ВСУ и уничтожили их. Каждый снаряд подписывали "Балбес".

Собака Варя сообщила об опасности Собака Варя спасла наших бойцов, вовремя предупредив об опасности.

Варя прибилась к военным, будучи ещё щенком, и быстро влилась в коллектив. Военные полюбили её, а она их. В ноябре, когда солдаты пошли за боеприпасами, дворняжка решила сопроводить их.

Пока бойцы грузили припасы, над ними уже кружил дрон. Первой опасность заметила Варя и сразу же начала громко лаять. Именно благодаря ей люди смогли оперативно укрыться от атаки. Собака побежала следом, но осколок от дрона попал ей прямо в живот. Варя погибла героем. Недавно её номинировали на премию "Мой ласковый и нужный зверь".

Пёс Донбасс спас шестерых бойцов Пёс Донбасс предупредил бойцов о нападении беспилотников и спас им жизнь.

Кобель по кличке Донбасс жил вместе с солдатами из Иркутской области. Во время очередной атаки беспилотника Донбасс смог спасти жизнь шестерым солдатам. Пёс часто предупреждал о приближающихся дронах, как и в ночь с 27 на 28 июня. К сожалению, в этот раз он погиб. Атака произошла на палаточный городок, когда её не ждали, но Донбасс услышал приближение дрона и предупредил солдат, однако сам спрятаться не успел. Похоронили овчарку со всеми почестями.

Овчарка Сармат Герою СВО овчарке по кличке Сармат поставили памятник в Коми. Овчарка Сармат стала настоящим талисманом для российских военных. Пёс чуял беспилотники за километр, знал, с какой стороны идёт враг, и всегда как будто отпугивал вражеские снаряды. Иногда Сармат даже подрабатывал психологом — он внимательно слушал сослуживцев, никогда не перебивал, а главное, хранил все их тайны в строжайшем секрете. Солдаты считают, что украинцы специально охотились на собаку, слишком уж хорошо она помогала нашим. Сармат погиб, подорвавшись на растяжке. О героическом псе даже сняли документальный фильм, а чуть позже открыли сбор денег для установки скульптуры Сармата.

Доблестная Леся кинулась под пули, защищая бойцов Доблестная Леся ценой своего хвоста защитила любимых солдат, кинувшись на пули.

Бездомная собака привлекла внимание военнослужащих, которые решили взять её под свою защиту и дать имя. Леся быстро привязалась к солдатам, ожидая их возвращения и радуясь каждой встрече. Однажды, когда военные разгружали машину, Леся внезапно начала громко лаять, почувствовав опасность. Несмотря на попытки успокоить собаку, бойцы вскоре поняли, из-за чего их четвероногая подруга была на взводе — начался обстрел. Леся бросилась к одному из бойцов, защищая от пуль собой. К сожалению, осколок оторвал ей половину хвоста.

Бойцы СВО оперативно оказали помощь своей четвероногой защитнице — они унесли её в укрытие, обработали рану и обеспечили усиленным питанием. Леся быстро пошла на поправку, сохраняя боевой дух даже без хвоста. К сожалению, жизнь собаки по кличке Леся трагически оборвалась в июне 2023 года, когда она погибла в результате крушения Каховской ГЭС.

Солдаты любят собак и не прочь делить с ними убежище и еду, ведь они становятся прекрасными товарищами, которые всегда придут на помощь. Человеческое тепло — самая главная награда для четвероногих друзей. К сожалению, на СВО им небезопасно, ведь они спасают людей, не жалея себя.

И еще две истории.

Лабрадор Кэт из Иркутска 4 месяца спасала бойцов СВО Четыре месяца собака провела в зоне СВО. Фото: питомник К-9.

Мягкий диван и теплая квартира сменились на будку в Иркутском питомнике «К-9». Жизнь 1,5 годовалого лабрадора по кличке Кэт кардинально изменилась, когда хозяина призвали служить в сентябре прошлого года в рамках частичной мобилизации. Любимого питомца сибиряк доверил соседке-пенсионерке. Женщина же в силу возраста не смогла справиться с молодой и активной собакой. Так, Кэт оказалась в питомнике. Тогда никто и представить не мог, что хвостатая станет настоящим ангелом-хранителем для целой роты. Четыре месяца собака провела в зоне СВО. И скоро ее ждет вторая командировка «за ленточку».

Хозяина мобилизовали, а собаку оставить было не с кем

- Когда коллеги привезли Кэт из квартиры пожилой сибирячки, сразу приметил, что собака породистая, - рассказывает КП-Иркутск директор питомника «К-9» Вячеслав Славин. - Лабрадоры послушные и верные. Подумал, что нужно будет проверить на пригодность к минно-розыскной службе. Она отлично себя проявила. У Кэт хорошее обоняние и внимание.

Тогда Кэт отправили на курс подготовки. В течение двух месяцев она училась находить ловушки, мины. У Кэт хорошее обоняние и внимание. Фото: питомник К-9.

- Кэт должна была помогать нам в экспедициях «Зоодозор» - спасение домашних животных на Донбассе. Но в марте за помощью обратилась женщина из Ангарска, - говорит Вячеслав.

- Ее муж, сапер, ушел добровольцем на СВО и нуждался в минно-разыскной собаке. Оказалось, он кинолог. Тогда решили одолжить ему Кэт. Она была питомцем мобилизованного, поэтому решили именно ее передать другому военнослужащему.

Пряталась в укрытие, подавая знак бойцам

Сибирячка сама закупила для Кэт специальное снаряжение и необходимый корм, нашла сопровождающего в самолет. И уже 12 марта Кэт вылетела из аэропорта Иркутска. Путь ей предстоял неблизкий, пункт назначения - город Луганск.

- На территории СВО Кэт пробыла с военным из Ангарска четыре месяца, спасала наших бойцов от минометных атак. Когда начинала срабатывать запускающая установка, лабрадор пряталась в укромное место. Бойцы сразу понимали, что к чему. Также мастерски находила мины и ловушки. Единственное, в начале она боялась взрывов. К шуму автомата ее приучили еще в питомнике, - говорит директор питомника.

– А к хлопкам не было возможности адаптировать, но спустя время Кэт к ним привыкла.

Кэт отправили на курс подготовки. В течение двух месяцев она училась находить ловушки, мины. Фото: питомник К-9.

В июле боец и Кэт вернулись из зоны СВО домой. У военного закончился контракт. Сейчас сибиряк находится на реабилитации, а Кэт рядом с ним.

- Сибиряк привязался к лабрадору. Ведь она была не только верным и преданным другом, но и надежным помощником, - говорит Вячеслав. - И пока продолжается реабилитация, не будем его тревожить. Но минно-разыскная собака должна приносить пользу. Планируем отправить ее повторно на СВО, чтобы она защищала наших бойцов, спасала жизни.

Другая история тоже о живой собаке.

Подобрал щенком Осенью 2022 года боец СВО из Бурятии подобрал в зоне боевых действий щенка и назвал его Дочей. Фото: из личного архива героев публикации

- Брата нет с нами уже почти полтора года. Но собака помнит его. Недавно я пересматривала видеоролики, которые он снимал из зоны СВО. Доча внимательно вслушивалась в его голос, реагировала…

Боец СВО из Бурятии подобрал в зоне боевых действий щенка и назвал его Дочей. Мужчина хотел подарить животному дом и перевезти его к себе на малую родину, когда ему представится отпуск. Однако осуществить это он не успел… В феврале 2023 года боец погиб от танкового снаряда. Планы погибшего осуществила его родная сестра. С помощью волонтеров Доча преодолела несколько тысяч километров, чтобы воссоединиться с семьей любимого хозяина. Как складывается их жизнь сейчас?

Подобрал и назвал Дочей

- Андрей отправился в военкомат, когда узнал, что Леша получил повестку. Он всю жизнь заботился о брате и переживал за него, - рассказывала сестра погибшего бойца Екатерина.

– Ребята вместе прошли военную подготовку и их направили в Донецк. Андрей был гранатометчиком, а Леша его помощником. Сибиряк отправился на СВО вслед за родным младшим братом. Фото: из личного архива героев публикации

В один из дней службы, в разрушенной деревне Андрей обнаружил щенка. Найденыш оказался девочкой и был на улице совершенно один. Сибиряк не смог оставить кроху там и забрал с собой.

В один из дней службы, в разрушенной деревне Андрей обнаружил щенка. Фото: из личного архива героев публикации

- Назвал Дочей, так как всегда мечтал иметь детей. Обзавестись собственной семьей, он, к сожалению, не смог. Щенок поселился с братом прямо в блиндаже. Доча спала в его ногах. Андрей делил с ней солдатский обед, играл, пытался дрессировать. Она очень радовала его и помогала отвлечься в тяжелую минуту…

Помогли добраться до дома

Как рассказывает Екатерина, Доча жила вместе с Андреем прямо в окопах. Мужчина оборудовал для нее спальное место в ногах. Боец несколько месяцев делился с малышкой едой, а она в ответ дарила ему свою преданность и любовь.

- Брат просил меня отправить ему в посылке витамины для Дочи, ошейники на вырост, миски. Он очень сильно успел привязаться к ней. В марте у Андрея был запланирован отпуск. Он хотел перевезти собаку домой. Даже ездил с ней в ветклинику, чтобы поставить необходимые прививки. Доча жила вместе с Андреем прямо в окопах. Фото: из личного архива героев публикации

Однако в свой день рождения Екатерина узнала страшную новость: Андрей погиб. Бойца ранил осколок танкового снаряда. Ранения оказались несовместимы с жизнью. Утрата близкого человека стала тяжелым испытанием для женщины. Сибирячка занималась подготовкой к похоронам. Но все время ей не давала покоя мысль о том, что в Донецке осталась Доча – собака, которую так любил ее брат. Екатерина решила забрать ее к себе. Бойца ранил осколок танкового снаряда, ранения оказались несовместимы с жизнью. Фото: из личного архива героев публикации

- Планировалось, что собаку привезет Алексей, когда приедет на похороны брата. Но на тот момент у Дочи еще не был готов ветеринарный паспорт. Я обратилась к волонтерам.

Неравнодушные люди из разных уголков страны объединились, чтобы помочь Доче добраться до своего нового дома. Сначала животное доставили в Волноваху, оттуда – в Донецк. Затем зоозащитники перевезли собаку в Москву, а после отправили на поезде в Улан-Удэ. Долгожданная встреча Екатерины и Дочи состоялась ранним утром на перроне городского вокзала.

Помнит хозяина

С того момента прошло уже полтора года. За это время Доча окончательно обжилась в новой семье.

- Выросла. Ростом не сильно большая, но очень злая к чужакам. Настоящий охранник! Мы ее даже в ограде не выпускаем, чтобы случайно не убежала за ворота, - рассказывает Екатерина.

– Ходим гулять по улице на поводке. Она очень любит бегать, энергии у нее хоть отбавляй!

За полтора года Доча окончательно обжилась в новой семье. Фото: из личного архива героев публикации

Сибирячка рассказывает, что свое военное прошлое Доча не забыла: собака до сих пор боится громких залпов салюта и в этот момент старается где-то запрятаться. Но в будку при этом не лезет.

- Мы хотели ее в доме оставить жить, но ей там было некомфортно. Привыкла в детстве к окопной жизни. Пришлось селить на улицу. Доча очень умненькая! Воспринимает нас как хозяев. Понимает, если ругаем ее за какой-нибудь проступок. Очень любит есть витамины.

Екатерина признается, что несмотря на истечение времени, она до сих пор не может привыкнуть к мысли о том, что ее родного брата с ней нет.

- В комнате стоит портрет Андрея, рядом с ним статуэтки ангелочков. Моя 4-летняя дочка помнит его, и, когда хочет взять в руки ангелочка, будто спрашивает у дяди: «Андрюша, можно я возьму?». А затем на меня смотрит и говорит, что, мол, он разрешил. У меня в этот момент сердце просто разрывается, конечно. Брат очень любил детей! Брат Екатерины также продолжает нести службу на СВО. Фото: из личного архива героев публикации

В дом к Екатерины часто приезжают сослуживцы Андрея и Алексея. Младший брат, к слову, продолжает нести службу на СВО, но в настоящий момент проходит врачебную комиссию по состоянию здоровья.

- Доча, когда видит людей в военной форме, даже не лает на них. А вот если во двор заходит кто-то незнакомый в обычной одежде, то прямо с цепи срывается и лает, - рассказывает Екатерина.

- Недавно при ней слушала голосовые записи, которые отправлял мне Андрей, различные видеозаписи, где он играет с собакой и зовет ее по кличке. Доча внимательно прислушивалась, поднимала уши наверх. Я думаю, что она все еще его помнит!