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Мы из Советского Союза

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Рассказы о животных. Хвостатые герои СВО

Испокон веков собака не только лучший друг человека, но и прекрасный защитник. Порой четвероногие готовы жертвовать собой, чтобы спасти жизнь людям. Даже на СВО хвостатые герои не раз выручали солдат. Некоторым из них уже поставили памятники.5 историй о героических подвигах собак на СВО. Обложка © VK / Инцидент Барнаул, © dobrovserdce / Андрей Мухин5 историй о героических подвигах собак на СВО.
К сожалению, в вооружённых конфликтах невозможно обойтись без жертв.

Страдают не только люди, но и животные. За время СВО собаки уже не раз спасали наших солдат от гибели, порой ценой собственной жизни. Их храбрость и человеколюбие поражают до глубины души и не оставляют никого равнодушным. Это истории пяти собак-героев, которые помогли Российской армии.

 

Пёс Балбес атаковал дронПёс Балбес набросился на дрон, чтобы спасти солдат, но сам погиб. Фото © Telegram / zimenkinПёс Балбес набросился на дрон, чтобы спасти солдат, но сам погиб.
Собака по кличке Балбес (именно так назвали её солдаты) прибилась к военным и стала жить с ними. Балбес часто ходил на задания вместе с бойцами, но во время очередной вылазки пёс героически погиб. На российские позиции залетел украинский дрон. Поняв, что эта штука несёт опасность, и увидев, что все люди разбегаются, собака кинулась на неё, схватила зубами. Балбес скончался на месте, но спас жизнь солдат. Хозяин собаки рассказал, что в память о хвостатом друге военные атаковали несколько объектов ВСУ и уничтожили их. Каждый снаряд подписывали "Балбес".

Собака Варя сообщила об опасностиСобака Варя спасла наших бойцов, вовремя предупредив об опасности. Фото © VK / Инцидент РубцовскСобака Варя спасла наших бойцов, вовремя предупредив об опасности.
Варя прибилась к военным, будучи ещё щенком, и быстро влилась в коллектив. Военные полюбили её, а она их. В ноябре, когда солдаты пошли за боеприпасами, дворняжка решила сопроводить их.

Пока бойцы грузили припасы, над ними уже кружил дрон. Первой опасность заметила Варя и сразу же начала громко лаять. Именно благодаря ей люди смогли оперативно укрыться от атаки. Собака побежала следом, но осколок от дрона попал ей прямо в живот. Варя погибла героем. Недавно её номинировали на премию "Мой ласковый и нужный зверь".

 

Пёс Донбасс спас шестерых бойцовПёс Донбасс предупредил бойцов о нападении беспилотников и спас им жизнь. Фото © Telegram / irk_onfПёс Донбасс предупредил бойцов о нападении беспилотников и спас им жизнь.
Кобель по кличке Донбасс жил вместе с солдатами из Иркутской области. Во время очередной атаки беспилотника Донбасс смог спасти жизнь шестерым солдатам. Пёс часто предупреждал о приближающихся дронах, как и в ночь с 27 на 28 июня. К сожалению, в этот раз он погиб. Атака произошла на палаточный городок, когда её не ждали, но Донбасс услышал приближение дрона и предупредил солдат, однако сам спрятаться не успел. Похоронили овчарку со всеми почестями.

Овчарка СарматГерою СВО овчарке по кличке Сармат поставят памятник. Фото © VK / barahlolkavluzeГерою СВО овчарке по кличке Сармат поставили памятник в Коми.Овчарка Сармат стала настоящим талисманом для российских военных. Пёс чуял беспилотники за километр, знал, с какой стороны идёт враг, и всегда как будто отпугивал вражеские снаряды. Иногда Сармат даже подрабатывал психологом — он внимательно слушал сослуживцев, никогда не перебивал, а главное, хранил все их тайны в строжайшем секрете. Солдаты считают, что украинцы специально охотились на собаку, слишком уж хорошо она помогала нашим. Сармат погиб, подорвавшись на растяжке. О героическом псе даже сняли документальный фильм, а чуть позже открыли сбор денег для установки скульптуры Сармата.

Доблестная Леся кинулась под пули, защищая бойцовДоблестная Леся ценой своего хвоста защитила любимых солдат, кинувшись на пули. Фото © VK / ДОБРО МИРА - ВОЛОНТЁРЫ КРЫМАДоблестная Леся ценой своего хвоста защитила любимых солдат, кинувшись на пули.
Бездомная собака привлекла внимание военнослужащих, которые решили взять её под свою защиту и дать имя. Леся быстро привязалась к солдатам, ожидая их возвращения и радуясь каждой встрече. Однажды, когда военные разгружали машину, Леся внезапно начала громко лаять, почувствовав опасность. Несмотря на попытки успокоить собаку, бойцы вскоре поняли, из-за чего их четвероногая подруга была на взводе — начался обстрел. Леся бросилась к одному из бойцов, защищая от пуль собой. К сожалению, осколок оторвал ей половину хвоста.
Бойцы СВО оперативно оказали помощь своей четвероногой защитнице — они унесли её в укрытие, обработали рану и обеспечили усиленным питанием. Леся быстро пошла на поправку, сохраняя боевой дух даже без хвоста. К сожалению, жизнь собаки по кличке Леся трагически оборвалась в июне 2023 года, когда она погибла в результате крушения Каховской ГЭС.
Солдаты любят собак и не прочь делить с ними убежище и еду, ведь они становятся прекрасными товарищами, которые всегда придут на помощь. Человеческое тепло — самая главная награда для четвероногих друзей. К сожалению, на СВО им небезопасно, ведь они спасают людей, не жалея себя. 
И еще две истории.
Лабрадор Кэт из Иркутска 4 месяца спасала бойцов СВОЧетыре месяца собака провела в зоне СВО. Фото: питомник К-9.
Мягкий диван и теплая квартира сменились на будку в Иркутском питомнике «К-9». Жизнь 1,5 годовалого лабрадора по кличке Кэт кардинально изменилась, когда хозяина призвали служить в сентябре прошлого года в рамках частичной мобилизации. Любимого питомца сибиряк доверил соседке-пенсионерке. Женщина же в силу возраста не смогла справиться с молодой и активной собакой. Так, Кэт оказалась в питомнике. Тогда никто и представить не мог, что хвостатая станет настоящим ангелом-хранителем для целой роты. Четыре месяца собака провела в зоне СВО. И скоро ее ждет вторая командировка «за ленточку».
Хозяина мобилизовали, а собаку оставить было не с кем
- Когда коллеги привезли Кэт из квартиры пожилой сибирячки, сразу приметил, что собака породистая, - рассказывает КП-Иркутск директор питомника «К-9» Вячеслав Славин. - Лабрадоры послушные и верные. Подумал, что нужно будет проверить на пригодность к минно-розыскной службе. Она отлично себя проявила. У Кэт хорошее обоняние и внимание.
Тогда Кэт отправили на курс подготовки. В течение двух месяцев она училась находить ловушки, мины.У Кэт хорошее обоняние и внимание. Фото: питомник К-9.
- Кэт должна была помогать нам в экспедициях «Зоодозор» - спасение домашних животных на Донбассе. Но в марте за помощью обратилась женщина из Ангарска, - говорит Вячеслав.
- Ее муж, сапер, ушел добровольцем на СВО и нуждался в минно-разыскной собаке. Оказалось, он кинолог. Тогда решили одолжить ему Кэт. Она была питомцем мобилизованного, поэтому решили именно ее передать другому военнослужащему.
Пряталась в укрытие, подавая знак бойцам
Сибирячка сама закупила для Кэт специальное снаряжение и необходимый корм, нашла сопровождающего в самолет. И уже 12 марта Кэт вылетела из аэропорта Иркутска. Путь ей предстоял неблизкий, пункт назначения - город Луганск.
- На территории СВО Кэт пробыла с военным из Ангарска четыре месяца, спасала наших бойцов от минометных атак. Когда начинала срабатывать запускающая установка, лабрадор пряталась в укромное место. Бойцы сразу понимали, что к чему. Также мастерски находила мины и ловушки. Единственное, в начале она боялась взрывов. К шуму автомата ее приучили еще в питомнике, - говорит директор питомника.
– А к хлопкам не было возможности адаптировать, но спустя время Кэт к ним привыкла.
Кэт отправили на курс подготовки. В течение двух месяцев она училась находить ловушки, мины. Фото: питомник К-9.
В июле боец и Кэт вернулись из зоны СВО домой. У военного закончился контракт. Сейчас сибиряк находится на реабилитации, а Кэт рядом с ним.
- Сибиряк привязался к лабрадору. Ведь она была не только верным и преданным другом, но и надежным помощником, - говорит Вячеслав. - И пока продолжается реабилитация, не будем его тревожить. Но минно-разыскная собака должна приносить пользу. Планируем отправить ее повторно на СВО, чтобы она защищала наших бойцов, спасала жизни.
Другая история тоже о живой собаке.
Подобрал щенкомОсенью 2022 года боец СВО из Бурятии подобрал в зоне боевых действий щенка и назвал его Дочей. Фото: из личного архива героев публикации
- Брата нет с нами уже почти полтора года. Но собака помнит его. Недавно я пересматривала видеоролики, которые он снимал из зоны СВО. Доча внимательно вслушивалась в его голос, реагировала…
Боец СВО из Бурятии подобрал в зоне боевых действий щенка и назвал его Дочей. Мужчина хотел подарить животному дом и перевезти его к себе на малую родину, когда ему представится отпуск. Однако осуществить это он не успел… В феврале 2023 года боец погиб от танкового снаряда. Планы погибшего осуществила его родная сестра. С помощью волонтеров Доча преодолела несколько тысяч километров, чтобы воссоединиться с семьей любимого хозяина. Как складывается их жизнь сейчас?
Подобрал и назвал Дочей
- Андрей отправился в военкомат, когда узнал, что Леша получил повестку. Он всю жизнь заботился о брате и переживал за него, - рассказывала сестра погибшего бойца Екатерина.
– Ребята вместе прошли военную подготовку и их направили в Донецк. Андрей был гранатометчиком, а Леша его помощником.Сибиряк отправился на СВО вслед за родным младшим братом. Фото: из личного архива героев публикации
В один из дней службы, в разрушенной деревне Андрей обнаружил щенка. Найденыш оказался девочкой и был на улице совершенно один. Сибиряк не смог оставить кроху там и забрал с собой.
В один из дней службы, в разрушенной деревне Андрей обнаружил щенка. Фото: из личного архива героев публикации
- Назвал Дочей, так как всегда мечтал иметь детей. Обзавестись собственной семьей, он, к сожалению, не смог. Щенок поселился с братом прямо в блиндаже. Доча спала в его ногах. Андрей делил с ней солдатский обед, играл, пытался дрессировать. Она очень радовала его и помогала отвлечься в тяжелую минуту…
Помогли добраться до дома
Как рассказывает Екатерина, Доча жила вместе с Андреем прямо в окопах. Мужчина оборудовал для нее спальное место в ногах. Боец несколько месяцев делился с малышкой едой, а она в ответ дарила ему свою преданность и любовь.
- Брат просил меня отправить ему в посылке витамины для Дочи, ошейники на вырост, миски. Он очень сильно успел привязаться к ней. В марте у Андрея был запланирован отпуск. Он хотел перевезти собаку домой. Даже ездил с ней в ветклинику, чтобы поставить необходимые прививки.Доча жила вместе с Андреем прямо в окопах. Фото: из личного архива героев публикации
Однако в свой день рождения Екатерина узнала страшную новость: Андрей погиб. Бойца ранил осколок танкового снаряда. Ранения оказались несовместимы с жизнью. Утрата близкого человека стала тяжелым испытанием для женщины. Сибирячка занималась подготовкой к похоронам. Но все время ей не давала покоя мысль о том, что в Донецке осталась Доча – собака, которую так любил ее брат. Екатерина решила забрать ее к себе.Бойца ранил осколок танкового снаряда, ранения оказались несовместимы с жизнью. Фото: из личного архива героев публикации
- Планировалось, что собаку привезет Алексей, когда приедет на похороны брата. Но на тот момент у Дочи еще не был готов ветеринарный паспорт. Я обратилась к волонтерам.
Неравнодушные люди из разных уголков страны объединились, чтобы помочь Доче добраться до своего нового дома. Сначала животное доставили в Волноваху, оттуда – в Донецк. Затем зоозащитники перевезли собаку в Москву, а после отправили на поезде в Улан-Удэ. Долгожданная встреча Екатерины и Дочи состоялась ранним утром на перроне городского вокзала.
Помнит хозяина
С того момента прошло уже полтора года. За это время Доча окончательно обжилась в новой семье.
- Выросла. Ростом не сильно большая, но очень злая к чужакам. Настоящий охранник! Мы ее даже в ограде не выпускаем, чтобы случайно не убежала за ворота, - рассказывает Екатерина.
– Ходим гулять по улице на поводке. Она очень любит бегать, энергии у нее хоть отбавляй!
За полтора года Доча окончательно обжилась в новой семье. Фото: из личного архива героев публикации
Сибирячка рассказывает, что свое военное прошлое Доча не забыла: собака до сих пор боится громких залпов салюта и в этот момент старается где-то запрятаться. Но в будку при этом не лезет.
- Мы хотели ее в доме оставить жить, но ей там было некомфортно. Привыкла в детстве к окопной жизни. Пришлось селить на улицу. Доча очень умненькая! Воспринимает нас как хозяев. Понимает, если ругаем ее за какой-нибудь проступок. Очень любит есть витамины.
Екатерина признается, что несмотря на истечение времени, она до сих пор не может привыкнуть к мысли о том, что ее родного брата с ней нет.
- В комнате стоит портрет Андрея, рядом с ним статуэтки ангелочков. Моя 4-летняя дочка помнит его, и, когда хочет взять в руки ангелочка, будто спрашивает у дяди: «Андрюша, можно я возьму?». А затем на меня смотрит и говорит, что, мол, он разрешил. У меня в этот момент сердце просто разрывается, конечно. Брат очень любил детей!Брат Екатерины также продолжает нести службу на СВО. Фото: из личного архива героев публикации
В дом к Екатерины часто приезжают сослуживцы Андрея и Алексея. Младший брат, к слову, продолжает нести службу на СВО, но в настоящий момент проходит врачебную комиссию по состоянию здоровья.
- Доча, когда видит людей в военной форме, даже не лает на них. А вот если во двор заходит кто-то незнакомый в обычной одежде, то прямо с цепи срывается и лает, - рассказывает Екатерина.
- Недавно при ней слушала голосовые записи, которые отправлял мне Андрей, различные видеозаписи, где он играет с собакой и зовет ее по кличке. Доча внимательно прислушивалась, поднимала уши наверх. Я думаю, что она все еще его помнит!

гэс
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