Сохраненное и восстановленное, ч.10

Архитектурные памятники Екатеринодара

Памятник в честь святой Екатерины, Царские ворота, памятник основательнице Екатеринодара Екатерине II, а также храм Александра Невского и монумент в честь 200 летия казачества. Все они (кроме памятника святой Екатерине) были разрушены в годы советской власти, и были восстановлены в 2000-е годы.

Реставрация дачи Стамболи в Феодосии

Здание в мавританском стиле было построено в 1909 - 1914 годах. Особняк Дача Стамболи сооружена в 1914 году одним из богатейших фабрикантов Таврической губернии Иосифом Стамболи за один миллион золотых рублей. Виллу общей площадью 1500 квадратных метров на побережье промышленник подарил на свадьбу своей будущей супруге - Рахили Бобович. После революции здание использовалось как санаторий для трудящихся, военный госпиталь, наркологическая клиника, банк, ресторан и даже гостиница. Так что от внутреннего интерьера - например, от росписи стен под восточный ковер - до наших дней мало что осталось, и многое предстоит восстановить во время реставрации. Предшествовавшая ремонту экспертиза 2015 года показала, что деревянные конструкции здания сгнили, балки перекрытия коррозировали, стропила крыши и кирпичные башни крыши повреждены, а винтовая чугунная лестница находится в аварийном состоянии. Ремонт объекта начался в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма до 2020 года. Теперь местные власти убеждены в необходимости впервые за всю историю дома устроить в его помещениях музей семьи Стамболи.

"Мы будем рассказывать о живом доме, который был построен семьей, и связывать это с историей, культурой караимов, с их бытом, обрядами. По поводу фондов и выставочных экспозиций вопрос еще в процессе, но это однозначно будет музей, где, прежде всего, основная часть будет посвящена истории создания этого объекта, семье Стамболи", – анонсирует администрация.

Павильон Арсенал в Царском Селе Будучи великим князем, Николай Павлович начал собирать коллекцию оружия. Взойдя на престол, у него появилась идея построить для хранения этой коллекции специальный павильон в Александровском парке, который он так и назвал - Арсенал. Павильон был построен в 1819—1834 годах по проекту и под надзором архитекторов Адама Менеласа и Александра Тона, и стал одним из первых российских музеев (императорский музей оружия).

До 1827 года коллекция Николая I хранилась в Аничковом дворце в Санкт-Петербурге, затем она была перевезена в Царское Село и в течение нескольких лет находилась в Парадной столовой Александровского дворца — большом двусветном зале, замыкавшем анфиладу (в 1843 году архитектор Карл Росси сделал перекрытие между 1-м и 2-м этажами для создания фрейлинских комнат). В 1834 году, после окончания строительства здания, для неё предназначенного, коллекция была перемещена в Арсенал.

Экспонаты размещались на 1-м и 2-м этажах в центральных залах и в боковых помещениях. В прихожей, создавая иллюзию караула, стояли манекены в доспехах. В Албанской комнате была представлена восточная коллекция, в которую входили работы японских, китайских, персидских и турецких мастеров, в кабинете находились испанские, итальянские и немецкие шпаги, в соседних комнатах — огнестрельное оружие. На втором этаже в центральном Зале рыцарей были выставлены рыцарские доспехи: манекены, предназначенные для их демонстрации, восседали на «чучелах коней», экипированных для боя и установленных на высоких пьедесталах.

Во время войны павильон сильно пострадал и пришёл в запустение. Долгое время он выглядел так, как на последнем фото. Только в 2016 году он заново открылся после реставрации.

Радуемся за Бузулук. Фото ресторана "Берега.1905" из разряда до/после. Вводная часть - это здание водозаборной станции, построено в едином комплексе с водонапорной башней + 8 км трубопровода в 1905 году. Архитектор неизвестен, но мы знаем инженера - Николай Чумаков. Всю историю здания не напишем, но тут важно что долгие годы оно стояло пустым. Фото "До" сделаны в 2017 году, фото "После" в 2024 году. До - это почти руина и одни стены. После - ресторанный комплекс. Вот эти одни стены выкупил Александр Обухов, предприниматель из Бузулука. Александр Игоревич очень трепетно отнёсся к проекту и получившийся результат - это невероятные изменения. Я помню эту руину, промасленные машинным маслом стены, дырявую крышу и трещины в стенах. Сейчас же прекрасное здание, где все деревяшечки, старые оконные рамы, гвоздики и кирпичики, которые можно было сохранить - сохранены. И даже булыжная мостовая восстановлена!!! Это было очень сложно, но все получилось. Бузулуку повезло с Александром Обуховым.

Дом военного губернатора в Нижнем Новгороде Строительство губернаторского дома в Нижегородском кремле началось по указу Николая I. Первоначальный проект П. Д. Готмана был отвергнут из-за излишеств, и окончательный вариант разработал И. И. Шарлемань. Здание, построенное в 1837-1841 годах, принимало различные учреждения, включая губернские органы власти. В настоящее время в доме находится Нижегородский государственный художественный музей. С 1992 года проводились реставрационные работы, обновлены интерьеры и инженерные системы, создано единое архитектурное пространство для культурных мероприятий.

Как изменилась усадьба Авчурино в процессе реставрации? Одно из самых сильных впечатлений этого июня! Я наконец-то заехал в калужскую усадьбу Авчурино и поснимал, как выглядит памятник незадолго до завершения реставрационных работ. До реставрации

Готический домик чудо, как хорош! Последний раз я видел его осенью 2012 года. Тогда красота его фасадов и причудливость орнаментов в псевдоготическом стиле скрывалась за обшарпанными фасадами желто-охристого цвета. Спустя 12 лет реставраторы снова представили эту роскошь в выгодном свете! Теперь на светлых фасадах вновь видно все богатство лепнины и детали отделки. А окна стали настоящим произведением искусства. Эти детали хочется рассматривать и фотографировать! Отдельно хочется отметить преображение башни, в которой некогда находилась обсерватория. Сейчас она воспринимается совершенно иначе - как будто бы она стала выше и выразительнее. Привели в порядок и сохранившийся усадебный флигель - сейчас в нем находится местная администрации, почта и прочие важные точки притяжения. Очень хочется, чтобы вскоре были отреставрирован храм, малые формы, приведена в порядок территория усадьбы, обозначен парк. Однако, уже сейчас изменения, происходящие в усадьбе, не могут не радовать.

Дом Д. А. Обрядчикова в Нижнем Новгороде

В период с 1820 по 1823 год на площади Благовещенской (современно известной как площадь Минина и Пожарского) были построены два каменных доходных дома с арочным проездом во двор по проекту архитектора Ивана Ефимовича Ефимова. Эти дома были заказаны виноторговцем Деулиным, который превратил их в питейное заведение и гостиницу под названием "Номера Деулина". За годы своего существования "Номера Деулина" принимали множество знаменитых гостей, включая декабристов Оболенского, Якубовича, Муравьева и Давыдова, а также Александра Сергеевича Пушкина, который остановился здесь в сентябре 1833 года. Фасад здания украшает мемориальная доска, напоминающая о пребывании Пушкина. После банкротства Деулина его имущество было продано на аукционе. В конце XIX века угловую часть здания приобрел купец Обрядчиков, который перед смертью в 1895 году решил перестроить ее в просторную гостиницу перед открытием Всероссийской торгово-промышленной выставки 1896 года. Однако он не успел осуществить свой план, и дом перешел в собственность города. После чего здание стало первоклассной гостиницей "Россия". В разное время здание использовалось как гостиница, Дом партийного просвещения, библиотека горкома КПСС, а сейчас в нем расположен Нижегородский хоровой колледж имени Льва Константиновича Сивухина. К 800-летию Нижнего Новгорода провели реставрацию фасада здания, восстановили лепнину и провели работы по внутреннему оздоровлению помещений. Все эти фото сделаны после реставрации.