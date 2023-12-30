С Новым годом! Победы на всех фронтах!

Как праздновали Новый год в СССР: краткая ретроспектива по десятилетиям

Новый год и Рождество — каждый год мы ждём по меньшей мере один из этих праздников. Многовековые традиции, берущие корни в религиозных канонах, культурных архетипах и событиях глубинного прошлого, просвечиваются сквозь мишуру современности, создают атмосферу волшебства и пробуждают в нас самые сильные чувства и устремления души.

Оглянёмся в прошлый век и посмотрим, что привнесли времена «свободы, равенства и братства» в традицию празднования Нового года как основы рождественской мистерии, перехода в «новую жизнь».

Новый год в 1920–1930‑е годы. Вместо Вифлеемской — Красная звезда

Первое время после революции молодое государство решительно отказалось от традиционного христианского Рождества. Интересно, что этот процесс запустил не кто иной, как император Николай II. Именно он весной 1915 года утвердил «Особый комитет для объединения мероприятий по борьбе с германским засильем» после того, как немецкие военнопленные в госпитале Саратова устроили праздничное торжество с ёлкой. В 1918 году в Германии тоже сменилась власть, и Коминтерн возобновил культурный обмен с немцами. Владимир Ленин, проникнутый немецкой культурой за годы жизни в Германии, активно способствовал распространению ёлочных традиций, инициировал ёлочные праздники в Сокольниках. Владимир Ильич позитивно относился к традиционным канонам «старого мира», высказывался за его включение в новую революционную культуру. Однако после смерти Ленина в 1924 году новогодние ёлки снова оказались в опале, и уже к 1927-му советская власть официально запретила праздник. Вифлеемская звезда сменилась Красной.

Согласно архивам, в те годы большевики искали новые варианты проведения новогодних праздников. Так, Вятский губернский отдел литературы и искусства встречал Новый год в формате заседания на социально-политические темы. Первым отделением шёл доклад «Нужна ли пролетариату религия» и концерт, вторым — торжественное заседание, приветственные пожелания и концерт, затем игры и танцы до трёх часов ночи. Но особенный интерес представляют новогодние ёлки. 11 января 1925 года в одной из вятских школ Гублит разрешил постановку «Сон старого года», в которой отражено противостояние старого и нового годов. План постановки «Сон старого года»

В 1927 году в «Вятской правде» вышла заметка:

«Рабочий класс имеет новое летоисчисление — Октябрь 1917 года, свой действительно Новый год, когда впервые товарищ Ленин стал у кормила пролетарского государства…»

Далее — типичные для большевистской прессы описания проблем капиталистического мира и перспектив победы коммунизма во всём мире.

«Реабилитация» ёлки

В 1935 году первый секретарь Киевского обкома Павел Постышев на страницах газеты «Правда» предложил: «Давайте организуем к Новому году для детей хорошую ёлку, <…> вернём детям рабочих прекрасное удовольствие». В то время идти наперекор политике партии было смелым поступком. Тем не менее инициативу Постышева в партийном руководстве сочли «своевременной», тем более что её одобрил товарищ Сталин. Уже спустя два дня в Харькове провели первый в СССР новогодний карнавал, в котором участвовало более тысячи детей. Именно после этого события в январском номере «Крокодила» на обложке появилась знаменитая цитата Сталина: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее».

Сын Павла Постышева, Леонид, вспоминал рассказы отца о том, как они в детстве наблюдали за домами богатых горожан, где праздновали Новый год. Тёплые воспоминания стали основой для политической идейности отца — он через всю жизнь пронёс желание сделать лучше жизнь простых людей. Однако, по справедливому замечанию немецкого исследователя, автора книги «Советские массовые праздники» Мальте Рольфа, празднества в СССР использовались прежде всего как агитационное средство популяризации большевистской власти. В них изображались революционные события, зарождение новой эпохи, а сами праздники приравнивались организаторами к манёврам на военный манер. К 1935 году торжества становились более централизованными. Несмотря на конфликт с религией и традицией, большевики надеялись эмоционально завоевать тех людей, чьи обычаи, привычки и традиции они попирали. Павла Постышева постигла жестокая участь: он был репрессирован, в 1939 году расстрелян.

Если до 1935 года категорически было запрещено рубить ёлки, что каралось по статье «религиозная пропаганда», то благодаря инициативе Постышева в города вновь вернулась праздничная атмосфера, дух Рождества.

Бум советской новогодней игрушки

С 1936 года началось культурное «осовечивание» ёлки, в том числе изменение её праздничного убранства. Отныне богато украшенная ёлка стала символом советской радости, веселья и изобилия, а ёлочная игрушка — воплощением достижений и преимуществ нового строя. Так, на ленинградских предприятиях и артелях по планам 1938 года в пятилетку должны были выпустить игрушки в таких форматах: Красная армия (военные фигурки, корабли и подводные лодки), спортсмены, дети, улица (трамваи, троллейбусы, дома), этнографические игрушки, жилища, национальные орнаменты, игрушки-символы быта и труда колхозной деревни, комплексные наборы игрушек (парады Красной армии, физкультурников, лыжников и так далее).

К началу 1940 года красивая наряженная новогодняя ёлка, украшенная игрушками, стала советской традицией.

Леонид и Эдит Утёсовы. Будьте здоровы, живите богато! 1940 год

«Театрализованные представления на предприятиях, где работали их родители, какао и пирожные, подарки, но далеко не всегда ёлочные игрушки» — такие воспоминания остались у современников. Общественные ёлки наряжали всем подряд. Как отмечает историк Алла Сальникова, маленькую Галю Савину впечатлили меховые шары, висевшие на ёлке, устроенной для детей рабочих артели меховщиков. Шары изготовили из отходов производства. Характерно, что в период с 1936 по 1940 год ёлки наряжали предметами, зачастую не имеющими к празднику отношения. Так, во время арктической экспедиции ледокола «Седов» две женщины-учёные поставили на борту ёлку, сделанную из старого весла и прутьев от веника, а в качестве украшений использовали «образцы морской фауны».

Новый год в Великую Отечественную войну. Празднование в тылу

В военное время особенно важно было подкрепить силы солдат, поддержать моральный дух, создать атмосферу праздника, позволяющую расслабить бойцов, сплотить воинское братство.

За месяц до Нового года трудящиеся фабрик и заводов, артелей и колхозов готовили подарки солдатам. Собирали вещи по принципу «чем богаты, тем и рады». В ход шли любые продукты (колбаса, яйца, мука, печенье, конфеты «Красноармейская звезда», шоколад «Гвардейский» и так далее), одежда (подштанники, тёплые носки, шапки и шарфы), индивидуальные посылки с бритвами, папиросами, мылом и зубным порошком. Всё, что удавалось скопить, шло на фронт. Девушки готовили красивые открытки, писали искренние и тёплые поздравления, пробуждающие волю к жизни и вдохновляющие на победу.

В тылу Новый год отмечали скромно, но атмосфера была проникнута теплотой и заботой. Евгения Синотова, выжившая в блокадном Ленинграде, так вспоминает 6 января 1942 года:

«Устроили праздник в одной из школ Октябрьского района. Пригласили нас всех, оставшихся в живых. Детей в городе было мало: многие не двигались, лежали, кто-то погиб. Но эта блокадная ёлка запомнилась мне на всю жизнь. Ёлка стояла наряженная. В зале было натоплено, но дети были укутаны, никто не раздевался. С нетерпением ждали подарков, получив их, никто из детей их не ел — берегли для дома. Потом повели нас в столовую, накормили тёплым супом и овсяным печеньем. Никто не плясал, не смеялся, хоровод вокруг ёлки не водили».

По словам историка Аллы Сальниковой, ёлка в те годы представляла собой переплетение советской новогодней и религиозной рождественской ёлки: дореволюционные ангелочки и вертеп с младенцем соседствовали с красной звездой, шаром с изображением серпа и молота. Часто встречалась фигурка парашютиста, подвешиваемая на нитках. В суровых условиях росла религиозность, люди всё чаще молились за близких.

Как встречали Новый год на фронте

В землянках, в сумраке ночном,

На память нам придёт —

Как мы в дому своём родном

Встречали Новый год; Как собирались заодно

У мирного стола,

Как много было нам дано

И света и тепла. Михаил Исаковский «В землянках…» (1943)

Солдаты на фронте всячески старались скрасить тяжёлые армейские будни. Например, ставили ёлку в гильзу от 37-миллиметровой пушки и украшали её патронными гильзами от винтовок, бинтами и марлей. Особенно фронтовики запомнили Новый год 1943-го, после победы под Сталинградом. Тогда солдатам досталось множество трофейной техники, оружия и провизии, включая шампанское, немецкие консервы с мясом и рыбой, итальянские консервы с рисом и лягушачьими лапками. Лапки бойцы выкидывали, а рис съедали. Встречалась и такая экзотика, как омлет из черепашьих яиц. Экспозиция в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» выставка «Новый, 1943 год» Бойцы Ленинградского фронта несут по ходу сообщения новогоднюю ёлку

По словам заведующей выставочным отделом музея-заповедника «Сталинградская битва» Светланы Аргасцевой, немцы получали подарки с воздуха — деревянные ящики с надписью «Привет от Гитлера», призванный поднять их моральный дух. Советские солдаты научились пускать немецкие сигнальные ракеты, чтобы вводить в заблуждение вражеских лётчиков. Так нашим бойцам доставались плиточный мармелад, шнапс и вино.

Чудо под Рождество

Осмысливая суровые фронтовые годы, те обстоятельства, в которых простые люди проявляли недюжинную силу духа и волю к жизни, вспомним о чудесах. К примеру, невероятную историю времён Первой мировой войны. 24 декабря 1914 года в Бельгии, в районе Ипра, немецкие солдаты стали украшать траншеи. Они поставили свечи в окопах и на новогодние ёлки и начали петь рождественские гимны. В ответ запели и британцы. Никто не знает имени человека, который тогда первым вышел из окопа. Известно, что это был немецкий солдат, вслед за которым ещё несколько солдат направились в сторону англичан. Риск был неимоверный: открыть огонь могли как чужие, так и свои, но что-то удержало солдат от кровопролития. Так началось знаменитое Рождественское перемирие 1914 года. Солдаты обеих позиций стихийно покидали окопы, выходили на нейтральную территорию, чтобы пожать руки и поздравить с Рождеством тех, в кого ещё вчера стреляли. Без приказа и разрешения, под страхом расстрела, они угощали друг друга колбасой, шоколадом, выпивали из одной фляги. Продукты питания менялись на табак, алкоголь — на сувениры.

Сложно в это поверить, но во время Отечественной войны случались похожие истории. 31 декабря 1942 года, Северный Кавказ, гора Эльбрус. В гостинице «Приют одиннадцати» у камина сушили портянки начальник отеля Александр Ковалёв, радист, метеоролог и четыре красноармейца. «Приют одиннадцати». 1939 год

За окном величественные хребты, покрытые снегом, завывал морозный ветер, но в гостинице тепло и уютно. Солдаты приготовили скромный праздничный стол, собрались у камина, чтобы душевно встретить Новый год.

Вдруг горный ветер донёс едва заметные голоса — послышалась немецкая речь. Бойцы съёжились и инстинктивно потянулись к винтовкам, свет потушили. Один из солдат посмотрел в окно: 15 немецких пехотинцев поднимались по склону к гостинице. Солдаты заняли позиции, а сержант Алексей Малеинов выглянул на улицу и улыбнулся: «Отставить стрелять!» — «Как, товарищ сержант?» Немцы ворвались в гостиницу, и Алексей окликнул одного из солдат: «Грот, какими судьбами!» Суровое лицо немецкого капитана расплылось в улыбке: Nicht schießen! Выяснилось, что в 30‑е годы немецкие альпинисты часто забирались на Кавказские хребты и советские спортсмены сопровождали их, помогая в экстренных ситуациях. Капитан из Германии признал Ковалёва, немцы достали закуску и шнапс. Неравный бой превратился в совместное празднование Нового года.

Командование не приветствовало подобные братания, и любые их попытки пресекались снайперским огнём по своим же. Тем не менее немцы неоднократно писали в мемуарах о том, что русские позволяли встретить Рождество относительно спокойно. Зато в новогоднюю ночь покрывали их позиции из гаубиц и «Катюш» таким сплошным огнём, что было светло, как днём.

Новый год в 1950–1960 годы

Наступил послевоенный период — время, полное надежд. Оттепель и политическая амнистия, запуск космических спутников и VI фестиваль молодёжи и студентов 1957 года. В Новый год проходили утренники для детей и карнавалы для взрослых. Советские кинорежиссёры специально к празднику готовили праздничные работы, первые джазовые оркестры писали тематические композиции. Дед Мороз выезжает на каток парка Горького. 1952 год

Российский историк Денис Фомин-Нилов описывает послевоенный Новый год так:

«Этот период ознаменован появлением радио и телепередач. Кажущиеся сейчас наивными и детскими, с шутками, анекдотами, песнями и плясками. Достаточно вспомнить кинематограф, фильм „Карнавальная ночь“ с Людмилой Гурченко, ставший классикой на десятилетия. Праздники 60‑х годов, которые помнят большинство ныне живущих граждан, с большим размахом, поздравительными открытками, выпуском специальных марок и монет — всё это делалось на государственном уровне и позволяло культурно примирить партийных и беспартийных. Общенациональные праздники сплачивали людей!»

Рахманов Николай. Ёлка. 1950‑е годы

Главный атрибут праздничного единства в 50‑е годы — семейное застолье. Гастрономические атрибуты торжества — холодец, солёные грибы (белые, грузди, рыжики), квашеная капуста, сельдь с маслом и зелёным луком, винегрет. В Ленинграде был популярен салат из копчёной трески и картошки. Главное блюдо Нового года — праздничный пирог. После тёплых поздравлений под бой курантов, по традиции, шли к праздничной ёлке, под которой Дед Мороз оставил подарки. Дети находили советские игрушки, а взрослые — столовое серебро, подстаканники, чарки, пудреницы, фарфор, духи и коньяк.

Вместо рождественской звезды стояла красная, кремлёвская. Вместо ангелочков всё чаще встречались лесные животные, куклы из ваты и стекла. После войны остались танки, солдаты, собаки-санитары, пистолеты, гранаты и винтовки. Ну и, конечно, радующие глаз снеговики и Снегурочки, снежинки и клоуны, красные шапочки и звездочёты, настенные часы со стрелками «без пяти двенадцать», гирлянды из электрических лампочек и старые добрые гипсовые Дед Мороз и Снегурочка. Особенно ценились ёлочные украшения из ГДР. Ёлочный базар. 1950‑е годы

6 апреля 1962 года вышел первый выпуск еженедельной передачи «Телевизионное кафе» — впоследствии её стали показывать только под Новый год и переименовали в «Голубой огонёк».

Стабильные 70‑е и переломные 80‑е

Брежневское время запомнилось современникам как самое беззаботное и счастливое. В канун 1971 года Леонид Ильич ввёл традицию, которая существует и сейчас, — поздравлять граждан в специальном обращении.

К Новому году готовились за месяц. На столах всё чаще появлись прославленные салаты «Сельдь под шубой» и «Оливье». И хотя майонез отменного качества выпускался с 1936 года, он был дефицитным и в 50‑е годы. Новый писк в кулинарии — слоёный салат с рыбными консервами «Мимоза». На закуску — гренки со шпротами. Вместо пирога всё чаще покупали праздничный десерт — торт «Наполеон». Как и в Америке, 70‑е годы в СССР ознаменовались появлением целой плеяды музыкальных талантов. Лучшие исполнители обязательно выступали на «Голубом огоньке».

С 1977 года по новогоднему ТВ стали показывать «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады».

31 декабря 1975 года состоялась премьера фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Ленту до сих пор крутят по телевидению в канун Нового года.

На праздничных столах всё чаще появлялась заливная рыба, мандарины. На Новый год дарили женщинам духи Climat, а мужчинам — бритву с плавающими ножами, хотя они по-прежнему были весьма дефицитны. Предновогодний вечер в семье сталевара. 1984 год

Сложно перечислить все фильмы, песни и истории, связанные с советским Новым годом. Безусловно, этот феномен ещё много лет будут изучать историки XXI века, пытаясь разобраться в удивительной алхимии коммунистической эстетики с языческим Дедом Морозом и Снегурочкой и христианского Рождества Христова.

Советская живопись: Игорь Эммануилович Грабарь - Иней (1905) Г.Сатель - За новогодней ёлкой (1957) Н.Ульянов - Снегири (1964) Н.Гиппиус - Новогодняя ёлка (1960) А.Прокопенко - Новый год (1983) М.Данциг - Новый Год (1972) П.Радимов - Новый Год в Абрамцево (1945) Юрий Пименов - Новый год (1950-е) В.Божко - Новогодний утренник (1950-е) М.Фомин - Новогодний праздник (1960) Н.Устинов - Новогодний маскарад (1960) М.Цагараев - У новогодней ёлки (1990)

С Новым 1939 годом!

А ещё подоспел подарок от канала "Сталинский букварь", делюсь!

С наступающим Новым годом, дорогие друзья!

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