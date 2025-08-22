Виды дореволюционной Москвы

Александровский (Брестский) вокзал, 1912 гВарварка. Гостиный двор, начало ХХ векаВасильевская площадь. Кремлёвское подворье. Москва, 1900-1910 ггВид на Лубянскую площадь через Проломные ворота с улицы Никольской 1906г.Движение по Пречистенской набережной. Москва, 1908 гДореволюционная Москва на фотографиях Петра Петровича ПавловаДореволюционная Москва на фотографиях Петра Петровича ПавловаДореволюционная Москва на фотографиях Петра Петровича ПавловаДореволюционная Москва на фотографиях Петра Петровича ПавловаДореволюционная Москва на фотографиях Петра Петровича ПавловаДореволюционная Москва на фотографиях Петра Петровича ПавловаДореволюционная Москва на фотографиях Петра Петровича ПавловаДореволюционная Москва на фотографиях Петра Петровича ПавловаДореволюционная Москва на фотографиях Петра Петровича ПавловаДореволюционная Москва на фотографиях Петра Петровича ПавловаЗаготовка льда на Патриаршем пруду, 1900 — 1910 гВид празднично украшенных к торжествам коронации Красных ворот, 1896 годКонка на фоне Ярославского вокзала, украшенного в честь одного из праздничных дней.
, 1900 гКрасная площадь - 1896 годКожевническая улица. Наводнение 1908 г
Москва в 1913 годуМосква в 1913 годуМосква в 1913 годуМосква в 1913 годуМосква в 1913 годуМосква в 1913 годуМосква в 1913 годуМосква в конце XIX векаМосква на фотографиях начала ХХ векаМосква на фотографиях начала ХХ векаМосква на фотографиях начала ХХ векаМосква на фотографиях начала ХХ векаМосква на фотографиях начала ХХ векаМосква на фотографиях начала ХХ векаМосква на фотографиях начала ХХ векаМосква на фотографиях начала ХХ векаМосква, Остоженка, 1890 - еМосква, 1910 г.Москва, 1913 год.Москва, 1913 год.Москва, 1913 год.Москва, 1913 год.Москва, 1913 год.Москва, 1913 год.Москва, 1913 год.Москва, 1913 год.Москва, 1913 год.Москва, Большая Полянка, наводнение весной 1908 года.Павелецкий вокзал во время наводнения 1908Москва, Денежный переулок, 1914 годМосква. Васильевская площадь. 1898Москва. Вид на Зарядье со стороны Замоскворечья. Фото конца XIX века.Москва. Вид на Кремль c Москворецкого моста. Около 1898 гМосква. Новослободская улица. 1905-1910 гМосква. Плотников переулок, 1913 гМосква. Площадь Ильинских Ворот. Возле здания Политехнического музея.1899 г.Москва. Спиридоновка. 1900 г.Извозчик на Карунинской (Биржевой) площади. Москва, 1909 годМосква. Кучер 1910 г.Московский извозчик. 1898 годЯрославский вокзал, 1902Часовня Александра Невского. Моисеевская площадь. Москва, 1914 г.Церковь Параскевы Пятницы в Охотном Ряду. Москва. 1906 годЦерковь Параскевы Пятницы в Охотном Ряду. Фото из альбома Н.А. Найдёнова. «Москва Соборы, монастыри и церкви». 1881 г.Не сохранилась. Снесена в 1928 г.Церемония открытия памятника императору Александру II в августе 1898 года. МоскваЦарская башня Московского Кремля. 1889 г.Царский кортеж проезжает через Воскресенские ворота Китай-города1912Храм Христа Спасителя и церковь Похвалы Пресвятой Богородицы, Москва. 1912 г.Это же фото, но раскрашенноеХрам Христа Спасителя в Москве. 1883 г.Храм Христа Спасителя в Москве. 1898 г.Царь-колокол на территории Кремля, Москва, 1874 год. Интересно посмотреть один и тот же экспонат в разные года.Царь-колокол, Москва. 1885 г.Царь-колокол 1890-е Отлит русскими мастерами Иваном Моториным и его сыном Михаилом Моториным в 1733-1735 годах на Пушечном дворе. Постамент выполнен по проекту Огюста Монферрана.Царь-колокол. Москва. 1896 г.Царь-колокол. Москва. 1898-1914 г. Фото П.П.ПавловаЦарь-пушка в Московском Кремле. Москва. 1896 г.Царь-пушка. Московский Кремль. 1906 г.Электрические часы на Манежной площади., начало ХХ векаПалаты Романовых, улица Варварка, Москва. 1913 гМосква. Церемония открытия памятника императору Александру III. 1912год
И на сегодня всё.
Свежие комментарии