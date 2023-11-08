Недоделанное советское гиперзвуковое оружие

В своё время советские инженеры разработали много интересных проектов, сложных, масштабных и по-настоящему уникальных. Правда, не все из них удалось завершить, а некоторые просто забросили после распада Советского Союза. К наиболее интересным же можно отнести «Метеорит», стратегическую сверхзвуковую ракету.

1. Инструмент паритета

3М-25 «Метеорит».

Советскому военному командованию долгое время удавалось поддерживать ядерный паритет между двумя странами, СССР и США, благодаря чему противостояние так и не вылилось в масштабную войну с применением ЯО. Впрочем, равновесие нельзя было назвать полным, поскольку Соединённые Штаты активно использовали ракеты «Томагавк», размещая их слишком уж близко к границам Советского Союза. По мнению Верховного командования, нужен был пропорциональный ответ, чтобы можно было в случае конфликта гарантировано ударить по Штатам, а не по их союзникам. Стратегическая ракета «Метеорит».

Хоть эти ракеты и были дозвуковыми, но их могли запускать массово и со сравнительно малого расстояния. Другими словами, нужен был аналог «Томагавка», только более совершенный, обладающий куда большей скоростью. То есть требовалась своя собственная крылатая ракета, способная быстро и гарантированно достигнуть цели. С одной стороны, крылатая ракета летит на небольшой (или очень большой) высоте, поэтому её сложно сбить средствами ПВО, у которых несколько другая специфика работы. С другой же, гиперзвуковая скорость гарантировано позволит миновать любые зенитно-ракетные комплексы, не способные перехватывать сверхбыстрые цели. Так и родился проект «Метеорит», стратегическая гиперзвуковая ракета. Её разработку начали в 1976 году, а ответственным за неё был конструктор Челомей В. Н., работавший в НПО Машиностроения. Изначально предполагалось, что новые ракеты будут только морского и воздушного базирования, но потом было решено сделать и наземного.

2. Гиперзвуковой удар

3М-25 «Метеорит», памятник.

В 1978 году был завершён предварительный этап разработки, к весне 1980 года уже построили тестовый прототип морского базирования «Метеорит-М». Фактически ракета состояла из двух частей. Первая – разгонный блок, который должен был запустить ракету в воздух и разогнать её до субзвуковой скорости. Изначально таким способом собирались достичь сверхзвука, но отказались от этой идеи из-за существенных технических ограничений. Вторая часть – это непосредственно гиперзвуковая ракета, она крепилась к разгонному блоку. На тот момент гиперзвуковые двигатели были далеки от идеала, поэтому подобная схема оказалась более предпочтительной. После того как «Метеорит» достигал нужной высоты и скорости, она отсоединялась от первой степени и включался основной турбореактивный маршевый двигатель. Предполагалось, что ракета будет лететь на высоте 24 километра и маневрировать, чтобы обойти зону работы ПВО. Наземный вариант «Метеорит-Н» имел аналогичную конструкцию. 3М-25 «Метеорит», вид со стороны сопла.

Главное отличие «Метеорита» от баллистической ракеты – стреловидное крыло. С его помощью ракета держалась в воздухе, маневрировала и преодолевала большие расстояния, не используя при этом баллистическую траекторию. Для управления полётом использовалось хвостовое оперение с воздушным рулём, а в нижней части располагался воздухозаборник с возможностью регулировки тяги. Для размещения ракеты в пусковой установке крылья сделали складными, а в рабочее положение они приводились при помощи пиротехнических зарядов. 3М-25 «Метеорит» морского базирования.

Первые испытания прошли очень неудачно. Начальные четыре попытки вообще закончились ничем, ракета так и не смогла покинуть пусковую установку, размещённую на погружном стенде. Только с пятого раза она поднялась в воздух и преодолела 50 километров над морем. Все остальные тестовые запуски делали с борта подводной лодки, которая находилась на глубине до 40 метров. 3М-25 «Метеорит» наземного базирования.

Авиационный вариант «Метеорит-А» имел одно важное отличие от корабельного: у ракеты полностью отсутствовал разгонный блок. Поскольку она запускалась непосредственно с самолёта, он был ей просто не нужен. Прототип подготовили к 1984 году, а запустить его получилось далеко не сразу. Гиперзвуковая ракета 3М-25.

Была у этой ракеты ещё одна модификация – 3М-25 «Гром», она отличалась наличием собственного комплекса РЭБ и РЛС. В её конструкцию также входил генератор плазмы, который прикрывал плазменной завесой воздухозаборник. Он делал ракету менее заметной для радаров, а для отвлечения ПВО использовались ложные цели. При этом работу всех систем обеспечивал бортовой компьютер, он же занимался корректировкой и целенаведением.

3. Высокотехнологичная неудача

3М-25 «Метеорит» наземного базирования.

Стратегические ракеты «Метеорит» обещали стать прорывом в этой области. Перспективы были отличные, ни одна система ПВО не смогла бы справиться с любым из её вариантов. Высота полёта гарантированно лишала все существующие зенитно-ракетные комплексы шансов на перехват, да и скорость полёта оказалась для них слишком велика. Ракету невозможно было сбить даже перед самым поражением по цели: удар наносился с большой высоты практически вертикально, что уже вызывало большие трудности у ПВО. К тому же «Метеорит» на всех парах нёсся к земле и разгонялся до неимоверной скорости. К большому сожалению, разработка проекта так и не была завершена, а российские ракетчики не получили столь желанную игрушку. После распада Советского Союза финансирование дальнейших разработок стало попросту невозможно.