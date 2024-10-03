И снова Питер на полотнах

Начнем с классики.Виды Петербурга художника Александра Беггрова (1841 - 1914)Художник Александр Беггров
Петербург Евгения ЛансереЕ.Е. Лансере (1875 - 1946) - русский, а затем советский живописец и график.Адмиралтейский проспект, 2022 г. Художник / Кирилл МальковПетербург в глазах Анны Остроумовой-Лебедевой Анна Петровна Остроумова родилась 6 мая 1871 года в Санкт-Петербурге.
Начальное художественное образование девочка получила в Академии имени Штиглица.Здесь она освоила технику ксилографии — гравюры на дереве, ставшей для нее главной на всю жизнь.
Мрачный и серый?Петербург начала XX века на картинах художника Мстислава Добужинского.Мстислав Добужинский
«Московский проспект». Художник — Бэгги Боем.Красный акцент Художник Роман Баянов Городские этюды от Алисы Липиной Городские этюды от Алисы ЛипинойСлучайная встреча. Художник Владимир РумянцевПетербург глазами художника-акварелиста Петра ТютринаПетербург глазами художника-акварелиста Петра Тютрина
Петербург в работах художницы Бэгги БоемВ профессиональной среде её называют «Визуальным поэтом Петербурга», и с этим трудно не согласиться. Та любовь, с которой она выписывает знакомые улочки, архитектуру, памятники и до боли знакомые глазу места Питера достойна всяческого восхищения.Бэгги Боем — воспевательница своего родного города Питера. Любите ли Вы Петербург также, как любит его она? Если, Да, то Вам непременно понравятся её светлые, чистые и всегда удивительно солнечные композиции, представляющие Северную столицу глазами своей преданной поклонницы.Боем изображает любимый город Санкт-Петербург в романтической и реалистичном манере.Мало-Конюшенный мост, 2019 г.
Художник: Кирилл Мальков
Городской пейзаж Михаила КанееваНа картинах художника есть и шумный Невский, и задумчивая Фонтанка, и суетные многолюдные улицы вечернего Ленинграда.
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