И снова Питер на полотнах

Начнем с классики. Виды Петербурга художника Александра Беггрова (1841 - 1914) Художник Александр Беггров

Петербург Евгения Лансере Е.Е. Лансере (1875 - 1946) - русский, а затем советский живописец и график. Адмиралтейский проспект, 2022 г. Художник / Кирилл Мальков Петербург в глазах Анны Остроумовой-Лебедевой Анна Петровна Остроумова родилась 6 мая 1871 года в Санкт­-Петербурге.

Начальное художественное образование девочка получила в Академии имени Штиглица. Здесь она освоила технику ксилографии — гравюры на дереве, ставшей для нее главной на всю жизнь.

Мрачный и серый? Петербург начала XX века на картинах художника Мстислава Добужинского. Мстислав Добужинский

«Московский проспект». Художник — Бэгги Боем. Красный акцент Художник Роман Баянов Городские этюды от Алисы Липиной Городские этюды от Алисы Липиной Случайная встреча. Художник Владимир Румянцев Петербург глазами художника-акварелиста Петра Тютрина Петербург глазами художника-акварелиста Петра Тютрина

Петербург в работах художницы Бэгги Боем В профессиональной среде её называют «Визуальным поэтом Петербурга», и с этим трудно не согласиться. Та любовь, с которой она выписывает знакомые улочки, архитектуру, памятники и до боли знакомые глазу места Питера достойна всяческого восхищения. Бэгги Боем — воспевательница своего родного города Питера. Любите ли Вы Петербург также, как любит его она? Если, Да, то Вам непременно понравятся её светлые, чистые и всегда удивительно солнечные композиции, представляющие Северную столицу глазами своей преданной поклонницы. Боем изображает любимый город Санкт-Петербург в романтической и реалистичном манере. Мало-Конюшенный мост, 2019 г.

Художник: Кирилл Мальков

Городской пейзаж Михаила Канеева На картинах художника есть и шумный Невский, и задумчивая Фонтанка, и суетные многолюдные улицы вечернего Ленинграда.