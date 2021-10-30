У российской экономики блестящее будущее. Объясняем почему

Американское агентство Bloomberg назвало Россию самым привлекательным рынком для инвестиций и предрекло значительный рост, тем самым, фактически, признав полный провал политики санкционного давления. Значит ли это, что нас снова полюбят иностранные портфельные инвесторы и не задушат ли они Россию в своих крепких объятиях? Разберём эту важнейшую тему и не только в сегодняшнем выпуске.

Потенциал

В начале недели американское агентство Bloomberg назвало Россию самым привлекательным рынком для инвестиций среди развивающихся стран. Этому способствовал текущий мировой энергокризис, который заставил по-новому взглянуть на страны-экспортёры энергоресурсов, но дел не только в нём. Среди всех таких экспортёров именно Россия выглядит наиболее привлекательно - с начала второго полугодия прогнозы по прибыли российских компаний на ближайший год выросли на 14%, в то время, как по Саудовской Аравии всего на 6,7%, по Азии почти не изменились, а по Латинской Америке упали. В пользу России говорит и здоровое состояние её финансовой системы – значительные золотовалютные резервы и низкий уровень госдолга. Эксперты Bloomberg считают, что российский рынок недооценён и его ждёт значительный рост.

Собственно, совершенно ничего нового в таких оценках нет. Наиболее любимый инвесторами рынок акций США за прошедшие пять лет принес среднегодовую доходность в размере 16,87%. Российский же рынок акций за этот же период принес среднегодовую доходность 19,35% - это один из самых высоких результатов в мире.

Всем, кто следит за финансовым миром, это было ясно и прежде, но сегодня Bloomberg, по сути, не просто даёт сигнал вкладывать в России, но и расписывается в полном провале санкционной политики. Что это значит для нас на практике – разберём после сводки новостей.

Время новостей

Ракета-носитель «Союз - 2.1б» успешно стартовала с космодрома Восточный и вывела на орбиту 36 спутников связи.

В Ульяновске совершил первый полёт очередной Ил-76МД-90А.

Создан российский газогенератор двигателя сверхбольшой тяги ПД-35.

В Тульской области отрыли третью очередь комплекса по производству метанола за 21 млрд руб.

На предприятии «Северсталь-метиз» запустили линию по выпуску высокоточной холоднокатаной полосы.

В Удмуртии - производство циркониевой губки.

В Нижегородской области – производство автокомплектующих.

В Подмосковье – производство отделочных материалов и вторую очередь производства компонентов промышленных систем электрообогрева.

В Новосибирске – крупное производство серверов.

В Дагестане – производство обуви.

В Нижнем Новгороде открыт образовательно-судостроительный кластер.

Сигнал всем

Итак, своим заявлением Bloomberg даёт сигнал инвесторам всего мира обратить внимание на Россию и, фактически, признаёт, что санкции перестали быть весомым фактором в оценке перспектив нашей экономики. У этой позиции есть два измерения – политическое и экономическое. Политическое в том, что заявления про Россию как про «региональную страну-бензоколонку с порванной в клочья экономикой» окончательно уходят в прошлое как и их авторы. Вновь обращая взор на нашу страну после 7 лет санкционного давления и попыток изоляции, иностранные инвесторы с удивлением обнаруживают, что Россия это уже далеко не только нефть и газ, но и весомый цифровой, финансовый, потребительский рынок, обладатель всего спектра металлов, без которых невозможна вожделенная «зелёная экономика», крупнейший поставщик продовольствия, обладатель прорывных технологий в сфере атомной энергетики и не только. Да, и вообще, вполне самодостаточная страна. И это понимание, конечно же, будет оказывать самое прямое влияние и на политические настроения.

Второй аспект – экономический. Так как за время санкций мы подросли и поумнели, то уже далеки от эйфории по поводу притока денег на наш фондовый рынок. Гораздо важнее нам снова не потерять себя и не забыть, что он не был бы возможным без последовательной реальной экономической политики, так сказать, «на земле». Политики, которую нужно не просто продолжать, но и резко ускорять. И на этот счёт есть ещё одна интересная новость.

42 шага

Не все заметили, но в конце прошлой недели Правительство утвердило перечень из 42 стратегических инициатив, которые будут определять развитие нашей страны до 2030 года. Больше всего инициатив находится в блоке «Технологии». Это развитие атомной энергетики малой мощности и реакторов замкнутого цикла, селекционной науки, создание новых композитных материалов, нового флота для Севморпути, первой в мире автотрассы для беспилотных автомобилей Москва – Санкт-Петербург и многое другое.

Для обеспечения прогресса в этих направлениях на базе крупнейших госкорпораций будут созданы десятки новых инженерных школ, новые программы подготовки квалифицированных кадров, новые лаборатории и опытные производства.

Весь перечень из 42 инициатив с описанием ожидаемого эффекта, вы можете сами посмотреть на сайте Правительства по ссылке в описании этого ролика.

Выделим главное – несмотря, на все признаки оживления интереса иностранных игроков к российской экономике, судя по этим 42 инициативам, мы ни на шаг не намерены сворачивать с пути самостоятельного развития. И именно эта решимость, а не рост фондового рынка или подорожание ресурсов, и является залогом нашего блестящего будущего.

Однако этого будущего не состоится без людей труда, в том числе интеллектуального. Да, у нас есть ещё одна значимая новость.

Учитесь!

На чемпионате мира по программированию ICPC российские студенты одержали безоговорочную победу, взяв три золотые медали из четырёх и обойдя конкурентов из Кореи, США, Индии и других стран. В этом престижном состязании за последние 17 лет Россия каждый год входит в четверку лидеров и получает золотые медали, а с 2013 года занимает первые места, не оставляя соперникам никаких шансов.

Далее должна следовать шутка про то, как скоро наших программистов начнут обвинять в употреблении допинга, но мы останемся серьезными. Дело в том, что, несмотря на несомненные успехи в соревнованиях, в целом, России остро не хватает квалифицированных кадров в сфере информационных технологий. Уже сейчас, хотя как таковая цифровизация российской экономики только начинается. Усугубляется дефицит тем, что зарубежные компании сейчас ведут настоящую охоту за российскими специалистами.

В Госдуме рассматривается предложение о бесплатном втором высшем образовании в сфере информационных технологий для всех россиян. Уже решено построить 30 передовых инженерных школ для программистов по обучению новейшим технологиям. Но учитывая, что дефицит на сегодняшний день составляет до 1 млн специалистов в год, быстро ликвидировать его едва ли удастся.

Особо острая нехватка кадров сегодня в Data Science. Специалисты этого направления занимаются анализом и обработкой данных, и всем, что связано с нейросетями. Которые сегодня выполняют тысячи задач: от управления автомобилями до помощи в освоении Марса. Средние зарплаты специалистов - 250-300 тысяч рублей, а спрос с каждым годом только растет.

Хорошая новость заключается в том, что сегодня освоить эту профессию можно не дожидаясь пока заработают государственные механизмы. При этом, ваше образование, возраст и навыки не важны, важен правильный подход.

Поэтому, мы рекомендуем вам курс по Data Science от SkillFactory. Обучение здесь включает максимум практики, стажировки и хакатоны, занятия с экспертами из Яндекса, Nvidia и EORA, поддержку менторов на всех этапах обучения и индивидуальную подготовку к трудоустройству. Курс уже прошли более 6000 человек и он имеет большое количество положительных отзывов.

Ссылку приводим в описании, переходите и оставляйте заявку на обучение. Для зрителей канала действует скидка 45% по промокоду ВПЕРЁД.

А в будущем будем вам сообщать и о появлении новых стоящих предложений по востребованным специальностям. Потому что без миллиона новых IT-специалистов мы гонку цифровизации не выиграем.

Теперь о героях.

Время Человека

В Челябинске пожилой мужчина рыбачил в парке. Внезапно ему стало плохо, он потерял сознание и упал в воду. На счастье мимо шёл 19-летний инструктор веревочного аттракциона Владимир Евсеев. Он заметил утопающего, быстро скинул снаряжение и прыгнул в пруд. Оказавшись рядом, Владимир перевернул рыбака на спину, взял под плечи и поплыл обратно. Другой прохожий помог вытянуть пострадавшего на берег. Действуя грамотно, парень сначала убедился, что пенсионер дышит, затем проверил ротовую полость на наличие инородных тел и перевернул его на живот. Прибывшие на место медики, забрали мужчину, который уже полностью пришёл в себя.

Эта история произошла в начале сентября, но известно о ней стало только сейчас, так как Владимир просто ушёл, не назвав своё имя. В данный момент решается вопрос о его награждении медалью МЧС.

https://www.xn----ctbbic...