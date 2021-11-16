Почему Россия решила спешно забрать у Курляндии остатки транзита

Наш экспорт удобрений и зерновых растет. Как и транзит через соседей. Непорядок! Россия провела срочную модернизацию паромной переправы Усть-Луга - Балтийск..

В прошлом году Россия произвела почти 52 миллиона тонн минеральных удобрений. 75% на экспорт. 90% экспорта идет через Балтику (порты Санкт-Петербург, Усть-Луга, Мурманск, Рига, Силламяэ, Котка) А экспорт зерна за рубеж достиг 60 млн. т. И немалая его часть идет через Прибалтику.



Все знают, что с развитием инфраструктуры порта Усть-Луга, с непрерывным запуском все новых и новых терминалов прибалтийский транзит съеживается как шагреневая кожа. Уже на 100 миллионов тонн усохло.



Но все же немало осталось. Что самое обидное, по некоторым позициям (мин. удобрения, зерно и металлы) транзит даже растет!



Как так-то?



Общий транзит через Прибалтику по итогам этого года сократился на 16%. Но это лишь за счет руды, ее крепко отжали. А вот смотрите другое:



а) Минеральные удобрения: Рост на 9% (4,5 млн. тонн)



б) Зерновые культуры: Рост в 3.6 раза ( до 2 млн.)



в) Черные металлы: Рост в 1,6 раза (250 тысяч тонн)



г) Цветные металлы: Рост в 1,5 раза (550 тысяч)



Нормально? Лично мне - не очень. Думаю - и вам тоже. Обидно, что Курляндия продолжает кормиться с нашей экономики.

Вообще, в обозримом будущем будут построены терминалы в Усть-Луге, Мурманске и Высоцке, которые заберут львиную долю этих остатков. Но зачем столько ждать?

Модернизация паромной переправы

Стивидорная компания "Новотранс" непрерывно наращивает грузооборот сыпучих грузов. Закупается новое оборудование, улучшаются технологии, развивается транспортный сервис.

Самое узкое место для "сыпучки" - это паромная переправа "Усть-Луга - Балтийск". Что надо для роста ее "проходимости? Да много чего. Но основное - это увеличение темпов загрузки и количество паромов.

В марте этого года на терминал по перевалке мин. удобрений и других сыпучих грузов в порту Усть-Луга поступило 4 крана-перегружателя. Общий их вес почти 3000 тонн, высота каждого - 35 метров.

Сей терминал уже на завершающей фазе. Его пропускная способность - до 25 млн тонн в год. Фактически он уже сейчас работает, хоть и не в полную мощность.

А что с паромами?

До сих пор грузы возили два довольно старых парома "Амбал" и "Балтийск". (1990 и 1984 годов выпуска) Маловато однако.



Так вот. "Амбал" прошел капитальную модернизацию, улучшил характеристики и стал "как новенький". А также построен современный автомобильно-железнодорожный паром "Маршал Рокоссовский".



Длина "Маршала" 200 метров, ширина - 28, осадка - 6, дедвейт - 11.000 тонн. Скорость до 16,5 узлов. Грузоподъемность - до 80 ж/д вагонов и 75 автомобилей.



И еще было сделано немало. Результат налицо. Перевалка зерновых со 100 тысяч тонн выросла почти до миллиона. Также стремительно растут объемы перевозок удобрений. Которых нам последнее время еще и Батька активно подкидывает.



В общем, караван идет. Еще несколько лет "чужой" транзит все же будет сохраняться. Но это недолго. Годика три-четыре от силы. А потом - Куку, пишите письма!

https://mpsh.ru/4243-pochemu-rossija-reshila-speshno-zabrat-...