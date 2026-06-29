"Я ждала и верила..."

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1) 31.07.2014
Душанбе / MH17, зона безопасности вокруг места крушения Boeing.
Инфоповод: спор о выполнении Киевом и Западом обещаний по доступу экспертов к месту падения MH17.
Лавров:
2) 30.12.2015
Интервью телеканалу «Звезда».
Инфоповод: итоги 2014–2015 годов, санкции, украинский кризис, отношения с западными партнёрами.
Лавров:
2014 год стал годом разочарования в партнёрах; Россия поняла, что «полагаться нужно только на себя».
3) 27.12.2021
Интервью «Соловьёв Live».
Инфоповод: российские предложения США и НАТО по гарантиям безопасности, опыт отношений с Западом.
Лавров:
«Верить на слово этим людям нельзя».
4) 14.01.2022
Большая пресс-конференция по итогам деятельности российской дипломатии.
Инфоповод: российские требования к США и НАТО о гарантиях безопасности.
Лавров:
России нужны «юридически обязывающие гарантии», а не политические и устные обещания.
5) 10.03.2022
Турция, Анталья, пресс-конференция после контактов по Украине.
Инфоповод: санкционная кампания Запада против России после начала СВО.
Лавров:
у России не будет иллюзий, что Запад может быть надёжным партнёром; нужно больше не зависеть от западных правительств и компаний.
6) 18.03.2022
Интервью RT.
Инфоповод: СВО, Украина, отношения России с Западом.
Лавров:
Россия устранит угрозу с территории Украины и больше не будет полагаться на Запад.
7) 11.05.2022
Пресс-конференция в Омане.
Инфоповод: международные контакты России после начала санкционной фазы конфликта.
Лавров:
«Главный вывод — вообще не полагаться в наших планах на то, что Запад является договороспособным».
8) 18.07.2022
Статья Сергея Лаврова «Об инсценировках как методе политики Запада» в «Известиях».
Инфоповод: украинский кризис, расширение НАТО, западная политика после холодной войны.
Лавров:
Запад быстро нарушил обещания руководству СССР и России о нерасширении НАТО на Восток.
9) 18.01.2022
Пресс-конференция по итогам деятельности российской дипломатии за 2022 год.
Инфоповод: итоги года, Украина, Минские соглашения, НАТО, отношения с США и ЕС.
Лавров:
Больше не будет ситуации, когда России лгут, подписывают документы, а затем отказываются их выполнять.
10) 03.03.2023
Raisina Dialogue, Нью-Дели.
Инфоповод: международная дискуссия о безопасности, Украине, НАТО и глобальном порядке.
Лавров:
Западные партнёры продолжают врать не только после устных обещаний, но и по обязательствам на бумаге.
11) 18.12.2023
Интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
Инфоповод: отношения России и Запада, украинский кризис, опыт прошлых договорённостей.
Лавров:
Россия долгие годы верила, доверяла и была доверчивой.
12) 18.01.2024
Пресс-конференция по итогам деятельности российской дипломатии за 2023 год.
Инфоповод: итоги года, отношения с Западом, конфликт вокруг Украины, санкции.
Лавров:
Россия теперь знает, что верить Западу нельзя.
13) 30.05.2024
Интервью МИА «Россия сегодня».
Инфоповод: планы США, безопасность, украинский кризис, опыт переговоров с Вашингтоном.
Лавров:
опыт общения с американцами говорит, что доверять заявлениям США не стоит.
14) 12 03.2025
Заседание Делового совета при МИД России.
Инфоповод: внешнеэкономическая устойчивость, работа российского бизнеса в условиях санкций.
Лавров:
опыт общения с Западом научил не верить его обещаниям и посулам, а судить по конкретным практическим делам.
15) 20.10.2025
Интервью для документального проекта, опубликованное МИД.
Инфоповод: разговор об историческом опыте отношений России с Западом.
Лавров:
«Никогда нельзя было верить Западу».
16) 18.04.2026
Анталийский дипломатический форум.
Инфоповод: обсуждение западных обещаний, НАТО и прежней практики устных гарантий.
Лавров:
Запад любит что-то обещать, а затем делать вид, что обещания не существовало.
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