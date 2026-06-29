Мы из Советского Союза

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1) 31.07.2014

Душанбе / MH17, зона безопасности вокруг места крушения Boeing.

Инфоповод: спор о выполнении Киевом и Западом обещаний по доступу экспертов к месту падения MH17.

Лавров:

Цена таким обещаниям известна. Верить мы теперь будем не словам, а только конкретным делам».

2) 30.12.2015

Интервью телеканалу «Звезда».

Инфоповод: итоги 2014–2015 годов, санкции, украинский кризис, отношения с западными партнёрами.

Лавров:

2014 год стал годом разочарования в партнёрах; Россия поняла, что «полагаться нужно только на себя».

3) 27.12.2021

Интервью «Соловьёв Live».

Инфоповод: российские предложения США и НАТО по гарантиям безопасности, опыт отношений с Западом.

Лавров:

«Верить на слово этим людям нельзя».

4) 14.01.2022

Большая пресс-конференция по итогам деятельности российской дипломатии.

Инфоповод: российские требования к США и НАТО о гарантиях безопасности.

Лавров:

России нужны «юридически обязывающие гарантии», а не политические и устные обещания.

5) 10.03.2022

Турция, Анталья, пресс-конференция после контактов по Украине.

Инфоповод: санкционная кампания Запада против России после начала СВО.

Лавров:

у России не будет иллюзий, что Запад может быть надёжным партнёром; нужно больше не зависеть от западных правительств и компаний.

6) 18.03.2022

Интервью RT.

Инфоповод: СВО, Украина, отношения России с Западом.

Лавров:

Россия устранит угрозу с территории Украины и больше не будет полагаться на Запад.

7) 11.05.2022

Пресс-конференция в Омане.

Инфоповод: международные контакты России после начала санкционной фазы конфликта.

Лавров:

«Главный вывод — вообще не полагаться в наших планах на то, что Запад является договороспособным».

8) 18.07.2022

Статья Сергея Лаврова «Об инсценировках как методе политики Запада» в «Известиях».

Инфоповод: украинский кризис, расширение НАТО, западная политика после холодной войны.

Лавров:

Запад быстро нарушил обещания руководству СССР и России о нерасширении НАТО на Восток.

9) 18.01.2022

Пресс-конференция по итогам деятельности российской дипломатии за 2022 год.

Инфоповод: итоги года, Украина, Минские соглашения, НАТО, отношения с США и ЕС.

Лавров:

Больше не будет ситуации, когда России лгут, подписывают документы, а затем отказываются их выполнять.

10) 03.03.2023

Raisina Dialogue, Нью-Дели.

Инфоповод: международная дискуссия о безопасности, Украине, НАТО и глобальном порядке.

Лавров:

Западные партнёры продолжают врать не только после устных обещаний, но и по обязательствам на бумаге.

11) 18.12.2023

Интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Инфоповод: отношения России и Запада, украинский кризис, опыт прошлых договорённостей.

Лавров:

Россия долгие годы верила, доверяла и была доверчивой.

12) 18.01.2024

Пресс-конференция по итогам деятельности российской дипломатии за 2023 год.

Инфоповод: итоги года, отношения с Западом, конфликт вокруг Украины, санкции.

Лавров:

Россия теперь знает, что верить Западу нельзя.

13) 30.05.2024

Интервью МИА «Россия сегодня».

Инфоповод: планы США, безопасность, украинский кризис, опыт переговоров с Вашингтоном.

Лавров:

опыт общения с американцами говорит, что доверять заявлениям США не стоит.

14) 12 03.2025

Заседание Делового совета при МИД России.

Инфоповод: внешнеэкономическая устойчивость, работа российского бизнеса в условиях санкций.

Лавров:

опыт общения с Западом научил не верить его обещаниям и посулам, а судить по конкретным практическим делам.

15) 20.10.2025

Интервью для документального проекта, опубликованное МИД.

Инфоповод: разговор об историческом опыте отношений России с Западом.

Лавров:

«Никогда нельзя было верить Западу».

16) 18.04.2026

Анталийский дипломатический форум.

Инфоповод: обсуждение западных обещаний, НАТО и прежней практики устных гарантий.

Лавров:

Запад любит что-то обещать, а затем делать вид, что обещания не существовало.



ДЕМОНЫ ЧАРЛИ

Контора с человеческим лицом



