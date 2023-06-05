Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56

19 апреля на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища состоялась церемония открытия мемориальной доски посвященной Герою России, старшему лейтенанту Владиславу Алексеевичу Турубаре, командиру группы минирования 10-й ОБрСпН. Владислав являлся выпускником ТВВИКУ 2020 года, участник СВО с первых дней. Уже в ходе спецоперации старшему лейтенанту Турубаре пришлось командовать разведывательной группой. Будучи по профилю сапером, ему всячески помогали более опытные товарищи по отряду, которые ходили вместе с ним на задачи, делились опытом и знаниями. Владислав «Оса» Турубара погиб 29 августа, действуя вместе со своими разведчиками вдоль реки Ингулец, где противник пошел на массированный прорыв. Указом президента от 20 февраля старшему лейтенанту Турубаре было присвоено звание Героя России. В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие вдова Владислава, его отец, командование и курсанты ТВВИКУ.

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В Музее Победы (Москва) в выставочной галерее "Zаветам Vерны" выставлены портреты участников СВО, созданные художницей Татьяной Пономаренко-Левераш. Работы из цикла "ГЕРОИческая летопись: Специальная Военная Операция" выставляются впервые. Художница изобразила Владимира Жогу ("Воха"), Ольгу Качура ("Корса"), Романа Кутузова ("Туман"), Адама Делимханова и Ахмеда Догаева, бойцов батальонов "Спарта" и 1-го Армейского корпуса ДНР. Созданные Татьяной портреты позволяют зрителям увидеть российских воинов, героев новейшей истории. Будем их знать, чтить и помнить.

https://t.me/h0mec0ming/155

И снова рубрика "Орочьи рисунки"

Портрет десантника 237 полка.

https://t.me/komdiv_76/1206

Дербентский фонтан (Дагестан).

В память о наших ушедших героях.

https://t.me/c/1524001401/9891

немного рисунков от разных художников и просто тех, кто умеет рисовать 14 февраля 2023 русский доброволец Андрей «Арни» Рахов погиб под Угледаром. Автор mydrawingdiary Максим Фомин (Владлен Татарский) убит 2 апреля 2023 в результате теракта в центре Петербурга. Автор mydrawingdiary Подвиг мобилизованного сержанта Александра Мальцева, в одиночку взявшего опорник ВСУ на участке Кременной. Автор mydrawingdiary «Я приду когда зацветает весна…»@Ohhhhh it's my... Автор АК. Коц. Рисунок А. Ефремова Автор @ARTpodderjka На рисунке стоит подпись автора АРТподдержка @ARTpodderjka Немного шевронов Ну и закончу традиционно юмором Как правильно? У Хмельницком таперича знатныя уловы Народ на все найдет ответ И как тут жить? Телеграм-каналы сообщают, что ночью на Киев упал неизвестный светящийся объект. И на сегодня всё!

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