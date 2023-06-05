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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5619 апреля на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища состоялась церемония открытия мемориальной доски посвященной Герою России, старшему лейтенанту Владиславу Алексеевичу Турубаре, командиру группы минирования 10-й ОБрСпН.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Владислав являлся выпускником ТВВИКУ 2020 года, участник СВО с первых дней. Уже в ходе спецоперации старшему лейтенанту Турубаре пришлось командовать разведывательной группой. Будучи по профилю сапером, ему всячески помогали более опытные товарищи по отряду, которые ходили вместе с ним на задачи, делились опытом и знаниями.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Владислав «Оса» Турубара погиб 29 августа, действуя вместе со своими разведчиками вдоль реки Ингулец, где противник пошел на массированный прорыв.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Указом президента от 20 февраля старшему лейтенанту Турубаре было присвоено  звание Героя России.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие вдова Владислава, его отец, командование и курсанты ТВВИКУ.
https://t.me/ok_spn/24798

В Музее Победы (Москва) в выставочной галерее "Zаветам Vерны" выставлены портреты участников СВО, созданные художницей Татьяной Пономаренко-Левераш.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Работы из цикла "ГЕРОИческая летопись: Специальная Военная Операция" выставляются впервые.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Художница изобразила Владимира Жогу ("Воха"), Ольгу Качура ("Корса"), Романа Кутузова ("Туман"), Адама Делимханова и Ахмеда Догаева, бойцов батальонов "Спарта" и 1-го Армейского корпуса ДНР.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Созданные Татьяной портреты позволяют зрителям увидеть российских воинов, героев новейшей истории. Будем их знать, чтить и помнить.
https://t.me/h0mec0ming/155

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56И снова рубрика "Орочьи рисунки" 
Портрет десантника 237 полка.
https://t.me/komdiv_76/1206

Дербентский фонтан (Дагестан).Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56
В память о наших ушедших героях.
https://t.me/c/1524001401/9891
немного рисунков от разных художников и просто тех, кто умеет рисоватьНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5614 февраля 2023 русский доброволец Андрей «Арни» Рахов погиб под Угледаром. Автор mydrawingdiaryНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Максим Фомин (Владлен Татарский) убит 2 апреля 2023 в результате теракта в центре Петербурга. Автор mydrawingdiaryНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Подвиг мобилизованного сержанта Александра Мальцева, в одиночку взявшего опорник ВСУ на участке Кременной. Автор mydrawingdiaryНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56«Я приду когда зацветает весна…»@Ohhhhh it's my...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Автор АК.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Коц. Рисунок А. ЕфремоваНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Автор @ARTpodderjkaНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56На рисунке стоит подпись автораНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56АРТподдержка @ARTpodderjkaНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Немного шевроновНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Ну и закончу традиционно юморомНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Как правильно?Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56У Хмельницком таперича знатныя уловыНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Народ на все найдет ответНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56И как тут жить?Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56Телеграм-каналы сообщают, что ночью на Киев упал неизвестный светящийся объект.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 56И на сегодня всё!

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