Мы из Советского Союза

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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4

1960-е — 1       1960-е — 2       1960-е — 3
Продолжим...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Очередь в Мавзолей Ленина, 1963 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Вечер на катке в парке Горького, Москва, 1963
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Кафетерий на ВДНХ, 1963
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Кафе «Привет», Москва, 1964
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Москва, Ленинский проспект. Выставка-продажа тканей Калининского камвольного комбината в магазине "Дом ткани".  1964г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Магнитогорский металлургический комбинат ночью. Фотограф Всеволод Тарасевич. Челябинская область, Магнитогорск. 1964 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Москва. Уборка снега на Ленинских горах. 1964 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Обед на стройке. Москва, 1964 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Московские новостройки, которые впоследствии будут снесены по программе реновации, 1964 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Фотография Черёмушек американского урбаниста и историка Джона Репса. Репс приехал в СССР в 1964, чтобы увидеть и изучить зарождение новых жилых кварталов, планирование новой городской среды на примере Москвы и Ленинграда.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Новогодняя елка на площади Металлургов. Череповец. Вологодская область. 1964 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Пикник, Псковская область, 1964 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Продавцы мороженого в ГУМе, 1964
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Шахматисты в Нескучном саду, 1964
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Сеанс одновременной игры, Алма-Ата, 1964 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Экспериментальная модель советского такси, 1964 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Папаша на прогулке со своим малышом. 1964г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Москва. Ул. Удальцова. 120 автобус. 1964 г. Ждут маму с работы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4

На торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Токио (1964 год), на стадион входила сборная СССР.
Проход по олимпийскому кругу составлял 25-30 минут. Всё это время советский спортсмен Юрий Власов - знаменосец олимпийской сборной, нёс флаг весом в 2,5-3 кг. на вытянутой руке...

В дальнейшем многие пытались повторить это действие русского силача, но никому это не удалось и поныне.

В аудитории. Мужские прически 1960-х. Москва. 1963 год:

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Этикетка co спичечного кopoбка, 1963 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4В апреле 1964 года была основана «Мелодия»
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 41 сентября 1964 года, впервые вышла в эфир телепередача «Спокойной ночи, малыши!»
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Наглядное учебное пособие для 1 класса. Издательство Просвещение, Москва, 1964 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 41964г., г. Иваново, школа №58, 11-В класс (личный архив Akusher)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 41964

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Индийская национальная выставка в парке Сокольники, Москва, 1963
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4В ходе реконструкции ГЭС-2 в Москве найдена капсула с запиской 1964 года. В этом году в здании бывшей электростанции откроется культурное пространство фонда
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4В ходе реконструкции ГЭС-2 в Москве найдена капсула с запиской 1964 года. В этом году в здании бывшей электростанции откроется культурное пространство фонда
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Β 2017 году, в Новосибирске вскрыли капсулу времени, которая была заложена 52 года назад. Всегда интересно узнать, что там написано. Вот текст послания:

«Дорогие потомки, сегодня у вас необыкновенный день — столетие советской власти. Мы горячо поздравляем вас c великим и славным юбилеем. Мы знаем — наше время интересно, ваше — ещё интереснее. Мы строим коммунизм, вы живёте при коммунизме.
Мы верим, что вы превосходно оборудовали нашу прекрасную голубую планету Земля, освоили Луну и высадились на Марсе, что вы продолжаете штурм космоса, который начали люди первого пятидесятилетия, и ваши корабли давно уже бороздят Галактику.
Что вы ведёте переговоры o научном и культурном сотрудничестве c представителями других, иноземных цивилизаций. Мы верим, что дело, которое начали 50 лет тому назад наши отцы и деды и которое продолжаем мы, вы доведёте до победного конца. Счастья вам, дорогие товарищи потомки!».

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Одно из денежных хранилищ Государственного банка СССР, 1964
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Диалог. У метро Кировская (Чистые пруды), 1964
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4На улице Горького, 1964
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Стюардесса Валерия Куприянова авиакомпании «Аэрофлот». Фотография сделана в аэропорту Шереметьево (Москва) в 1964 году
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Ромуальдас Ракаускас (Литва).
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Москва, Преображенский вал, 1964
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Автобус в аэропорт, Москва, 1964
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4ГУМ. 1964 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Преображенский рынок, 1964
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Папиросная фабрика в Тбилиси. 1964 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Пpoдавец наcвая. Узбeкиcтан, 1964 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Самое первое кафе-автомат в Москве открылось в МЭИ примерно в 1964-1966 годах, под центральной лестницей Главного корпуса. В нём всё продавалось только в автоматах
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Ткачиха Валя. Фото Александра Узляна. 1964 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Настольный теннис в Парке Горького, 1964.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4В Парке Горького, 1964
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Утро в детском садике, 1964 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Танцы на швейной фабрике «40 лет ВЛКСМ». 1964 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Ресторан гостиницы «Минск» перед открытием, Москва, 1964
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Кадиллак на Цветном бульваре, 1964
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 41964. Переименование в Тольятти
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 41964 г изд. Молодая гвардия
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 415 октября 1964 года был официально введён в строй крупнейшей в мире нефтепровод «Дружба».
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4В субботу. Художник Юрий Кугач. 1964 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Карикатура на самогонщика. Автор - Борис Лео. 1964 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Владимир Меньшиков. И куда только милиция смотрит! Плакат, 1964
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4До отхода электрички минута! Карикатура Юрия Узбякова. 1964 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Трамвай на Шаболовке, 1961
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4На новой автоматической телефонной станции в Юго-Западном районе, 1960
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Автолавка, 60-е годы. Такие автолавки ездили по всему СССР, по отдалённым районам, где не было постоянной торговли. На данном фото показано, как автолавка приехала на колхозное поле
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Гости столицы, 1965
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 41965 год

1965 год. Paul Huf. Съёмка для коллекции весна-лето 1966 бренда Dutch в Москве:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Гражданин Потребилко в ожидании коммунизма. Карикатура Валентина Литвиненко. 1965 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Жюри. Карикатура Валентина Литвиненко. 1965 год

Торговый центр «Белый Лебедь» в Донецке был построен и введён в строй в августе 1965 года:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Советский Киев, 1965 год:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Велосипедная прогулка. Картина Виктора Цветкова. 1965 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4В город учиться, 1965 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4В парке. Художник Николай Фурманков. 1965 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Обложка журнала "Советский экран". 1965 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Иванов Борис Сергеевич (1926-1992) «Ну и молодёжь пошла!». 1960-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Карикатура из "Крокодила". 1960-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Картина Павла Рубинского "Динамо 1960-х. Футбол". 2013 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Девочка около новогодней елки. 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Девочка около новогодней елки. 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Девочка около новогодней елки. 1960-е

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Зима, у ГУМа, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Зимнее московское утро. 1960-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Женщины защищают лица от снега и ветра самодельными масками. Остров Сахалин
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Комсомольск-на-Амуре. 1960-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Ледяная горка около Кремля. Москва. 1960-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Опасная работа. Телефонные линии, занесенные снегом. Воркута, Коми АССР,60-е гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4После сильнейшего снегопада на Сахалине. 1960-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Дед Мороз поздравляет девушку-моржа, победившую в заплыве, во время празднования Нового года в бассейне «Москва», 1969
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4Сергей Тутунов, «Зима пришла», 1960
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Продолжение следует...

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