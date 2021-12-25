Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 4

1960-е — 1 1960-е — 2 1960-е — 3

Продолжим...

Очередь в Мавзолей Ленина, 1963 год.

Вечер на катке в парке Горького, Москва, 1963

Кафетерий на ВДНХ, 1963

Кафе «Привет», Москва, 1964

Москва, Ленинский проспект. Выставка-продажа тканей Калининского камвольного комбината в магазине "Дом ткани". 1964г.

Магнитогорский металлургический комбинат ночью. Фотограф Всеволод Тарасевич. Челябинская область, Магнитогорск. 1964 год

Москва. Уборка снега на Ленинских горах. 1964 г.

Обед на стройке. Москва, 1964 год.

Московские новостройки, которые впоследствии будут снесены по программе реновации, 1964 год.

Фотография Черёмушек американского урбаниста и историка Джона Репса. Репс приехал в СССР в 1964, чтобы увидеть и изучить зарождение новых жилых кварталов, планирование новой городской среды на примере Москвы и Ленинграда.

Новогодняя елка на площади Металлургов. Череповец. Вологодская область. 1964 год

Пикник, Псковская область, 1964 год

Продавцы мороженого в ГУМе, 1964

Шахматисты в Нескучном саду, 1964

Сеанс одновременной игры, Алма-Ата, 1964 год

Экспериментальная модель советского такси, 1964 год

Папаша на прогулке со своим малышом. 1964г

Москва. Ул. Удальцова. 120 автобус. 1964 г. Ждут маму с работы



Проход по олимпийскому кругу составлял 25-30 минут. Всё это время советский спортсмен Юрий Власов - знаменосец олимпийской сборной, нёс флаг весом в 2,5-3 кг. на вытянутой руке... На торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Токио (1964 год), на стадион входила сборная СССР.Проход по олимпийскому кругу составлял 25-30 минут. Всё это время советский спортсмен Юрий Власов - знаменосец олимпийской сборной, нёс флаг весом в 2,5-3 кг. на вытянутой руке...

В дальнейшем многие пытались повторить это действие русского силача, но никому это не удалось и поныне.

В аудитории. Мужские прически 1960-х. Москва. 1963 год:

























Этикетка co спичечного кopoбка, 1963 год

В апреле 1964 года была основана «Мелодия»

1 сентября 1964 года, впервые вышла в эфир телепередача «Спокойной ночи, малыши!»

Наглядное учебное пособие для 1 класса. Издательство Просвещение, Москва, 1964 г.

1964г., г. Иваново, школа №58, 11-В класс (личный архив Akusher)

1964

Индийская национальная выставка в парке Сокольники, Москва, 1963

В ходе реконструкции ГЭС-2 в Москве найдена капсула с запиской 1964 года. В этом году в здании бывшей электростанции откроется культурное пространство фонда

В ходе реконструкции ГЭС-2 в Москве найдена капсула с запиской 1964 года. В этом году в здании бывшей электростанции откроется культурное пространство фонда

Β 2017 году, в Новосибирске вскрыли капсулу времени, которая была заложена 52 года назад. Всегда интересно узнать, что там написано. Вот текст послания:

«Дорогие потомки, сегодня у вас необыкновенный день — столетие советской власти. Мы горячо поздравляем вас c великим и славным юбилеем. Мы знаем — наше время интересно, ваше — ещё интереснее. Мы строим коммунизм, вы живёте при коммунизме.

Мы верим, что вы превосходно оборудовали нашу прекрасную голубую планету Земля, освоили Луну и высадились на Марсе, что вы продолжаете штурм космоса, который начали люди первого пятидесятилетия, и ваши корабли давно уже бороздят Галактику.

Что вы ведёте переговоры o научном и культурном сотрудничестве c представителями других, иноземных цивилизаций. Мы верим, что дело, которое начали 50 лет тому назад наши отцы и деды и которое продолжаем мы, вы доведёте до победного конца. Счастья вам, дорогие товарищи потомки!».



Одно из денежных хранилищ Государственного банка СССР, 1964

Диалог. У метро Кировская (Чистые пруды), 1964

На улице Горького, 1964

Стюардесса Валерия Куприянова авиакомпании «Аэрофлот». Фотография сделана в аэропорту Шереметьево (Москва) в 1964 году

Ромуальдас Ракаускас (Литва).

Москва, Преображенский вал, 1964

Автобус в аэропорт, Москва, 1964

ГУМ. 1964 год.

Преображенский рынок, 1964

Папиросная фабрика в Тбилиси. 1964 год.

Пpoдавец наcвая. Узбeкиcтан, 1964 год

Самое первое кафе-автомат в Москве открылось в МЭИ примерно в 1964-1966 годах, под центральной лестницей Главного корпуса. В нём всё продавалось только в автоматах

Ткачиха Валя. Фото Александра Узляна. 1964 год.

Настольный теннис в Парке Горького, 1964.

В Парке Горького, 1964

Утро в детском садике, 1964 год.

Танцы на швейной фабрике «40 лет ВЛКСМ». 1964 год

Ресторан гостиницы «Минск» перед открытием, Москва, 1964

Кадиллак на Цветном бульваре, 1964

1964. Переименование в Тольятти

1964 г изд. Молодая гвардия

15 октября 1964 года был официально введён в строй крупнейшей в мире нефтепровод «Дружба».

В субботу. Художник Юрий Кугач. 1964 год

Карикатура на самогонщика. Автор - Борис Лео. 1964 год.

Владимир Меньшиков. И куда только милиция смотрит! Плакат, 1964

До отхода электрички минута! Карикатура Юрия Узбякова. 1964 год.

Трамвай на Шаболовке, 1961

На новой автоматической телефонной станции в Юго-Западном районе, 1960







Автолавка, 60-е годы. Такие автолавки ездили по всему СССР, по отдалённым районам, где не было постоянной торговли. На данном фото показано, как автолавка приехала на колхозное поле

Гости столицы, 1965

1965 год

1965 год. Paul Huf. Съёмка для коллекции весна-лето 1966 бренда Dutch в Москве:















Гражданин Потребилко в ожидании коммунизма. Карикатура Валентина Литвиненко. 1965 год.

Жюри. Карикатура Валентина Литвиненко. 1965 год

Торговый центр «Белый Лебедь» в Донецке был построен и введён в строй в августе 1965 года:



















Советский Киев, 1965 год:



















Велосипедная прогулка. Картина Виктора Цветкова. 1965 год

В город учиться, 1965 год.

В парке. Художник Николай Фурманков. 1965 год.

Обложка журнала "Советский экран". 1965 год.

Иванов Борис Сергеевич (1926-1992) «Ну и молодёжь пошла!». 1960-е годы

Карикатура из "Крокодила". 1960-е.

Картина Павла Рубинского "Динамо 1960-х. Футбол". 2013 год.

Девочка около новогодней елки. 1960-е

Девочка около новогодней елки. 1960-е

Девочка около новогодней елки. 1960-е



Зима, у ГУМа, 1960-е

Зимнее московское утро. 1960-е.

Женщины защищают лица от снега и ветра самодельными масками. Остров Сахалин

Комсомольск-на-Амуре. 1960-е.

Ледяная горка около Кремля. Москва. 1960-е годы.

Опасная работа. Телефонные линии, занесенные снегом. Воркута, Коми АССР,60-е гг.

После сильнейшего снегопада на Сахалине. 1960-е.

Дед Мороз поздравляет девушку-моржа, победившую в заплыве, во время празднования Нового года в бассейне «Москва», 1969

Сергей Тутунов, «Зима пришла», 1960

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Продолжение следует...