МИНОБОРОНЫ ФРГ ВКЛЮЧИЛО В "СПИСОК ВОИНСКОЙ ТРАДИЦИИ" ОФИЦЕРОВ ВЕРМАХТА И ВОЙСК СС. Некоторые были преданными фашистами и состояли в НСДАП.

По мнению представителей бундесвера, такими личностями надо вдохновляться и почитать. Якобы их полностью обелило то, что после падения Третьего рейха они дистанцировались от него и участвовали в строительстве новой армии ФРГ.

Среди таких личностей: летчик Эрих Хартманн, сбивший 344 советских и восемь американских самолетов, подводник Эрих Топп, потопивший 35 судов, в основном англо-американских, и еще 22 экс-фашиста.

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Минобороны ФРГ наконец-то нашли героев для своих военнослужащих: ими официально стали несколько офицеров Вермахта, которые ещё состояли в СС и НСДАП.

Представитель германского оборонного ведомства Арне Коллац подтвердил данную информацию, отметив, что их личности должны служить примером воинской доблести для Бундесвера. По его словам, в списке представлены офицеры Вермахта, которые после падения Третьего рейха «дистанцировалась от своего прошлого и участвовали в строительстве Бундесвера».

В «примеры для подрастающего поколения» включены:

▪️бригадный генерал Хайнц Карст, награждённый железным крестом 1-й степени на Восточном фронте;

▪️полковник Эрих Хартманн — считается «наиболее результативным пилотом-истребителем за всю историю авиации» (352 воздушные победы, 344 из которых над советскими самолётами);

▪️контр-адмирал Эрих Топп — «один из самых успешных подводников Второй Мировой войны», а также член СС. Этот факт не помешал ему, после войны, построить карьеру уже в ВМС ФРГ, получить крест «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» и послужить офицером штаба в военном комитете НАТО в Вашингтоне.

Как мы видим, найденные на свалке истории герои Бундесвера активно воевали против советского народа. Является ли это одной из черт немецкого реваншизма — вопрос риторический.

В сухом остатке имеется следующее: в Берлине понимают, что сколько не вливай в свои вооружённые силы, без идеологической подпитки военная машина Бундесвера вряд ли будет работать. Нужен образ врага и им, очевидно, станет Россия.

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Хотя почему "очевидно"?

Германия определенно собралась воевать с Россией. План расписали на 4,5 тысячи страниц Похоже, события 80-летней давности ничему Европу не научили. Страны ЕС под предводительством Германии готовы вновь вступить в войну с Россией. Обозреватель портала InfoBRICS Драголюб Боснич рассказал, что Берлин планирует перебросить солдат из западных стран к русским границам. Причём не тысячу-другую человек, а сотни тысяч. Раньше об этом же писал один из авторов Spiegel Расмус Бухштайнер. По его данным, речь идёт о 800 тысячах военных и 200 тысячах единиц техники.

Боснич заметил, что в ЕС обсуждают возможность вернуться к обязательной воинской службе. И, похоже, мы наблюдаем превращение Евросоюза в военный альянс, настроенный на конфронтацию с Россией, отметил он.

Германия готова воевать с Россией?

Комментируя эту информацию, политолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко заявил, что такой сценарий, какой описывает Боснич, вполне реален.

«То, что сценарий прямой конфронтации с Западом нереален, и что там сильно хотят с нами дружить, и боятся войны, - это не так. У немцев есть разработанный план на 4,5 тысячи страниц. Его обнародовали полгода назад, и все о нём забыли. А он есть. Более того, они активно перебрасывают эти 800 тысяч [к границам]. Плюс идёт строительство баз в Прибалтике, на границе с Россией. Плюс пытаются с британцами разрабатывать баллистические ракеты, которые способны нести ядерный заряд от Берлина до Москвы», - рассказывает Ярошенко.

Он обратил внимание, что ещё на главном военно-морском параде в Петербурге об этом сказал президент. По словам Владимира Путина, «полётное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут». И если США разместят свои вооружения в Германии, Россия также будет «повышать возможности береговых войск Военно-морского флота», отметил президент.

«То есть мы понимаем, что чем меньше время прилёта, тем сложнее для ПВО что-то сделать, что-то сбить. И с этой точки зрения вариант прямой конфронтации реален», - резюмировал Ярошенко.

https://t.me/tsargradtv/85386

Правда, стоит отметить, что, после разразившейся волны негодования и критики, Минобороны Германии отменило внесение бывших нацистов в список почитаемых военных. Однако стоит помнить хорошую нашу пословицу: первое слово дороже второго. Они просто взяли тайм-аут

https://t.me/ssigny/107216

Командующий бундесвера в земле Гамбург Михаэль Гисс заявил в недавнем интервью, что «тикающие внутренние часы солдата» подсказывают ему возможность прямого конфликта с Россией через пять лет. Внутренний голос шепнул немецкому военному, что РФ готовится к нападению на страны НАТО. Но пока что мы все наблюдаем ровно обратную ситуацию, причем безо всяких мистических ссылок на волшебную чуйку и «внутренние часы». Представители Минобороны ФРГ открыто одобряют применение немецкой техники в нападении ВСУ на Курскую область и даже заявляют о возможности ее использования (https://t.me/kanzlerdaddy/13998) в «наступлении на Москву». Германское ведомство реабилитирует эсэсовцев и членов НСДАП. Теперь нацисты будут — внимание, цитата: «служить примером воинской доблести для бундесвера», о чем я рассказала выше.

То есть не Россия, а Германия. И не через пять лет, а уже прямо сейчас. И не готовится, а фактически уже сегодня соучаствует в нападении на нашу страну. Так кто же на самом деле готовится к полномасштабной войне в Европе? Россия или Германия с НАТО? Вопрос риторический.

https://t.me/ssigny/107336

А тут такое дело. Издания Süddeutscher Zeitung, ARD и Zeit рассказали о троих предполагаемых участниках экотеракта возле острова Борнхольм в сентябре 2022-го. По данным издания, это киевляне Владимир Журавлёв, Евгений и Светлана Успенские. По версии следствия, они вместе с ещё двумя неизвестными отправились на катере "Андромеда" к точке подрыва, установили бомбу на трубопровод и подорвали. Журавлёв сейчас живёт в Польше — немецкие следаки вышли на него через водителя фургона, на котором он вместе с остальными приехал в Германию перед терактом. Машину засекли по камерам в порту, где стояла "Андромеда". Германия запросила у Варшавы арест украинца, но власти гжегожграда пока отмалчиваются. Также стало известно, что все участники диверсии активно спонсируют ВСУ. Тем не менее Светлана Успенская в разговоре с журналистами заявила, что сейчас отдыхает в Болгарии и не имеет никакого отношения к событиям двухлетней давности.

https://t.me/mash/56731

Российские телеграм-каналы с энтузиазмом публикуют теорию о том, что "Северные потоки" взорвала Украина. Хотя всё это как раз указывает на то, что данный вброс - црушная операция прикрытия. Украина же идеальный кандидат. Это как старой портовой проститутке приписать еще один половой контакт. И она не будет отпираться, так как это на ее репутацию уже никак не повлияет, да и ни у кого особых сомнений не возникнет.

ЦРУ изначально вбрасывало несколько теорий, включая причастность самой России. Распыляло внимание и демонстрировало, что мотив был много у кого. Но и против версии с причастностью США особо не выступало - это тоже было выгодно. Чтобы все понимали, как ты можешь решительно действовать, а доказать никто ничего не сможет.

Ну и все понимали, кто мог иметь наглость провести такую операцию в исключительных экономических зонах двух европейских стран-участниц блока НАТО. Хохлы бы на такое никогда не пошли. Даже, если бы у них был подобный план, они бы его реализовали в российских территориальных водах или на их границе хотя бы.

Возможная смена власти в США потребовало от них назначить виновного во избежание ненужных рисков. Только поэтому именно сейчас Украину назначают виновной и все западные СМИ сейчас будут форсить эту версию. Но зачем у нас всерьез подобную ахинею обсуждать? Даже, если эта "группа дайверов" там присутствовала каким-то боком, то их использовали втемную именно для того, чтобы в случае возникновения рисков ткнуть в них пальцем.

Отлично скормили и прекрасно все заглотили наживку. Вот это настоящая информационная война, а не унылый троллинг в интернете хохлоботов, который некоторые пытаются выдать за инфовойну.

Все вбросы о том, что за подрывом «Северных потоков» стоит украинское территориальное образование, преследует цель перевести стрелки с реальных организаторов и исполнителей. И на полном серьезе тиражировать такие новости — собственноручно помогать в этом США.

https://t.me/Hard_Blog_Line/9690

"Задача Запада — снять ответственность с себя за теракт на "Северных потоках" : Мария Захарова прокомментировала "Известиям" то, почему немецкое правительство только сейчас решило активно приняться за расследование подрыва СП.

О причастности Зеленского и Залужного к теракту стало известно из статьи The Wall Street Journal, в которой утверждается, что ЦРУ требовало отменить приказ о проведении диверсии на "Северных потоках". Экс-главком ВСУ Залужный отверг свою причастность к подрыву. По данным газеты, Залужный заявил в переписке, что ему ничего неизвестно об этом и что любые предположения об обратном являются "простой провокацией".

Залужный утверждал, что он не мог быть замешан в этом, так как ВСУ "не уполномочены проводить зарубежные миссии", отмечает WSJ.

https://t.me/izvestia/181949

И что в итоге? Поддержка Германией Украины останется неизменной, какими бы ни были результаты расследования подрывов на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", заявил в среду представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

"Это две разные вещи, которые не имеют никакого отношения друг к другу", - приводит его слова агентство DPA.

"Расследование проводится в соответствии с законом, безотносительно личности подозреваемого, и абсолютно независимо", - добавил он.

Ранее стало известно, что прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира З. в рамках расследования подрывов на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

В мире мало людей с настолько гибкими позвоночниками, как у руководства ЕС, ну а у правительства Германии со товарищи они, видимо, вообще удалены хирургическим путем. Натуральные шакалы, которым наплевать на родную страну и ее жителей в угоду заокеанскому коллективному хозяину.

https://t.me/proofzzz/24463 Немецкие фашисты планируют до конца года поставить Украине около 30 танков Leopard-1, 400 бронемашин MRAP, 4 зенитных комплекса IRIS-T, 10 ЗСУ Gepard, — Бундесвер.

А хохлов кто поставит?

https://t.me/proofzzz/24500

А вот еще одно видео. Ничего необычного. Просто немецкие военные разбирают удар ВСУ по Курской области.

Казалось бы, в этом эпизоде удивиться уже нечему, но, как говорил Задорнов, наберите воздуха в грудь.

Узнаёте этого подтянутого мужчину средних лет справа? Нет? А зря. Это никто иной, как герой одного из самых громких скандалов последнего времени: генерал-майор Кристиан Фрейдинг. Командовал 9-й танковой бригадой «Нидерсаксен», после чего был назначен на должность начальника спецштаба по Украине (украинского ситуационного центра) при бундесвере. Также в его подчинении штаб планирования и управления федерального Министерства обороны.

Фрейдинг — ключевая фигура в координации всех действий Бундесвера по Украине и одно из ответственных лиц, с которым немецкие военные должны были обсуждать удар по Крымскому мосту с помощью ракет TAURUS.

https://t.me/boris_rozhin/133868