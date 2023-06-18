ТОП-10 самых пьющих стран мира. Какое место занимает Россия?

Некоторые соотечественники до сих пор считают, что Россия является очень пьющей страной. И действительно, ведь у нас испокон веков принято отмечать все праздники с крепкой выпивкой. Однако это ошибочное мнение, так как Россия не попадет в рейтинг ТОП-10 самых пьющих стран мира. Более того, в нашей стране всего за несколько лет снизился показатель по уровню потребляемого алкоголя на душу населения. Динамика положительная, поэтому еще через несколько лет Россия выйдет из ТОП-20 самых пьющих стран. К слову, сейчас мы находимся всего на 16 месте.

Самые пьющие страны мира

Человечество на протяжении тысячелетий употребляет алкогольные напитки. Технологии постоянно совершенствуются, и мы смогли получить чистый спирт. Конечно, зачастую люди потребляют не самые крепкие напитки – пиво, слабоалкогольная продукция, вино и виски. Кстати, в России пить водку начали только в середине прошлого века. До этого момента у нас пользовались спросом более благородные напитки, такие как медовуха, различные настойки, вино и коньяки.

Если посмотреть на официальный отчет ВОЗ, то можно составить примерный рейтинг самых пьющих стран:

1. Молдова – население потребляет более 15.2 чистого алкоголя.

2. Литва – 15 литров алкоголя на душу и этот показатель растет.

3. Чехия – любители пива потребляют более 14.4 литров.

4. Германия – еще одни любители пенного с показателем 13.4 литра.

5. Нигерия – бедная страна, где население пьет, не просыхая до 13.4 литров.

6. Люксембург – небольшая европейская страна, где любят выпивку на уровне 13 литров.

7. Ирландия – кто не пробовал ирландский виски, а они его любят на уровне 13 литров в год.

8. Латвия – не самая богатая страна, где население пьет на уровне 12.9 литров.

9. Болгария – 12.7 литров на душу населения.

10. Словения – ушли не сильно далеко до 12.6 литров.

Интересно, что многие страны относятся к так называемому Старому Свету, где выпивку любили еще со времен Средневековья.

Почему Европа так много пьет?

Эксперты считают, что проблема больше связана с маркетингом и особого отношения европейцев к легким спиртным напиткам. Например, в той же Германии предпочитают регулярно пить пиво и другие напитки с минимальным содержанием алкоголя. При этом они так увлекаются этим занятием, что не замечают проблемы.

Основа пьянства в наше время – особая культура употребления спиртных напитков. В Европе постоянно проходят различные фестивали пива, где местное население и туристы вливают в себя галлоны пенного напитка. Именно Германия и первые пять стран из списка больше всех страдают от цирроза печени и других сопутствующих заболеваний.

Употреблять спиртные напитки нужно в меру, а лучше отказаться от этой пагубной привычки. А сколько вы пьете горячительных напитков или все же следите за своим здоровьем?

https://dzen.ru/a/ZCqGzGAGXzCxONn0