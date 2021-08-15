Могила героев. На Балтике найдена подводная лодка, погибшая в годы войны

Международная экспедиция обнаружила на дне Балтийского моря погибшую в 1944 году советскую подводную лодку М-96. Она лежит в северной части Нарвского залива, на глубине 42 метра. АиФ.ru. выяснял, как погибла последняя из потерянных советских подлодок в границах РФ.

В период 10-13 июля российская разведывательно-водолазная команда совместно с эстонской поисковой командой провела экспедицию, в результате которой была обнаружена подводная лодка М-96.

Первым командиром лодки был легендарный Александр Маринеско. М-96 воевала на Балтике с 1941 года и участвовала во всех кампаниях Балтфлота, успев даже совершить боевой поход на Ладожское озеро. Боевые задания "малютки" в основном состояли из ведения разведки у баз противника и высадки разведчиков в тылу врага. В апреле 1943 года А.И.Маринеско получает назначение на подводную лодку С-13, командуя которой впоследствии навсегда вписал свое имя в историю нашего Подводного Флота. Командиром М-96 был назначен капитан-лейтенант Н.И.Карташов.

Под его командованием в 1943 году М-96 совершила два похода. Ввиду создания в Финском заливе мощных противолодочных заграждений, подводные лодки тип «М» действовали на мелководье, занимаясь визуальной разведкой.

19 июля 1943 года в районе банки Туолюла М-96 села на мель, повредив винт, ограждения рулей и корпус. Выполнив задачу по разведке района Хапасарских шхер, в ночь на 21 июля М-96 прибыла на Лавенсари, а затем перешла в Кронштадт, где была поставлена в ДОК.

Второй поход кампании 1943 года проходил в районе острова Гогланд. Днем 28 августа подводная лодка прибыла на позицию, и на следующую ночь высадила на Гогланде группу разведчиков. 30 августа М-96 сместилась к маяку Тийскери, где неоднократно обнаруживала сторожевые катера противника. В ночь на 1 сентября подводная лодка высадила на Гогланде вторую разведгруппу, после чего направилась в базу.

Кампанию 1944 года М-96 начала 18 июня. Подводная лодка перешла по Неве в Ладожское озеро, где сделала один поход к острову Валаам в целях разведки и прикрытия десанта войск Карельского фронта у Тулоксы. 13 июля подводная лодка возвратилась в Ленинград.

18 августа 1944 года, при выходе в Боевой поход, М-96 легла на грунт в ожидании сумерек. Начался шторм, в результате удара о грунт подводная лодка повредила киль, и ей пришлось вернуться в Кронштадт на ремонт.

В свой седьмой и последний боевой поход М-96 вышла 7 сентября 1944. Лодка должна была преодолеть немецкое минное заграждение «Зееигель» и вести разведку в Нарвском заливе. Подводная лодка «М-96»

Вообще именно минные заграждения были основным средством борьбы немцев с подводными лодками СССР в Балтийском море. К началу Второй мировой военные технологии — в первую очередь морские мины и системы их постановки — позволили использовать ограниченность выхода нашей страны из Финского залива. Если еще в начале XX века Россия могла отправить в Мировой океан из Кронштадта огромную эскадру, то в 1941 году многоуровневыми заграждениями из тысяч мин Кригсмарине фактически заперли советских подводников в Финском заливе. Большинство потерь советских подводников приходится на морские мины. И одно из таких заграждений должна была преодолеть M-96.

Уйдя в море, лодка на связь больше не выходила, и все эти годы считалась пропавшей без вести. Разведывательно-водолазная команда искала М-96 в территориальных водах Российской Федерации более трех лет, логично предполагая, что лодка погибла на заграждениях «Зееигель». Но корпус лодки обнаружен не был, и поиски продолжились совместно с эстонскими поисковиками из команды Maxstar Expedition, которые и обнаружили своим гидролокатором объект, похожий на подводную лодку. Характерные особенности и детали противоминной защиты подтвердили, что найденная подводная лодка — это М-96.

Судя по всему, лодка все же смогла форсировать все минные заграждения, вышла в район рекомендованной позиции и приступила к выполнению боевой задачи. При этом лодка смогла незаметно пройти мимо дежуривших в Нарвском заливе немецких кораблей.

Лодка погибла в надводном положении, вероятно, во время ночной зарядки аккумуляторных батарей. Машинный телеграф на мостике показывал команду «Полный вперед», руль поворота повернут вправо, верхний рубочный люк открыт. Взрыв мины произошел под носовой частью лодки, переломив корпус. Вместе с подводной лодкой погибло 22 члена экипажа. Подлодка М-96, скриншот: YouTube

На основе анализа немецких документов российские историки предполагают, что, скорее всего, М-96 погибла 10 сентября 1944 в 3:48 ночи. Именно в это время немецкая подводная лодка, находившаяся в Нарвском заливе, зафиксировала своей гидроакустикой взрыв мины.

Подводная лодка М-96 была единственной подводной лодкой, потерянной Балтийским флотом в 1944 году. Теперь в границах России не осталось затонувших советских подводных лодок.