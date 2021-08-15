Могила героев. На Балтике найдена подводная лодка, погибшая в годы войны

В период 10-13 июля российская разведывательно-водолазная команда совместно с эстонской поисковой командой провела экспедицию, в результате которой была обнаружена подводная лодка М-96.
Первым командиром лодки был легендарный Александр Маринеско. М-96 воевала на Балтике с 1941 года и участвовала во всех кампаниях Балтфлота, успев даже совершить боевой поход на Ладожское озеро. Боевые задания "малютки" в основном состояли из ведения разведки у баз противника и высадки разведчиков в тылу врага. В апреле 1943 года А.И.Маринеско получает назначение на подводную лодку С-13, командуя которой впоследствии навсегда вписал свое имя в историю нашего Подводного Флота. Командиром М-96 был назначен капитан-лейтенант Н.И.Карташов.
Под его командованием в 1943 году М-96 совершила два похода. Ввиду создания в Финском заливе мощных противолодочных заграждений, подводные лодки тип «М» действовали на мелководье, занимаясь визуальной разведкой.19 июля 1943 года в районе банки Туолюла М-96 села на мель, повредив винт, ограждения рулей и корпус. Выполнив задачу по разведке района Хапасарских шхер, в ночь на 21 июля М-96 прибыла на Лавенсари, а затем перешла в Кронштадт, где была поставлена в ДОК.
Второй поход кампании 1943 года проходил в районе острова Гогланд. Днем 28 августа подводная лодка прибыла на позицию, и на следующую ночь высадила на Гогланде группу разведчиков. 30 августа М-96 сместилась к маяку Тийскери, где неоднократно обнаруживала сторожевые катера противника. В ночь на 1 сентября подводная лодка высадила на Гогланде вторую разведгруппу, после чего направилась в базу.
Кампанию 1944 года М-96 начала 18 июня. Подводная лодка перешла по Неве в Ладожское озеро, где сделала один поход к острову Валаам в целях разведки и прикрытия десанта войск Карельского фронта у Тулоксы. 13 июля подводная лодка возвратилась в Ленинград.
18 августа 1944 года, при выходе в Боевой поход, М-96 легла на грунт в ожидании сумерек. Начался шторм, в результате удара о грунт подводная лодка повредила киль, и ей пришлось вернуться в Кронштадт на ремонт.
В свой седьмой и последний боевой поход М-96 вышла 7 сентября 1944. Лодка должна была преодолеть немецкое минное заграждение «Зееигель» и вести разведку в Нарвском заливе.Подводная лодка «М-96»
Вообще именно минные заграждения были основным средством борьбы немцев с подводными лодками СССР в Балтийском море. К началу Второй мировой военные технологии — в первую очередь морские мины и системы их постановки — позволили использовать ограниченность выхода нашей страны из Финского залива. Если еще в начале XX века Россия могла отправить в Мировой океан из Кронштадта огромную эскадру, то в 1941 году многоуровневыми заграждениями из тысяч мин Кригсмарине фактически заперли советских подводников в Финском заливе. Большинство потерь советских подводников приходится на морские мины. И одно из таких заграждений должна была преодолеть M-96.
Уйдя в море, лодка на связь больше не выходила, и все эти годы считалась пропавшей без вести. Разведывательно-водолазная команда искала М-96 в территориальных водах Российской Федерации более трех лет, логично предполагая, что лодка погибла на заграждениях «Зееигель». Но корпус лодки обнаружен не был, и поиски продолжились совместно с эстонскими поисковиками из команды Maxstar Expedition, которые и обнаружили своим гидролокатором объект, похожий на подводную лодку. Характерные особенности и детали противоминной защиты подтвердили, что найденная подводная лодка — это М-96.
Судя по всему, лодка все же смогла форсировать все минные заграждения, вышла в район рекомендованной позиции и приступила к выполнению боевой задачи. При этом лодка смогла незаметно пройти мимо дежуривших в Нарвском заливе немецких кораблей.
Лодка погибла в надводном положении, вероятно, во время ночной зарядки аккумуляторных батарей. Машинный телеграф на мостике показывал команду «Полный вперед», руль поворота повернут вправо, верхний рубочный люк открыт. Взрыв мины произошел под носовой частью лодки, переломив корпус. Вместе с подводной лодкой погибло 22 члена экипажа.Подлодка М-96, скриншот: YouTube
На основе анализа немецких документов российские историки предполагают, что, скорее всего, М-96 погибла 10 сентября 1944 в 3:48 ночи. Именно в это время немецкая подводная лодка, находившаяся в Нарвском заливе, зафиксировала своей гидроакустикой взрыв мины.
Подводная лодка М-96 была единственной подводной лодкой, потерянной Балтийским флотом в 1944 году. Теперь в границах России не осталось затонувших советских подводных лодок.
Подводная лодка тип «М» XII серии заложена 26 июля 1937 года на заводе №-112 (Красное Сормово) в Горьком. 20 июля 1938 года спущена на воду, 20 ноября 1939 года вступила в строй.Подлодка М-96, скриншот: YouTube
Начало Советско-финской войны М-96 встретила в составе 26-го дивизиона подводных лодок КБФ, проходя ходовые испытания, поэтому участия в Боевых действиях не принимала. 12 декабря 1939 года подводная лодка вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота.
22 июня 1941 года М-96 находилась в составе 8-го дивизиона 2-й Бригады подводных лодок КБФ, совершив за годы войны семь Боевых походов.
В 1999 году при обследовании акционерным обществом «Севморгео» грунта Финского залива в районе острова Сескар были обнаружены две подводные лодки — большая и малая. Было высказано предположение, что это подводная лодка Щ-405, и подводная лодка М-96, пропавшие в Финском заливе между островами Мощный (Лавенсари) и Сескар.
На начало 2019 года данных об обследовании остова подводных лодок не обнаружено.
1942 год.
07 сентября 1943 г. Великая Отечественная война. Балтийский флот. В результате взрыва мины погибла малая подводная лодка «М-96» при форсировании рубежа ПЛО в Нарвском заливе, рядом с островом Сескар. Погибли:
1. капитан-лейтенант Карташов Николай Иванович – командир ПЛ, 1913 года.
2. старший лейтенант Антипов Евгений Тихонович – командир БЧ-1, помощник командира ПЛ, 1918 года, Ленинградская область, г. Кронштадт
3. старший лейтенант Головань Григорий Иванович – командир БЧ-3, 1915 года, Новосибирская область, с. Довольное
4. инженер капитан-лейтенант Ильин Петр Михайлович – командир БЧ-5, 1919 года, г. Рязань
5. капитан 2 ранга Бутышкин Николай Никифорович – офицер-оператор штаба БрПЛ КБФ, 1905 года
6. старшина 1 статьи Бережной Александр Михайлович – командир отделения радистов, 1920 года, Сумская область, с. Сенное
7. старший краснофлотец Васильев Михаил Васильевич – старший электрик, 1917 года, Чувашская АССР, д. Вурман-кассы
8. старший краснофлотец Веденин Иван Александрович – командир отделения рулевых, 1921 года, Киргиская ССР, с. Орловка, погиб в августе 1942 года
9. мичман Глузунов Виктор Георгиевич – старшина группы торпедистов, 1909 года, г. Ленинград (Санкт-Петербург)
10. краснофлотец Друзев Прокопий Гаврилович – рулевой, 1921 года, Курская область, с. Нежиголь
11. старшина 1 статьи Изотов Григорий Петрович – командир отделения трюмных, 1917 года, Калужская область. с. Романово
12. старшина 2 статьи Козлов Николай Кузьмич – командир отделения рулевых, 1921 года, Калужская (Тверская) область, д. Овсянниково
13. краснофлотец Коробкин Тимофей Трофимович – радист, 1923 года, Курская область, с. Кощеево
14. старшина 1 статьи Кудрявцев Василий Андреевич – командир отделения штурманских электриков, 1918 года, Ленинградская область, д. Дуброва
15. старшина 2 статьи Лавров Александр Васильевич – старший моторист, 1921 года, Калининская (Тверская) область, д. Князево
16. старший краснофлотец Лапшин Николай Петрович – старший рулевой, 1920 года, Сталинградская (Волгоградская) область, с. Новая Отрада
17. старший краснофлотец Петров Иван Федорович – рулевой, 1920 года, Калининская (Тверская) область, д. Язвы, пропал без вести в августе 1941 года
18. мичман Петровский Иван Тимофеевич – старшина группы мотористов, 1911 года, Смоленская область, д. Бритово
19. старшина 2 статьи Потанин Иван Александрович – старшина группы электриков, 1920 года, Курская область, д. Кунач
20. старший краснофлотец Рыбин Василий Спиридонович – командир отделения мотористов, 1918 года, Рязанская область, г. Скопин
21. старший краснофлотец Суменков Алексей Дмитриевич – старший торпедист, 1919 года, Рязанская область, д. Новая
22. мичман Сухов Максим Никитович – старшина группы рулевых, боцман, 1912 года, Курская область, д. Верхний Каменец
23. краснофлотец Тузов Владимир Егорович – трюмный, 1923 года, Азербайджанская ССР, г. Баку
24. старший краснофлотец Филиппов Алексей Филиппович – командир отделения гидроакустиков, 1920 года, Чувашская АССР, с. Чуман-кассы
Еще имена 24 человек вычеркнуты из списка безвести пропавших.Разведывательно-водолазная команда совместно с эстонской поисковой командой Maxstar Expedition вышли в море к месту гибели М-96 и отслужили литию
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