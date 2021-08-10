Крымский мост – самый длинный мост России

Четырёхполосный автомобильный и двухпутный железнодорожный мосты соединяют берега Крыма и Краснодарского края, обеспечивая транспортное сообщение полуострова с материковой частью России. Строительство моста продолжалось 2,5 года, его официальное открытие состоялось в 2018 году. Общая протяженность Крымского моста составляет 19 километров – это самый длинный мост в Европе и России.

1. Идея соединить Таманский полуостров с Крымом принадлежала еще правителю Тмутараканского княжества Глебу Святославовичу. В 1064 году он прошел по льду в Керченском проливе. Однако никаких технологий для сооружения переправы в то время, естественно, не существовало. В очередной раз построить мост в этом месте захотели в конце XIX века. Идея принадлежала англичанам, которые хотели найти кратчайший путь для сообщения с Индией по суше.

В 1944 году СССР возвёл Керченский железнодорожный мост протяжённостью 4,5 км. Однако запроектированный как временная конструкция и уязвимый в результате ошибок при проектировании и строительстве, мост был серьёзно повреждён в конце февраля 1945 года льдом, нагнанным ветром из Азовского моря.

С 1954 по 2020 годы здесь действовала паромная переправа. Паромы курсировали в самом узком месте пролива между портами «Крым» и «Кавказ». 2. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019 году. Строителям понадобилось 2,5 года, чтобы соединить берега Крыма и Тамани. Это на полгода быстрее ранее обозначенных сроков. 3. Мост берёт начало на Таманском полуострове Краснодарского края, пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег в районе Керчи. 4. Морские суда смогут следовать через арочные пролеты шириной 227 м и высотой 35 м. Каждая арка – для автомобильного и железнодорожного моста весит около 10 тысяч тонн. 5. В вечернее и ночное время обе арки Крымского моста начинают подсвечиваться, создавая трехцветный рисунок российского триколора. Для создания подсветки было использовано более 3 000 светильников. 6. Мост является началом федеральной трассы «Таврида», ведущей до Севастополя. На данный момент разрешённая скорость движения автомобилей по мосту — 90 км/ч. 7. До открытия Крымского моста звание самого длинного в Европе 20 лет сохранял португальский мост «Васко да Гама» длиной 17,2 км. 8. Название моста было выбрано во время официального онлайн-голосования в конце 2017 года. За «Крымский мост» проголосовали 64% участвовавших в опросе. Вторым по популярности был «Керченский мост», а третьим – «Мост воссоединения». 9. Строительство моста проводилось широким фронтом, одновременно на 8 участках по всей длине перехода. В пик строительства на объекте одновременно трудилось больше 14 тысяч человек. 10. В общей сложности конструкцию держат 7000 свай и 595 опор. Для изготовления только одной упоры ушло 400 тонн металлоконструкций. На всю конструкцию моста ушло столько же металла, сколько понадобилось бы для возведения 32 Эйфелевых башен. 11. Вся конструкция моста оснащена шок-трансмиттерами – специальными устройствами, идентичными гидравлическому амортизатору. Их главная задача – равномерное распределение динамических нагрузок, возникающих вследствие природной стихии. При строительстве Крымского моста было использовано более 750 подобных устройств. Они позволят конструкции выдержать колоссальную сейсмическую активность – мосту не страшно землетрясение в 9,1 баллов. 12. В Керченском проливе есть зоны тектонических разломов. Изгибы моста выбраны не случайно: он проложен таким образом, чтобы обходить эти разломы. 13. 14. 15. Мост способен пропускать 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки. 16. Вид на мост со стороны Керченской крепости.

Она располагается на мысе Ак-Бурун и была построена в XIX веке. В период существования Российской империи крепость предназначалась для охраны южных рубежей. Сегодня Керченская крепость является достопримечательностью Крымского полуострова и памятником фортификационного строительства. На территории проводятся регулярные туристические экскурсии, но многие подземелья сооружения по сей день не исследованы. 17. 18. При создании подсветки использовались специальные светильники, способные выдерживать осадки, шквальный ветер, туман, резкие температурные перепады и все условия, характерные для морского климата. 19. С момента открытия по автодорожной части моста проехало более 15 млн. автомобилей. 20. Строительству моста предшествовала «зачистка местности». Саперы нашли около 700 снарядов времен Второй мировой войны на территории в 200 гектаров берега и акватории Керченского пролива. Экологи переселили 117 животных из Красной книги и тысячи растений. Археологи раскопали более 3 тысяч предметов времен Бронзового века, Античности и Средневековья и передали их Таманскому музею. 21. После возведения Крымского моста в акватории стали замечать возросшую популяцию дельфинов. С научной точки зрения объяснить этот факт просто: на крупных опорах моста появилось большое количество планктона, которым питаются дельфины. 22. Гарантийный срок службы моста – 100 лет.

https://gelio.livejournal.com/260743.html