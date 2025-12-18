Леониду Ильичу Брежневу 119 лет !

Решила поделиться презентацией своей внучки... Брежнев не был прирождённым карьеристом, который пробивается вверх, расталкивая локтями других претендентов и предавая своих друзей. Его должности: заместитель начальника политуправления Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта (1941—1943), начальник политотдела 18 армии, заместитель начальника политуправления Южного фронта (1943—1945).

В начале 1942 года за участие под командованием Р. Я. Малиновского в наступательной Барвенково-Лозовской операции на юге Харьковской области Брежнев получил свой первый орден Красного Знамени.

Будучи бригадным комиссаром, при упразднении института военных комиссаров в октябре 1942 года, учитывая выслугу лет вместо генеральского звания, был аттестован полковником. В 1943 году участвовал в освобождении Новороссийска. В период подготовки операции по освобождению города неоднократно посещал с морским десантом окружённый с суши врагом плацдарм Малая земля на западном берегу Цемесской бухты. За освобождение Новороссийска был награждён орденом Отечественной войны I степени.

После войны Брежнев был обязан своим продвижением Н.С. Хрущёву. По рекомендации Хрущёва он был выдвинут на пост первого секретаря Днепропетровского обкома партии, а в 1950 году - на пост первого секретаря ЦК КП(6) Молдавии. На XIX съезде партии осенью 1952 года Брежнев как руководитель молдавских коммунистов был избран в состав ЦК КПСС. Во время съезда Сталин впервые увидел представительного и внешне симпатичного 46-летнего Брежнева. Сталину сказали, что это партийный руководитель Молдавской ССР. После смерти Сталина состав Президиума и Секретариата ЦК КПСС был немедленно сокращён.

Из состава был выведен и Брежнев, но он не вернулся в Молдавию, а был назначен начальником Политуправления Военно-Морского Флота СССР. Он получил чин генерал-лейтенанта и должен был снова надеть военную форму.

В начале 1954 года Хрущёв направил Брежнева в Казахстан руководить освоением целины. Он вернулся в Москву только в 1956 году и после XX съезда КПСС снова стал одним из секретарей ЦК и кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС. Брежнев должен был контролировать развитие тяжелой промышленности, позднее оборонной и аэрокосмической, но все главные вопросы решал лично Хрущёв, а Брежнев выступал как спокойный и преданный помощник. На июньском Пленуме ЦК 1957 года Брежнев вновь поддержал Хрущёва в борьбе за власть с «антипартийной группой» (Молотов-Маленков-Каганович и «примкнувший к ним» Шепилов), стал членом Президиума ЦК КПСС.

После ухода на пенсию К. Е. Ворошилова Брежнев стал его преемником на посту Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Формально это была «третья» по значению должность в государстве. В 1963 году секретарем ЦК КПСС был избран обаятельный и исполнительный Брежнев. Все биографы Брежнева сходятся на том, что Леонид Ильич знал о заговоре высших партийных и государственных функционеров против Хрущёва, но не был в числе главных организаторов его смещения в 1964 году, но его избрали генеральным секретарём, предполагая, что это будет временным решением. Несклонный к интриге, прямодушный Брежнев устраивал всех. Сам Леонид Ильич также находился в твёрдой убеждённости, что его назначение носит временный характер, а потому дал своё согласие, но ему суждено было пережить в политическом смысле всех своих «кукловодов».

Бывший канцлер ФРГ В. Брандт, с которым Брежнев встречался до болезни не один раз, писал в своих воспоминаниях:

«В отличие от Косыгина, моего непосредственного партнера по переговорам 1970 года, который был в основном холоден и спокоен, Брежнев мог быть импульсивным, даже гневным. Перемены в настроении, русская душа, возможны быстрые слезы. Он имел чувство юмора. Он не только помногу часов купался в Ореанде, но много говорил и смеялся. Он рассказывал об истории своей страны, но только о последних десятилетиях... Было очевидно, что Брежнев старался следить за своей внешностью. Его фигура не соответствовала тем представлениям, которые могли возникнуть по его официальным фотографиям. Это не была ни в коей мере внушительная личность, и, несмотря на грузность своего тела, он производил впечатление изящного, живого, энергичного в движениях, жизнерадостного человека. Его мимика и жесты выдавали южанина, в особенности если он чувствовал себя раскованным во время беседы. Он происходил из украинской индустриальной области, где перемешивались различные национальные влияния. Больше чего-либо иного на формировании Брежнева как человека сказалась вторая мировая война. Он говорил с большим и немного наивным волнением о том, как Гитлеру удалось надуть Сталина...»

Водилась за Брежневым и некоторая сентиментальность, столь мало свойственная политикам. Например, в начале 70-х годов, когда был создан кинофильм «Белорусский вокзал», его не допускали на экран, полагая, что в фильме не в лучшем свете представлена московская милиция. Защитники картины добились просмотра её с участием членов Политбюро. Брежнев искренне разрыдался над эпизодом, где герои поют песню Б. Окуджавы о десантном батальоне. Разумеется, фильм был немедленно разрешен к прокату, а песню с тех пор почти всегда включали в репертуар правительственных концертов.

Однако советские люди не видели и не знали такого жизнерадостного и непосредственного Брежнева. Образ более молодого генсека, которого не так часто показывали по телевидению, был вытеснен в сознании народа образом тяжело больного, малоподвижного, косноязычного человека. Именно таким он появлялся перед зрителями в последние 5-6 лет своей жизни.

ХХ съезд КПСС вызвал кризис в международном коммунистическом движении, привёл к снижению авторитета СССР в мировой политике и мировом общественном мнении. Чтобы поднять престиж КПСС и Советского государства, потребовались выдержка, терпение, кропотливая напряжённая работа без крикливых и пафосных заявлений. Взвешенность подхода к анализу и решению кардинальных международных проблем, умение терпеть и ждать, не уступая противнику в принципиальном, — эти качества Леонида Брежнева позволили ему получить признание как профессионального политика в правящих кругах Запада. Он никогда не портил работы, проделанной его маститыми соратниками, — свидетельство здравого смысла, присущего Леониду Ильичу. Он умело подбирал высокопрофессиональные кадры и сформировал свою надёжную команду и ценил её. В неё входили как крупные и талантливые представители сталинской школы управления (А.Косыгин, А.Громыко, Д.Устинов), так и одарённые представители поздней генерации этой школы, которых Брежнев заметил и выдвинул (П.Машеров, Ю.Андропов, В.Воротников, Г.Романов и др.).

Именно благодаря сильной команде Брежневу удалось добиться военного паритета с США, что привело к стабилизации двухполярного мира (СССР—США), а также узаконить итоги Второй мировой войны на Международном форуме в Хельсинки. Хельсинский акт будто экраном высвечивает всю лживость и агрессивность европейской политики стран НАТО.

Не было во времена Брежнева застоя ни в экономике, ни в социальной жизни. Миф о застое запущен Горбачёвым для самоутверждения. Западу этот миф был на руку.

Леонид Ильич Брежнев искренне, всей своей доброй душой желал счастья советским людям. Он любил советскую Родину и делал всё, что было в его силах, для её процветания. Он был честным государственным деятелем и во все годы своего руководства ревниво охранял великие достижения социализма, прежде всего в социальной жизни.

Уже в 1965 году, чтобы оздоровить сельское хозяйство, решением Пленума ЦК КПСС с колхозов списывается вся задолженность по ссудам Госбанка, устанавливается твёрдый план закупок с одновременным повышением закупочных цен на сельхозпродукцию и введением 50-процентной надбавки за сдачу сверхплановой продукции. Отменяются хрущёвские ограничения на личные подсобные хозяйства. Увеличиваются размеры приусадебных участков и разрешается иметь скот в неограниченном количестве. Брежнев знал заботы и чаяния честного труженика.

Экономические исследования (и наши, и зарубежные) доказывают: при Брежневе высокой была динамика развития советской экономики. Если бы было иначе, американские философы, политологи (Гэлбрейт, Ростоу) не заговорили бы о возможной конвергенции (сращивании) экономик СССР и США! Весьма значима была поддержка Брежневым формирования крупных научно-производственных объединений. А строительство наукоградов и городов-спутников при высокотехнологичных промышленных предприятиях в брежневские времена стало фактом научно-технического прогресса в единстве с прогрессом социальным. Социальная инфраструктура при предприятиях (крупные подсобные хозяйства по производству сельхозпродукции, больницы, поликлиники, дома отдыха и санатории, детсады и не в последнюю очередь постоянно растущий жилой фонд) поражала видавших виды иностранцев.

Колоссальные средства вкладывались в системы жизнеобеспечения: обновлялись и прокладывались новые теплотрассы, высокими темпами шло жилищное строительство и строительство путей сообщения (БАМ). Росло материальное благосостояние народа при высокой котировке национальной валюты — рубля.

Сегодня всё, что гарантированно имел советский человек (мизерную по сравнению с нынешней плату за ЖКХ, по-настоящему всем доступные цены на продукты питания (хлеб, мясо, молоко, масло), бесплатное лечение и образование), воспринимается как утраченное социальное счастье.

Народное хозяйство громадной страны в брежневский период набирало силу, и лучший показатель тому — уверенность человека в завтрашнем дне, в благополучном будущем его детей. Сегодня в сознании большинства советских по духу людей отнятое у них социальное счастье связывается с именем Брежнева. Леонид Ильич был честным, заботливым и мудрым руководителем партии и государства, он содействовал воплощению в жизнь того нового, что обеспечивало оборонную мощь нашей державы, повышение благосостояния народа, выход советской науки и техники на передовые позиции.

Как фронтовик, прошедший всю дорогу Великой Отечественной, Л.Брежнев знал цену жизни. Как производственник, наживший опыт созидательной деятельности в трудные предвоенные и послевоенные годы, он знал цену труда. Как коммунист, познавший, что такое ответственность за судьбы миллионов людей, он не позволял себе стоять на месте, когда дело требовало идти вперед. Брежнев знал: противник не простит остановки, сомнет.

Большую роль Л.И. Брежнев сыграл во внешней политике Советского государства. И это, пожалуй, основная его заслуга. Это не была ни политика застоя, ни политика немощи и приспособленчества, ни политика показухи. Это была политика мировой державы, уверенной в себе и своих возможностях, уважаемой нашими друзьями и нашими противниками. Наше положение сверхдержавы мы ни у кого не выпрашивали, ни к кому не подлаживались, не просились быть принятыми на правах бедных родственников в чужие клубы и салоны, не позволяли никому покровительственных похлопываний по плечу и высокомерных поучений. Советский Союз шёл своим путём, нашей дружбы и благосклонности домогались многие, нас боялись и не смели тронуть даже пальцем наши враги. Это были реалии периода правления Л.И. Брежнева.

При нём государства СЭВ стали наиболее быстро развивающимся индустриальным регионом мира. В 1969 году по сравнению с 1950 годом объём их промышленного производства увеличился в 6,3 раза, в то время как в развитых капиталистических государствах мира — в 2,7 раза. В практику входила координация народно-хозяйственных планов, шёл процесс всестороннего сближения, специализации и кооперирования производства, создания единого экономического комплекса, над которым создавалась шаг за шагом соответствующая политическая надстройка. Её важнейшим элементом была организация стран Варшавского договора.

Как говорил Л.И. Брежнев 7 июля 1969 года на Международном совещании коммунистических и рабочих партий, положение на международной арене в те дни во многом определялось ходом экономического соревнования социализма с капитализмом. И здесь соцстраны добились немалых успехов. Национальный доход стран СЭВ за 10 лет увеличился на 93%. Занимая 18% территории и располагая всего 10% населения земного шара, страны СЭВ стали производить больше 30% мировой промышленной продукции. Рос жизненный уровень населения, увеличивались возможности дальнейшего развития экономики, науки и культуры.

Все мы хорошо помним, сколь трепетно относился Л.И. Брежнев к великому подвигу советского народа, победившего фашизм и освободившего пол-Европы. Годы его руководства — это годы настойчивой и последовательной борьбы за закрепление итогов войны и консолидацию наших позиций в Европе, против попыток США и их союзников отнять у СССР плоды победы, пересмотреть территориально-политические реалии в Европе в свою пользу. Тогда Западу сделать это не удалось!

Брежнев организовал и долгие годы удерживал единый фронт соцстран в борьбе против реваншистских устремлений в ФРГ, добившись в конце концов её отказа от претензий на восстановление Германии в границах 1937 года. Бонну пришлось заключить с нами Московский договор, в котором была прописана нерушимость европейских границ, согласиться на признание суверенитета ГДР и её приём в ООН, гарантировать незыблемость западной границы Польши, объявить недействительным Мюнхенское соглашение, открывшее путь к расчленению и ликвидации Чехословакии. Такой серии крупных политических и дипломатических побед после Сталина не добивался ни один из советских руководителей. Атака империалистических сил на наши позиции в Европе при Л.И. Брежневе была надежно остановлена.

Была остановлена и атака США на социалистический Вьетнам. Несмотря на труднейшие условия оказания помощи Ханою, что было связано с ухудшением наших отношений с Китаем, Вьетнам в той войне победил, а США впервые за годы своей истории понесли бесспорное политическое и военное поражение. Л.И. Брежнев тогда жёстко обошелся с США во Вьетнаме, не потеряв при этом ни одного советского солдата.

Сказать можно и о роли Советского Союза на Ближнем Востоке, и об утверждении в качестве неприступного бастиона социализма в Латинской Америке Кубы, и об успехах нашей политики в Гвинее, Гане, Анголе и Мозамбике, о решающей роли нашей страны в ликвидации режима апартеида на юге Африки. Всё это было бы невозможны без радикальных сдвигов в наших отношениях с США, которые вынуждены были подчиниться и сделать выводы из реального соотношения сил.

С появлением у СССР межконтинентальных ракет относительная стратегическая неуязвимость США безвозвратно ушла в прошлое. Уже в начале 1960 года министр обороны в правительстве Эйзенхауэра Гейтс, выступая перед комиссией конгресса, был вынужден признать, что США не имеют защиты от советских межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками, а командующий стратегической авиацией США генерал Пауэр заявил, что СССР «может фактически стереть с лица земли всю нашу ударную силу в течение 30 минут». Тем самым становились беспредметными замыслы США безнаказанно превратить территорию СССР в «лунный ландшафт» — планы, которыми Вашингтон «забавлялся» полтора десятка лет. Наша обширная территория и многонаселённость до сих пор не дают покоя не только Америке. Недаром перед своей смертью в разговоре с наследником Николаем II Александр III назвал это главной причиной ненависти к России: «У нас никогда не было и не будет истинных друзей, потому что они ненавидят или боятся нас из-за нашей огромной территории».

Ведя настойчивую линию на всеобщее и полное разоружение, Л.И. Брежнев сумел заставить американцев подписать сначала Московский договор 1963 года «О запрещении ядерных испытаний в трёх средах», затем договор 1968 года «О нераспространении ядерного оружия», который действует и по сей день. В 1971 году удалось добиться заключения договора «О запрещении размещения ядерного оружия и других ОМУ на дне морей и океанов и в их недрах». Но США упорно противились принятию каких-либо обязательств по реальному сокращению и ограничению своих ядерных вооружений, не хотели признавать ядерного паритета между нашими странами. Его пришлось создавать де-факто. И то, что это было сделано, — безусловная заслуга Л.И. Брежнева, который обеспечил Советскому Союзу и нынешней России безопасное существование на многие годы вперёд.

К сожалению, конечно, допускались просчёты и ошибки. Их число возрастало по мере того, как генсек старел и слабел. Это сказывалось и на внешней политике, которая всё больше сосредотачивалась в руках создавшегося триумвирата «Громыко – Устинов – Андропов». Им Брежнев в последние годы полностью доверял и передоверял ведение дел. Триумвират же пользовался этим во всё возрастающей степени.

Операция в Афганистане также была связана с рядом серьёзных ошибок и просчётов. Ведь известно, что вместе с идеей о размещении там своих военных баз были и мысли о возможном вхождении Афганистана в состав СССР.

И, тем не менее, брежневский период, несомненно, был временем серьёзных успехов советской внешней политики, временем, когда СССР и её внешнеполитические позиции были прочны, когда его влияние в мире последовательно нарастало, а советский народ и его друзья и союзники могли с уверенностью смотреть в будущее. За это всё мы должны сказать Л.И. Брежневу спасибо и помянуть его добрым словом.

Так можем ли мы по результатам такой плодотворной деятельности Леонида Ильича Брежнева во внутренней и внешней политике заявлять сегодня, что это был период застоя? Нет, конечно. Это был «золотой период» нашего развития и движения вперед.

«Надо иметь в виду, что искажённый образ Л.И. Брежнева, «эпоха застоя» нужны реформаторам, правителям России для того, чтобы оклеветать Коммунистическую партию, отравить сознание людей антисоветизмом, не допустить возврата Советской власти — подлинно народной власти, увековечить власть крупной буржуазии, её верхушки — олигархии, основанную на захвате крупной народной собственности, эксплуатации, бедности и бесправии миллионов людей. Такова истинная цель дискредитации В.И. Ленина, И.В. Сталина, Л.И. Брежнева и других руководителей партии и Советского государства, говоря пушкинскими словами, каждый из которых «вечным был работником», — пишет в своей статье «Брежнев» в газете «Советская Россия» (№ 36, 2004) Е.К. Лигачёв.

А что же говорит социология? После 90-х годов, когда люди ощутили на себе всю мерзость дикого капитализма, опросы граждан разных национальностей, бывших жителей СССР, демонстрировали удивительное явление. Из всех исторических эпох, как их представляли себе жители бывшей Страны Советов, больше всего положительных оценок получила эпоха Л.И. Брежнева, а наихудшее время — «перестройка». Брежневский СССР остаётся для современной России недостижимой высотой.

Команда Брежнева – Косыгина использовала эффективную плановую систему на сто процентов. Всего за пятнадцать лет они успели создать тот запас прочности, который позволил новым государствам СНГ уже целых двадцать лет после развала Советского Союза жить, не создавая ничего нового.

Вот поэтому многие наши граждане так по-доброму и оценивают эпоху Л.И. Брежнева. Да, тогда работалось легко, потому что делали заведомо нужные стране вещи. Милиция ходила без оружия. По вечерам в парках веселилась молодёжь и отдыхали на танцплощадках те, «кому за тридцать». И не страшно было поздно вечером возвращаться домой. Сегодня трудно даже представить, что в то время региональные руководители партии ходили по городу без охраны. А на Кавказ и в Прибалтику можно было спокойно ездить на отдых с детьми.

За три брежневских пятилетки (1966-1980 годы) был кардинально обновлен жилищный фонд страны. Построено 1,6 млрд. кв. метров жилья, то есть 44% всего жилья, что имелось в СССР к 1980 году. Новое жильё получили 161 млн. человек. За эти три пятилетки было построено 2/3 инфраструктуры городов и поселков — водопровода, теплоснабжения и канализации. Стоимость этих систем такова, что сейчас экономика т.н. независимых государств не может даже содержать их, не то, чтобы строить.

В эпоху Л.И. Брежнева быт подавляющего большинства граждан был поднят до стандартов самых развитых стран — при отсутствии в СССР массовой бездомности, присущей этим самым странам.

При Л.И. Брежневе народное хозяйство и все другие сферы человеческой деятельности насытились кадрами высокой квалификации и энергетическими мощностями. Пашня страны стала получать достаточно удобрений. Улучшилась почва. Урожаи были такими, что негде было их хранить. Сегодня мы всё сдали и откатились назад, село осталось без удобрений, без тракторов и без электрической энергии. Во времена Л.И. Брежнева в стране было создано стадо породистого скота местной селекции, адаптированное к местным условиям — сейчас оно вырезано более чем наполовину.

За время руководства страной Л.И. Брежневым люди обустроили свой быт, стали хорошо питаться, одеваться, расширились социальные возможности: в 3 раза выросло число выпускников полной средней школы, в 2 раза — число студентов вузов. Население стабильно прирастало — в СССР за те 18 лет оно выросло более чем на 30 млн. человек. Сравним с сегодняшней демографической ситуацией… Вера народа в КПСС при Л.И. Брежневе оставалась достаточно высокой: люди видели слабости Генсека к наградам, к лести, но видели и другое, главное — его неустанную борьбу за мир, его твёрдость в отстаивании интересов социализма (не дрогнул перед угрозой реставрации капитализма в Чехословакии в 1968 году, перед попытками разрушить Варшавский договор), его заботу о человеке труда, его открытый и искренний советский патриотизм. Но из-за нерешённых противоречий и проблем вырастал в брежневский период и жёсткий критический счёт к КПСС. Это видели на Западе, это отлично знали и использовали Горбачёв, Яковлев, Ельцин.

Еще в 50-летнем и даже 60-летнем возрасте Леонид Ильич жил, не слишком заботясь о состоянии своего здоровья. Он не отказывался от всех удовольствий, которые может дать жизнь и которые далеко не всегда способствуют долголетию. Уже в конце 1960-ых годов у Брежнева начались серьёзные проблемы со здоровьем, наблюдались нарушения сердечной деятельности и сна. Врачи запретили ему курить, употреблять спиртные напитки. По свидетельствам очевидцев, Брежнев нередко запивал прописанное ему снотворное «Зубровкой»; отказавшись от активного курения, заставлял охранников и водителя постоянно курить в машине. В начале 1976 года с Брежневым случилось то, что принято называть клинической смертью. Его удалось вернуть к жизни, но в течение двух месяцев он не мог работать, ибо мышление и речь были нарушены. Приговор врачей был однозначным: Брежнев мог умереть в любую минуту.

Хотя состояние здоровья наших лидеров относится к числу тщательно охраняемых государственных тайн, прогрессирующая немощь Брежнева была очевидна для всех, кто мог видеть его на экранах своих телевизоров. Насколько восстановилось его мышление – судить сложно. Если в начале правления лидер страны по собственной воле не стремился влиять на принимаемые государственные решения, то в последнее десятилетие он просто не имел возможности на них влиять. В конце 1970-х-начале 80-х годов полуживой Брежнев по-прежнему исполнял возложенную на него роль куклы, оставаясь удобной «ширмой» для лидеров силовых ведомств и окопавшихся в Политбюро партийных функционеров. Очень много влиятельных, глубоко разложившихся, погрязших в коррупции людей из его окружения были заинтересованы в том, чтобы Брежнев время от времени появлялся на людях хотя бы как формальный глава государства. Ведь другой фигуры, которая устроила бы всех, на политическом горизонте по-прежнему не наблюдалось. Они буквально водили его под руки и достигли худшего: старость, немощь и болезни советского лидера стали предметами не столько сочувствия и жалости его сограждан, сколько раздражения и насмешек, которые высказывались все более открыто.

Американский журналист Симон Хед писал о Брежневе:

«Каждый раз, когда эта тучная фигура отваживается выйти за кремлевские стены, внешний мир внимательно ищет симптомы разрушающегося здоровья. Со смертью М. Суслова, другого столпа советского режима, это жуткое пристальное внимание может только усиливаться. Во время ноябрьских (1981 г.) встреч с Гельмутом Шмидтом, когда Брежнев едва не падал при ходьбе, он временами выглядел так, как будто не может протянуть и дня.»

Днём 7 ноября 1982 года во время парада и демонстрации Брежнев несколько часов подряд стоял, несмотря на плохую погоду, на трибуне Мавзолея. Иностранные газеты писали, что он выглядел даже лучше обычного. Конец наступил, однако, всего через три дня, утром 10 ноября. Усилия врачей на этот раз не принесли успеха, и через четыре часа после того, как сердце Брежнева остановилось, они объявили о его кончине. На следующий день, 11 ноября 1982 года, ЦК КПСС и Советское правительство официально оповестили мир о смерти Л.И.Брежнева.

Леонид Ильич Брежнев, не жалея сил (дважды просил об отставке — тяжело болел), до конца своих дней верно служил социалистическому отечеству, советскому народу. Сделанное им для их блага перевешивает его личные ошибки и слабости. Советским людям есть, что помнить о нём с уважением к его имени и благодарностью. 60-е — 70-е в России— это не только время освоения космоса, но одновременно и время резкого, самого быстрого роста доходов населения — а вовсе не «снижения уровня жизни миллионов», телеучителя, разумеется, забыли.

Так же, как и то, почему при «застойном Брежневе» в РФ строили по 60 миллионов метров жилья в год, а за «успешные нулевые» при примерно одинаковом населении — в среднем только 45 (то есть опять упали на вполне до-брежневский уровень), или как при Брежневе умудрились увеличить производство электроэнергии с 1965 по 1980 год с 507 миллиардов квт/часов в год до 1294 — то есть в два с половиной раза, а за все время правления Брежнева — в три. Пребывание Л. И. Брежнева в г. Баку, принятие новой Конституции СССР 1977 г. (из к/ж "Новости дня")