Русские женщины с 20 до 80 годов

Мы из Советского Союза

Давайте посмотрим как менялись женщины и их облик, начиная с 20 и до 80 годов.

После революции в стране изменилось все. Посмотрите, как одевались русские красавицы времен авангарда, НЭПа и первых комсомольцев. Дама со щеглом. Неизвестный автор/МАММ/МДФ Две дамы в шляпках. Неизвестный автор/МАММ/МДФ Лиля Брик около автомобиля. Александр Родченко/МАММ/МДФ Машинист и девушка. Неизвестный автор/МАММ/МДФ Актриса Евгения Жемчужная в спортивном костюме, сшитом по проекту Варвары Степановой. Александр Родченко/МАММ/МДФ Женщина с собакой. Неизвестный автор/МАММ/МДФ Модель: Наталья Гринберг. Александр Гринберг/МАММ/МДФ Женщина в шортах. Неизвестный автор/МАММ/МДФ Теннисистка. Неизвестный автор/МАММ/МДФ Портрет девушки периода НЭПа. Михаил Смодор/«Костромская старина»