Русские женщины с 20 до 80 годов
Давайте посмотрим как менялись женщины и их облик, начиная с 20 и до 80 годов.
После революции в стране изменилось все. Посмотрите, как одевались русские красавицы времен авангарда, НЭПа и первых комсомольцев.Дама со щеглом. Неизвестный автор/МАММ/МДФДве дамы в шляпках. Неизвестный автор/МАММ/МДФЛиля Брик около автомобиля. Александр Родченко/МАММ/МДФМашинист и девушка. Неизвестный автор/МАММ/МДФАктриса Евгения Жемчужная в спортивном костюме, сшитом по проекту Варвары Степановой. Александр Родченко/МАММ/МДФЖенщина с собакой. Неизвестный автор/МАММ/МДФМодель: Наталья Гринберг. Александр Гринберг/МАММ/МДФЖенщина в шортах. Неизвестный автор/МАММ/МДФТеннисистка. Неизвестный автор/МАММ/МДФПортрет девушки периода НЭПа. Михаил Смодор/«Костромская старина»
В разгар коллективизации и индустриализации женщина в первую очередь должна была быть полезным членом общества - рабочей, труженицей-крестьянкой или спортсменкой.
Так выглядела, например, первая леди - жена Сталина Надежда Аллилуева (слева). Неизвестный автор/МАММ/МДФ
Девушки с платками. Cпортивный парад на Красной площади. Александр Родченко/МАММ/МДФ
Комсомолки. Иван Шагин/МАММ/МДФ
Фоторепортер Евгения Лемберг во время съемки на водном стадионе «Динамо». Александр Родченко/МАММ/МДФ
Спортсменки. Неизвестный автор/МАММ/МДФ
«По призыву комсомола – на шахту!» Работницы на шахте «Горловка». Георгий Зельма/Собрание «РИА Новости»
Доярки. Леонид Шокин/МАММ/МДФ
Рукодельницы. Леонид Шокин/МАММ/МДФ
На сенокосе. Борис Игнатович/МАММ/МДФ
На лыжных гонках. Неизвестный автор/МАММ/МДФ
Две девочки. Илья Раутенштейн/МАММ/МДФ
Девушка с подсолнухом. Николай Шестаков/МАММ/МДФ
В Крыму. Владислав Микоша/МАММ/МДФ
На уборке сена. Владислав Микоша/МАММ/МДФ
Вторая мировая внесла свои коррективы во внешний вид русских женщин. Многим пришлось надеть форму и рабочие комбинезоны. И только долгожданная победа вернула простые человеческие радости в их повседневную жизнь.
У «Медного всадника», Ленинград. Фотография из архива Наталии Севастьяновой/russiainphoto.ru
Девушка со снопом. Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Актриса Любовь Орлова. Архив Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой/russiainphoto.ru
За два дня до начала войны. Выпускницы 1941 года. Из архива Сергея Никоненко/russiainphoto.ru
Девушки-строители. Владислав Микоша/МАММ / МДФ
Строительство Днепровско-Бугского канала. Женщины с лопатами. Евгений Халдей/МАММ/МДФ
17-летняя медсестра Нина Буракова перевязывает раненного в бою солдата. Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Снайпер Людмила Павличенко. Иван Шагин/МАММ / МДФ
В цехе оборонного завода. Стахановка А. М. Маряшина за работой. Государственный исторический музей Южного Урала
Девушка и солдат у колодца. Марк Марков-Гринберг/ТАСС
Демобилизованные девушки-военнослужащие отправляются на Родину первым эшелоном. Марк Марков-Гринберг/ТАСС
Портрет Евдокии Борисовны Пасько, Героя Советского Союза, штурмана эскадрильи 46 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. Евгений Халдей/МАММ/ТАСС
Защитница блокадного Ленинграда после войны. Фотография из архива Марины Коротковой/russiainphoto.ru
Подружки-одноклассницы на улице разрушенного Минска. Архив Владимира Александровича Карлова/ russiainphoto.ru
В походе. Сергей Васин/МАММ / МДФ
Дом отдыха «Мальта», Иркутская область. Архив Юлии Антоновой/ russiainphoto.ru
Девушка на борту теплохода. Неизвестный автор/МАММ/МДФ
Постепенное возвращение к нормальной жизни после войны и начало хрущевской оттепели буквально преобразили прекрасную половину СССР.
Подружки. Всеволод Тарасевич/МАММ / МДФ
Актриса Клара Лучко. Северный речной вокзал. Евгений Умнов/МАММ / МДФ
«Зимняя мода 50-х». Архив Алины Башмаковой/russiainphoto.ru
Групповое фото. Семен Анисков/Калининградский союз фотохудожников
Прядильщица. Эммануил Евзерихин/МАММ / МДФ/ТАСС
«Нет такого языка, на который не были переведены бессмертные произведения В. И. Ленина». Эммануил Евзерихин/МАММ / МДФ
На кухне. Аркадий Шайхет/Частное собрание
Подруги на празднике 1 Мая в Москве. Архив Владимира Александровича Карлова/russiainphoto.ru
Студентки индустриального техникума. Архив Разиных/russiainphoto.ru
Молодые врачи. Архив Марии Хартанович/russiainphoto.ru
Май в Магнитогорске. Архив Юлии Антоновой/russiainphoto.ru
Лыжница. Иван Шагин/МАММ/МДФ
Первомайская демонстрация. Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Сварщица. Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Полдень. Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Хрущевская оттепель привнесла во внешний вид девушек ситцевые платья, большие модные очки, первые бикини и... невероятные улыбки.
В Ленинграде. Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Актриса Алиса Фрейндлих. Олег Мерцедин/МАММ / МДФ
Портрет девушки. Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Три девушки в сквере. Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Девушка с букетом. Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Среди берез. Александр Терентьев/Архив Алины Башмаковой
На Красной площади. Николай Паламодов/Архив Веры Трандиной
Справляют день рождения в цехе. Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Дама с зонтиком. Архив Ольги Александровны Мартыновой
Общесоюзный дом моделей. Евгений Умнов/МАММ / МДФ
На рынке. Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Девушки-бортпроводницы. Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Девушка-каменщик. Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Это были ранние годы брежневского застоя, самые радостные и спокойные советские годы. Женщины находили время и средства, чтобы быть красивыми и даже доставали импортные пальто и платья.
Девушка с котенком на руках. Юрий Садовников/МАММ / МДФ
Модница. Неизвестный автор/МАММ/МДФ
Манекенщицы. Неизвестный автор/МАММ/МДФ
Женщины. Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Женщина в цехе. Юрий Садовников/МАММ / МДФ
Водители троллейбусов, ударники коммунистического труда. Михаил Савин/МАММ / МДФ
Туристки в Закарпатье. Владимир Карлов/Архив Владимира Александровича Карлова
Валентина Терешкова на выставке советской космической техники. Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
Концерт. Архив Ольги Павловны Кухарь
«Слава женщине-матери, воспитательнице детей, неутомимой труженице на производстве и в быту!» Василий Шумков/МАММ / МДФ
Посиделки. Александр Абаза/МАММ / МДФ
На пляж. Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Застолье. Неизвестный автор/Архив Ольги Павловны Кухарь
Конкурс парикмахеров. Александр Стешанов/МАММ / МДФ
«Пополнение». А. Белова/Архив Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой
Коллектив бухгалтерии и сотрудников Домодедовского Горпо. Фотография из архива Ольги Григорьевны Жокиной
В Анапе. Архив Владимира Дружинина
В Летнем саду Ленинграда. Рафаил Мазелев/Архив Александра Николаевича Одинокова
Встреча участниц клуба «Боевые подруги». Михаил Петров/Государственный исторический музей Южного Урала
Надежды на будущее и первые глотки свободы горбачевской перестройки изменили облик русских женщин. Их наряды и внешний вид говорят сами за себя.
Московские красавицы Катя Челичкина и Маша Калинина. Сергей Борисов/МАММ / МДФ
Певица Эдита Пьеха в вечернем платье. Сергей Борисов/МАММ / МДФ
Демонстрация моделей одежды Дома моды в день города. Муромский историко-художественный музей
Подруги. Сухарев Павел Сергеевич/Архив Павла Сергеевича Сухарева
Показ мод. Александр Бобкин/Архив Александра Алексеевича Бобкина
«Самая красивая...». Неизвестный автор/МАММ/МДФ
Две сестры. Владимир Карлов/Архив Владимира Александровича Карлова
Посетители Измайловского вернисажа. Алексей Быстров/Архив Владимира Александровича Карлова
Девушки поют Битлз в общежитии, Ленинград. Архив Галины Пискуновой
Обложка пластинки «Эверест». Сергей Борисов/МАММ / МДФ
Молодые мамы с детьми в парке аттракционов в городе Клайпеда, Литовская ССР. Архив Владимира Александровича Карлова
Актриса Наталия Белохвостикова. Александр Стешанов/МАММ / МДФ
Ленинград, 1987. Игорь Мухин/МАММ / МДФ
Коллектив зеркального цеха Ирбитского стекольного завода. Архив Сергея Федосеева
Дом моделей Славы Зайцева. Неизвестный автор/МАММ/МДФ
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии