Как проспать свой пулемёт, или Советские разведчики против вермахта

«Хищные звери» советской разведки

Главное правило немецкого пулемётчика на Восточном фронте — не спи у пулемёта! А иначе придут злые русские разведчики, отнимут оружие и уволокут в плен. Именно это и случилось с ефрейтором вермахта Харри Панье, заснувшим на посту в одну из декабрьских ночей 1942 года.

Немецкое командование постоянно призывало к бдительности своих военнослужащих на Восточном фронте.

Оно пугало их советскими разведчиками, которые, словно «хищные звери», утаскивают из окопов спящих солдат в плен.

Войсковая разведка Красной армии действительно не давала противнику спать спокойно. Тревожа немцев ночными вылазками за языками, она порой действовала очень дерзко, внушая страх солдатам вермахта.

Вот как охарактеризовал в своём приказе типичного советского разведчика командир одной из немецких пехотных дивизий: «Он высматривает, как рысь, подкрадывается, как куница, чует, как волк и подслушивает, как лисица».

Неудивительно, что гитлеровцы боялись красноармейцев, которые во время разведпоисков обрушивались им на голову в траншеях, словно ночные духи. Особенно это касалось немецких пулемётчиков.

Огневые точки противника на переднем крае для войсковой разведки — что курятник для лисы. Их было легче обнаружить, и ночью на них дежурили вражеские расчёты. Так что, если пулемётчики дрыхли на посту, у них имелись все шансы проснуться в плену. Стрельба по расписанию

В конце 1942 года 11-я гвардейская стрелковая дивизия держала оборону неподалёку от деревни Перестряж, что в Калужской области. Её противником была 52-я пехотная дивизия вермахта, удерживавшая населённый пункт в своих руках.

Сначала немцы вели себя тихо. Но в начале декабря на вражеских позициях началось движение пехотных частей и автомашин. В штабе 11-й дивизии поняли, что враг начал перегруппировку сил.

Значит, нужен язык!

Разведчики недолго ломали голову, где же его брать: место подсказали сами немцы. Их знаменитая пунктуальность сыграла с ними злую шутку.

Севернее деревни находилась пулемётная точка, не дающая житья красноармейцам. Её расчёт регулярно и с завидным упрямством поливал свинцом советские позиции.

Бойцы разведроты сразу обратили внимание на «расписание» стрельбы. С утра до вечера пулемёт патронов не жалел. Но к полуночи стрелял реже, а к трём часам ночи замолкал вовсе. Значит, фрицы в это время дрыхли.

Вот тогда то и следовало нанести им визит.

Начальник разведки подполковник Лазарев одобрил выбор объекта для нападения. Разработали план действий. Пятнадцать разведчиков должны были тремя группами обложить пулемётную точку и взять её расчёт в плен.

Лазарев поручил это дело своим самым опытным бойцам — взводу разведки лейтенанта Исакова, делая упор на бесшумность и внезапность. Поход за языком

В три ночи 15 декабря фигуры в белых халатах тихо поползли через нейтральную полосу.

Тишина. Немцы спят. Пулемёт молчит.

Разведчики разделились на три группы, чтобы охватить огневую точку с флангов и в лоб. Но не всё пошло по плану.

Темнота была хоть глаз выколи. В результате бойцы сбились с курса и чуть не проползли мимо объекта нападения. Однако фортуна в эту ночь явно им благоволила и не оставила без «улова».

Группа старшего сержанта Биталюева должна была прикрывать действия группы захвата справа. Но, к удивлению сержанта, когда он подполз к траншее, то упёрся прямо в дуло пулемёта! А возле него тихо дремал расчёт из двух немцев…

Сладкий сон пулемётчика

Первый номер ефрейтор Харри Панье досматривал седьмой сон, не ожидая нападения русских. Из объятий Морфея ефрейтора вырвал глухой звук удара приклада по черепу его второго номера.

Рефлексы у ефрейтора были хорошие. С криком он рванул вглубь траншеи, удирая от страшных белых фигур. Но у Биталюева и его бойцов рефлексы были не хуже.

Разведчики мгновенно нагнали пулемётчика.

Пока они «пеленали» брыкавшегося и оравшего Панье, из соседних землянок и блиндажей никто и носа не высунул. Зато на шум к Биталюеву поспешили бойцы из других групп. Собравшись вместе, Исаков и его бойцы забрали пулемёт, выкинули пленного из траншеи и потащили добычу к себе.

Нападение «ночных духов» на пулемётную точку стало для врага полной неожиданностью. Немцы проснулись и обнаружили пропажу своего ефрейтора, лишь когда советская разведгруппа уже пересекала нейтральную полосу с языком и трофеем. «Кошачья история»

Начальство осталось довольно действиями разведчиков. Уже на следующий день командующий 16-й армией генерал Баграмян наградил отличившихся бойцов орденами и медалями, а также отпуском.

Пленный же дал на допросе ценные сведения.

Война для проспавшего свой пулемёт ефрейтора Панье закончилась «Катценгешихте» — «Кошачьей историей». Именно так немецкие солдаты называли действия советских разведчиков, которые подбирались к ним ночью словно кошки.

Страшные, неуловимые кошки.