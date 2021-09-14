Советские открытки «История астрономии», вып. 2

Итак, последний набор советских открыток, посвящённых космосу.

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Серия открыток «Мир 2000 года», 1980 год

Советские открытки «История астрономии», вып. 1

Тихо Браге у 6-метрового стенного квадранта в обсерватории «Ураниборг»

Тихо Браге (1546—1601) — датский астроном дотелескопического периода, создатель обсерваторий «Ураниборг» («Замок Урании» — музы астрономии) и «Стьернеборг» («Звездный замок»). Под его руководством там изготавливались наблюдательные инструменты, с помощью которых Т. Браге измерял положение светил на небесной сфере. Он составил каталог примерно 800 звезд, открыл неправильности в движении Луны, начал учитывать рефракцию (искривление луча света в атмосфере), переопределил астрономические постоянные. Архив его двадцатилетних наблюдений планеты Марс проанализи0ровал после смерти Т. Браге И. Кеплер (1571 — 1630). В 1609 году вышла в свет книга И. Кеплера «Новая астрономия, причинно-обусловленная, или физика неба, изложенная в исследованиях звезды Марс по наблюдениям благороднейшего мужа Тихо Браге». В ней впервые орбита Марса была представлена эллипсом, в одном из фокусов которого находится Солнце; тем самым гелиоцентрическое учение было поставлено на математическую основу.

На обороте открытки: Обсерватория «Стьернеборг» (рисунок Т. Браге)

Галилео Галилей

Итальянский ученый Галилео Галилей (1564—-1С43) — один из основателей фундаментальных наук — физики, математики, астрономии. Он сформулировал законы движения тел и колебаний маятника; в 1610 году изготовил свой первый простейший телескоп — трубу, на концах которой располагались плосковыпуклые линзы, и первым увидел через нее мир звезд. Откровенная и активная поддержка гелиоцентрического учения Коперника вызвала озлобление церковников. Инквизиция наложила запрет на книгу Г. Галилея «Диалог о двух главнейших системах мира — Птолемеевой и Коперниковой», а семидесятилетнего ученого подвергла публичному покаянию. Однако до самой кончины Г. Галилей неустанно трудился на поприще науки, воздвигая величественное здание механики, строительство которого продолжил И. Ньютон.

На обороте открытки: Телескопы Г. Галилея (один из них имеет трубу длиной 125 см. объектив диаметром 5,5 см и дает тридцатикратное увеличение)

Ян Гевелий и его жена Эльжбета во время наблюдений ни секстанте

Ян Гевелий (1611—1687) — польский астроном, механик, оптик, художник. Он создал в городе Гданьске крупнейшую в Европе обсерваторию, для которой сам сконструировал наблюдательные инструменты; описание обсерватории и рисунки инструментов поместил в книге «Небесная машина» (1673). Я. Гевелий пользовался славой лучшего наблюдателя неба. Известна история о том, как однажды были устроены соревнования между Э. Галлеем, который наблюдал через телескоп, и Я. Гевелием, делавшим глазомерные оценки. Оба астронома получили одинаковый результат. Ученый оставил потомкам не только новый каталог координат 1564 звезд, более точный, чем каталог Т. Браге, но и прекрасный атлас «Описание всего звездного неба», в котором созвездия изображались образами мифических героев, животных, предметов реальной жизни.

Жена Я. Гевелия Эльжбета — первая женщина-астроном нового времени. Она помогала мужу вести наблюдения и самостоятельно занималась их дальнейшей обработкой.

На обороте открытки: Фрагмент «Звездного атласа» Яна Гевелия (созвездия Персей, Возничий, Рысь)

Карта Луны Яна Гевелия

Ян Гевелий — основоположник селенографии (луно-описания). Ему принадлежит авторство в создании первых точных, художественно выполненных карт Луны (на открытке гравюра Я. Гевелия 1647 года, изображающая карту Луны). Введенная им номенклатура различных структур на поверхности спутника Земли («моря», «кратеры», «горы» и т. д.) сохранилась до нашего времени. Рисунки деталей на диске Луны ученый сделал во время наблюдений посредством «воздушного» телескопа с фокусным расстоянием около 50 м, позволявшего наблюдать мелкие детали на ее поверхности. Я. Гевелий построил первую топографическую карту Луны и оценил высоту лунных гор. Он установил, что высочайшая лунная вершина поднимается примерно на 8850 м (как Эверест). С усовершенствованием телескопов и появлением фотографии на смену рисованным картам пришли фотографические. В наши дни по данным советских космических зондов серии «Луна» построены точнейшие карты почти всей поверхности нашего спутника, в частности его обратной стороны, которую астрономы не могут наблюдать из-за равенства лунных суток периоду обращения Луны вокруг Земли.

На обороте открытки: «Воздушный» 50-метровый телескоп Я. Гевелия

Пассажный инструмент О. Рёмера

Срисованный со старинной гравюры инструмент — вариант зрительной трупы в сочетании с точно разделенным кругом, на котором работал датский астроном Оле Кристенсен Рёмер (1644—1710) в Копенгагенской обсерватории. При помощи этого инструмента ученый провел наблюдении положений примерно 1000 звезд. Через несколько десятков лет немецкий астроном Тобиас Иоганн Майер (1723—1762) сравнил ряд его наблюдений со своими и у 56 объектов нашел разницу в положениях, что доказывало наличие собственных движений у звезд. О. Рёмеру принадлежит первая оценка скорости света — одно из фундаментальных открытий в астрономии и физике. Исследуя движения спутников Юпитера, ученый заметил, что моменты их затмений отличаются от теоретических, приводимых в таблицах Джованни Доменико Кассини. Так, в противостояниях, когда Земля и Юпитер находятся на минимальном расстоянии друг от друга, затмение начинается раньше, а при наибольшем их удалении — запаздывает. Причину этих расхождений О. Рёмер объяснил конечностью скорости распространения света. Согласно его вычислениям, свет проходит диаметр земной орбиты за 22 мин., что соответствует скорости 240 000 км/сек. (современное значение — 300 000 км/сек.).

На обороте открытки: Схема затмений спутников Юпитера (рисунок О. Рёмера)

Солнечные часы

Солнечные часы были изобретены в Вавилоне за несколько веков до новой эры, позже они появились в Греции, затем в Риме. Часы имеют указатель, тень которого в солнечную погоду является своеобразной часовой стрелкой. Указатель ориентирован на Полюс мира (в наше время в этом направлении находится Полярная звезда). В Северном полушарии в полдень стрелка-тень всегда направлена на север; вследствие суточного вращения Земли она перемещается по циферблату, показывая время. На открытке изображены настольные солнечные часы XVIII века (высота 22 см), которые позволяют определить местное солнечное время в данный момент. Для этого часовой циферблат устанавливают параллельно экватору. Визир, скрепленный с минутным циферблатом, направляют на солнце, а стрелка часового циферблата, провернувшись при перемещении визира, покажет время.

Французский ученый-энциклопедист, астроном, математик и геофизик Пьер Симон Лаплас (1749—1827) в «Трактате о небесной механике» показал, что закон всемирного тяготения достаточен для объяснения и предсказания движения тел Солнечной системы, и доказал ее устойчивость. Лаплас — один из ярких творцов астрономической картины мира: ему принадлежит гипотеза о возникновении Солнечной системы из вращающейся газовой туманности.

На обороте открытки: П. С. Лаплас

Зеркальный телескоп

На открытие изображен настольный зеркальный телескоп 1750 года. Он похож скорее на предмет роскоши, чем на научный прибор. Идея создания рефлектора была высказана еще при жизни Г. Галилея, а первые оптические схемы Д. Грегори (1663) и Г. Кассегрена (1672) применяются и в наши дни. Первый действующий рефлектор был построен в 1668 году И. Ньютоном со сферическим зеркалом из полированной бронзы размером в 2,5 см. Усовершенствованием зеркальных телескопов-рефлекторов занимался М. В. Ломоносов. Он сконструировал отражательный телескоп, с помощью которого установил наличие атмосферы у планеты Венера и наблюдал солнечные протуберанцы.

Практическое внедрение рефлекторов в астрономические наблюдения принадлежит Уильяму Гершелю (1738— 1822), сконструировавшему несколько прекрасных инструментов, среди которых крупнейшим был рефлектор с зеркалом диаметром 122 см. У. Гершель открыл около 2500 туманностей, 806 двойных звезд, совершил четыре полных обзора доступной для наблюдений части звездного неба, создал звездно-космогоническую гипотезу происхождения Вселенной, обнаружил движение Солнечной системы в пространстве, открыл планету Уран, несколько спутников других планет, первым заметил активные вулканические процессы на Луне.

На обороте открытки: 122-сантиметровый рефлектор У. Гершеля

Комета Галлеи над Парижем в 1759 году

Комета Галлея — одна из известных периодических комет, которая примерно каждые 75 лет возвращается к Солнцу. Она носит имя английского астронома и геофизика. директора Гринвичской обсерватории Эдмунда Галлея (1656—1742), предположившего ее периодичность. После трудоемких расчетов ученый заключил, что яркие кометы 1531, 1607 и 1682 годов — один и тот же объект, возвращение которого следует ожидать в конце 1758 — начале 1759 года. Французский математик Алексис Клод Клеро (1713—1765), основываясь на законе тяготения Ньютона, вычислил эфемериду кометы на 1758 год — ее местоположение среди созвездий и примерное время появления. Вся научная общественность с нетерпением ожидала «гостью», которая была обнаружена в декабре 1758 года немецким астрономом-любителем Паличем. Комете было присвоено имя Галлея.

На обороте открытки: О. Галлей

Фридрих Вильгельм Бессель

Фридрих Вильгельм Бессель (1784—1846)—немецкий астроном, математик, геодезист, один из основоположников фундаментальной и практической астрономии. Он провел с меридианным кругом наблюдения 7500 звезд и подготовил каталог 3200 звезд, более точный, чем созданные до него. Одним из • первых получил значение годичного параллакса звезды 61 Лебедя. Ф. Бессель выдвинул гипотезу о наличии темных спутников у ярких звезд Сириус и Процион, дал объяснение развитию хвоста комет вблизи Солнца существованием сил, отбрасывающих испаряющиеся из ядра кометы частицы в направлении от Солнца. Ф. Бессель развил гауссов метод наименьших квадратов и вывел интерполяционную формулу, лежащую в основе численного интегрирования дифференциальных уравнений, которые широко применяются при расчете орбит искусственных спутников Земли и в других небесномеханических задачах. Из четырех исторически первых определений параметров эллипсоида Земли значения Бесселя были признаны наиболее приемлемыми.

С 1810 года и до конца жизни ученый был директором Кенигсбергской обсерватории.

На обороте открытки: Кенигсбергская обсерватория (середина XIX века)

Обсерватория в Гринвиче в середине XIX века

Гринвичская обсерватория — государственное астрономическое учреждение — была построена в 1675 году. Первым ее директором и Королевским астрономом был Джон Флэмстид (1646—1719). После его смерти этот пост занимал Э. Галлей. Здесь им был построен стенной квадрант, впервые снабженный телескопом, на котором ученый провел восемнадцатилетний цикл наблюдений Луны, чтобы довести до нужной точности теорию ее движения. В развитии обсерватории большую роль сыграл Джордж Бидделл Эри (1801—1892), почти 50 лет занимавший пост директора; он обновил и расширил ее инструментальное оборудование, создал отделы Солнца, земного магнетизма и метеорологии. Через Гринвичскую обсерваторию проходит нулевой меридиан, от которого начинается отсчет поясного времени.

Крупнейший любительский рефлектор, построенный в 1845 году ирландским аристократом Уильямом Парсонсом (лорд Росс), был снабжен металлическим зеркалом диаметром 182 см и имел фокусное расстояние 17 м. Зеркало помещалось в деревянной трубе, а все сооружение с двух сторон прикрывали от ветра каменные стены.

На обороте открытки: Рефлектор У. Парсонса

Меридианный круг Репсольда Московской обсерватории

Московская обсерватория была основана в 1831 году. Первым ее директором стал профессор Московского университета, член-корреспондент Петербургской Академии наук Дмитрий Матвеевич Перевощиков (1788—1880), по инициативе и под руководством которого она создавалась. Первоначально оборудование обсерватории состояло из 10-сантиметрового фраунгоферовского рефрактора и нескольких небольших, но высокоточных угломерных инструментов. В 1843 году был установлен меридианный круг оптической фирмы Репсольда, а в 1859 году — 25-сантиметровый рефрактор Мерца. Несмотря на сравнительно скромное оборудование, Московская обсерватория стала одним из центров отечественной астрономии. В 1865 году Ф. А. Бредихин защитил докторскую диссертацию «Возмущения комет, не зависящие от планетарных притяжений», а в 70-х годах начал первые в России спектральные наблюдения небесных объектов. С 1875 года В. К. Цераский занялся систематическим фотографированием Солнца и астрофотометрией. Став директором обсерватории в 1891 году, он положил начало систематическому фотографированию неба с целью обнаружения и исследования переменных звезд. В это же время в обсерватории началась научная деятельность двух выдающихся русских астрономов — А. А. Белопольского (1854—1934) и П. К. Штернберга (1865—1920).

На обороте открытки: Московская обсерватория (конец XIX века)

Федор Александрович Бредихин

Научная деятельность Ф. А. Бредихина (1831 — 1904), русского астронома, академика Петербургской Академии наук, директора Московской, а затем Пулковской обсерваторий. охватывает все основные разделы астрономии своего времени. Он наблюдал положения малых планет, исследовал поверхность Луны. Марса, Юпитера, фотографировал солнечные пятна и факелы, изучал химический состав газовых туманностей, занимался инструментальной оптикой и гравиметрией. Однако любимым детищем всей его жизни были «хвостатые небесные странницы» — кометы. Ученый развил и усовершенствовал механическую теорию комет Ф. Бесселя и создал классификацию пометных хвостов, разделив их на три типа: хвосты 1-го типа направлены прямо от Солнца, 2-го — изогнуты и отклонены назад, 3-го — почти прямые. Физически в образовании хвоста кометы повинны солнечный ветер и гравитация, а тип — результат их действия на газовую и пылевую составляющие вещества кометы. Ф. А. Бредихин развил также выдвинутую Д. Скиапарелли идею о метеорных потоках, которые появляются в результате распада комет.

На обороте открытки: Пулковская обсерватория (конец XIX века)

76-сантиметровый телескоп-рефрактор Пулковской обсерватории

В конце 80-х годов XIX века Пулковская обсерватория получила от фирмы «Лльван Кларк» 76-сантиметровый рефрактор, который в течение нескольких лет был самым крупным в мире и давал прекрасные изображения звезд. В 1897 году фирма изготовила рекордный линзовый объектив диаметром 102 см для йеркской обсерватории (США). В течение последующих 80 .чет попыток улучшить этот рекорд не делалось, так как объективы большого поперечника слишком толсты и очень тяжелы, что ухудшает качество изображений звезд. Рефракторы уступили место рефлекторам.

Русский ученый, академик Василий Яковлевич Струве (1793—1864)—основатель Пулковской обсерватории. Под руководством и при непосредственном участии В. Я. Струве были разработаны высокоточные методы определения координат звезд. Ему принадлежат фундаментальные работы по обнаружению, измерению и определению точных положений двойных и кратных звезд, первое определение параллакса звезды (а Лиры). В. Я. Струве открыл явление поглощения света в межзвездном пространстве и обнаружил увеличение концентрации звезд к плоскости Млечного Пути.

На обороте открытки: В. Я. Струве

122-сантиметровый телескоп Парижской обсерватории

В конструкции изображенного телескопа впервые был использован стеклянный зеркальный объектив. Во второй половине XIX века сотрудник Парижской обсерватории физик Жан Бернар Фуко (1819—1868) нашел способ серебрения зеркал и проверки их качества. Благодаря этому появилась возможность в рефлекторах заменить тяжелое металлическое зеркало более легким стеклянным. Замена металла на стекло обеспечила решительную победу рефлекторов над рефракторами.

Первым директором Парижской обсерватории был Джованни Доменико Кассини (1625—1712). Ему принадлежат многочисленные позиционные наблюдения Солнца. «Новые солнечные таблицы», определение периода суточного вращения Юпитера (9 час. 56 мин.) и Марса (24 час. 40 мин.), таблицы движений спутников Юпитера, открытие четырех спутников Сатурна и сложного строения его кольца. Темная полоса между внешним и внутренним кольцами Сатурна носит название «деления Кассини». Однако ученый придерживался устарелых физических концепций, был противником теории тяготения и не признавал конечности скорости света, хотя Рёмер оценил ее, пользуясь данными таблиц Кассини.

На обороте открытки: Д. Д. Кассини

Вид планеты Юпитер с его спутника (по представлениям конца XIX века)

Юпитер — пятая от Солнца и самая большая планета Солнечной системы. Это гигантский газовый шар. состоящий главным образом из водорода и гелия. Полосы на его диске — облачные структуры газовой атмосферы. Юпитер испускает вдвое больше энергии, чем получает от Солнца. Ученые склонны объяснить это сжатием планеты. На диске Юпитера уже 300 лет наблюдается характерная устойчивая деталь — Красное пятно, природа которого не разгадана. Художник изобразил три спутника планеты. В настоящее время у Юпитера открыты 13 спутников и пылевое кольцо, но в конце XIX столетия знали только о четырех самых крупных, открытых еще Галилеем в 1010 году и получивших названия Ганимед, Европа, Ио и Каллисто, а пятый, Амальтея, был открыт в 1892 году.

Космические корабли передали на Землю данные о Юпитере, о его спутниках. Самый большой из них — Ганимед — имеет обширные, сильно развитые системы хребтов, Европа покрыта коркой льда, поверхность Каллисто испещрена метеоритными кратерами, на Ио наблюдается вулканическая деятельность. Но нет никаких научных доказательств для оптимистических утверждений о существовании органической жизни на Юпитере или на его спутниках.

На обороте открытки: Действующий вулкан на спутнике Юпитера Ио

Лунная панорама с солнечным затмением (по представлениям конца XIX века)

Зрелище солнечного затмения на Луне более величественно, чем на Земле: во-первых, потому, что земной диск с поверхности Луны по площади в несколько раз больше, чем лунный с Земли; во-вторых, из-за отсутствия атмосферы на Луне все тени значительно резче; в-третьих. длится затмение намного дольше. На Луне нет воды. Лунные «моря» залиты базальтовой лавой от извержений вулканов, происходивших миллионы лет назад. «Материки» сложены из горных пород, сходных с земными. Так как Луна лишена атмосферы, ее поверхность подвергается постоянной метеоритной бомбардировке, в результате чего «почва» представляет собой многометровый слой раздробленного спекшегося губчатого вещества — реголита. Представления о поверхности Луны в XIX веке не намного отличались от современных.

На обороте открытки: Советский луноход проводит исследование поверхности Луны.

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Отдельное спасибо сайту https://www.etoretro.ru/, где были найдены недостающие качественные сканы.