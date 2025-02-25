Стихи о главном 7

РУССКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Я лежал в русском поле

Триста лет или боле,

Сквозь меня – жизни воля –

Прорастала трава…

Через поле дорога

Прямо в небо до Бога,

До родного порога,

Где Россия жива.

Слышал я, вы поверьте,

С глазу на глаз со смертью

Разговор в круговерти

Отгремевших боёв.

Где отлитые пули

Траектории гнули,

И осколки тонули

В траекториях слов.

И облитые кровью

Да отчизны любовью,

Под не начатой новью

Умирали бойцы…

Их глаза, как бойницы,

Прорезали страницы,

Города и станицы,

В них написано - рцы!

Говорили мне братья,

Зачеркни все проклятья

Над печальною падью

Да над нами во рву…

И, владея словами,

Я писал их руками,

Бог смотрел их глазами

На работу мою.

И сквозь русские вёрсты,

Я глядел на погосты,

И в полях - эти кости…

Ветер времени стих…

Они звали не к тризне,

Не к любимой Отчизне…

Корни Дерева Жизни

Прорастали из них!

© Сергей Козлов, русский писатель, член Союза писателей России c 1999 года, член Союза журналистов России. С февраля 2011 года — главный редактор журнала «Югра». Сергей Сергеевич — литературный редактор газеты «Тюменская область сегодня» и сопредседатель общества русской культуры Тюменской области.

Художник — Василий Верещагин "Панихида"

Звонок отцу. В ночи. С передовой.

Ваш сын. Он жив. Он здесь. Он не погиб.

В разведке. Да. Пришлось ввязаться в бой…

Честь сохранил, ребят, буханку, ЗИП.



Искали. Ждали. Больше двух недель.

Пропал отряд осенним тёплым днем.

По их квадрату лил противник сель.

Взрыхляя с гаубиц прогретый чернозём.



Живое рвали ненавистью в хлам,

Опровергая сущее во дне,

Враг резал землю, углубляя шрам

На теле матери, а значит на себе.



В бесплодных поисках проверенных ребят

Прошли недели, выпал первый снег.

Вернулись парни - каждый худ и свят

И с ними пленных - десять человек!



Вам, батя, низкий до земли поклон

За сына, командира, мужика.

В ответ раздался приглушённый стон

И сдержанное: «С Богом. До конца».

© Олеся Шигина, глава Международного передвижного фестиваля "Кино на службе Отечеству", режиссер-документалист, поэт, автор фильма "Отважные"

Художник – Я вижу

БЕЗ ВЕСТИ...

(Найдись, брат.)

Сухие строчки "Без вести пропавший"

Хранят в себе отчаянье и веру...

Я, Бога по дороге растерявший,

Молю его... Не крайний и не первый.

Не пулю отвести, не дрона-птицу,

Не бешено визжащие снаряды,

А чтобы кто-то дал ему водицы, -

Один из тех, кто с ним сегодня рядом.

Пусть даже - враг, и им бывает худо:

Ведь Родину и мать не выбирают.

Потом решат, - кто воин, кто ублюдок.

А нынче - всë политики решают...

Пускай лежит в застенках медсанбата,

Пускай - в плену, контужен или в шрамах.

Но, Господи, верни его обратно -

Туда, где над иконой плачет мама...

И лучше так, чем где-то под завалом,

Где не найдут ни ангелы ни наши, -

Где никогда не будет пьедестала

С сухою строчкой "Без вести пропавший"...

© Антон Смёрдов

Рылов Денис Олегович

В/ч 13637, 72 бриг., 1 бат. Штурмовик

Дата рождения 17.12.1990, Г. Наб Челны

Последний раз - на связи 17 июня этого года, Позывной "Денчик".



Плакала собака…



Под лавкой молча плакала собака,

Не выдав воем скорбную печаль,

Свою мордаху положив на лапы,

Смотря вперёд в неведомую даль…



А за столом бойцы играли в нарды,

Придя с НП* на отдых небольшой,

А из колонки хрипло пели барды

«..Вези меня по гулкой мостовой…»



– Не плачь, собачка! Скоро твой Серёга

Назад придёт с задачи боевой!..

Она взглянула, медленно и строго, –

Пахнуло в душу смертною тоской…



Не вскрикнуть чтоб – в кулак собрал всю волю!

О, Боже мой, какой я идиот!..

И понял вдруг пронзительно, до боли,

Что в этот раз Серёга… не придёт…

* НП – наблюдательный пост. Обычно располагается впереди основной линии обороны.

поэт-фронтовик, участника СВО, командир штурмового отряда «Шторм» группировки «Днепр» гвардии старший прапорщик Олег с позывным «Дырокол». В 2023-м году, в свои 63 года, он уходит контрактником-добровольцем на СВО, имея громадный военный опыт за плечами.

РУССКИЙ МЕТАЛЛ

Я осколок от разного…целого.

Был щитом у витязя смелого.

Я клинки на себя примеривал,

Я покрыт был вязью затейливо…

Был я кромкой меча булатного,

Отражавшим солнце закатное.

Был кусочком маленьким стремени,

Только вот искрошился от времени.

Был колючей саблей казацкою,

Был я весел и быстр в бою,

И соленой вражею кровушки

Я испил в далекой сторонушке.

Остриём штыка был трехгранного,

Века вестником окаянного,

Только Веры не был предателем,

Только Славы не был стяжателем.

Был в руке гранатой последнею,

На «растяжке» проволкой медною.

Был навершием над знамёнами,

Был рассыпанными патронами.

Был обломком медали отколотым,

Серебром вот не был и золотом,

Проступал я буквами тусклыми,

Но зато исключительно русскими.

Под палящим зноем и стужею

Я всегда твоим был оружием,

И в любых временах предсказанных

Лишь с Отчизной кровью повязан я…

© Юрий Никитенко

«Я взял огонь на себя…»

Меня сегодня, мама, не спасли;

По минам не проехала «буханка».

Пока ребята на себе несли,

По нам работал плотно враг из танка.

Прошу, не плачь ты, мама, обо мне!

И не кори навзрыд судьбу-злодейку.

Я навсегда остался в том огне,

Мы не нашли для выхода лазейку.

Я дал команду братьям отступать,

Со мной им было точно не спастись.

Их из последних сил стал прикрывать,

С потерей крови руки затряслись.

Вот поплыла картинка, гаснет свет…

Лишь иногда мелькает он, как вспышки.

Прости же, мам, за то, что меня нет,

Но верю, я что выбрались братишки.

Меня сегодня, мама не, спасли;

По минам не проехать там «буханке».

И душу мою Ангелы несли

В сады Господни, в них не влезть на танке…

(Георгий 25.10.2024)

https://t.me/Georgiypoems/4111

А там, где осень шелестела красотой,

Летящим снегом над листвою золотой,

В огне войны сгорал немецкий танк,

Его рожденье проплатил немецкий банк,

Война приносит замечательную прибыль:

Немецкий танк сгорел, - его погибель

Сигналит, чтоб другие танки прибыли

Наращивать размер немецкой прибыли,

Всех превзошла сейчас её величина,

Все списки прибылей оружия военного

Сейчас возглавила Германия, она -

На первом месте!.. Танк её горит, взамен его

Другой немецкий танк пришлёт война,

Чьей прибылью сейчас Германия сильна:

Сейчас для прибыли её , сгорают танки

Немецкие!.. Внутри - танкисты, их останки,

А вся их прибыль - гибель в жизни той,

Где бескорыстен Божий дух святой, -

И там, где в танке их останки на стоянке,

Над ними осень шелестела красотой,

Летящим снегом над листвою золотой.

Юнна Мориц

https://t.me/yunnamorits/2160

БЫВШЕМУ УКРАИНЦУ

Ты, англосаксам веря слепо,

рвал вековые крови скрепы...

Чего алкал - свободы, денег?

У злого карлика-шута

есть неприглядная черта -

кастрюль и Нуландских печенек.

Зашедшись в пляске бесноватой

ты продал всех - и мать и брата...

Знай, что "атлант" Евросоюза

сменивший лик святой Христов

на трансов, кружево трусов,

не выдержит такого груза.

И вырождаясь из Народа

в европотребного урода,

ты получил свою ливрею

и русофобии ножи...

Ну, что, хохол, теперь скажи -

ты всё ещё хитрей еврея?

Ты слышишь звонкий глас набата? -

На злые крики: "Русиш! Вата!"

(Не надо это забывать!)

не в силах более терпеть

вновь поднимается Медведь! -

Пора Историю писать...

© Василий Борисов

Есть ли гений во мне –

Только время покажет.

Я пишу о войне,

Что на лицах под сажей.

Что в сырых блиндажах

Надрывается матом,

Что лежит на ежах

Обгоревшим солдатом.

Что целует в уста

В дыме первого боя.

Что чертовски проста,

Хоть слывёт непростою.

Что крестами стоит

У друзей на могилах.

Что крестами висит

У лжецов на мундирах.

Что навечно во мне,

Что всегда будет в теме.

Не писать о войне –

Равносильно измене.

© Сергей Лобанов, член Союза писателей России, участник СВО

Сжимая до нельзя рифлёную смерть,

Готовый уйти в небеса,

Твердил он: "Не взять меня просто так,

Гляди мне, паскуда, в глаза".

Надёжно вцепился, схватив за косу,

Костлявую гнул он в дугу:

"Твоя это птица? Вон там высоко?

Поймать бы, но я не могу".

Да он бы гранатой её накормил,

Поймав за хвост на лету,

Но жизнь утекала рекой в чернозём,

И он потянул за чеку.

- Отставить, боец, и "лимонку" отдай.

Тебе ещё жить и жить.

Смотри улетели и Смерть, и дрон.

Ты смог их, Герой, победить.

14.10.2024 Катерина Струценко

В Уманском больше нет жилых домов,

Как нет в России кладбища без флага.

Я награждён медалью «За отвагу» -

В ней поселились души пацанов,



Однажды не вернувшихся с задачи.

Вы знали, что медали тоже плачут?

Я слышу по ночам их тонкий плач.

Ещё они не терпят пошлых песен

И постепенно прибавляют в весе

По мере выполнения задач.



Ещё не виден у войны конец,

Граница не обведена пунктиром.

Вчера на Мавик наскребли всем миром,

А значит, завтра путь лежит в Донецк.

На «Маяке» часов примерно в восемь

Мы купим «птицу» (тушку) и не спросим,

Откуда продавец её достал.

«Купил в Москве», - поверим этой сказке.

И только его масляные глазки

Нам скажут то, чего он не сказал.



Стучится осень. В лесополосе

Рыжеют вязы, головой поникли…

Опять сегодня выживут не все,

Но к этому мы, в общем-то, привыкли.



И будет враг унижен и разбит,

Но отчего же так душа болит,

Вся в шрамах и порезах, и в заплатах?

Нагретые стволы фонят теплом -

Вот так душа орёт с закрытым ртом,

Она ни в чём, ни в чём не виновата.



Мы третий год штурмуем небеса,

И где растёт та лесополоса,

Которая окажется последней, -

Никто не знает. И не в этом суть.

Стихами смерть, увы, не обмануть,

Не убаюкать, песню не пропеть ей.



Но снова надо двигаться вперёд,

Месить ногами ледяную глину,

Надеяться, что РЭБ не подветёт,

В патроннике патрон не встанет клином.



Пусть будет так, как повелит Господь…

Опять разрыв. Осколок ищет плоть

И почему-то пролетает мимо.

Враг человеческий опять стреляет в нас,

Но он ещё не знает в этот час,

Что с нами Бог. Что мы непобедимы.

© Дмитрий Филиппов, член Союза писателей России, участник СВО

ПРО ДРУГА

Посвящается гвардии рядовому ОТБ 42мсд 58 армии Сергею Мищирякову, погибшему 22 июля 2023 года, награждëнного Орденом Мужества (посмертно)

Как он, уходят в вечность лишь святые

В мгновение, без боли, криков, слез.

Им не нужны ни горы золотые,

Не нужен им и блеск геройских звезд...

Серёжка был простым рабочим парнем.

Сын Волгоградских ветреных степей.

Быть не пытался экстраординарным

Быть не старался лучшим из людей.

Семья, отец и мать, жена и дочка

Работа, дом и дел ни в проворот.

Тогда никто не знал, что летней ночью

Он встанет на пути хохлятских рот..

Когда страна родная обьявила

Что ей он очень нужен как солдат

Не дёрнул за бугор что было силы

Собрался и пришел в военкомат.

Переносил все тяготы лишений,

Окопы, сырость, тучи грызунов.

Как мы, работал и копал траншеи

Ко всем придти на помощь был готов.

Год двадцать третий, контрнаступление..

Темная ночь, дозор передовой.

Гул техники, колонна бронецелей.

Приказ, не отступать, и при́нять бой.

А их в окопе было только трое

На всех, калаш, ПК, гранатомёт...

А требуется, в раз связать их боем,

Тех кто на них волной стальною прёт...

И оглядев поля под звездным светом

Серёга, зарядив свой РПГ

Встав в полный рост пальнул по силуэтам

Двух танков у колонны в голове...

И грянул бой, и засвистели пули...

Он был не долгим, треснул монолит.

Их было трое против этой бури

Два 300, а Серёга вот убит...

Осколок из немецкого металла

Смертельный совершая свой полет

Ударил в сердце, в миг его не стало

Упал он, уронив гранатомёт...

Как он, уходят в вечность лишь святые...

Он отдал жизнь, но жив у нас в сердцах.

И третий тост лишь для него отныне,

И память сохраним о нем в стихах.

© Илья Свириденко, участник СВО

СОЛДАТСКОЙ ВДОВЕ

Ты проживёшь большую жизнь

и будет всякого с избытком…

Ты только в памяти держи

его счастливую улыбку,

его влюблённые глаза,

его вихор, румянец, губы –

и то, как он умел сказать

о том, что любит,

любит,

любит…

Ты только письма сохрани

и фотографии оттуда,

где – и не только вам одним –

не предусматривалось чуда.

Где он сказал в последний раз,

где с кровью выплеснули губы

невнятно пару-тройку фраз…

И внятно – то,

что любит,

любит…

© Юрий Беридзе, капитан 1 ранга в отставке, член Союза писателей России

Мы?.. Гитлеру?.. Равны?..

Да он — родной ваш папа!

Теперь вы влюблены

В культурный слой гестапо.

Теперь у вас в мозгу

Такой завёлся счётчик,

Что должен вам деньгу

Убитый русский лётчик,

И океан валют,

Собрав по мелочишке,

Убитые пришлют

Вам русские мальчишки.



Мы Гитлеру равны?..

Да он — родной ваш папа!

Теперь вы влюблены

В культурный слой гестапо.

И нам диктует рать

Гестаповских талантов,

Как надо презирать

Российских дилетантов,

Как надо умирать

На гитлеровской бойне,

Спасая вашу рать,

Чтоб ей жилось ковбойней, —

Как надо умирать

На той войне великой,

Спасая вашу рать

С её к нам злобой дикой.



Мы Гитлеру равны?..

Да он — родной ваш папа!

Теперь вы влюблены

В культурный слой гестапо.

И в следующий раз

Мы спросим вас любезно:

Как драться нам железно

И умирать за вас,

Чтоб было вам полезно…

А мне, мерзавке, жаль,

Что гибли наши парни

За бешеную шваль

На русофобской псарне!

© Юнна Мориц

За сыновей, за Русь аминь!!!

Когда-то деды шли на битву,

Отвоевали город Курск,

А мы как бабушки молитву,

Всё шепчем, не меняя курс!

Нам отступать нельзя ни шагу,

За Суджи, Белгород, Донбасс,

Так много стран вступили в драку,

И только Бог один за нас!

Вставай страна, лихое время,

Для каждого счас трудный час,

Нам не впервой, осилим бремя,

Лишь пламень веры бы не гас!

Пишите письма для солдата,

Плетите сети в блиндажи,

Жизнь-бумеранг, придёт расплата,

России-матушке служи!

Как можно нынче веселиться,

Когда течёт рекою кровь,

Покой Луганску только сниться,

В окопах много мужиков.

Господь у каждого ведь спросит,

Что для победы сделал ты?

Ну а пока фашист наносит,

Удар на мирные сады.

Когда-то деды, а сегодня,

Мы все должны быть как один,

Идёт не шуточная бойня,

За сыновей, за Русь аминь!!!

от 02. 09. 2024г. Мария Маркус

Буханка

Дороги фронтовые:

Грязь и снег

В руках шофера крутится баранка

И мчит на помощь, верная из всех,

Обычная российская буханка.

Пропитанная кровью, но своя

Не раз солдат бесстрашно выручала

Из пекла и жестого огня

Она спасала раненных не мало.

Кусок железа в общем-то... Уаз

Таких не часто видят на гражданке

А здесь, в пыли дорог, в чести у нас

Обычные российские буханки.

"Эвакуатор " в жизнь из черной мглы

Борец за души и целитель тела

Как тяжело их добываем мы

Но разве в этом суть сейчас и дело?

Я не скажу, что крепко любят их

Не тот комфорт, не те увы запчасти

Но на войне считают за своих

И верят, что буханки - это к счастью

Елена Шеховцова Сухих (https://t.me/lelsu_zov)

Посвящается командиру разведвзвода разведроты 237-го гв. ДШП 76-й гв. ДШД

Герою России (посмертно) гвардии старшему лейтенанту

Бичаеву Александру Олеговичу.

Деревья умирают стоя

В большом лесу под Кременной,

А нас осталось только трое

Из тех, кто утром принял бой.

Скосили лес. Одни обломки,

Пеньки да ветки, да кора…

И что увидят здесь потомки?

Золу потухшего костра.

Деревья умирают стоя,

Солдаты падают плашмя,

Когда-то шли парадным строем

Чеканя шаг у стен Кремля.

Теперь лежат в лесу сгоревшем.

Так надо. Так судьба велит.

В сосновых веточках истлевших

Ночная тишина звенит.

Герои умирают стоя

В большом лесу под Кременной,

В живых осталось только двое…

Я принял здесь последний бой.

© Вениамин Углёв

Художник – птичник

Треснет рама от пули шальной —

Непривычно для нервного слуха.

Это Бог тебя будит войной,

Пробуждает для веры и духа.

Ангел смерти парит над страной,

Не какая-то там невезуха,

Не какой-то мороз или зной,

А знаменье для веры и духа.

И в своей беспробудной глуши

Не о треснутой раме реши —

С этим справится как-нибудь плотник, —

А заснувшую жизнь тормоши,

Что нацелился в окна души

Начинённый войной беспилотник.

© Андрей Попов

Художник – птичник

НАШ ЛЕНИНГРАД

А смерти тут нет — об этом горит звезда

Над Ладогой и на каске убитого рядового.

Ещё пару дней — и ладожская вода

Большую дорогу до жизни починит снова.



Ещё потерпеть — уже заметался снег,

В свою белизну саксонского тыча зверя.

Тут все, как один, клянутся, что смерти нет,

И знают её, ни разу в неё не веря.



Уверен: об этом когда-то ровесник мой

И думал и пел в сыром ледяном окопе.

А нынче уже потомок его седой

Твердит о несдавшейся, как бы, врагу Европе,



О том, что Иван Миколе давно не брат,

Что русский солдат завоевал кого-то.

Ровесник не слышит этого: Ленинград

Не должен быть взят. И это его работа.



Покуда в Берлине две фрау идут в кино

По улице, от веселья и пива липкой,

В окне на Фонтанке голодный скрипач больной,

Пытаясь согреться, в огонь опускает скрипку.



Покуда в Нью-Йорке неоном горит Таймс-Сквер

И всюду звучит бесконечное буги-вуги,

По Невскому тащит саночки офицер

С малюсеньким тельцем дочки своей подруги.



Об этом никто из бывших союзных стран

Не вспомнит, а мы, наследники этой боли,

Мечтаем забыть и спрятать её в карман —

Чего ей напрасно чужие глаза мозолить?



Мы сытое время. И, кажется, век иной,

И, кажется, мы другие — от них всё дальше:

Солдат, офицеров, стоящих одной стеной

Из чести и правды, в которых ни тени фальши.



Видали они тот самый библейский ад,

Но смерти же нет — громите ворота ада.

А нам, как упрёк, впечаталось "Ленинград",

Поскольку у нас сегодня своя блокада.



Покуда у нас героев чужих поют,

Своих выставляя прообразом серой пыли,

Блокада не снята — блокадники все мы тут.

А те, кто хитрее, в осаду нас заманили.



Смеются они над нами: мол, как легко

Праправнуков победителей одурачить,

Чтоб снова себя считали за дураков.

Прости, Ленинград, наш полк по тебе, не плачет.



Прости, Ленинград, мы — тени твоих солдат,

И снова живём в бессмертии Ленинграда.

Ты умер почти, но всё-таки не был взят,

А, значит и мы однажды прорвём блокаду.

© Александр Антипов, поэт и артист Московского театра поэтов

Поэтесса, журналист и волонтер Инна Кучерова рассказала случай из жизни:

У меня есть знакомый батюшка. Сейчас он заходит на контракт в ЛНР. Как-то он мне говорит:

Матушка у меня, добрая душа, записку приняла на службу за упокой. А в ней имен нет, одни позывные. Как молиться-то за них? Нельзя.

Я ему говорю:

Батюшка, как нельзя. Господь там разберется.

В храм, где я служу в церковном хоре, приходят бойцы. Мы не знаем их имен, только позывные. Так родилось моё стихотворение:

В осенних посадках весь день тишина,

И яблоки сплошь наливные.

В церковных записках солдат имена,

Но чаще теперь позывные.

Невежеству, батюшка, ты не дивись,

И души просителей грея,

С особым усердием ты помолись

За воина «Арчи» с «Евреем».

Пусть будет здоровым «Дельфин» и «Медведь»,

И пусть 120-я мина,

И ныне, и пример, сегодня и впредь,

Летит исключительно мимо.

И если сомнения в сердце опять,

Ты, батюшка, справишься с ними,

Нам Богом завещено всех поминать,

Он ведает каждое имя.

Когда возвратятся с победой сыны,

До слёз умудренные битвой,

Расскажут, как им помогал в дни войны

Ты кроткой своею молитвой.

© Инна Кучерова

https://t.me/izzalenty

НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

Адресовано коллективному западу.

Сколько можно болтать, что вы непобедимы,

Что «орда» не страшнее щенка в конуре?

Ну ответьте тогда, а не ваши ль машины

В две шеренги стоят на Поклонной горе?

Нет в них прыти былой, ни заложенной силы,

Лишь покорность и дыры в хвалёной броне.

Мы уже поднимали вас в прошлом на вилы

И под Бородиным, и в Великой войне.

И поднимем сейчас! Вил в России хватает.

Мы ещё с тех времён их для вас берегли.

Наша Правда гремит и салютами в мае,

И костями лежит в каждой пяди земли.

Этой Правдой исписаны стены Рейхстага!

Эта Правда вернула на Родину Крым!

И штыками в боях, и пером на бумаге

Мы её языком за Донбасс говорим!

И поверьте, «друзья», это – только начало.

Вот когда разойдётся наш русский Иван,

Вам не то, что Европы покажется мало,

Вы поймёте, как мал Мировой океан!

© Сергей Лобанов, участник СВО, член Союза писателей России (на фото)

Владислав Сипин (https://vk.com/id32322582) (г. Вербилки Талдомский район М.О.) песня "Славянский мир" (https://disk.yandex.ru/i/eOOQx2F19mmSrw), стихи Леонард Сипин, музыка Владислав Сипин. Пройдите по любой из ссылок и послушайте замечательную песню.

К сожалению, ленивые работнички платформы до сих пор не удосужились облегчить нам жизнь. Уж и ютуб прикрыли, а онЕ никак не доработают программу для роликов ВК или ЯндексДиск.

ДРУГ УШЁЛ НА ВОЙНУ

Алексею Полуботе

Друг ушёл на войну,

Потому что не мог не уйти.

Мог сто раз увильнуть,

Но не встал у себя на пути.

Он ушёл на войну

За Россию, как воин стоять,

Чтоб Победы весну

Приближать,

приближать,

приближать...

Чтобы Горловки кость

Не мешала свободно дышать,

Друг душой в неё врос,

Прижимаясь к стволу Калаша.

На нём каска, бушлат,

Камуфляжа пятнистый стандарт:

Добрый русский солдат,

Друг, наставник, писатель и брат.

Он ушёл на войну,

Потому что не мог не уйти.

Обещая, "Вернусь",

Друг просил нас о нём не грустить.

В горле ком до сих пор...

Это Горловка вновь под огнём.

Так к чему этот спор?

Мы помолимся вместе о нём.

© Светлана Тишкина, член Союза писателей России

"70 рублей" (Реальный случай Волонтёра).

На Крещенье была я в храме -

Все давно меня знают тут.

Часто в сборах мне помогают,

С нетерпеньем прихода ждут.

Нашим Мальчикам там не сладко

И бросать никого нельзя.

Души Мальчиков тех в заплатках,

Больше тысячи дней - Война.

Собираем на РЭБ всем "миром",

Чтоб от дронов укрыть камаз.

Только в нашем единстве сила

И не важно, кто против нас!

Свечи ставлю у Аналоя

И молитва уходит ввысь.

Боже Правый, ну хватит горя -

Сохрани ты Мальчишкам жизнь!

Приведи же страну к Победе,

Всех врагов усмири навек.

Боже Правый, ну хватит смерти -

Ты ведь, всё-таки, Человек!..



Вдруг, ко мне подошёл мужчина

И в сторонку к дверям отвёл:

- "Вы простите, не знаю имя,

Но ведёте, я слышал, сбор.

Инвалид я "такой-то" группы,

Без работы и без детей.

И на пенсию мало купишь...

Только Семьдесят есть рублей...

Не пишите нигде про это...

Очень стыдно, что больше нет!...

Знаю, будет у нас Победа -

Бог поможет собрать на РЭБ!"...

На прощанье пожал мне руку,

Деньги скромно вложив в ладонь.

Вот такой вот, Друзья, поступок -

Даже сумма бесценна в нём...

Я стояла... катились слёзы...

Всё смотрела ему во след.

Мы такими гордиться можем,

Это Родины нашей цвет!

Каплей в море помочь - не стыдно,

Стыдно мимо пройти, Друзья!

Равнодушным быть к тем Мальчишкам,

Кто сражается за тебя!

©Юлия Некрасова, 2025.

https://t.me/Yuliya101010

Фото нашего раненного воина с вражьей камеры, в которого через 2 минуты запустят вог и он это прекрасно знает, отбив уже один снаряд палкой. Бежать он не может, поскольку истекает кровью от ранения в бедро, но сколько в его глазах гнева и презрения. И нет смирения и просьбы о пощаде...

«Мы когда-то считали вас братьями…»

Мы когда-то считали вас братьями,

Вы на запад вертели свой нос.

Зад бежали лизать им с объятиями,

Вас ценили они, как навоз.

Мы когда-то считали вас братьями,

Вы же предали предков своих.

Посыпали нас матом с проклятьями,

Как котят вас жалели слепых.

Мы когда-то считали вас братьями,

Но терпению приходит конец.

Для вас норма — мужчины, что с платьями.

Нет, не Бог — сатана ваш отец.

Вы по храмам поёте и пляшете,

Давно нормой для вас стал фашизм.

Педерастов же флагами машете.

Нет ни грамма любви, лишь цинизм.

Но коль братьев своих вы не цените,

Хватит братьями вас величать.

Русских вы никогда не отмените,

Час пришёл вам за всё получать.

Ненавижу я говор ваш с мовою,

Люцифер сей придумал язык

И вложил вам в бошку бестолковую,

И на шею повесил ярлык.

Посмотрите, кому вы все служите.

Лавру вмиг превратили в костёл.

Вместо братьев же с бесами дружите.

В преисподней вас ждёт всех костёр.

Пусть лежу, умирая, израненный,

Вам смотрю я с презрением в глаза.

Жаль, рассудок у вас затуманенный,

Где же Божие в вас образа?

Всё, что можно, продали, потратили.

Только доллар для вас теперь брат.

И страну вы свою просохатили.

Вместо рая вы выбрали ад.

Мы когда-то считали вас братьями,

Вы на запад вертели свой нос.

Зад бежите лизать им с объятиями,

Погружаясь по уши в засос.

(Георгий 25.01.2025)

https://t.me/Georgiypoems/4910



РАЗГОВОР С АНГЕЛОМ

Давай поговорим с тобою, Ангел?

Ты столько раз спасал меня от смерти!

Прости, не знаю я в каком ты ранге

И не знаком с премудростями церкви.

Я знаю, ты всегда со мною рядом

Как поступить мне шепчешь за спиною

Когда хотят мне в душу плюнуть ядом

Стеною вырастаешь предо мною.

Скажи мне, друже, у врага ведь тоже

Есть ангел свой, хранитель, за спиною?

Иль это бес старается, как может

Всецело завладеть его душою?

Ведь Бог у нас один на этом свете

Одной мы веры и одной мы крови!

Но солнце больше в окна нам не светит

Нас поглощает тьма людского горя.

И молвил Ангел крылья расправляя

Мол, каждому воздастся по заслугам!

Кто алчным стал, кем дьявол управляет

Тот навсегда у дьявола в прислугах.

Так и живут, от Бога отрекаясь

И сеют зло и хаос между нами

За звонкую монету продаваясь

Становятся бездушными телами.

Крылом обнял меня телохранитель

Шепнув на ухо, что гордится мною.

Пора, мол, навестить свою обитель

Но он всегда по прежнему со мною!

Проснулся я. Вокруг медсестры в белом

Осмотр проводит доктор, мой спаситель

А надо мною пёрышко летело

За жизнь спасибо, Ангел мой, хранитель!

Анжела Пасечнюк

22.01.25г. г.Калуга