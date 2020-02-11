Подвиг женщины. Как водолаз Нина Соколова спасала блокадный Ленинград

Благодаря этой героической женщине в блокадный город доставили десятки тысяч тонн грузов, и, тем самым, спасли тысячи жизней. Если внимательно взглянуть на фото, то милая и хрупкая девушка на нем менее всего будет ассоциироваться с такой суровой профессией как водолаз. Тем не менее, Нина Соколова действительно в годы ВОВ работала водолазом- подводником,и благодаря ей в блокадный Ленинград удалось переправлять очень важные грузы - от бензина до продуктов.

Нина Соколова была первенцем в многодетной семье из Череповца. Она родилась в 1912 году, и в 19 лет уехала в Ленинград, где поступила в институт водного транспорта. В будущем Нина хотела стать инженером-гидротехником. Конечно, это была непривычная профессия для девушки и довольно сложная, но Нина с детства была приучена к тяжелому труду, потому тяготы ее ничуть не пугали. Закончив вуз, 24-летняя Соколова стала работать в Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН). Перечень работ, которыми занимались специалисты этой организации, был весьма обширным - от подъёма затонувших судов и прокладки трубопроводов до подводной археологии и спасения на воде.

В то время женщин среди водолазов, работавших на большой глубине, не было - профессия считалась слишком экстремальной для прекрасного пола. Поэтому Соколовой для того, чтобы получить допуск к работе на 10-метровой глубине, пришлось обращаться к "всесоюзному старосте" Калинину. Получив желаемый допуск, Соколова, даже работая на административных должностях, сама спускалась под воду. В 1939 году Нина Васильевна руководила строительством десантного причала на Баренцевом море. Тогда она чуть не погибла, провалившись в полном зимнем снаряжении под лед. Чудом выбралась из ледяного плена.

Великую Отечественную Соколова встретила в Ленинграде - тогда она служила главным инженером 27-го отряда ЭПРОН. Вместе со своими коллегами она восстанавливала подводные коммуникации, занималась подъемом продовольствия с затонувших судов на Ладожском озере. Сотрудником аварийно-спасательной службы Балтфлота Соколова стала в 1941 году. Работы им хватало - частые штормы и бомбардировка немцев отправили на дно моря много судов, которые можно и нужно было поднимать. Служба не давала передышки и проходила в тяжелых условиях осенних штормов на Ладоге. Прибавьте сюда скудный паек и вероятность погибнуть во время выхода в воду. Кроме прочего, многие водолазы, и Соколова в том числе, были неоднократно контужены близкими взрывами.

Им приходилось соблюдать строгую маскировку, т.к.местность отлично просматривалась с воздуха, а немецкие позиции располагались на берегу озера. Однако никакие тяжелые условия не помешали водолазам с честью выполнять свою работу - за время войны они подняли на поверхность тысячи мешков с зерном и другие продукты, которые прямиком отправлялись в блокадный город.

Телефонная линия под водой

Т.к. наземные линии связи между блокадным городом и большой землёй не работали, водолазам осенью 1941 года пришлось начать тянуть телефонную линию по дну Ладоги. Получилось не сразу.

Первые три попытки были неудачными. Линии работали всего по нескольку дней, а потом рвались. В конце концов, на складе в Кронштадте удалось обнаружить более прочный бронированный кабель нужного типа. Его доставили на берег, и в течение 10 дней водолазы практически круглосуточно работали под водой. К 30 октября 1941 года проводная связь между Ленинградом и Большой землей была установлена. Она продержалась всю блокаду. Если по дну озера протянули телефонный кабель, то почему бы не сделать тоже самое с бензопроводом? Тем более, что таким образом Дорога жизни смогла бы освободиться для машин с продовольствием и боеприпасами.

Эту идею Соколова озвучила Ивану Зубкову - одному из ключевых архитекторов Дороги жизни. Он с планом, предложенным девушкой-водолазом, отправился прямиком в Государственный комитет обороны.

Бензопровод на дне Ладоги

Уже весной 1942 года в Ленинграде создали оперативную группу из водолазов и нефтяников для разведки дна - сама Соколова активно участвовала в исследовании места будущего трубопровода. Сначала начали работать на ленинградской стороне у Осиновецкого маяка - здесь водолазы были плотно укрыты лесом, который подступал прямо к воде. Все разведывательные операции проводили в темное время суток, чтобы не провоцировать немцев. Даже одиночный бомбардировщик смог бы моментально сорвать бы всё предприятие, ведь в этом случае было невозможно укрыть сотни людей, суда, сами трубы и всё оборудование.

Чтобы испытать готовые секции, через них прогоняли под утроенным рабочим давлением керосин. В первый же день укладки, 26 мая, шторм сорвал участок только что смонтированной трубы, но это не помешало протянуть трубопровод всего за 43 дня. Максимальная глубина закладки труб доходила до 35 метров. Помимо этих коммуникаций были установлены насосные станции, резервуары для приема топлива. Можно лишь догадываться, каких усилий стоило обычным советским людям совершить этот подвиг.

За время осады через этот трубопровод прокачали более 40 тысяч тонн горючего. С одной стороны, это не очень много, но если посмотреть непредвзято, то цифра вырисовывается значительная. Вспомним, сколько весил блокадный паек хлеба - если отталкиваться от этого, то каждая тонна горючего, прокачанного по дну, означала, что соответствующее количество хлеба доставят в город баржами. По трубопроводу в Ленинград шло разное топливо - от от солярки до нафты. За все время блокады немцы ни разу не смогли нарушить работу этой артерии. Меры маскировки соблюдались блестяще.

Осенью того же года Соколова получила следующее задание: прокладку по дну ЛЭП до Волховской ГЭС. В эту навигацию её при обстреле серьёзно ранило.

После прорыва блокады у подводников появились новые задачи: вся акватория вокруг Ленинграда была завалена обломками мостов, сооружений, техники, усеяны минами, и Нина Соколова со своими товарищами принимала участие в наведении порядка вокруг города и его окрестностей. Соколову звали легендой ЭПРОНа. Ее самоотверженный труд был оценен наградами: двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и "Знаком Почёта". По окончанию войны Нина преподавала в Высшем военно-морском училище. В общей сложности она провела под водой 644 часа — почти месяц. Соколову звали легендой ЭПРОНа. У женщины два ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны II степени и "Знак Почёта".

Скончалась знаменитая женщина в 2001 году в возрасте 89 лет. В память о первой в Советском Союзе женщине-водолазе с тяжелым снаряжением Нине Соколовой в Череповце открыли мемориальную доску. Эта мемориальная табличка открыта в Санкт-Петербурге в 2019 году. В течение нескольких лет продолжалась поисковая работа нахимовцев под руководством педагога-организатора, руководителя ВПК «Моя Отчизна» И.В. Илюшиной по увековечению первой женщины-водолаза отечественного флота, инженер-полковника ВМФ, ветерана Великой Отечественной войны Нины Васильевне Соколовой. Были собраны архивные документы, свидетельствующие о подвиге этого удивительного человека, патриоте, великой дочери России, которые были использованы в создании 26-минутного фильма «Артерия жизни». Премьера фильма состоялась 24 июня 2017 года в эфире телеканала «Россия-1». Активное участие принимали в съемках этого фильма воспитанники Нахимовского ВМУ 2 курса 6 класса, начальник курса И.Н. Шматко, 6 курса 10 класса, начальник курса А.В. Целоусов. Ее имя посмертно занесено в Санкт-Петербургскую Золотую книгу.