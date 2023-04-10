Мы воюем за страну

Видео от бойцов ЧВК "Вагнер" в освобожденном населенном пункте Дубово-Васильвка на Бахмутском направлении. Свою победу «музыканты» посвятили прекрасным дамам.

https://t.me/rosich_ru/37992

"Здесь братство. Своих не бросаем. Всех вытягиваем".

Бывший заключенный рассказал о службе в рядах ЧВК "Вагнер", о своей мотивации воевать на Донбассе, а также о подготовке к отправке на передовую.

По словам бойцам, привыкнуть к нагрузкам ему помогло то, что в прошлом он спортсмен. Отправился же в зону спецоперации потому, что Родину любит и не мог оставаться в стороне, хоть и срок оставался маленький.

https://t.me/orchestra_w/5442

Артиллеристы "Вагнера" вслед за Пригожиным поблагодарили Мантурова и Насенкова за снаряды.

Но их нужно как можно больше, подчеркнули бойцы.

https://t.me/orchestra_w/5443

Бюрократия МО мешают погибшим бойцам получать награды посмертно В нашем распоряжении оказалась видеозапись от сотрудников ЧВК «Вагнер». На видео запечатлена сестра погибшего в ходе боев оркестранта. Из-за бюрократических проволочек Министерство Обороны отказалось выдавать семье погибшего героя медаль за отвагу.

- Они что? Не люди? - с горечью вопрошает сестра

https://t.me/flashpoint_news/6725

Воины укрорейха в бессильной злобе взорвали в Артемовске самолет-памятник МиГ-17 . Видимо, музыканты так близко подошли, что боевики испугались фото Оркестра на фоне памятника. Кдассика: так не достанься же ты никому!"

https://t.me/rosich_ru/38025

Украинские военные продолжают отступать из Бахмута. Обратите внимание на количество разбитой украинской техники

https://t.me/rosich_ru/38032

Одни из сложнейших боев проходили в районе Забахмутка, главной задачей было выбить противника из многоэтажных домов между переулком Ватунина и улицей Некрасова. После зачистки зданий оборона националистов посыпалась. Державшая оборону частного сектора 93 ОМБр поначалу пыталась остановить натиск "Оркестра" с помощью бронетехники, но "музыканты" решили этот вопрос с помощью РПГ. Как итог, три танка, один БМП и один БТР М113 были ликвидированы. Через сквозные Ростовскую улицу и Первомайский переулок виден центр города, где сейчас сосредоточены силы противника. "Вагнер" продолжает продвигаться внутрь Бахмута, постепенно отбивая дом за домом.

https://t.me/orchestra_w/5451

Зять Шойгу, блогер Столяров, заявляет об отсутствии яиц у Пригожина, и это учитывая, что Евгений Викторович постоянно находится на передовой со своими бойцами.

Сам же Столяров настолько смелый, что ни на один из множества вопросов о помощи бойцам в зоне СВО напрямую не ответил. Действительно, вдруг станет нерукопожатным среди части друзей или ещё того хуже — санкции введут.

https://t.me/genshtab24/18180

Цену жизни спроси у мертвых.

https://t.me/orchestra_w/5455 Нет никакого конфликта между бойцами ЧВК "Вагнер" и бойцами Министерства обороны. Есть интриганы, а все остальное ведет только к победе — Евгений Пригожин.ㅤ

https://t.me/orchestra_w/5525

Евгений Пригожин о командире соединения Вооруженных сил, к которому он заехал 23 февраля чтобы поздравить с праздником. «Из соображений секретности я не могу назвать его имя и номер воинского формирования, но, действительно, это те парни, с которыми мы стоим плечом к плечу. Скажу обтекаемо — к началу прошлого года их сильно помотала судьба, и с потухшими от боли и предательств глазами они прибились к нам. Мы почти год их лечили и оберегали: сначала держали внутри себя, пока, шаг за шагом, они не окрепли. Теперь они прикрывают один из наших флангов. А парень на видео, комбриг, нормальный, крепкий русский мужик. Такие и должны управлять русской армией — простые, понятные, правильные, честные. И таких военных большинство. Просто мы упустили момент, когда малопрофессиональные подлецы и интриганы задавили этих скромных парней и начали ими помыкать и унижать».

https://t.me/ok_spn/23490

Свежие мартовские снимки Бахмута, изрешеченного боями.

Сегодня утром подразделения "Оркестра", взяв под контроль очистные сооружения промзоны Завода цветных металлов, зашли на территорию предприятия с севера города. Продвижение вглубь объекта, некоего подобия крепости "Азовсталь", продолжается.

https://t.me/orchestra_w/5460

"Музыканты" награждены орденами и медалями Донецкой Народной Республики за проявленный героизм в боях за Донбасс.

Бойцы получили медали "За отвагу", "Георгиевские кресты" IV степени и ордена "За заслуги перед ДНР" III степени. Кроме того, были получены медали "За освобождение Дебальцево", учрежденные на пятую годовщину окончания боев за город.

https://t.me/orchestra_w/5471

Глава ДНР Пушилин:

Не выходит из головы фраза, которую услышал вчера от бойца ЧВК «Вагнер». А ему сказал перед гибелью его смертельно раненый боевой товарищ: «Давите гадов до конца!»

https://t.me/c/1801542020/3327

Свежие снимки окрестностей Бахмута, сделанные спутником Maxar. Если на снимках полугодичной давности следов воронок практически нет, то на новых снимках поверхность земли усеяна следами снарядов. Плотненько!

https://t.me/c/1780774638/11878

Бахмут, частный сектор района Забахмутка. Подразделения ВСУ были выбиты отсюда бойцами ЧВК «Вагнер» несколько дней назад за речку, откуда теперь они ведут огонь из артиллерии. Здесь шли самые ожесточённые бои. Каждый перекрёсток, каждая улица были серьезно укреплены противником. «Музыканты» вели бой буквально за каждый дом. Зачастую на короткой дистанции, потому что когда вагнера занимали одну постройку, в другой находились украинские военнослужащие. Так, метр за метром, они смогли выбить отсюда противника и отбросить к центру города.

https://t.me/riafan_everywhere/17277

Постоянно говорили о передаче опыта. Хоть раз вызывали командира Вагнера в военные Академии с лекциями? Просили написать работы, методички, как боевые действия проводились в Ливии, где противник использовал подавляющее количество БПЛА?! Опрашивали расчеты МСТА-Б Вагнера, как они работали против колесных гаубиц, пока ты буксируемые сместишь в ручную , колеска уже успевала перезарядиться в укрытии и начинала вести огонь из другого района? Это кто -нибудь узнавал , анализировал ? Или корона не позволяла? Ну теперь это все мы видим на картах, кто чему научился! Мы наблюдаем желание победить Вагнера во главе с Пригожиным больше, чем украинскую армию.

https://t.me/rsotmdivision/5622

Вагнер уже зашел в Европу, а именно в Прагу

https://t.me/c/1524001401/7028

Разрушенная южная часть Бахмута, где позиции находятся под контролем "Вагнера". ㅤПриходилось артиллерией и танками разбирать дома, где засел противник, чтобы подойти. Практически каждый дом штурмился, в каждом доме находилось несколько групп украинских боевиков.

https://t.me/orchestra_w/5499

Отец погибшего "музыканта" установил памятный знак на своем доме. ㅤРодственники бойцов ЧВК "Вагнер" гордятся своими героями. Кровь, честь, Родина, отвага!

https://t.me/orchestra_w/5509

Важно - по Бахмуту

ЧВК «Вагнер» 12.03 начали штурм подземной части «бахмутской азовстали».

Прямо сейчас штурмовики зашли в подземные коммуникации «Артемовского завода обработки металлов» (АЗОМ) и пробиваются в шахту.

Бои идут на глубине до 320 (!) метров.

Передал военкор Брюс. https://t.me/brussinf/5743

2024 год, новый президент Украины.

https://t.me/c/1524001401/7051

Бойцы Вагнера спасли кота с больной лапкой Теперь он находится в тепле и безопасности

https://t.me/c/1524001401/7012

Артемовская ловушка: Очередная колонна ВСУ попала под обстрел на выезде из города. Грузовики были расстреляны из стрелкового вооружения. На заднем плане горит автомобиль.

https://t.me/c/1801542020/3313

Евгений Пригожин попал в тренды китайских соцсетей. Пользователи Поднебесной в восторге от «великолепного Вагнера» и массово лайкают ролик с заявлением Евгения Викторовича баллотироваться в президенты Украины.

Так выглядит народная любовь!

https://t.me/c/1524001401/7105

Бахмут (Артемовск). Предприятие Востокмаш возле цеха санитарно-технической арматуры внутри АЗОМа. Еще 20 декабря здесь Зеленский награждал украинских военных, а сегодня, 14.03.2023 помещение находится под контролем ЧВК "Вагнер".

https://t.me/razgruzka_vagnera/34

На первом фото Зеленский награждает укронацистов в Бахмуте на заводе «Востокмаш» в декабре. На фото №2 бойцы ЧВК Вагнер на этом же месте, сегодня

https://t.me/razgruzka_vagnera/34

Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись на севере Бахмута и взяли под полный контроль предприятие «Востокмаш» Оно находится на территории завода АЗОМ, который сам вопреки некоторым сообщениям еще не перешел под контроль музыкантов. В настоящий момент бои на территории завода продолжаются. Штурмовики пробиваются дальше.

https://t.me/brussinf/5751