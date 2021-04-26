История создания фильма "Гусарская баллада"

В фильме использована небольшая часть костюмов, изначально создававшихся для съёмок фильма «Война и мир».

Сценарий фильма был написан по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно», которая с успехом шла в Театре Советской Армии. Для того, чтобы адаптировать пьесу к экранизации, Эльдару Рязанову предстояло сократить одни эпизоды и дописать другие, причем, дописать в стихотворной форме. Это было первым поэтическим опытом режиссёра, который сам взялся за сценарий фильма. Кстати, существует версия (провторю: версия), что Александр Гладков не был автором пьесы. Его биография вообще была полна домыслов и невыясненных обстоятельств, но то, что он всячески уклонялся от работы над пьесой, вплоть до того, что исчезал без предупреждения лишь бы не переписывать текст убедило кинематографические круги, что материал создал кто-то другой. «Гусарская баллада», к/с «Мосфильм», 1962, реж. Э. Рязанов

Идея фильма был одобрена чиновниками от кино, так как это было как раз накануне 150-летия Бородинской битвы. Но жанр вызвал активное сопротивление — выпускать к серьезному юбилею легкомысленную музыкальную комедию в Госкино не хотели. Эльдару Рязанову пришлось изрядно постараться, чтобы доказать, что фильм не очерняет и не обесценивает событие, а романтизирует и подчеркивает героизм гусар.

Вторая волна протестов, уже со стороны руководства «Мосфильма», возникла, когда на роль Кутузова была предложена кандидатура Игоря Ильинского: комик не может играть великого полководца! Рязанову удалось убедить руководителя студии, что в комедии Кутузова играть должен только комик, но когда режиссёр приехал к Игорю Ильинскому — тот наотрез отказался от эпизодической роли. Пришлось Эльдару Рязанову снова уговаривать и убеждать… «Гусарская баллада», к/с «Мосфильм», 1962, реж. Э. Рязанов

«Гусарская баллада», к/с «Мосфильм», 1962, реж. Э. Рязанов

В пьесе нет явных указаний на этот факт, но все говорит о том, что прототипом Шурочки Азаровой стала первая русская женщина-гусар, офицер Русской Императорской армии и участница Отечественной войны 1812 года Надежда Дурова. Она убежала из дома и, переодевшись в мужской костюм, уехала вслед за казачьим полком в качестве денщика. Позже попросилась на службу в уланский полк под видом молодого человека Александра. Нелегко было найти старую скромную усадьбу — небольшие поместья были уже уничтожены, а солидные и отреставрированные не подходили по сюжету. В результате была найдена красивая липовая роща с остатками «дворянского гнезда» — дома уже не существовало, были только полуразвалившая церковь и заросший пруд. Художники фильма взяли на себя большой труд, но пообещали сделать усадьбу. Церковь перестроили, пруд очистили, установили скульптуры, посадили цветы и получилось изящное поместье майора Азарова. «Гусарская баллада», к/с «Мосфильм», 1962, реж. Э. Рязанов

Второй проблемой стал снег. К съемкам приступили в марте, и сначала все шло хорошо, а к середине съемок снег начал стремительно таять. Сначала снимали в тени, где он таял медленнее, потом стали снимать в глубине леса, потом снег начали подвозить на машинах… Эпизод ночной драки в усадьбе Азаровых снимали уже в конце апреля, когда снег было уже и подвозить неоткуда. Тогда двор засыпали опилками, перемешанными с мелом и нафталином, а крышу покрасили в белый цвет. От такой «зимы» у некоторых актёров началась аллергия. «Гусарская баллада», к/с «Мосфильм», 1962, реж. Э. Рязанов

Эльдар Рязанов пообщался с журналистами и рассказал, среди прочего, про то, что ленту едва не запретили буквально за неделю до премьеры: министру культуры Екатерине Фурцевой не понравилась комедийная трактовка образа великого полководца Кутузова. Фильм спасло то, что его в полном составе посмотрела редакция «Известий» - после чего в газете появилась весьма благожелательная рецензия. В качестве главной удачи картины рецензент отмечал… именно образ Кутузова. Премьера состоялась, как и было намечено.

по воспоминаниям всех собравшихся на сцене, были вообще довольно опасными – начать с того, что Яковлев не умел ездить верхом. «То, что никто не был ранен, никого не убили – это чистый случай!» - восклицает режиссер, называя себя страшным по тем временам авантюристом. И радуясь, что лишь чудом всё обошлось, и он избежал тюремного заключения, которое наверняка бы грозило ему, случись что во время работы над фильмом. Это фильм-праздник. Как жаль, что нет подобных фильмов давным-давно, давным-давно, давным-давно… Занимает по посещаемости 40-е место среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката.



Начало стихотворчества

Как известно, в основу сценария «Гусарской баллады» легла пьеса Гладкова «Давным-давно», шедшая в то время в Театре Советской Армии.

По текстовому объему пьеса примерно в полтора раза превышала метраж сценария.

Причем, написанная стихами, пьеса особенно трудно поддавалась текстовому сокращению. Здесь нужно было сохранить и ритм, и размер стихотворных строф, и не исказить содержания диалогов.

Режиссер попытался «объять необъятное»: и содержание не потерять и текст не исказить. Работа эта была чрезвычайно трудной, но безумно интересной. Это были первые пробы стихотворчества Эльдара Рязанова, который впоследствии сам стал писать стихи.

Съёмочная группа фильма «Гусарская баллада»

В создании фильма «Гусарская баллада» большую помощь Э. А. Рязанову оказал И. А. Пырьев, добившийся разрешения постановки и уговоривший сниматься в роли поручика Ржевского Ю. В. Яковлева.



Самому Эльдару Александровичу стоило огромных усилий убедить киноначальство, что фильм вовсе не искажает русскую историю, а романтизирует ее. Пьесу А. К. Гладкова «Давным-давно», послужившую драматургической основой для фильма, Рязанов сократил, в то же время ему пришлось дописать несколько стихотворных эпизодов. Сделано это было настолько корректно и в стиле диалогов пьесы, что не вызвало у автора никаких возражений.



Из воспоминаний Эльдара Рязанова:

«Часть событий происходила в усадьбе небогатого помещика. Как ни странно, найти подходящую усадьбу оказалось делом довольно нелегким. Сохранились дворцы крупных аристократов, князей, а небольших поместий нет, они варварски уничтожены в революционные и послереволюционные годы.



После долгих поисков мы набрели на рощу вековых лип — первый признак старого дворянского гнезда. Но самого дома уже не существовало. Роща укрывала полуразвалившуюся церквушку и заросший ряской пруд. Мы решили, что церковь перестроим в здание усадьбы, вековые липы станут нашим парком, пруд очистим, установим скульптуры, разобьем клумбы, посадим цветы, возведем ограды, и у нас получится красивое и изящное поместье майора Азарова, дяди героини. Художники Михаил Богданов и Геннадий Мясников, с моей точки зрения, справились с этим на славу».



Первый кадр – небольшая церквушка на опушке леса – был найден совершенно случайно. Сев в Удино на автобус, мы собирались доехать до Рогачево, но возле Федоровки увидели что-то смутно знакомое и выскочили.



Из воспоминаний Эльдара Рязанова:

«Одним из героев фильма, вернее, героинь, должна была стать полная тонкого очарования русская природа. Я хотел, чтобы у зрителя возникало чувство: за такую прекрасную землю надо драться и умирать!



Поэтому выбору натуры уделялось особенно тщательное внимание. Мы с оператором Леонидом Крайненковым и художниками не успокоились, пока не наткнулись на холмистые, с перелесками и открывающимися далями исконно русские пейзажи».



Нафталинные снежинки

Но главной засадой стали лошади (во ВГИКе тогда верховой езде не обучали). И — снег: к съемкам зимы приступили лишь 1 марта. С первым выручила группа циркачей под руководством Михаила Туганова. но цирковые лошади ведь выступают в тепле, бегают по кругу против часовой стрелки.



А тут мороз, сугробы, ветер… к тому же жеребцы оказались очень темпераментными, лезли на любую лошадь. Рязанов ходил мрачнее тучи – бледный, замученный… Хватался за голову:

— Тяжело! Какой я дурак, что согласился! Натура уходящая, лошади бешеные…



Тем временем началась настоящая охота за снегом. Сперва снимали в тени – там где сугробы таяли медленнее. Потом углубились в леса… Снег подвозили на машинах. Так, эпизод ночной драки в усадьбе Азаровых снимался уже в конце апреля, когда снега не осталось в помине… На съёмках фильма «Гусарская баллада»

Весь двор усадьба засыпали опилками, мелом и нафталином. Крышу покрасили в белый цвет. Хуже всех пришлось Татьяне Шмыге — красавице Жермон: у нее от такой ядреной зимы слезились глаза и покраснел нос. Актриса была аллергиком…



«Бутылок многих видел дно…»

А артисты. выехавшие на пленер, тем временем раздобрели на санаторном пятиразовом питании и свежем воздухе. И расслаблялись как могли. Когда Пырьев посмотрел отснятый материал, то пришел в ужас. «Где вы нашли эти сытые уродливые рожи? — орал он, указывая на упитанных «партизан». Среди «партизан» оказался и Юрий Белов, у которого только что закончился медовый месяц. Он снимался, чтобы… отоспаться. Глядя на него, другие артисты тоже научились спать в седле в ожидании начала съемок. А сытый Белов шутил. ослабляя подпругу спящих в седле товарищей. Когда те просыпались — оказывались на земле…

Как-то коллеги отомстили ему выстрелив из газового пистолета в комнату. Но белов пулей выскочил в окно — причем в исподнем и со второго этажа…



Поручик Ржевский

На роль поручика Ржевского пробы проходили Сергей Юрский, Александр Лазарев, Вячеслав Тихонов, но предпочтение отдали Юрию Яковлеву. Правда, когда начались съемки, оказалось, что он совсем не умеет держаться в седле, на лошадь его взгромождали 7 человек, она тут же понесла в карьер, и актер еле удержался в седле. Нелегко пришлось на съемках и Ларисе Голубкиной, актриса вспоминала: «Страшно боялась мышей и прыгать с высоты, но прыгнула со 2-го этажа дома с 8-го дубля. И до сих пор хромаю. И ещё целоваться с опытным Яковлевым боялась. К тому же у него постоянно отклеивались усы». На эту роль пробовалось много известных актеров. Яковлев оказался в числе последних. Но он так полюбился Рязанову, что тот забыл задать ему любимый вопрос о лошадях… И зря. Когда поручик Ржевский прибыл — то удивил всех вопросами о том, что такое проскок и подпруга. Общими усилиями его посадили на лошадь — и он тут же свалился. А когда кони рванули — уцепился за шею лошади обеими руками… Его спасло только актерское умение концентрироваться в одну секунду. Уже через несколько дней он уверенно держался в седле…



Юрий Яковлев:

«— Я тогда много работал в театре. Выпускал две премьеры, и меня отпускали на съемку лишь на два-три часа. А в разгаре была очень холодная зима и вот очередная съемка — с моим радикулитом меня вынимают из машины, сажают на лошадку. Знаменитый цирковой наездник Дуганов говорит: — Не волнуйтесь, Юрий Васильевич, это очень смирная лошадка! Тут она посмотрела на меня таким бешеным глазом! Ничего себе смирная лошадка… Ну, взяли меня в гусарском костюме и без предупреждения с ходу водрузили на эту лошадку и командуют: «В атаку, марш!» Я скачу и чувствую, что правой ногой в стремя не попадаю. Значит, нет упора, нельзя держаться в седле. Я начинаю тихонечко сползать и слышу сзади крик Дуганова: «Ты уж не падай, а то раздавят!» Я держусь, шашку отбросил, обнял шею лошади – мы несемся неведомо куда. И вдруг она остановилась как вкопанная. А я, как мешок, слетел с нее. Это, наверное, самое яркое воспоминание от съемок…»



Именно Алисе Бруновне Фрейндлих Рязанов прочил главную роль в своей ленте «Гусарская баллада». Фрейндлих тогда не один раз приезжала на кинопробы в Москву. И даже в съемочной группе уже никто не сомневался, что у Шурочки Азаровой будет лицо Алисы Фрейндлих. Однако в самый последний момент главную роль Рязанов вдруг отдал Ларисе Голубкиной, витиевато извинившись перед своей питерской любимицей: «Алиса, ваша неистребимая женственность мне не годится. Мне нужен мальчик!»

Пробы к фильму «Гусарская баллада»: Лариса Голубкина, Валентина Малявина, Людмила Гурченко, Алиса Фрейндлих. Фотопробы Людмилы Гурченко, Светланы Немоляевой и Алисы Фрейндлих на роль Шурочки Азаровой

Лариса Голубкина училась на втором курсе ГИТИСа, когда ей поступило предложение Эльдара Рязанова сняться в «Гусарской балладе».



«Предложение меня просто вдохновило. Я неслась на «Мосфильм» как сумасшедшая. Мне казалось, что роль Шурочки полностью совпадает с моим характером, с моим настроением. До меня на эту роль пробовалось много актрис, талантливых, превосходных, но меня выручила моя молодость. И внешние данные. Шурочка — гусар-девица; когда на меня надели гусарский мундир, он сидел на мне будто влитой.



Помню, меня заставляли целыми днями ходить в мужском костюме и вырабатывать мужскую походку. Я с удовольствием тренировалась в верховой езде, с радостью выходила на съемочную площадку», — вспоминает Лариса Голубкина. – « Я помню, как я стояла в гусарском костюме на Мосфильме, в перерыве смотрела в окно и думала, что завтра я здесь буду стоять, но уже в другом времени, в другом состоянии, в другом моем ощущении, – вспоминает Лариса Голубкина, – и мне так хотелось тогда остановить этот период – он был такой прекрасный.



Совершенно невероятно – 1,5-2 года назад я была в школе, и вдруг через 2 года стою на Мосфильме в гусарском костюме. Ко мне все относились очень трепетно, я даже помню на съемочную площадку пришли два молодых человека – Коля Бурляев и Никита Михалков, которого утвердили на Петю Ростова. Он пришли и на меня смотрели восторженно – девочка в гусарском костюме.» Гусарская баллада» принесла Ларисе Голубкиной невероятную популярность. После фильма у нее появился целый отряд фанаток. Девушки изображали из себя гусар, разговаривали басом и покуривали.



Даже отец, не одобрявший профессиональный выбор Ларисы, после выхода фильма «Гусарская баллада» изменил свое отношение к актерской профессии. И, по словам самой актрисы, гордился своей дочерью.



Из воспоминаний Э. Рязанова:

«…Мы снимали сцену драки в павильоне. Лариса, наряженная в мундир испанца, должна со шпагой в руке спрыгнуть с антресолей в залу и ввязаться в фехтовальный бой. Командую: «Начали!» Лариса подбежала к краю антресолей, собралась прыгнуть, но вдруг ей стало страшно, и она воскликнула: «Ой, боюсь!» Я начал уговаривать ее. Снова скомандовал — снимаем второй дубль! Кричу: «Начали!» Лариса с разбегу приблизилась к краю антресолей — и опять включился внутренний тормоз. Тогда я, рассерженный задержкой, в запале закричал: «Посмотри, сейчас я оттуда запросто соскочу!» Когда я подбежал к краю, то сразу же понял испуг Ларисы. Снизу высота не казалась такой большой. Однако, если я струхну, кадр не снимем… Выхода нет… Будь что будет!



И, закрыв глаза, я безрассудно нырнул вниз. Судьба оказалась ко мне милостива, и я приземлился благополучно. Поднимаясь с пола, я проворчал таким тоном, будто для меня подобные соскоки — сущие пустяки: «Вот видишь, Лариса. А я ведь старше тебя, и мой вес значительно больше твоего. Уверяю тебя, это совсем не страшно».

На этот раз Лариса прыгнула без задержки. Правда, на третьем дубле у нее подвернулась лодыжка, и ее на носилках унесли в медпункт. Но кадр был в кармане, а травма у артистки, по счастью, оказалась легкой.»



После «Карнавальной ночи» Рязанову было очень трудно «пробить» кандидатуру Игоря Ильинского на роль фельдмаршала Кутузова в другом его фильме «Гусарская баллада». «Как? — возмущались киноначальники. — Огурцова в фельдмаршалы? Ни за что!». И опять на выручку режиссеру пришел Пырьев. Он сказал Рязанову: «Ты — снимай, а если что — всю ответственность беру на себя». Чтобы отстоять его кандидатуру, Рязанов пошел на хитрость. Сцену проезда Кутузова перед войсками, по сюжету происходившую зимой, снимали поздней весной. Буквально через пару дней весь снег растаял, и переснять сцену с другим актером было уже невозможно.

Рязанов просто поставил руководство перед фактом, и им пришлось смириться с его выбором. А потом актер и сам увлекся съемками и уже не хотел отказываться от роли. И в итоге Кутузов получился таким, каким его представлял режиссер, – не монументальной исторической фигурой, а живым и настоящим, лукавым и мудрым, добрым и обаятельным человеком.

Актеры утверждались на роль, только продемонстрировав умение держаться в седле. Но в случае с Юрием Яковлевым об этом как-то забыли… А ведь цирковые жеребцы на воле становятся просто бешеными…

И исход первого же эпизода с участием Яковлева едва не стал летальным. Однако через несколько дней Яковлев уже уверенно держался в седле, а Рязанов перестал причитать:«Какой я дурак, что согласился на это все…»



Эту блестящую костюмную комедию можно по праву отнести к народным фильмам. Об этом говорит не только большое количество разошедшихся на цитаты крылатых фраз, но и множество анекдотов (в основном, правда, неприличных) о поручике Ржевском, ставшем для наших зрителей таким же фольклорным героем, как Чапаев и Штирлиц. Также запоминаются единственная, но яркая роль в кино Татьяны Шмыги, первая и лучшая роль Ларисы Голубкиной, великолепный Игорь Ильинский в роли Кутузова, не менее великолепный Антоний Ходурский в роли графа. И музыка Тихона Хренникова тоже замечательная.



Одной из первых работ, принесших режиссеру всесоюзную популярность, стала музыкальная комедия «Гусарская баллада». Современным зрителям этот фильм кажется легким, лиричным и очень светлым, а в те времена чиновники усмотрели в нем крамолу, Рязанова обвинили в клевете и запретили комедию к показу.

Фильм был снят по пьесе «Давным-давно» Александра Гладкова, жанр которой Эльдар Рязанов определял как героическую комедию и водевиль. Однако это произведение ему казалось нетипичным водевилем: «Все поступки персонажей стали мотивироваться не житейскими обстоятельствами, не любовными передрягами, а патриотическими побуждениями… Произведение сразу же перестало быть легким пустячком. Оно превратилось в героическую комедию, сохраняя при этом веселье, очарование и непринужденность водевиля. Этой пьесой сочинитель показал, что и о самых серьезных, трагических эпохах нашей истории можно рассказывать задорно и с улыбкой». Этот же принцип режиссер взял на вооружение и в своем фильме, который он представлял себе героической музыкальной комедией.

«Гусарская баллада» – музыкальная комедия Эльдара Рязанова, снятая в 1962 году. Главные роли в фильме исполнили Юрий Яковлев и Лариса Голубкина. Эта картина – экранизация пьесы Александра Гладкова «Давным-давно», написанной в 1941 году. Это произведение было переведено на другие языки и уже много лет идет на сценах разных театров.

Закат рукой незримой

Меня благословит.

И памятная ива

Мне тихо шелестит:

Нет в мире выше доли

Мечтать, любить и петь

И на родном приволье, приволье

Сражаясь, умереть.



Лариса Голубкина (1962). Прелестница младая, Гусарская баллада, 1962, музыка Т. Хренникова, слова А. Гладкова)

Военное кино снимали всегда. Как и фильмы на исторические темы. Снимали его и в СССР, как, впрочем, снимают и сейчас. Причем и тогда были глупые министры, разбиравшиеся во всем на свете, существовали цензура и «телефонное право», были вожди, указывавшие режиссерам, что в фильме хорошо, а что плохо. Однако, несмотря на все это, почему-то именно у нас были сняты такие шедевры мирового военно-исторического кино, как «Александр Невский», «Петр Первый», «Броненосец «Потемкин», «Летят журавли». Но есть в этом списке и такой замечательный, военный, патриотический, искрометный, задорный кинофильм, как… «Гусарская баллада»! «…И на родном приволье, приволье/ Сражаясь, умереть». И музыка, и слова… Сделано как надо!

Шурочка Азарова, поручик Ржевский, Кутузов… Для любителей советского кино это были не просто персонажи этого кинофильма, снятого в жанре комедии, за ними стояли реальные образы героев Отечественной войны 1812 года. Блестящая игра актеров, высокопрофессиональная работа режиссера, великолепный сценарий – все вместе вылилось в интереснейший, легкий, но запоминающийся фильм. Хотя судьба этой картины была совсем не проста, и сколько пришлось преодолеть преград Э. Рязанову, режиссеру, знал, наверное, только он один. Но обо всем по порядку…

Слева гвардейский казак, справа Шурочка в полушубке. И – да, именно так и было зимой 1812 года.



Вначале была пьеса. Ее автора, Александра Гладкова, сесть за перо подтолкнули детские воспоминания. Тогда, в далеком детстве, мама за две зимы прочитала вслух маленькому Саше и его брату две весьма серьезные книги – «Дети капитана Гранта» и «Войну и мир». Детское воображение настолько ярко рисовало сюжетные картины, что Саше порой казалось, что он и сам участвует в событиях 1812 года, слышит звуки орудийной стрельбы, видит скачущих всадников и ощущает запах порохового дыма. А потому, когда осенью 1940-го года у него возникла идея написать пьесу о войне 1812 года, то странным образом в воображении Гладкова соединились в одно целое давние впечатления о «Детях капитана Гранта» и «Войне и мире». И стало ясно, что должна родиться пьеса, причем непременно веселая.

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Театр Революции, первым взявший пьесу, приступил к постановке лишь в 1943 году в городе Ташкенте. Театральный художник П.В. Вильямс успел еще до эвакуации изготовить великолепные эскизы декораций к спектаклю, но в страшной эвакуационной спешке все материалы к спектаклю были безвозвратно утеряны, и в Ташкенте пришлось обращаться к другому художнику с просьбой помочь с оформлением декораций. Как вспоминал Гладков, он до мелочей помнил все принципы изготовления макетов, но при эвакуации были утеряны все экземпляры пьесы, которые находились на тот момент в этом театре.

Партизаны. Какие типажи и образцы униформы: казак с бородой слева, улан справа, лейб-гвардии гусарский офицер в центре…



А между тем еще в 1941 году в осажденном Ленинграде в день празднования годовщины Октябрьской революции в нетопленом театре был показан этот спектакль. Причем сам автор пьесы узнал об этом несколько дней спустя, прочитав заметку в газете «Правда». А вот это Александрийский гусарский полк – весь мундир черный с белым шитьем. Но в фуражной шапке, кивер, видно, потерян.



Ну, а ставший кинорежиссером этого произведения – Эльдар Рязанов, впервые увидел эту постановку в 1944 году в Театре Советской армии. А 17 лет спустя молодому режиссеру захотелось его экранизировать. Тем более что приближалась дата – 1962 год, а к датам в СССР относились очень серьезно! Поручик Ржевский слева «в голубом», то есть он был, судя по униформе, гусаром Мариупольского гусарского полка: желтое шитье, желтый воротник. За ним гусар лейб-гвардии Гусарского полка, что видно по его красному ментику, голубым чакчирам и орлу на кивере. Во всех остальных гусарских полках на кивере была «розетка».



И вот весной 1961 года Рязанов перечитывает пьесу «Давным-давно». Веселая, озорная, она просто просилась на кинопленку. Повод был вполне подходящий: в сентябре 1962 года вся страна должна была праздновать 150 лет со дня Бородинской битвы. Но этот повод стал одновременно и серьезной преградой: большой юбилей великого исторического события и вдруг – кинокомедия?!

Кавалергард Пелымов. Уж как он-то прибился к партизанам?



Для Рязанова «Гусарская баллада» была первой картиной, основанной на историческом материале, и это была первая экранизация пьесы. В то время пьеса «Давным-давно» была известна и театралам, и зрителям, и перед Рязановым стояла очень серьезная задача: сделать картину не хуже оригинала. По замыслу режиссера это должен был быть жанр, который соединит в себе и героическую комедию, и обворожительный водевиль с превращением девицы в корнета, да и любовный сюжет чтоб был в ней не на последнем месте.

Татьяна Шмыга в роли Жермон Луизы: «Меня позови, избранник мой милый, забудем, что было, избранник мой милый!» Вот так она и охмуряла Пелымова, и ведь добилась своего в итоге!

И по сценарию, и в самой пьесе роль народного полководца Михаила Илларионовича Кутузова не главная, но знаковая и важная. На все роли подбирались комедийные актеры, и у Рязанова не было сомнений, что фельдмаршала Кутузова тоже должен играть комик. Но при этом Кутузов не будет смешон, а будет добр и мудр. И Рязанов предложил своему старому другу Игорю Ильинскому сыграть Кутузова, но тот наотрез отказался. Причин несколько: слишком маленькая, почти эпизодическая роль, несерьезная для актера такого масштаба. А еще, по возрасту Ильинский был моложе, чем фельдмаршал в 1812 году. Поэтому играя старика, это могло получиться не очень естественно. Рязанов старался, как мог. Он и уговаривал, и врал, что вся студия только и мечтает, чтобы именно он сыграл эту роль. Наконец уговорил. «Давыд Васильев – командир партизан». Очевидно, имеется ввиду легендарный гусар-партизан Денис Давыдов. И если это так, то, да, все верно: на нем мундир Ахтырского гусарского полка, в котором тот и служил: коричневый ментик, голубые чакчиры.



Снег в некоторых эпизодах кинофильма был с ароматом… нафталина. Да-да, в кино и не такое бывает. Особенно когда зимнюю пору снимают чуть ли не летом. А по сценарию действие происходит в трескучий мороз! Проблему, а у режиссера это называлось «охотой за снегом», решали так: двор усадьбы, выстроенной из полуразвалившейся церквушки, абсолютно вся съёмочная группа присыпала остатками весеннего снега. Сверху его присыпали опилками, затем слоем мела и… нафталином. Крышу дома, где жила Шурочка Азарова, просто покрасили в белый цвет. Перила обложили ватой, тоже присыпанной нафталином. Труды не прошли даром: иллюзия морозной, снежной зимы была полная. Сложнее было с лошадьми, техникой и пиротехникой. Дрались актеры бутафорскими деревянными саблями и в азарте боя превратили «оружие» в большую дровяную кучу. «Хотите вам подушку подарю? - Ах, что вы, что вы? Я не достоин милости такой! - Я вышила ее своей рукой, хотя рисунок уж не новый» – вот так тогда дамы флиртовали с кавалерами



Но все искупалось главным – прекрасно состоявшимся дуэтом Шурочки и поручика Ржевского. Кандидатов на эти роли было предостаточно, причем это были уже «звезды кино». Пробовались на роль поручика и Лазарев, и обожаемый Рязановым Тихонов, и Юрский. И всё-таки одержал верх Юрий Яковлев. И все бы ничего, но, когда надо было снимать сцены, где он ездит верхом на лошади… усаживали его в седло по семь человек одновременно. Лошадь понесла с места в карьер, и Яковлеву просто повезло, что она его не сбросила на землю.



На роль Шурочки тоже было несколько претенденток, одна достойнее другой: Алиса Фрейндлих, Светлана Немоляева, Людмила Гурченко. Но чего-то им всем не хватало. А подходящая актриса оказалась молоденькой студенткой, юной Ларисой Голубкиной. Роль Шурочки Азаровой стала для нее дебютной. Так почему же Лариса Голубкина подошла на роль Шурочки-корнета? Тонкая талия, мальчишеско-девчоночья стать, звонкий голос, и главное… ничего ещё нет – «ни тут, ни там». «Мундир стрелков наваррских…» И тоже очень идет Голубкиной. А вы представьте себе в нем Алису Френдлих того времени? Один смех, да и только!



Лариса признавалась потом, что она ужасно боялась мышей, а еще прыгать с высоты. Но, набравшись смелости, все-таки спрыгнула со второго этажа, и, к сожалению, после нескольких дублей повредила ногу. Травма давала о себе знать очень долго. Впрочем, оно того стоило! Картина настолько удалась, что многие воспринимали ее как подлинную историю кавалериста-девицы Надежды Дуровой. Хотя общего между этими двумя женщинами было совсем немного, разве что участие в Отечественной войне 1812 года, да личное знакомство с Кутузовым. Мундиры и те были разные. Надежда Дурова служила в уланах. Гусарский мундир был ей не по средствам!



Когда фильм был отснят и его копию отправили в Министерство культуры, студию посетила Екатерина Алексеевна Фурцева – министр культуры СССР. Рязанов вспоминает: «Я пошел толочься в директорском предбаннике в надежде увидеть министра, выяснить, смотрела ли она картину и каково ее мнение». Фурцевой он таки попался на глаза. Екатерина Алексеевна была крайне недовольна и высказалась довольно резко по поводу Ильинского в роли Кутузова. Министр была категорически против актера-комика, сыгравшего в «Карнавальной ночи» Огурцова, а теперь получившего роль великого полководца. Фурцева негодовала. При том, что талант Ильинского ценился министром очень высоко, тем не менее, она считала бестактным то, что ему пришлось играть роль великого Кутузова. А зритель, по ее мнению, непременно будет встречать его появление смехом. Вот он – Игорь Ильинский в роли Кутузова. И чем плох?



Но дальше случилось так, что в редакции газеты «Известия» незадолго до юбилейной даты состоялся просмотр новой картины. Ничего странного в этом не было. В редакции каждой крупной газеты один день в неделю отводился для просмотра нового фильма, либо проводилась творческая встреча с людьми искусства. Главным редактором газеты в то время был А.И. Аджубей, зять Никиты Хрущева, на минуточку. Так зять Хрущева решил судьбу фильма, ставшего классикой советского кинематографа и одним из самых любимых в народе кинохитов Эльдара Рязанова.



Во время сеанса весь редакторский коллектив хохотал без умолку, а после показа горячо аплодировал создателям фильма. Как говорится, премьера прошла с успехом.



Спустя пару дней в еженедельнике «Неделя», приложении к «Известиям», появилась небольшая заметка Нателлы Лордкипанидзе. Она дала фильму довольно высокую оценку, но особые слова предназначались игре Игоря Ильинского. Автор заметки не поскупилась на комплименты в его честь. Министерство культуры отреагировало на заметку аджубеевской «Недели» незамедлительно. Прошел еще один день, и на фасаде кинотеатра «Россия» – на тот момент лучшем в столице – выставили красочные афиши, приглашающие на премьеру «Гусарской баллады». И вот 7 сентября, точно в день годовщины Бородинской битвы, состоялся официальный премьерный показ. На открытие были приглашены фоторепортеры, здесь произносились речи и вручались букеты цветов. На сцене сидели актеры, исполнители главных ролей в фильме. Среди них был и широко улыбающийся «обидчик» Кутузова Игорь Владимирович Ильинский. «А девкой был бы краше!»



Картина имела оглушительный успех. Лидер проката 1962 года, занявшая в прокате второе место по количеству зрителей, посмотревших фильм – почти 49 млн. зрителей. «Гусарская баллада» получила диплом жюри Международного кинофестиваля комедийных фильмов в Вене в1963 году. Французов в кинофильме немного, но униформа у них показана хорошо.Генерал в мундире с серебряным шитьем, за ним – уланский лейтенант!



Ну, а еще этот фильм прямо-таки учебник по военной истории 1812 года, так сказать наглядное ее воплощение. Хотя… и на «Солнце есть пятна». «Мундир у вас, конечно, павлоградский?» – спрашивает Шурочку поручик Ржевский, имея ввиду, что на ней надет мундир Павлоградского гусарского полка? И получает ответ: «Ах нет, то есть да!» И ответ неправильный! На ней прекрасно сшитый мундир Сумского гусарского полка – красные чакчиры, серый ментик и доломан с серыми же выпушками. И почему бы так и не спросить, а ей также и не ответить: «Мундир у вас, конечно, сумский? Ах нет, то есть да!» Но, увы, советское кино тогда дотошностью в исторических «мелочах» не отличалось (впрочем и сейчас не лучше). Пушки в фильме при выстрелах тоже, разумеется, не откатываются, хотя чего проще? Привязал трос к лафету, пылью присыпал и по команде – р-раз! – солдаты за экраном рывком тянут! Зато в небе очень натурально рвутся шрапнели – создатели фильма в этом проявили себя молодцами! Вот она, «дуэлянтка» Шурочка с капсюльным пистолетом. Впрочем, ей дали не тот пистолет, что нужно, не просто так. Была причина. «Правильный пистолет» был слишком уж громоздким и тяжелым, совсем не для девичьей руки! А вот из какого пистолета ей бы следовало стрелять! Это правда, французский пистолет An 9 (French cavalry flintlock pistol model An IX) длиной 350 мм и калибром 17,1-мм, но и наши были примерно такими же! Вес 1,3 кг! Посмотрите, как он смотрится в руке у мужчины ростом 178 см. Для руки Шурочки этот монстр был бы слишком велик. Калибр ствола. Не маленький, не так ли? Больше, чем у ДШК и ПТРД. Ну, а это пули к этому пистолету. Попадет в вас такая – мало не покажется!

А вот такой пистолет следовало бы дать Шурочке, когда она оказалась у французов. Ведь русских пистолетов у них не было…



В фильме хорошо видны пистолеты, из которых собираются стреляться Шурочка и Ржевский. Но они… капсюльные, а в 1812 году были кремневые! Но это, пожалуй, и все! А так, безусловно, кинофильм замечательный: патриотизм без нажима, героика без излишней пафосности, люди показаны людьми, а не плакатными манекенами, да и играют красиво. Словом, вот так бы нам и сегодняшнее кино снимать! А это «народ» в роли обаятельного Николая Крючкова. Ну, как же без него? И важно, что в конце кинофильма именно он поет следующий куплет:

«А коли враг в слепой надежде

Русь покорить придет к нам вновь

Его погоним, как и прежде...

Давным-давно… Давным-давно...

Кадры из фильма Лариса Голубкина в роли Шурочки Азаровой

Кадр из фильма *Гусарская баллада*, 1962 Кадр из фильма *Гусарская баллада*, 1962 Игорь Ильинский в роли Кутузова Юрий Яковлев и Лариса Голубкина в фильме *Гусарская баллада*, 1962 Лариса Голубкина в роли Шурочки Азаровой Кадр из фильма *Гусарская баллада*, 1962 Юрий Яковлев и Лариса Голубкина в фильме *Гусарская баллада*, 1962 Лариса Голубкина в роли Шурочки Азаровой Лариса Голубкина в роли Шурочки Азаровой Режиссер фильма *Гусарская баллада* Эльдар Рязанов

Ну и не могу не поставить свою любимую песню

https://kulturologia.ru/blogs/181118/41339/



https://myfri.org/post_event/gusarskaua-ballada-1962/

https://www.vokrug.tv/product/show/gusarskaya_ballada/

https://topwar.ru/108429-gusarskaya-ballada-gusary-mentiki-i...

https://www.domkino.tv/news/9268

https://sibnarkomat.livejournal.com/20099180.html