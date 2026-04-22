Территория Героев...(205)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Военнослужащие отдельного мотострелкового батальона 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» рассказали об особенностях боевой работы на Днепропетровском направлении.

О решительных наступательных действиях наших штурмовиков, в результате которых противник сдается в плен или убегает с позиций

Как бойцы разбирают укрепленные опорники ВСУ, защищенные бетонными и металлическими перекрытиями

Об особенностях форсировании реки См. видео по ссылке

Гвардии сержант Сволов Василий У каждого подразделения свои истории и свой боевой путь. За плечами гвардии сержанта Василия Сволова – огромный опыт и множество выполненных боевых задач.

На «Ноне-СВК» наш герой участвует в наступательных действиях и в обороне. Он с уверенностью утверждает, что машина универсальна и с неё можно работать даже прямой наводкой.

«Орудие бьёт очень точно. У нас был случай, когда мы работали по координатам с дрона и со второго снаряда попали прямо в дверь вражеского опорника», – утверждает Василий.

Гвардии рядовой Кириенко Александр Гвардии рядовой 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр» Александр Кириенко с позывным «Алтай» участвовал в освобождении населённого пункта Владимировка Донецкой Народной Республики.

Попав под удар вражеского дрона и получив осколочное ранение, Александр оказался в одиночестве на территории, занятой на тот момент противником. Несмотря на постоянную угрозу с воздуха и психологическое давление, боец выживал в подвалах разрушенных домов на протяжении пяти дней.

«Для коротких марш-бросков я использовал тактическое окно около половины седьмого утра, когда противник производил смену с ночных дронов на дневные. У меня было порядка 15–20 минут на то, чтобы преодолеть часть маршрута», – рассказывает морской пехотинец.

На третий день укронацисты, вычислив квадрат поиска по брошенной технике, зависли прямо над укрытием «Алтая» на дроне с громкоговорителем.

«Они тогда вещали с «птички»: «Мы тебя видим. Если хочешь жить, выходи на дорогу». Это была попытка заставить меня запаниковать и выдать своё местоположение, но я наотрез отказался выходить и поднимать руки, проигнорировав провокацию», – вспоминает военнослужащий.

Дождавшись подхода наших подразделений и отказавшись от эвакуации, Александр Кириенко продолжил выполнять поставленную задачу. Наступательные действия по освобождению населённого пункта начали стремительно развиваться, когда во Владимировку под прикрытием плотного тумана на бронетранспортёрах ворвались военнослужащие 61-й бригады морпехов.

Несколько дней «Алтай» изучал расположение сил противника и координировал продвижение штурмовых групп, указывая на вражеские засады и огневые точки. По его точной наводке наша артиллерия успешно разбирала вражеские позиции.

За героизм, стойкость духа и мужество, проявленные при выполнении боевой задачи в условиях окружения, командование соединения представило гвардии рядового Александра Кириенко к ордену Мужества.

Младший лейтенант Валиев Ильшат Командир мотострелкового взвода младший лейтенант Ильшат Валиев выполнял боевую задачу по огневому поражению и штурму укреплённых опорных пунктов противника, уничтожению живой силы и техники ВСУ на важном направлении наступления российских войск.

Противник, закрепившись на позициях, оказывал сопротивление и активное огневое воздействие, предпринимая попытки замедлить продвижение российских штурмовых групп.

В условиях применения противником ударных БПЛА, Валиев умело руководил действиями штурмовой группы и грамотно организовал захват опорного пункта ВСУ.

Под руководством офицера был уничтожен опорный пункт, расчет беспилотных летательных аппаратов и девять военнослужащих ВСУ.

Гвардии ефрейтор Сафонов Иван Гвардии ефрейтор Иван Сафонов выполнял боевую задачу на посту воздушного наблюдения по обороне опорного пункта в районе одного из населённых пунктов, освобожденного от украинских боевиков.

Противник, воспользовавшись сложными погодными условиями предпринял попытку скрытного прорыва для обхода позиции с фланга. Сафонов первым обнаружил передвижение вражеской группы и немедленно доложил о противнике командиру. Получив приказ атаковать вражескую группу Иван, действуя под прикрытием огня отделения и умело используя рельеф местности, скрытно выдвинулся навстречу противнику. Заняв позицию, Сафонов с 30 метров метнул гранату в центр группы боевиков и открыл прицельный огонь из штатного оружия. В результате большая часть вражеской ДРГ были уничтожены, остальные отступили.

Решительные и отважные действия гвардии ефрейтора Ивана Сафонова позволили предотвратить прорыв обороны и нанести противнику поражение.

Гвардии сержант Фетку Дмитрий Гвардии сержант Дмитрий Фетку в должности старшего механика-водителя мотострелковой роты выполнял боевую задачу по доставке личного состава на автомобиле типа «Багги» к линии боевого соприкосновения.

В ходе движения на автомобиле, Дмитрий обнаружил приближение FPV-дронов противника. Оценив обстановку, Дмитрий пересек открытую местность и укрылся в лесополосе. Заняв выгодную позицию и обнаружив БПЛА, Дмитрий открыл огонь из штатного оружия. Меткими выстрелами он уничтожил три вражеских дрона, которые детонировали в воздухе, не причинив вреда личному составу и технике.

Благодаря смелости и профессионализму гвардии сержанта Дмитрия Фетку боевая задача была успешно выполнена. Личный состав был доставлен на передовую, что позволило подразделению безопасно закрепиться на важном участке.

Ефрейтор Седов Роман Ефрейтор Роман Седов, стрелок мотострелкового подразделения, выполнял боевую задачу по обнаружению и выявлению опорных пунктов и замаскированных позиций ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения.

В ходе ведения поиска в заданном квадрате, военнослужащий в условиях интенсивного артиллерийского огня и применения средств РЭБ противником, обнаружил замаскированный склад, на котором находился боекомплект подразделения ВСУ.

Ефрейтор Роман Седов произвел расчеты для поражения цели и оперативно передал данные на пункт управления артиллерией. В результате артиллерийского удара склад боеприпасов был уничтожен.

Благодаря грамотным и своевременным действиям военнослужащего, боевики ВСУ лишились трех дневного запаса боеприпасов, что существенно снизило их боеготовность на данном направлении.

Лейтенант Пономарев Кирилл Лейтенант Кирилл Пономарев, управляя дроном, выполнял боевую задачу по поиску целей, корректировке огня расчетов российской артиллерии, а также проводил видеофиксацию огневого поражения живой силы и техники украинских националистов.

Находясь на линии боевого соприкосновения, Пономарев обнаружил район скопление живой силы и техники противника.

Оценив обстановку, Кирилл оперативно передал на командный пункт разведывательную информацию и координаты целей, продолжая вести наблюдение. На основе предоставленных данных, российскими артиллеристами был нанесен удар по указанным точкам. В ходе огневого поражения, Пономарев вел корректировку огня.

В результате удара, живая сила и техника противника была уничтожена.

Благодаря своевременным и точным данным, полученным от лейтенанта Кирилла Пономарева и прицельному огню артиллеристов, удалось сорвать планы противника по развертыванию сил на данном направлении.

Гвардии рядовой Кулемин Никита Никита Кулемин выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта противника в районе одного из населённых пунктов на важном тактическом направлении наступления наших войск.

В ходе наступательных действий Кулемин вёл наблюдение за вражескими огневыми позициями. Никита своевременно выявлял огневые точки противника и передавал их точные координаты. Продвигаясь в составе штурмовой группы, Кулемин вёл прицельный огонь из штатного оружия, подавляя выявленные цели, чем обеспечивал успешное продвижение группы. В момент попытки противника перейти в контратаку Никита Кулемин немедленно занял выгодную огневую позицию и ведя огонь, оказал огневое воздействие по противнику, чем не допустил срыва наступления и потерь среди личного состава.

Благодаря смелым и решительным действиям гвардии рядового Никиты Кулемина штурмовая группа успешно выполнила поставленную задачу, захватила опорный пункт противника и закрепилась на достигнутом рубеже.

Рядовой Шкуров Александр Рядовой Александр Шкуров выполнял боевую задачу по эвакуации раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения.

В ходе движения к товарищам Александр неоднократно подвергался воздействию ударных БПЛА противника. Добравшись до раненых военнослужащих, Шкуров оказал им первую медицинскую помощь и стабилизировал их состояние.

При подготовке к транспортировке Александр заметил в воздухе приближающийся вражеский ударный дрон и метким огнем из личного стрелкового оружия уничтожил его.

Невзирая на опасность, рядовой лично эвакуировал на себе нескольких раненых боевых товарищей.

Добравшись до точки эвакуации, военнослужащие были отправлены в медицинские учреждения, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Благодаря мужеству и самоотверженности рядового Александра Шкурова были спасены жизни российских военнослужащих.

Сержант Жумагалиев Ильдар Сержант Ильдар Жумагалиев выполнял задачи по доставке материально-технических средств для бесперебойного снабжения подразделений российской группировки войск.

Во время подвоза боеприпасов на позиции артиллерии его автомобиль попал под минометный обстрел и атаку FPV-дронов, из-за чего доставка оказалась под угрозой. Быстро сориентировавшись в обстановке и умело маневрируя, Жумагалиев вывел машину с боекомплектом из-под огня, не допустив ее поражения и подрыва боеприпасов.

Продолжив движение, он доставил боеприпасы на передовые позиции артиллерийских подразделений.

Действия сержанта Ильдара Жумагалиева обеспечили своевременное снабжение артиллерийских расчетов и способствовали выполнению огневой задачи.

Ефрейтор Вишневский Евгений Евгений Вишневский выполнял боевую задачу по доставке военно-технического имущества и провизии на позицию артиллерийского подразделения на одном из важных тактических направлений.

В ходе выполнения задачи Вишневский, находясь за рулем автомобиля, заметил вражеский дрон-камикадзе, который двигался в его сторону. Евгений быстро среагировал и совершил маневр уклонения от удара, благодаря чему вражеский дрон-камикадзе промахнулся и сдетонировал вблизи автомобиля.

В результате детонации дрона автомобиль получил повреждения и был обездвижен. Евгений незамедлительно приступил к ремонту машины. В кратчайшие сроки повреждения были устранены, и автомобиль продолжил движение.

Мужество и профессионализм ефрейтора Евгения Вишневского способствовали сохранению и доставке военно-технического имущества и провизии для артиллерийского подразделения.

Младший лейтенант Бутылин Александр Штурмовое подразделение под командованием младшего лейтенанта Александра Бутылина выполняло задачу по уничтожению укреплений, вооружения и техники ВСУ.

Получив приказ выбить противника с тактически важного рубежа, штурмовики выдвинулись на передний край. Бутылин организовал разведку, выявил скрытые пути подхода к позициям противника, определил направления атаки и лично возглавил одну из штурмовых групп. С наступлением темноты подразделение перешло в атаку.

В ходе боя штурмовая группа уничтожила пулеметный расчет противника и до десяти военнослужащих ВСУ.

После занятия рубежа Александр организовал оборудование позиций для огневых средств на наиболее выгодных участках. Несмотря на интенсивный обстрел и попытки противника вернуть утраченные позиции, штурмовики удерживали рубеж до подхода подкрепления.

Мужественные и грамотные действия младшего лейтенанта Александра Бутылина и его подчиненных позволили взять и удержать важный укрепленный район, создав условия для дальнейшего наступления.

Гвардии рядовой Грачев Александр Гвардии рядовой Александр Грачев действуя в составе расчёта гаубицы Д-30, выполнял боевую задачу по огневой поддержке наступательных действий мотострелковых и штурмовых подразделений в районе одного из населённых пунктов освобожденного от украинских боевиков.

В ходе выполнения задачи Грачев обнаружил приближение FPV-дрона противника к позиции расчёта, своевременно доложил об угрозе и открыл огонь из штатного оружия. В результате точного выстрела беспилотный летательный аппарат был уничтожен на подлёте, что предотвратило поражение орудия и личного состава. После отражения атаки расчёт продолжил выполнение боевой задачи.

Благодаря решительным и своевременным действиям гвардии рядового Александра Грачева удалось спасти орудие и личный состав, что позволило обеспечить непрерывную огневую поддержку подразделений и успешно выполнить поставленную боевую задачу.

Рядовой Шик Иван В ходе наступления российских войск, штурмовая группа, в составе которой действовал рядовой Иван Шик, прорвала вражескую оборону, закрепилась на позициях и удерживала их до подхода основных сил.

Противник при поддержке огня минометов и артиллерии предпринимал попытки выбить российских военнослужащих с занятых позиций и дважды контратаковал район, удерживаемый нашими подразделениями.

Находясь в обороне, Шик вместе с сослуживцами в ближнем бою уничтожили около десятка украинских боевиков.

Смелые и решительные действия рядового Ивана Шика позволили выполнить поставленную боевую задачу и создать условия для дальнейшего успешного продвижения российских войск.

Гвардии старшина Чыпсынак Болат Экипаж танка Т-80БВ под командованием гвардии старшины Болата Чыпсынака, выполнял боевую задачу по огневому поражению укреплённых опорных пунктов противника с закрытой огневой позиции для поддержки наступления мотострелковых подразделений в районе одного из населённых пунктов.

Чыпсынак организовал выдвижение боевой машины, с учетом особенностей рельефа местности. Прибыв на заранее подготовленную позицию и используя данные, полученные от расчета разведывательного БПЛА «Орлан-10», Чыпсынак отдавал целеуказания и корректировал боевую работу. Экипаж под его командованием произвел восемь точных выстрелов бронебойно-подкалиберными и осколочно-фугасными снарядами и успешно поразил два ключевых долговременных огневых сооружения, уничтожив личный состав ВСУ с дистанции нескольких километров.

Несмотря на активное огневое воздействие, после выполнения боевой задачи, танк Т-80БВ под командованием Болата успешно вернулся в исходный район.

Профессионализм экипажа танка Т-80БВ, хладнокровие и умелое командование гвардии старшины Болата Чыпсынака позволили подавить огневые точки противника. Это обеспечило продвижение наших штурмовых групп и закрепление на важных рубежах с минимальными потерями.

Гвардии рядовой Хатенов Юрий Гвардии рядовой Юрий Хатенов, действуя в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по захвату укреплённой позиции противника в районе одного из населённых пунктов.

В ходе штурма, в составе головной дозорной группы, Хатенов одним из первых ворвался во вражескую траншею. В условиях ближнего боя, используя штатное стрелковое оружие АК-74, он ликвидировал боевиков ВСУ, что привело к нарушению управления обороняющимся подразделением и подавлению организованного сопротивления противника.

Решительные и стремительные действия Юрия обеспечили штурмовой группе возможность развить успех и в кратчайшие сроки овладеть опорным пунктом противника.

Личная отвага и инициатива гвардии рядового Юрия Хатенова оказали решающее влияние на ход наступления подразделения в критический момент. Захваченный опорный пункт был использован для закрепления основных сил, что обеспечило дальнейшее развитие наступления и успешное выполнение поставленной боевой задачи.

https://t.me/rabotaembrat/11318 Командир отделения младший сержант Ранис Ахмеджанов, командуя штурмовой группой, получил задачу выбить противника с занимаемого опорного пункта и обеспечить закрепление для дальнейшего развития наступления.

Грамотно определив задачи штурмовым группам, Ахмеджанов сумел скрытно сблизиться с противником и одновременным ударом с нескольких направлений оперативно и без потерь захватить опорный пункт.

После захвата оборонительных позиций украинских боевиков Ранис оперативно распределил огневые средства штурмовых групп на возможных направлениях контратаки противника, тщательно замаскировав огневые точки.

Украинские боевики быстро предприняли контратаку на позиции группы Ахмеджанова. При поддержки ударных дронов противник пошел в наступление несколькими штурмовыми группами. Благодаря тщательно организованной системе огня и маскировке противник не сумел уничтожить огневые средства группы, а штурмовые группы украинских боевиков понеся значительные потери от стрелкового огня отступили.

Точный расчет и мужество младшего сержанта Раниса Ахмеджанова позволили российским штурмовым подразделениям закрепиться на занятых рубежах и обеспечить дальнейшее продвижение штурмовых групп в глубину обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/11324 Сапер младший сержант Дмитрий Калинин получил задачу разминировать участок местности, по которому планировался прорыв штурмовых российских подразделений.

Используя рельеф местности, Дмитрий скрытно выдвинулся к линии боевого соприкосновения. Передвигаясь короткими перебежками, сумел незамеченным достигнуть минно-взрывного заграждения противника.

В течение нескольких часов Калинин проделал проход в минно-взрывном заграждении обезвредив кроме штатных боеприпасов нескольких самодельных взрывных устройств. Оставаясь незамеченным противником, вернулся на исходный рубеж и доложил об успешном выполнении задачи.

Благодаря скрытности и профессионализму младшего сержанта Дмитрия Калинина штурмовые подразделения сумели пройти минные заграждения без потерь и на неожиданном для противника направлении успешно атаковать, прорвав оборону и захватив важный опорный пункт.

https://t.me/rabotaembrat/11325 Гвардии лейтенант Савелий Конов отправился защищать родную ДНР совсем юным - в 19 лет. Сегодня он офицер, опытный воин, освобождавший Авдеевку и Мариуполь. Имеет боевые награды. В видео он рассказывает, с чем приходится иметь дело на передовой.

Позывной «Маруся»

С первых дней на СВО спасает раненых бойцов помощник начальника медицинской службы 20-й дивизии Марина Меркулова.

В этом видео она рассказывает о буднях фронтовых медиков. Как отравилась на войну в память о дедушке, которого спасла на фронте девушка-санитар. Как враг атаковал машины с красными крестами. Как приходилось работать в броне, если во время операции начинается обстрел...

У Марины шесть родных сестер, она — старшая. И дома её всегда очень ждут живой и здоровой: «Поэтому я никогда не пренебрегаю бронежилетом», — говорит наша героиня. См видео по ссылке

За своевременно оказанную помощь раненым и работу в условиях постоянного риска для жизни Елена удостоена медалей Жукова и «За отвагу», а также двух медалей «За спасение погибавших».

За своевременно оказанную помощь раненым и работу в условиях постоянного риска для жизни Елена удостоена медалей Жукова и «За отвагу», а также двух медалей «За спасение погибавших». См видео по ссылке

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Прикрыл собой молодого бойцов от снайпера. Получил сквозные ранение в области груди. Был тяжело ранен. От полученных ранение при исполнении воинского долга в ходе СВО, скончался в родном городе Кемерово. https://герои-сво.рф/geroi/junusov-sergej-oktaevich/ Старший сержант Командир орудия

Чита, Забайкальский край Пилюков Василий Владимирович родился в п/ст Даурия, окончил Даурскую школу, отправился на срочную службу в Оренбургскую область п. Тоцкое.Заключил контракт во время срочной службы и продолжил военную карьеру. Женился, родились двое детей, сын и дочь. Служил в Приморском крае с. Сергеевка, затем продолжил службу в Забайкальском крае п. Горный.

С первых дней начало СВО находился в зоне специальной военной операции. Был профессионал своего дела. Всегда выполнял поставленные задачи. В 2023 году получил ранение, после реабилитации вернулся в зону СВО. Погиб: Донецкая Народная Республика, Волновахский район, н.п. Богатырь. Награжден медалью за храбрость II степени,

медалью участника Специальной Военной Операции,

медалью За отличие в воинской службе,

ордером Мужества (посмертно) 17.05.2025. героически погиб, выполнив свой долг перед Родиной. https://герои-сво.рф/geroi/piljukov-vasilij-vladimirovich-vasyaga/ Алексей учился в школе №15 г. Кемерово. Мечтал с детства быть военным. Как только в школе появился юноармейский отряд, он сразу встал в его строй. И стал первым командиром. После школы поступил в Сибирский политехнический техникум. Но мечту о военной службе не оставил. В ноябре 2012 года его призывают. Служба в учебном центре разведки, затем 24 бригада спецназа ГРУ. Здесь он понял что это его. Через 7 месяцев подписал контракт и поступил в Новосибирское Высшее Военное Командное училище. Из училища он вышел лейтенантом.

Дальнейшую службу продолжил в/ч 58198. Командиром взвода мотострелковой роты. С октября 2018 г. назначен командиром взвода военной полиции. В марте 2020 г. было присвоено очередное воинское звание старший лейтенант. В январе 2022 г. был назначен командиром мотострелковой роты. Он рос как профессионал, и ему доверяли людей.

В зону СВО направлен 24.02.2022 г. Уже в июне получил свою первую «Отвагу» за выполнение боевой задачи. В сентябре было присвоено звание капитан досрочно. В июне 2023 г. будучи раненым, не оставил подразделение и довёл задачу до конца. За это вторая медаль «За отвагу»

В июле был назначен командиром отряда «Штурмовой» В сентябре медаль «За ратную доблесть» В октябре в районе н.п Ивановка, проявил смекалку: обошёл противника с фланга и овладел опорным пунктом. Тактический ум, смелость, ответственность за подчинённых - качество настоящего офицера, выполнил боевую задачу. 27.10.2023 года при выполнени боевой задачи на Купянском направлении в н.п. Ивановка офицер получил ранение не совместимое с жизнью. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые при использовании служебных обязанностей награждён орденом Мужества (посмертно) https://герои-сво.рф/geroi/meljoshkin-aleksej-evgenevich/ Помощник минометчика Виталий родился в г.Юрга, Кемеровской области. В 2016 году окончил 9 классов в МБОУ «СОШ N 8 г.Юрга». В 2020 году окончил УОР ( училище олимпийского резерва) г Ленинск-Кузнецкий, Кемеровской области, состоял в составе сборной команды Кузбасса по лыжным гонкам и имел звание Кандидата в мастера спорта. В 2020 году подписал контракт о прохождении военной службы в г.Юрге. Погиб при исполнении воинского долга в СВО, Украина, Черниговская область, пгт Шестовица. https://герои-сво.рф/geroi/ponomarev-vitalij-sergeevich/ Гвардии рядовой Трошин Алексей Трошин Алексей Александрович

Позывной «Кузбасс» Стрелок-помощник гранатометчика Родился Алексей 18 июля 1988 года в Кузбассе, в городе Кемерово. Закончил 11 классов школы № 31 и поступил в Российско-Американский колледж на спортивный факультет. После окончания колледжа отслужил в армии — в Улан-Удэ, в составе ВДВ, 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Позже переехал в Таганрог, где жил в домике у моря и играл в футбол, пока не пришло время снова защищать Родину. Алексей служил верой и правдой в течение двух лет — в/ч 13140, 810-й отдельной бригаде морской пехоты. Под Курском, недалеко от села Погребки, в Шептуховском лесу, возвращаясь на позицию после эвакуации, куда уводил раненых бойцов, он попал под артобстрел. Погиб 24 октября 2024 года, Курская область, с.Погребки. Награждён Медалью «За храбрость» II степени и Орденом Мужества (посмертно). https://герои-сво.рф/geroi/troshin-aleksej-aleksandrovich/ Ефрейтор Газиев Станислав Газиев Станислав Фатыхович

Позывной Бык. Старший стрелок Родился 08.03.1985 в городе Воткинск УАССР. Образование среднее-специальное. Срочную службу проходил с 2004 г. по 2006 г. в сухопутных войсках ГСМ 220РМ посёлка Колцова, Свердловской области.

Был ответственным, трудолюбивым, спокойным и внимательным. В СВО с 28-го ноября 2024 года. Погиб 17.01.2025 - Донецкая Народная Республика, Красноармейский район, н.п. Шевченко https://герои-сво.рф/geroi/gaziev-stanislav-fatyhovich/ Рядовой Жданов Владимир Жданов Владимир Сергеевич, родился в п. Новоенисейск г. Лесосибирска Красноярского края, 17 ноября 1992 г. Рос и воспитывался в многодетной семье. Обычный русский парень с открытой доброй душой. Всегда помогал всем, был жизнерадостным и весёлым парнем. Очень любил своих племянников и всегда участвовал в их воспитании. Был помощником и опорой в семье. В октябре 2024 года решил пойти на СВО по контракту. Проходил учение в Воронеже , после этого был отправлен в зону проведения специальной операции. Проходил службу в 27-ой Гвардейской Севастопольской Отдельной мотострелковой бригаде в/ч №61899, 3 батальон 9 рота, под позывным «Шизик». Был признан БП с 18.12.2024. Героически погиб под артиллерийскими обстрелами вражеской силы, Украина, Харьковская область, Купянский район, Лозовая. Награждён орденом Мужества посмертно. https://герои-сво.рф/geroi/zhdanov-vladimir-sergeevich/ Доброволец Ведрышкин Алексей Ведрышкин Алексей Игоревич – защитник Отечества из Выксы, Нижегородская область. Погиб 20 июня 2024 года, выполняя боевую задачу в селе Нововодяное Кременского района ЛНР. Алексей родился 20 февраля 1988 года и большую часть жизни провёл в Выксе, где трудился слесарем механо-сборочных работ на Заводе корпусов. Несмотря на мирную профессию и семейные обязательства, 3 июня 2024 года он добровольно принял решение отправиться в зону специальной военной операции. В составе 252-го мотострелкового полка Алексей нёс службу наводчиком-оператором боевой машины пехоты. Во время выполнения боевого задания 20 июня 2024 года он попал под миномётный обстрел противника. https://герои-сво.рф/geroi/vedryshkin-aleksej-igorevich/ Сержант Кудрявцев Сергей Кудрявцев Сергей Сергеевич Оператор БПЛА

г. Иркутск 21.06.1970 - 10.11.2025 Погиб: ДНР Спортспен, отличался мужеством и самоотверженностью, был отзывчивым и всегда помогал товарищам, защитник Родины и защитник своей семьи! Любимый муж, отец и дедушка трех внучек! Орден Мужества https://герои-сво.рф/geroi/kudryavcev-sergej-sergeevich/ Ефрейтор Фомичев Виктор Фомичев Виктор Викторович Помощник гранатометчика

село Первомайское, Саратовская область 04.02.1991 - 06.02.2026 Погиб при выполнение боевой задачи, Покровское направление https://герои-сво.рф/geroi/fomichev-viktor-viktorovich/ Рядовой Тонких Илья Тонких Илья Михайлович Помощник гранотометчика

село Койгородок, Республика Коми 15.10.2001 - 13.01.2025 Погиб при выполнении боевой задачи на острове Забич Орден Мужества https://герои-сво.рф/geroi/tonkih-ilya-mihajlovich/ Младший сержант Бурнашев Тимур Бурнашев Тимур Владимирович Командир отделения парашютно-десантной роты 10.12.1988 - 16.06.2024 Тимур родился в 1988 года, в суровом сибирском Кемерово. Его жизнь долго шла по проторенному пути: школа, армия, институт, работа машинистом на коксохимическом заводе. Он даже успел получить диплом биотехнолога. Но судьба резко свернула в сентябре 2022-го. Жизнь в синих спецовках сменилась на форму цвета «цифры» в 106-й Тульской воздушно-десантной дивизии. Прирожденный солдат и товарищ под позывным Буря. Он быстро стал младшим сержантом, командиром отделения десантников. За отвагу на груди у него появилась медаль. В июне 2023-го, прикрывая отход своих ребят, он принял жестокий удар. После госпиталей и реабилитации он вернулся. Вернулся к своим, на передовую — туда, где он стал частью братства. 15 июня 2024 года. Колонна движется к селу с ироничным названием Веселое, . Обычная боевая задача на этой бесконечной войне. Шаг, привычный гул моторов, пыль на ботинках… и внезапный, слепой удар из-под земли. Снайперская работа безличной смерти — мина. Так оборвалась жизнь младшего сержанта Тимура Бурнашева. Не в громкой атаке, а на дороге под летним солнцем. Он был из тех, кто держал фронт. Солдат, десантник, сибиряк. Он останется в памяти тех, кого прикрыл тогда, в 2023-м, и с кем прошел весь этот путь до конца. Награды: За отвагу

Орден мужества https://герои-сво.рф/geroi/burnashev-timur-vladimirovich/ Гвардии сержант Цыреннамдаков Цырендоржо Цырендоржо Чимитович Цыреннамдаков – гвардии сержант из Забайкальского края погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Цырендоржо родился 5 ноября 1980 года в селе Хара-Шибирь Могойтуйского района, где прошли его детство и юность. После школы он поступил в Восточно-Сибирскую государственную академию искусств в Улан-Удэ, но ещё в студенческие годы прошёл срочную службу матросом на Тихоокеанском флоте во Владивостоке. Вернувшись на малую родину, Цырендоржо начал трудовую биографию в компании «Вторчермет» в посёлке Могойтуй, где проявил себя как надёжный работник. С 2013 года он продолжил служение – теперь в воинской части 59313-83 водителем пожарной машины, защищая земляков от стихии на протяжении десяти лет. В 2023 году, несмотря на стабильную гражданскую должность, Цырендоржо заключил контракт с Министерством обороны РФ, понимая, что его опыт необходим Родине в сложный час. Как гвардии сержант и наводчик 2-го мотострелкового батальона, он проявил стойкость в боях, за что был удостоен медалей Суворова, «За боевые отличия» и «Участник СВО». Земляки добавили к этим наградам медаль «Благодарная Бурятия», а товарищи по штурмовому отряду «Феникс» – ведомственную награду. 19 октября 2025 года Цырендоржо Чимитович погиб при исполнении боевого задания, до конца выполнив воинский долг. Командование части представило героя к государственной награде посмертно https://герои-сво.рф/geroi/cyrennamdakov-cyrendorzho-chimitovich/ Гвардии рядовой Сулейманов Никита Сулейманов Никита Анатольевич Пулемётчик стрелкового отделения стрелкового взвода

село Хилогосон, Забайкальский край 01.07.2002 - 25.03.2025 Погиб: Донецкая Народная Республика, посёлок Разлив На рассвете он остался один из группы раненый и без сил, он понимал, что уже нельзя отступать, увидел противника и открыл огонь, чтобы выиграть время для того, чтобы его товарищи успели отойти подальше, и этим поступком он спас своих товарищей, но сам погиб от попадания дрона. Награды: За отвагу

Орден мужества https://герои-сво.рф/geroi/sulejmanov-nikita-anatolevich/ Доброволец Козлов Сергей Козлов Сергей Александрович – доброволец из Забайкальского края погиб, выполняя боевую задачу в зоне специальной военной операции. Сергей родился 1 ноября 1995 года в селе Ульдурга, где прошли его первые школьные годы. С пятого класса он перешёл в Усуглинскую общеобразовательную школу, проявляя интерес к военному делу с самого детства. После девятого класса он призвался в армию, где проходил службу в роте РХБЗ войсковой части 06705 под Борзей. Демобилизовавшись, Сергей переехал в Читу и устроился в ЖЭУ №16. Коллеги запомнили его как отзывчивого специалиста, чью работу неоднократно отмечали благодарные жители и руководство. Когда началась специальная военная операция, Сергей не смог оставаться в стороне. Он заключил контракт с ЧВК «Вагнер», участвуя в освобождении Соледара и Артёмовска. За бои под Соледаром его наградили ведомственным крестом, а товарищи ценили в нём надёжность и решительность. 11 мая 2023 года во время штурма Артёмовска (Бахмут) Сергей получил смертельное осколочное ранение головы. Посмертно он удостоен Ордена Мужества – высшей оценки его отваги. https://герои-сво.рф/geroi/kozlov-sergej-aleksandrovich/ Рядовой Столяров Евгений Столяров Евгений Иванович г. Нижний Новгород 27.05.1987 - 24.01.2025 Погиб выполняя боевое задание под Горловкой, награждён орденом Мужества посмертно https://герои-сво.рф/geroi/stolyarov-evgenij-ivanovich/ Доброволец Ткачев Александр Ткачев Александр Михайлович посёлок Савватия, Архангельская область Александр прошёл суровую школу военной службы ещё в молодые годы, когда был направлен в Афганистан. Там он проявил стойкость и мужество, качества, которые позже определили его жизненный путь. После демобилизации мужчина не расстался с формой – устроился на службу в посёлке Савватия Котласского района, где земляки запомнили его как принципиального и ответственного сотрудника. В октябре 2024 года, несмотря на возраст и заслуженный отдых, Александр Михайлович добровольно отправился в зону СВО. https://герои-сво.рф/geroi/tkachev-aleksandr-mihajlovich/ Рядовой Щур Александр Щур Александр Сергеевич Санкт-Петербург 10.08.1975 - 01.03.2025 Погиб: Российская Федерация, Донецкая Народная Республика, Краматорский район, Ивановка https://герои-сво.рф/geroi/shhur-aleksandr-sergeevich/ Прапорщик Таврин Андрей Таврин Андрей Сергеевич Оружейный техник технической группы отделения материально-технического обеспечения отряда мобильного особого назначения «Зверобой-Юг» Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю

Сочи, Краснодарский край 08.01.1986 - 10.07.2022 При выполнении служебных обязанностей, в ходе минометного обстрела противником г.Херсона, прапорщик полиции Таврин А.С. погиб. Награды: За отвагу

Орден мужества https://герои-сво.рф/geroi/tavrin-andrej-sergeevich/ Военнослужащий Дронякин Артур Карачев, Брянская область Дронякин Артур Алексеевич погиб 6 февраля 2026 года при выполнении воинского долга. https://герои-сво.рф/geroi/dronyakin-artur-alekseevich/ Гвардии рядовой Серебряков Семен Серебряков Семен Денисович Родился 24.09.2002 в городе Омске. После рождения рос в городе Муравленко, учился в общеобразовательной школе №1. Занимался карате кекусинкай. В 2017 году с мамой переехали в город Ноябрьск, где продолжил обучение в школе №12. Окончил 9 классов. Всегда был опорой для мамы, старался работать и помогать ей во всем. Поступил в Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий по специальности электромонтер. Был творческим человеком, писал стихи. Имеет много Благодарственных писем, Почётных грамот об участии в общественной жизни города. Девиз при жизни «Иди туда, где страшно». В июле 2024 года, не смотря на свой юный возраст, 21 год, принял мужское решение, подписав контракт с Министерством обороны.

Служил оператором противотанковой управляемой ракеты мотострелкового взвода воинской части 90600, «Черные гусары». 15 августа 2024 года погиб при исполнении воинского долга в селе Прогресс, Покровского района, ДНР. Награждён орден Мужества (посмертно) https://герои-сво.рф/geroi/serebryakov-semen-denisovich/ Рядовой Богданов Александр Богданов Александр Леонидович, позывной «Жених» Батальон «Россомаха» Родился 03.06.1991 в г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ, учился в СОШ №3. Закончил Вологодский политехнический университет по специальности — защита в черезвычайных ситуациях. Осенью 2022 г. мобилизован, служил в батальоне «Россомаха» Погиб 29.11.2024г. на кураховском направлении, с.Солнцевка, Красноармейский район, ДНР. Закрыл собой гранату, чем спас двоих ребят. Награжден Медалью участника СВО

орденом Мужества посмертно

медалью Жукова посмертно. Александр был единственным мужчиной в большой семье: мама, три сестры, жена и маленькая дочка. https://герои-сво.рф/geroi/bogdanov-aleksandr-leonidovich/ Гвардии младший сержант Бромат Денис Бромат Денис Игоревич Командир отделения 06.08.1988 - 02.01.2025 Родился и жил в городе Кемерово. В 2023 году подписал контракт с министерством обороны российской федерации и принял присягу. Проходил службу в Луганской народной республике в должности инструктора. С декабря 2024 года принимал участие контртеррористической операции в Курской области в должности командира отделения.

Погиб при выполнении боевого задания в н.п. Куриловка, Суджанского района, Курской области. Имеет звание ветеран боевых действий. Награды: Медаль «Участнику Специальной военной операции»

Орден мужества https://герои-сво.рф/geroi/bromat-denis-igorevich/ Гвардии старший лейтенант Зам командира танковой роты г. Кемерово Погиб: Малая Маячка Выпускник кадетской школы полиции Кемерово,Военной Академии Омска Командир взвода Москва

Зам командира эвакуационной роты 154 батальона

Зам командира танковой роты 10 танкового полка 20 гвардейской мотострелковой дивизии Погиб выполняя свой офицерский долг перед Родиной. https://герои-сво.рф/geroi/kuznecov-danil-jurevich/ Сапер-водитель.

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ 06.04.1961 - 06.04.2024 В 2024 году в феврале подписал добровольческий контракт с БАРС 11 на должность сапера. 1 марта в составе подразделения въехал в зону проведения СВО на Запорожское направление. 9 марта сделал первый выход в группе закрепщиков, где 5 дней с группой удерживал позиции в районе н.п Работино. Его приметил командир автобата и после выхода спросил (позывной). "Академик, не хочешь ли ты быть водителем Урала, у тебя все категории, стаж вождения большой, да и возраст у тебя уже не молодой (62 года), пошли ко мне, ребят будешь возить на ротацию и бк развозить." Он согласился. Хотел он в штурма пойти, но его не брали. В ночь с 5 на 6 апреля выполняя приказ о проведение ротации повез группу. На пути вражеский дрон влетел в бак вся группа эвакуировалась, спустя какое-то время разведчик пошел проверил обстановку и сказал, что дальше группа идет пешком, так как скорее всего машина пристрелена, и ехать опасно. Академик сказал, что приказ был дан отвезти и привезти. Так как бака в Урале два он просто переключит шланги в баках, и Урал дальше поедет, и пошел делать машину. Сделав машину, сел, тронулся и начала работать арта, уйдя от арты, сработал танк и этот выстрел стал роковым. В возрасти 63 лет погиб при выполнении боевого задания в районе н.п. Копани Ореховского района Запорожской области. Подан на орден мужества посмертно. Подан на награду отец солдата https://герои-сво.рф/geroi/velichko-vyacheslav-anatolevich/ СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ ! Улетать не хочу