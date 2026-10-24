Заброшенное в России

На просторах России за всю ее долгую историю было построено и оставлено бесчисленное множество домов, фабрик, церквей, деревень, военных баз и других сооружений: дворцы императорской эпохи, срубы первопроходцев на Дальнем Востоке, христианские церкви, массивные советские бетонные дома, шахтерские лагеря и многое другое.
В течение многих лет фотографы путешествуют по бескрайним просторам и до сих пор находят что-то новое и доселе неизвестное.
Классический пример — заброшенный дом в Подмосковье. (Фото Okunin).
Форт «Император Александр I» («Чумный») — одно из оборонительных сооружений, входящих в систему обороны Кронштадта. Расположен на небольшом искусственном островке к югу от острова Котлин. Существует проект строительства в форте развлекательного комплекса с театральной сценой, музеем, кафе, баром, рестораном, торговой зоной. Стоимость реконструкции форта оценивается примерно в 43 млн долларов. (Фото Godot13).
Старый заброшенный завод. Санкт-Петербург. (Фото Vladimir Mulder).
Курильские острова. (Фото Janelle Lugge).
Ховринская больница — ныне снесенное здание в Северном округе Москвы в районе Ховрино. (Фото A.Savin). Правда, ее уже снесли в прошлом году, наконец-то.
Брошенный корабль. Бухта Моржовая, Камчатка. (Фото Janelle Lugge).
Деревянный дом в Архангельске. (Фото Mikhail Varentsov).
Заросший, но от этого не менее красивый кирпичный мост в Кирицах, Рязанская область. (Фото Vladimir Mulder).
Усадьба «Гре́бнево» — обширный архитектурно-парковый ансамбль, расположенный в 30 км к северо-востоку от МКАД.
(Фото Andrei Borodulin).
Церковь Рождества Христова в Крохино, Вологодская область. Под воздействием воды, волн от проходящих судов, ледостава и ледохода стены церкви стали постепенно разрушаться. Если в начале 1970-х во время съемок фильма «Калина красная» целостность здания еще сохранялась, то к 1980-м годам была разрушена кровля колокольни и трапезной, начали рушиться стены. С 2011 года к церкви организуются волонтерские поездки, задачей которых, на первом этапе, стало спасение храма от полного разрушения. (Фото Kemal Kozbaev).
Припять, Украина.
Припять, как все знают, — покинутый город на севере Украины, в Киевской области. Город расположен на берегу реки Припять в 3 км от ЧАЭС, неподалеку от границы с Белоруссией. Расстояние до Киева — 94 км. Припять была основана 4 февраля 1970 года. Генеральным поводом основания города стало строительство и последующая эксплуатация одной из самых крупных в Европе атомных электростанций, Чернобыльской — градообразующего предприятия, которое и дало Припяти звание города атомщиков. Припять стала девятым в Советском Союзе атомоградом.
В Припяти жили многие рабочие Чернобыльской станции, работа которой закончилась крупной катастрофой в 1986 году. После эвакуации Припять остается радиоактивным городом-призраком, который можно посещать только со специализированными сопровождающими.
Нашла топ из 10 красивых заброшек России от инструктора по туризму Елены Масловой.
Фотографии заброшенных объектов наглядно, безапелляционно и ярко демонстрируют нам хрупкость и уязвимость человеческой цивилизации. А ещё это очень необычно, атмосферно и красиво, словно погружение в параллельную реальность!
Форт «Граф Милютин»
Форт «Граф Милютин».
Форт «Граф Милютин» расположен к югу от главного фарватера, ведущего в Санкт-Петербург. Некогда «Милютин» был одним из самых передовых и хорошо оснащенных в Кронштадте. Первоначально он носил название «Третья Южная батарея», затем — «Башенная батарея».Форт «Граф Милютин».
23 июля 1880 года «Башенную батарею» посетил император Александр II и переименовал его в «Граф Милютин», в честь графа Дмитрия Алексеевича Милютина (1816-1912), занимавшего пост Военного министра Российской империи.
В начале 1950-х годов форт начали разоружать. В 1960-е годы он был варварски разграблен: выпилены и сданы в металлолом орудия и многие металлические детали форта. В 1990-е годы форт был буквально перекопан искателями меди. В конце 2000-х годах форт «Граф Милютин» был сдан в аренду, однако арендатор не выполнил условий договора по части консервации и реставрации памятника фортификации, что привело к расторжению договора.
Детский лагерь «Сказка»Детский лагерь «Сказка».
Предприимчивый дяденька взял эту территорию в аренду и сделал туда платный вход.
Вообще, в urbex-сообществе Сказка уже считается чуть ли не моветоном) Как для москвича Арбат. Но, я считаю, что любая попса, если она качественная, достойна внимания! Сказка реально интересное местоДетский лагерь «Сказка».Это столовая
Ходит легенда, что этот лагерь был предназначен для глухонемых. Этим объяснялось такое архитектурное решение и оформление лагеря, которые якобы помогали в развитии глухонемых детей. Но, насколько я знаю, это всего лишь легенда)
В общем, место как минимум неординарное.
Усадьба Воронцовых-ДашковыхУсадьба Воронцовых-Дашковых. К сожалению, попасть внутрь сейчас нет возможности.
Внутрь нам не удалось попасть, как ни пытались мы договориться со сторожем. Ехали далеко и было даже немного обидно. Но удалось погулять по территории.Усадьба Воронцовых-Дашковых.
Расцвет усадьбы и её строительство было происходило при графе Романе Илларионовиче Воронцове (всесильный генерал-губернатор Владимирской губернии). Наиболее активную строительную деятельность в усадьбе развивает его сын Александр Романович, который с 1772 г. управляет имением, а с 1783 г. становится владельцем усадьбы. Выдающийся политический деятель, один из образованнейших людей своего времени, канцлер Екатерины II, в 1792 г. он уходит в отставку и целиком посвящает себя усадьбе и хозяйству.
В усадьбе Воронцовых бывали многие известные люди: Суворов, Багратион, Пушкин. Радищев на обратном пути из ссылки заезжал в Андреевское к своему другу и покровителю А.Р. Воронцову.
В 1978-1982 годах усадьба была приспособлена под детский тубдиспансер. Сейчас не действует.
Церковь Николая Чудотворца: приходской храм в стиле барокко и эклектикиЦерковь Николая Чудотворца.
Село Хозниково Лежневского района Ивановской области — населенный пункт с большой историей. Оно было основано в далеком 1447 году на старинном тракте, ведущем из Владимира в Суздаль и далее в Шую и Юрьевец.Церковь Николая Чудотворца.
Как и в любом более или менее крупном селе, в Хозниково имелся свой храм. Нынешний кирпичный, освящённый в 1789 году, был, по старой русской традиции, возведён на месте древней деревянной церкви на небольшом возвышении в центре села на средства местного помещика Мельгунова и прихожан.
Лагерь «Дружба»Лагерь «Дружба».
Эти прекрасные мозаики находятся в свободном доступе.
У лагеря «Дружба» есть две особенности, ради которых сюда специально приезжают настоящие ценители заброшенных объектов и урбан-туризма. Первая особенность — это бомбоубежище. Далеко не каждый подмосковный лагерь или пансионат могли похвастаться своим подземным бункером, но у «Дружбы» он был. По слухам это связано с головным предприятием лагеря — в бункере располагался защищенный пункт управления Министерства приборостроения.Лагерь «Дружба».
Второй знаковой достопримечательностью является большой мозаичный комплекс, расположенный прямо под открытым небом в лесу. Это фигуры птиц и зверей, а также целый лабиринт из арок, замков и других фигур, выполненных из железобетона, а затем тщательно украшенных разноцветной мозаикой. Конструкция получилась монументальной и даже спустя много лет выглядит очень красиво.
Ну и, конечно, заснеженный бассейн в лесу выглядит очень постапокалиптичненько.
К сожалению, больше от лагеря ничего не осталось.
Усадьба Знаменское-РаекУсадьба Знаменское-Раек.
Усадебный дом законсервирован, но вы легко можете прогуляться по территории.
Ансамбль возводили 12 лет. Усадьбу с главным домом, круговой колоннадой и боковыми флигелями прозвали «ожерельем для Елизаветы». Считается, что формой она напоминала украшение, которое Федор Глебов (владелец усадьбы) подарил жене.
Федор Иванович безумно ревновал свою супругу. Молодая, очаровательная, блестяще образованная, она не могла не привлекать внимания. Тем более что Глебовы вращались в высшем свете, среди самых блестящих людей екатерининской эпохи.Усадьба Знаменское-Раек.
После свадьбы молодые поселились в подмосковном имении Покровское (сейчас Покровское-Стрешнево, в черте Москвы). А Знаменское-раек должна была стать золотой клеткой для Стрешневой.
Отдать должное — Стрешнева уважала мужа и после его смерти больше не вышла замуж. В усадьбу после его смерти она приезжала редко.
Усадьба ЛадьиноУсадьба Ладьино.
Кусочек Италии в русской глубинке.
Полчаса от Торжка по трясущейся грунтовке и вы попадаете в маленькую полуразрушенную Италию. На окраине села находятся несколько построек в стиле барокко, что в тверских лесах выглядит слегка сюрреалистично.
В «золотой век русской усадьбы» территория отошла помещику Кознакову.Усадьба Ладьино.
В собственности его рода имение оставалось вплоть до 1917 года — Великой Октябрьской революции. Но и здесь история поместья не закончилась. После революции усадьба отошла под более важные нужды. В одном из зданий сделали библиотеку, в другом — поликлинику (во времена Великой Отечественной войны она стала госпиталем). В здании церкви, о которой можно долго говорить отдельно, устроили сельский клуб. И вот в таком состоянии всё функционировало вплоть до середины 90-х годов, пока всё не развалилось вконец.
Сейчас уникальные строения, памятники архитектуры рушатся на глазах.
Усадьба ГрузиныУсадьба Грузины.
К сожалению, усадьба уже в плохом состоянии, но ещё стоИт.
Один из самых крупных усадебных комплексов, расположенный в Торжокском районе Тверской области, уже который год гибнет и разоряется. ГРУЗИНЫ — пышное в прошлом поместье, переживает период полного упадка. Замысел пейзажного парка уже почти не читается, хитроумная гидросистема нарушена, входившие в неё пруды затянуло бурой тиной, помпезный дворец — в удручающем состоянии. Ещё немного, и всему придёт край: просто достаточно лишить усадьбу крыши, и хватит всего нескольких лет до безвозвратного разрушения.Усадьба Грузины.
А спасения это место безусловно заслуживает, и не только потому, что является памятником архитектуры, в котором когда-то гремели роскошные балы и устраивались званые приёмы. Но и тем, что место по праву считается — императорским. Дважды сворачивали в Грузины царские поезда: в роскошной усадьбе принимали императрицу Елизавету Петровну Романову, а летом 1785 года — Екатерину II. Позже бывал неоднократно здесь и А. С. Пушкин.
Нарофоминские шарыНарофоминские шары.
Территория сейчас открыта, поэтому сюда уже ездят толпы туристов.
Ответственно заявляю — это восторг!
По размеру купола внутри любой планетарий нервно курит, а по акустике любой концертный зал может позавидовать!Нарофоминские шары.Это одна изсоветских баз ПВО. Шаров аж 6 штук. Подняться в сам шар можно не во всех зданиях — в некоторых спилены лестницы. Есть бункеры — в основном затопленные. Много зданий, помимо шаров. Ходить можно целый день, а то и не один. К сожалению, у нас было не так много времени — хотели посетить ещё одну локацию.
Внутри шары абсолютно пустые, только в середине стоит огромный постамент. На нем размещалась фазированная антенная решетка (ФАР). Она пускала волны, которые сталкивались в небе с объектом, распознавая свой он или чужой.
Также на территории части есть бывшие шахты для баллистических ракет. Но они сейчас законсервированы и затоплены.
Усадьба МитиноУсадьба Митино.
Одна из самых красивых заброшенных усадеб Тверской области!
Усадьба Митино встретила нас моросящим дождем, который добавлял усадьбе какого-то грустного мистицизма что ли…Усадьба Митино.
Усадьба очень красивая и атмосферная.
Дмитрий Романов стал последним владельцем усадьбы, он умер в 1916 году и не застал национализации Митино.
В 1920 году в усадьбе открыли санаторий «Митино».
В наши дни санаторий продолжает выполнять свои функции, а в 1991 году был построен новый корпус санатория на 500 мест.
Усадебный же дом стоит и разрушается. Стандартная история
https://nashural.ru/mobilnoe-prilozhenie-kuda/top-10-krutyh-...
Старый маяк посреди бушующего океана появился в 1939 году, когда эта южная часть Сахалина принадлежала Японии. Последний персонал покинул его в начале 1990-х. Маяк стоит в труднодоступном месте, где частые туманы и сильные течения, и добраться к нему можно только на моторных лодках в хорошую погоду.
Аэродром «Смирных», СахалинАлександр Сухарев
Этот аэродром построили японцы для Императорской армии. Перейдя в собственность России, он прослужил в составе полка до 1994 года. После закрытия аэродрома, почти все самолеты были переброшены на другую базу, за исключением двух МиГ-23МЛ. Они (или то, что от них осталось) и по сей день стоят в ангарах.
Шхуна в бухте Моржовая, КамчаткаЮрий Смитюк / TASS
Выброшенная штормом на берег китобойная шхуна обречена ржаветь на одиноком побережье. Вокруг тех мест немало заброшенных селений, поэтому и убирать все это некому.
Пороховой погреб, остров РусскийАнастасия/@nakifaria
Погреб №13 - это единственный погреб проекта 1910 года, где было сделано 5 тоннельных хранилищ, глубиной до 100 метров. Хранили там снаряда и запалы, и, по словам любителей индустриального туризма, до сих пор можно наткнуться на их остатки.
Алмазный карьер «Мир», Якутия Igor Dvurekov (CC BY-SA 3.0)
Этот бывший алмазный рудник настолько велик, что даже вертолетам запрещено над ним пролетать из-за опасности быть затянутым в дыру сквозняком. Это вторая по величине (после шахты каньона Бингхэма) искусственная дыра в мире, 525 метров в глубину и 1200 метров в диаметре.
Мокринский мост, ЧувашияLegion Media
Этому эффектному виадуку в деревне Мокры уже больше ста лет. Во время Второй мировой войны немцы изо всех сил искали мост, так как по нему шли эшелоны с боеприпасами. Поиски не увенчались успехом, и мост закончил свою «службу» лишь в 1986 году.
Церковь Параскевы Пятницы, село Русское Ходяшево @anna_korob_
Эта деревянная церковь стоит в 33 км от Казани, возле опустевшего села Русское Ходяшево. Последний человек из Ходяшево уехал в 2010-м.
Поселок Кадыкчан, Магаданская областьАнастасия/@nakifaria
Кадыкчан (в переводе с эвенского языка - «Долина смерти») строили заключенные, а теперь это заброшенный шахтёрский «город-призрак» с самым криповым памятником Ленину из всех. Люди покинули город после взрыва на шахте и отключения отопления. В 2012 году в городе на 12 тысяч человек жил лишь один пожилой мужчина.
Линия связи «Север», МагаданАнастасия/@nakifaria
Тропосферная станция под Анадырем была окончательно закрыта в 2003 году. С развитием спутниковой связи содержать такую махину не было никакой необходимости.
Монумент в городе Сатка, Челябинская областьАнастасия/@nakifaria
В Сатке на одном из холмов есть памятник «Серп и молот». Его установили в честь 50-летия образования СССР, но, кажется, забыли поместить в реестр. Так он и остался неучтенным и незарегистрированным памятником эпохи.
Гамсутль, ДагестанLegion Media
Это заброшенное старинное горное село в Республике Дагестан на Северном Кавказе. Его население было уничтожено вспышкой холеры в 20 веке.
Цех по испытанию торпед, Дагестанkudanoff (CC BY-SA 4.0)
Здание советского авангарда стоит в 3 км от берега в Каспийском море. Заброшено с 1966 года, так как перестало отвечать требованиям для испытаний торпед нового поколения.
Антиселевая дамба, Кабардино-БалкарияАнастасия/@nakifaria
В Тырныаузе на склонах гор Центрального Кавказа в 1999-м была построена самая большая противоселевая дамба в стране. И в том же года она приняла на себя мощный удар селя и спасла город с населением 27 тысяч человек. Однако денег на восстановление дамбы не нашли.
Гостиница «Аманауз», Карачаево-ЧеркесияLegion Media
Знаменитый недострой на Домбае, горнолыжном регионе, должен был стать курортной гостиницей, но почти готовый проект пришлось свернуть - из-за трещины в фундаменте.
Лютеранская церковь, Волгоградская область@anna_korob_
Лютеранская церковь в селе Гречихино, что стоит в поле, была освещена в 1892-м, а сейчас используется в качестве хранилища зерна. Это обстоятельство и обеспечило ей относительную сохранность.
Кладбище кораблей, Териберка Legion Media
В 2014 году этот поселок за полярным кругом проснулся знаменитым - в нем Андрей Звягинцев снимал своего «Левиафана». В фильм попало и одно из самых атмосферных мест Териберки - кладбище деревянных кораблей.
Калязинская церковь, Тверская областьLegion Media
«Затопленная колокольня» на острове Угличского водохранилища в 200 км к северу от Москвы когда-то была частью Калязинского монастыря, который часто посещали русские цари. Позже вся эта территория оказалась под водой из-за созданного водохранилища. Единственное, что не ушло под воду окончательно, это колокольня, которую использовали как маяк. С 2014 года она снова окружена сушей - из-за падения уровня воды.
Замок фон Гайслера, Тверская область @p01ina
Готический замок стоит недалеко от озера посреди леса. Обрусевший потомок голландцев Владимир Гайслер построил его за три года до Октябрьской революции, после которой ему пришлось бежать из страны. В советское время в нем был крупный советский санаторий, но Перестройку поместье уже не пережило.
Санаторий Министерства обороны, Тверская область@anna_korob_
Советский модернизм во всей красе. Кардиологический санаторий на 500 мест, который так и не сдали в эксплуатацию.
Церковь Троицы Живоначальной, село Турны@p01ina
Церковь с лесом на крыше стоит в Тверской области в селе без постоянных жителей - люди приезжают сюда только на лето. Ее история началась в 1908 году, а теперь она пустая, внутри нет ни пола, ни фресок, только резной каркас иконостаса.
Церковь Иоанна Богослова, село Кой@p01ina
Эта церковь в Тверской области построена между 1828 и 1833 годом. Внутри пусто, нет ни пола, ни дверей, но до сих пор купол храма украшают роскошные фрески.
Форт «Император Александр I», Санкт-ПетербургLegion Media
Этой оборонительной крепости в Финском заливе никогда так и не довелось поучаствовать в боевых действиях, и в итоге ее исключили из числа оборонительных сооружений. Но форту тут же нашли иное применение - в 1899 году в нем открыли лабораторию по исследованию чумы. Однако его поставили на большую реставрацию. Новое предназначение: После открытия внутри откроется музей, посвященный истории борьбы с инфекционными заболеваниями, а также общественные и культурные пространства.
Усадьба Демидовых, Санкт-ПетербургМария Ворошилова (CC BY-SA 3.0)
Старинная усадьба бывших баснословно богатых промышленников находится в самом центре Санкт-Петербурга, в соседнем от Исаакиевского собора переулке. Она пережила революцию и какое-то время там было инженерное бюро. Сейчас усадьбой владеет коммерческая организация, но она оставалась заброшенной до этого года. К счастью тоже началась капитальная реставрация.
Особняк Брусницыных, Санкт-ПетербургГригорий Кутузов
Переехавший в город в 1844-м крестьянин Николай Брусницын быстро преуспел и основал собственный кожевенный завод, а к нему построил шикарный особняк в качестве богодельни. Сюда принимали стариков и детей, которых кормили и одевали в обмен на труд на заводе. Сейчас заброшенный особняк - излюбленное место для фотосессий модных журналов и киносъемок. Особняк долго стоял законсервированный. По решению суда, все работы по историческому зданию XIX века должны быть завершены к 2027
Приют Красного креста, Санкт-ПетербургИгорь Яковлев
Изначально под крышей дома был приют для детей офицеров и их вдов, покровительством которого занимала младшая дочь императора Александра III - княгиня Ольга Александровна. Позже он вошел в общество Красного креста, но с 1919 года прекратил деятельность. Его поставили в очередь на реставрацию.
Завод Красный треугольник, Санкт-Петербургvmulder
На всей продукции резиновой мануфактуры стояло клеймо в виде треугольника, отсюда и пошло его неофициальное прозвище. Эта российско-американская мануфактура - одно из старейших предприятий города. В нулевых годах завод обанкротился. Масштабная реставрация бывшего завода «Красный треугольник» на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге перешла в активную фазу: утверждены проекты для первых корпусов, а собственников обязали провести ремонт в ближайшие пять лет. Территорию планируют превратить в современный научно-производственный кластер
Элеватор, Ленинградская областьИгорь Яковлев
Элеватор кооператива SOK недалеко от Северогорская построили в конце 30-х. Здесь производили все: от муки до хлеба и комбикормов для скота. Но с 1999 года мельница оказалась покинутой, не пережив кризис.
Пионерский лагерь «Балтиец», Ленинградская область Игорь Яковлев
Еще один лагерь, который после распада СССР так и не обрел вторую жизнь. 12 гектаров земли с 11 корпусами теперь выглядят как мрачные декорации для очередного хоррора.
Пионерский лагерь «Дружба», Московская областьАнастасия/@nakifaria
Лагерь примечателен сохранившимися декорациями - советскими игровыми площадками и покрытыми мхом и плесенью статуями пионеров.
Ж/Д станция в Горки Ленинские, Московская область@p01ina
Музей-заповедник “Горки Ленинские” известен тем, что здесь жил и умер Владимир Ленин. Большинство объектов здесь открыты для туристов. Но есть, например, заколоченная железнодорожная станция с обезглавленным памятником Ленину. Забраться туда можно разве с риском быть задержанным.
Испытательный стенд в Истре, Московская область @anna_korob_
Эти конструкции, что напоминают декорации к фантастическому фильму, предназначены для испытания техники на молниеустойчивость. Над землей подвешивалась, к примеру, модель самолета и на нее подавался электрический импульс.
Дом Германа, Московская область@p01ina
Особняк в городе Долгопрудный под Москвой круглосуточно охраняется полицией, но стоит заброшенным. Это одна из главных построек усадьбы Виноградово. Не так давно ей исполнилось 100 лет.
Никольская церковь, деревня Лихачево@p01ina
У места дурная слава с 17 века. Будучи густонаселенной деревня Лихачево начала вымирать по неизвестной причине. Решили построить церковь, что на время остановило мор. Но с каждой из церквей в скором времени что-то происходило и беды возобновлялись. Никольская церковь - последняя. В 1937-м ее закрыли большевики, а деревню полностью уничтожили в боях немцы. Впрочем, надо было помнить пословицу: как корабль назовете, так он и поплывет. А то ишь... захотели благополучия, да в ЛИХАчево
Храм Христа Спасителя, СедельницыАнастасия/@nakifaria
Один из самых впечатляющих заброшенных храмов России находится в Ивановской области. Много лет назад купол упал и постепенно зарастает травой. Теперь все это выглядит как художественная инсталляция.
Кинотеатр «Современник», ИвановоАнастасия/@nakifaria
Кинотеатр построен в конце 1975 года, но пустует последний десяток лет. Периодически на первом этаже здания что-нибудь продают: куртки, пальто, шубы или мёд.
Кладбище советских автомобилей, Тульская областьАнастасия/@nakifaria
Это так называемый музей Михаила Красинца, который всю жизнь собирал советские автомобили в деревне Черноусово. Но содержать их в хорошем состоянии у него не получается, продавать коллекционные автомобили он также отказывается, поэтому его музей в поле постепенно превратился в кладбище.
Усадьба фон Мекк, село ХрусловкаLegion Media
Первым ее хозяином был барон Максимилиан фон Мекк, сын железнодорожного «короля». После национализации в 1918 году все его имущество передали Музею дворянского быта в Москве, а в усадьбе выращивали свеклу и разводили скот. Впоследствии, и вплоть до середины восьмидесятых, здесь был детский приют.
Деревенский погост, Ярославская область@anna_korob_
Ранее тут располагался Успенский Шеренский монастырь. После его упразднение на его месте построили церковь, а вокруг нее образовалось деревенское кладбище. Сейчас это место покинутое.
Больница, Рыбинск@anna_korob_
Биржевая больница для бурлаков в неорусском стиле появилась в городе Рыбинск в 1880-м. Помимо нее в деревянный ансамбль входило еще несколько корпусов, фельдшерский дом и часовня. В 1993 году все это признали культурным наследием. Признать-то признали, да вот средства на реставрацию выделены так и не были.
Церковь Святой Марии, Саратовская областьLegion Media
От старинной католической церкви, которой больше ста лет, осталась только рама. В советские годы ее использовали как склад для тракторной станции, а в 2004 годы сгорели купола и крыша.
Усадьба Храповицкого, Владимирская областьDmitry Makeev (CC BY-SA 3.0)
Разоренное дворянское гнездо в поселке Муромцево когда-то было образцом европейской архитектуры и интерьеров, с мраморными каминами и «французскими садами». Средств собственник не жалел, пригласив для работ над имением иностранных мастеров. После революцию усадьбу добровольно передали государству. Ага... и постепенно добровольно это самое государство пустило роскошь на самотек, вернее попользовалось и бросило...
Портовые краны, ДудинкаLegion Media
Столицы Таймыра это форпост российской Арктики и Северного морского пути, а ржавые портовые краны - привычный пейзаж города. Рядом стоят новые и современные, но старые так никто не убирает. Раритет однако.
Усадьба Пашкова, село Ветошкино@p01ina
В усадьбе, сожженной мародерами в советское время (интересно откуда они взялись в советское-то время?), было около 150 комнат и большой бальный зал. Ходит легенда, что знатное семейство Пашковых поручило на постройку главного дома взять кирпич с разобранного специально для этого монастыря, за что усадьба была проклята настоятелем обители.
Тщикское водохранилище, Краснодарский крайАнастасия/@nakifaria
Заброшенный водосброс бывшего Тщикского водохранилища находится на затапливаемом острове, куда трудно добраться без помощи местных. Он стал не нужен после ввода в эксплуатацию в 1975 году другого водохранилища - Краснодарского.
Дом Советов, КалининградВиталий Невар / TASS
Самая высокая заброшка Калининграда стоит у руин Кёнигсбергского замка, стены которого снесли по приказу советской власти после оккупации города. Дом советов в центре города должен был стать очередным символом новой власти, но проект заморозили после Перестройки, когда он был готов на 95%. Однако в мае 2023 года его начали разбирать и полностью снели летом 2024 года.
Кладбище кораблей, Калининградская областьLegion Media
На одном из военных причалов Балтийска, некогда закрытой военной базы балтийского флота, лежит распиленный на много кусков военный корабль Неукротимый. В 2008-м его повредили во время парада в Санкт-Петербурге, после чего отбуксовали сюда.
Форт «Западный», БалтийскLegion Media
Форт в форме неправильного пятиугольника был построен на косе Фрише-Нерунг в середине 19 века и должен был защищать вход в Морской канал. В 1945-м здесь велись ожесточенные бои советских и немецких войск. Теперь форт ведет неравную борьбу с морем, стремительно разрушаясь.
И на сегодня это все.
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