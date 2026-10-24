Заброшенное в России

На просторах России за всю ее долгую историю было построено и оставлено бесчисленное множество домов, фабрик, церквей, деревень, военных баз и других сооружений: дворцы императорской эпохи, срубы первопроходцев на Дальнем Востоке, христианские церкви, массивные советские бетонные дома, шахтерские лагеря и многое другое.

В течение многих лет фотографы путешествуют по бескрайним просторам и до сих пор находят что-то новое и доселе неизвестное.

Классический пример — заброшенный дом в Подмосковье. (Фото Okunin).

Форт «Император Александр I» («Чумный») — одно из оборонительных сооружений, входящих в систему обороны Кронштадта. Расположен на небольшом искусственном островке к югу от острова Котлин. Существует проект строительства в форте развлекательного комплекса с театральной сценой, музеем, кафе, баром, рестораном, торговой зоной. Стоимость реконструкции форта оценивается примерно в 43 млн долларов. (Фото Godot13).

Старый заброшенный завод. Санкт-Петербург. (Фото Vladimir Mulder).

Курильские острова. (Фото Janelle Lugge).

Ховринская больница — ныне снесенное здание в Северном округе Москвы в районе Ховрино. (Фото A.Savin). Правда, ее уже снесли в прошлом году, наконец-то.

Брошенный корабль. Бухта Моржовая, Камчатка. (Фото Janelle Lugge).

Деревянный дом в Архангельске. (Фото Mikhail Varentsov).

Заросший, но от этого не менее красивый кирпичный мост в Кирицах, Рязанская область. (Фото Vladimir Mulder).

Усадьба «Гре́бнево» — обширный архитектурно-парковый ансамбль, расположенный в 30 км к северо-востоку от МКАД.

(Фото Andrei Borodulin).

Церковь Рождества Христова в Крохино, Вологодская область. Под воздействием воды, волн от проходящих судов, ледостава и ледохода стены церкви стали постепенно разрушаться. Если в начале 1970-х во время съемок фильма «Калина красная» целостность здания еще сохранялась, то к 1980-м годам была разрушена кровля колокольни и трапезной, начали рушиться стены. С 2011 года к церкви организуются волонтерские поездки, задачей которых, на первом этапе, стало спасение храма от полного разрушения. (Фото Kemal Kozbaev).

Припять, Украина.

Припять, как все знают, — покинутый город на севере Украины, в Киевской области. Город расположен на берегу реки Припять в 3 км от ЧАЭС, неподалеку от границы с Белоруссией. Расстояние до Киева — 94 км. Припять была основана 4 февраля 1970 года. Генеральным поводом основания города стало строительство и последующая эксплуатация одной из самых крупных в Европе атомных электростанций, Чернобыльской — градообразующего предприятия, которое и дало Припяти звание города атомщиков. Припять стала девятым в Советском Союзе атомоградом.

В Припяти жили многие рабочие Чернобыльской станции, работа которой закончилась крупной катастрофой в 1986 году. После эвакуации Припять остается радиоактивным городом-призраком, который можно посещать только со специализированными сопровождающими.

Нашла топ из 10 красивых заброшек России от инструктора по туризму Елены Масловой.

Фотографии заброшенных объектов наглядно, безапелляционно и ярко демонстрируют нам хрупкость и уязвимость человеческой цивилизации. А ещё это очень необычно, атмосферно и красиво, словно погружение в параллельную реальность!

Форт «Граф Милютин»

Форт «Граф Милютин».

Форт «Граф Милютин» расположен к югу от главного фарватера, ведущего в Санкт-Петербург. Некогда «Милютин» был одним из самых передовых и хорошо оснащенных в Кронштадте. Первоначально он носил название «Третья Южная батарея», затем — «Башенная батарея». Форт «Граф Милютин».

23 июля 1880 года «Башенную батарею» посетил император Александр II и переименовал его в «Граф Милютин», в честь графа Дмитрия Алексеевича Милютина (1816-1912), занимавшего пост Военного министра Российской империи.

В начале 1950-х годов форт начали разоружать. В 1960-е годы он был варварски разграблен: выпилены и сданы в металлолом орудия и многие металлические детали форта. В 1990-е годы форт был буквально перекопан искателями меди. В конце 2000-х годах форт «Граф Милютин» был сдан в аренду, однако арендатор не выполнил условий договора по части консервации и реставрации памятника фортификации, что привело к расторжению договора.

Детский лагерь «Сказка» Детский лагерь «Сказка».

Предприимчивый дяденька взял эту территорию в аренду и сделал туда платный вход.

Вообще, в urbex-сообществе Сказка уже считается чуть ли не моветоном) Как для москвича Арбат. Но, я считаю, что любая попса, если она качественная, достойна внимания! Сказка реально интересное место Детский лагерь «Сказка». Это столовая

Ходит легенда, что этот лагерь был предназначен для глухонемых. Этим объяснялось такое архитектурное решение и оформление лагеря, которые якобы помогали в развитии глухонемых детей. Но, насколько я знаю, это всего лишь легенда)

В общем, место как минимум неординарное.

Усадьба Воронцовых-Дашковых Усадьба Воронцовых-Дашковых. К сожалению, попасть внутрь сейчас нет возможности.

Внутрь нам не удалось попасть, как ни пытались мы договориться со сторожем. Ехали далеко и было даже немного обидно. Но удалось погулять по территории. Усадьба Воронцовых-Дашковых.

Расцвет усадьбы и её строительство было происходило при графе Романе Илларионовиче Воронцове (всесильный генерал-губернатор Владимирской губернии). Наиболее активную строительную деятельность в усадьбе развивает его сын Александр Романович, который с 1772 г. управляет имением, а с 1783 г. становится владельцем усадьбы. Выдающийся политический деятель, один из образованнейших людей своего времени, канцлер Екатерины II, в 1792 г. он уходит в отставку и целиком посвящает себя усадьбе и хозяйству.

В усадьбе Воронцовых бывали многие известные люди: Суворов, Багратион, Пушкин. Радищев на обратном пути из ссылки заезжал в Андреевское к своему другу и покровителю А.Р. Воронцову.

В 1978-1982 годах усадьба была приспособлена под детский тубдиспансер. Сейчас не действует.

Церковь Николая Чудотворца: приходской храм в стиле барокко и эклектики Церковь Николая Чудотворца.

Село Хозниково Лежневского района Ивановской области — населенный пункт с большой историей. Оно было основано в далеком 1447 году на старинном тракте, ведущем из Владимира в Суздаль и далее в Шую и Юрьевец. Церковь Николая Чудотворца.

Как и в любом более или менее крупном селе, в Хозниково имелся свой храм. Нынешний кирпичный, освящённый в 1789 году, был, по старой русской традиции, возведён на месте древней деревянной церкви на небольшом возвышении в центре села на средства местного помещика Мельгунова и прихожан.

Лагерь «Дружба» Лагерь «Дружба».

Эти прекрасные мозаики находятся в свободном доступе.

У лагеря «Дружба» есть две особенности, ради которых сюда специально приезжают настоящие ценители заброшенных объектов и урбан-туризма. Первая особенность — это бомбоубежище. Далеко не каждый подмосковный лагерь или пансионат могли похвастаться своим подземным бункером, но у «Дружбы» он был. По слухам это связано с головным предприятием лагеря — в бункере располагался защищенный пункт управления Министерства приборостроения. Лагерь «Дружба».

Второй знаковой достопримечательностью является большой мозаичный комплекс, расположенный прямо под открытым небом в лесу. Это фигуры птиц и зверей, а также целый лабиринт из арок, замков и других фигур, выполненных из железобетона, а затем тщательно украшенных разноцветной мозаикой. Конструкция получилась монументальной и даже спустя много лет выглядит очень красиво.

Ну и, конечно, заснеженный бассейн в лесу выглядит очень постапокалиптичненько.

К сожалению, больше от лагеря ничего не осталось.

Усадьба Знаменское-Раек Усадьба Знаменское-Раек.

Усадебный дом законсервирован, но вы легко можете прогуляться по территории.

Ансамбль возводили 12 лет. Усадьбу с главным домом, круговой колоннадой и боковыми флигелями прозвали «ожерельем для Елизаветы». Считается, что формой она напоминала украшение, которое Федор Глебов (владелец усадьбы) подарил жене.

Федор Иванович безумно ревновал свою супругу. Молодая, очаровательная, блестяще образованная, она не могла не привлекать внимания. Тем более что Глебовы вращались в высшем свете, среди самых блестящих людей екатерининской эпохи. Усадьба Знаменское-Раек.

После свадьбы молодые поселились в подмосковном имении Покровское (сейчас Покровское-Стрешнево, в черте Москвы). А Знаменское-раек должна была стать золотой клеткой для Стрешневой.

Отдать должное — Стрешнева уважала мужа и после его смерти больше не вышла замуж. В усадьбу после его смерти она приезжала редко.

Усадьба Ладьино Усадьба Ладьино.

Кусочек Италии в русской глубинке.

Полчаса от Торжка по трясущейся грунтовке и вы попадаете в маленькую полуразрушенную Италию. На окраине села находятся несколько построек в стиле барокко, что в тверских лесах выглядит слегка сюрреалистично.

В «золотой век русской усадьбы» территория отошла помещику Кознакову. Усадьба Ладьино.

В собственности его рода имение оставалось вплоть до 1917 года — Великой Октябрьской революции. Но и здесь история поместья не закончилась. После революции усадьба отошла под более важные нужды. В одном из зданий сделали библиотеку, в другом — поликлинику (во времена Великой Отечественной войны она стала госпиталем). В здании церкви, о которой можно долго говорить отдельно, устроили сельский клуб. И вот в таком состоянии всё функционировало вплоть до середины 90-х годов, пока всё не развалилось вконец.

Сейчас уникальные строения, памятники архитектуры рушатся на глазах.

Усадьба Грузины Усадьба Грузины.

К сожалению, усадьба уже в плохом состоянии, но ещё стоИт.

Один из самых крупных усадебных комплексов, расположенный в Торжокском районе Тверской области, уже который год гибнет и разоряется. ГРУЗИНЫ — пышное в прошлом поместье, переживает период полного упадка. Замысел пейзажного парка уже почти не читается, хитроумная гидросистема нарушена, входившие в неё пруды затянуло бурой тиной, помпезный дворец — в удручающем состоянии. Ещё немного, и всему придёт край: просто достаточно лишить усадьбу крыши, и хватит всего нескольких лет до безвозвратного разрушения. Усадьба Грузины.

А спасения это место безусловно заслуживает, и не только потому, что является памятником архитектуры, в котором когда-то гремели роскошные балы и устраивались званые приёмы. Но и тем, что место по праву считается — императорским. Дважды сворачивали в Грузины царские поезда: в роскошной усадьбе принимали императрицу Елизавету Петровну Романову, а летом 1785 года — Екатерину II. Позже бывал неоднократно здесь и А. С. Пушкин.

Нарофоминские шары Нарофоминские шары.

Территория сейчас открыта, поэтому сюда уже ездят толпы туристов.

Ответственно заявляю — это восторг!

По размеру купола внутри любой планетарий нервно курит, а по акустике любой концертный зал может позавидовать! Нарофоминские шары. Это одна изсоветских баз ПВО. Шаров аж 6 штук. Подняться в сам шар можно не во всех зданиях — в некоторых спилены лестницы. Есть бункеры — в основном затопленные. Много зданий, помимо шаров. Ходить можно целый день, а то и не один. К сожалению, у нас было не так много времени — хотели посетить ещё одну локацию.

Внутри шары абсолютно пустые, только в середине стоит огромный постамент. На нем размещалась фазированная антенная решетка (ФАР). Она пускала волны, которые сталкивались в небе с объектом, распознавая свой он или чужой.

Также на территории части есть бывшие шахты для баллистических ракет. Но они сейчас законсервированы и затоплены.

Усадьба Митино Усадьба Митино.

Одна из самых красивых заброшенных усадеб Тверской области!

Усадьба Митино встретила нас моросящим дождем, который добавлял усадьбе какого-то грустного мистицизма что ли… Усадьба Митино.

Усадьба очень красивая и атмосферная.

Дмитрий Романов стал последним владельцем усадьбы, он умер в 1916 году и не застал национализации Митино.

В 1920 году в усадьбе открыли санаторий «Митино».

В наши дни санаторий продолжает выполнять свои функции, а в 1991 году был построен новый корпус санатория на 500 мест.

Усадебный же дом стоит и разрушается. Стандартная история

https://nashural.ru/mobilnoe-prilozhenie-kuda/top-10-krutyh-...

Маяк на мысе Анива, Сахалин Анастасия/@nakifaria

Старый маяк посреди бушующего океана появился в 1939 году, когда эта южная часть Сахалина принадлежала Японии. Последний персонал покинул его в начале 1990-х. Маяк стоит в труднодоступном месте, где частые туманы и сильные течения, и добраться к нему можно только на моторных лодках в хорошую погоду. Анастасия/@nakifariaСтарый маяк посреди бушующего океана появился в 1939 году, когда эта южная часть Сахалина принадлежала Японии. Последний персонал покинул его в начале 1990-х. Маяк стоит в труднодоступном месте, где частые туманы и сильные течения, и добраться к нему можно только на моторных лодках в хорошую погоду.