Откуда США срисовывают пропагандистские ужасы про Россию

А оказалось, что вовсе и не сдуру. Оказалось, что всё именно так и есть. И нам новостные ленты подбросили очередные подтверждения этого.

Вот я как-то сдуру ляпнул, что американцы все свои пропагандистские «ужасы России» (да и Китая, собственно) сочиняют, глядя на себя в зеркало.

Ветеран афганской войны, оператор дрона Дэниэл Хейл слил одному из популярных информационных каналов «Intercept» (Перехват) информацию о военных преступлениях американских военных в Афганистане. В частности, он утверждает, что около 90% всех ударов дронов наносились по мирному гражданскому населению.

Теперь его обвиняют согласно «Акту о шпионаже» (да, тому самому, от 1914 года, принятому в начале Первой мировой войны). Хейла содержат в тюрьме в Вирджинии, при этом обвинение требует какой-то совсем запредельный даже по американским меркам срок.

При этом никакой действительно представляющей угрозу национальной безопасности информации – типа чертежей беспилотников или оперативных планов о передвижению войск – он не рассекретил. Только факты о жертвах среди мирного населения и прочих военных преступлениях.

Прямо по классике:

– Наш президент дурак и подлец!

– Это засекреченная информация.

Показывать миру истинное кровожадное лицо американской военщины – это «угроза национальной безопасности».

Как сказал несколько лет Эдвард Сноуден, «Если публикация информации о преступлении сама объявляется преступлением, то это означает, что вами правят преступники». Сказал это вовсе не о России, а о США.

Челси Мэннинг, Эдвард Сноуден, Джулиан Ассанж, а теперь и Дэниэл Хейл – все они просто рассказывали миру правду о преступлениях американских военных.

Сноуден успел сбежать «от свободы слова» в «ужасный Мордор». Остальные не успели. В результате Мэннинга пытали, Ассанжа пытают до сих пор (в том числе пытки холодом и лишением сна). Думаю, и Хейлу приходится несладко.

Хейл написал письмо, которое удалось опубликовать. В нём он признаётся, что убивал невинных, и получил за это медаль от правительства США. Но мириться с этим не смог, и поэтому опубликовал информацию о подобных преступлениях.

Письмо, кстати, очень искреннее и душевное.

Недавно я писал рецензию на фильм «Мавританец». Рассказывающий на основе документов реальную историю Мохамеда Ульд Слахи, который сначала поверил американской пропаганде и вступил в «Аль-Каиду», чтобы «бороться за свободу и против ужасных коммунистов». А потом просидел в Гуантанамо 14 лет, подвергаясь пыткам и унижениям. Причём из этих 14 лет семь он просидел, уже будучи полностью оправданным судом! По личному приказу Обамы.

Как я уже писал, из 779 узников Гуантанамо только восемь дождались суда, из них трое были признаны невиновными. Все остальные сидят там без суда и следствия, без доступа адвокатов и соблюдения элементарных человеческих прав. Зато регулярно подвергаемые пыткам и унижениям, причём абсолютно легально.

На днях Роскомнадзор заблокировал сайт «ГУЛАГу.нет», который якобы «борется с пытками в российских тюрьмах». Причём заблокировал за отказ зарегистрироваться как СМИ. А знаете, почему они отказались? Потому что тогда их можно было бы привлечь по закону за клевету и распространение заведомо ложной информации.

Кстати, сайт «ГУЛАГу.нет» размещён на американском хостинге. Чтобы деньги американских налогоплательщиков, на которые финансируется эта пропагандистская помойка, оставались в кружке. Ну, вы поняли.

А есть ли у них аналогичный сайт «Гуантанамо.нет»? Нет? А почему?

Видимо, потому что в США пытки разрешены.

Понимаете? В России пытки запрещены, это преступление, и если такое и случается, то это всегда эксцесс исполнителя, ЧП и потом расследуется и наказывается.

А в США пытать можно! (Тут нужен радостно прыгающий смайлик). Более того, не просто можно, а существуют подробнейшие инструкции, как именно надо пытать, чтобы достичь максимального результата (чаще всего – самооговора человека). О необходимости повысить эффективность пыток даже проводятся слушания в Конгрессе.

Но молчит «Амнести Интернешионал». Не смотрит «Хуман Райтс Вотч». Старательно ничего не замечают «правозащитники» всех мастей. Хомячки Волков и Албуровым не снимают расследований. Карикатурист Ёлкин не рисует шаржей об американских тюрьмах.

Не уплочено.

И на недавней встрече Байдена с Натаном Щаранским (не нашим, оригинальным, а их жалкой подделкой) они не обсуждали закрытие Гуантанамо и тайных тюрем ЦРУ, а плакали о судьбах несчастных вымышленных чеченских геев.

Потому что преступники никогда не расследуют собственных преступлений.