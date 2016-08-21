Хотите на ПМЖ в Германию?

ХОРОШО ТАМ, ГДЕ ВАС НЕТ

На заметку всем крикунам о плохой жизни в России. "Уважаемые, я живу в Германии уже 10 лет - со студенческой скамьи. Как и почему туда переехала - неважно, главное - люблю и Германию и очень люблю свою Родину - Россию.

Начну, пожалуй, с зарплат. Так вот, среднестатистическая зарплата - 1400 евро. Это не мои предположения, это та сумма, которую надо предоставить банку для получения более-менее крупного кредита. Минимум для открытия бесплатного счета в банке - это 1200 евро.

Если вы живете один, квартира, очень скромненькая и не в центре, под ипотеку или квартплата, неважно, будет вам стоить порядка 500 евро, электричество 80 евро, телефон-интернет 120 евро, еда 400 евро, налоги на машину, около 30 евро, расход бензина 150 евро, ремонт машины непредвиденные штрафы 50 евро. Так, считаем что осталось "на жизнь" от хваленой европейской зарплаты - мало чего.

Следующее. Да, средние инженеры с дипломом и стажем около 5 лет получают 2200 - 2500, полицейские с таким же стажем и мин. одной серебряной звездой на погонах - 1800 - 2000 евро. Говорю, потому что знаю из ближайшего окружения знакомых немцев. Есть некоторые люди от 50-ти лет со стажем 25-30 лет на специализированных профессиях, которые получают 3300 в месяц. Тоже беру не с потолка - сдаю свою квартиру такой женщине, а она мне предоставила копию своих доходов. Муж мой - университетский профессор высшего разряда (да, разряда, там их 3 или 4 категории), получает 4700 в месяц. Но таких - единицы!

Не забывайте - растут зарплаты, растут и потребности. Ваша квартира или ипотека на дом будет уже стоить 1000 евро (что платит мой муж), питаться будете получше - уже на 600 евро, купите больше электротоваров, вкрутите в люстры не энергосберегающие лампочки, и расход электричества будет уже 120 евро в месяц, тоже и с отоплением. Небольшое отступление - немцы ОЧЕНЬ экономят на отоплении. Зимой дома 18-20 градусов, ходят в свитерах и толстых тапках, ночью вообще отключают отопление. И все равно платят даже с доплатой, около 100 евро в месяц. Повторяю, НИЧЕГО не беру с потолка - или собственный опыт, или немцы из моего окружения; коллектив, который у меня в подчинении - что-то около 130 человек. Так что знаю, что говорю.

Теперь о страховках. Система очень запутанная. Если очень кратно, то она платится в расчете от вашего заработка в брутто. Тут кто-то в комментариях написал, что это 15% и спрашивал, какие еще налоги. Так, читаем распечатку зарплаты моего мужа; по брутто он получает .... 8300 евро в месяц. Налогов - 10 строчек; налог на рабочее место - самый большой, около 2000 евро!, социальный налог (кормим социальщиков, пьющих пиво у телевизора), солидарный налог (кормим восточную Германию), еще какие-то налоги, все в сокращениях, я даже не знаю, что это такое. Вот и мед.страховка; 749 евро. В месяц. На нижней строчке - сумма нетто, что после всех налоговых и страховых вычетов остается - 4589 евро. После выплаты всего жизнеобеспечения (а сюда в его случае еще и алименты бывшей жене, и оплата учебы дочкам от первого брака), всех остальных страховок, итд - остается в лучшем случае 1000 евро, а то и того меньше). Повторяю, это очень большое исключение. Люди со средним достатком остаются или по нулям или в минусе. Кто-то из моих знакомых старается откладывать по 100 евро в месяц на непредвиденные расходы или на отпуск.

И совсем коротко про качество обслуживания: при всех наших с мужем страховках недавно тут попала в больницу. Лежала на койке в проходе! по причине отсутствия мест в палатах... Ночью даже не могла позвать медсестру - не встать с койки, нет звонка вызова, не было и медсестры. В 5 утра включился свет. Кушать с вечера мне не дали, так как санитарка не получила вовремя на меня бумаги, что я такая есть, и мне полагается еда. Завтрак мне подарила соседка, которая тоже лежала со мной в проходе. При обходе в 8 утра врач сказал, что мной могут заняться только послезавтра, пока мне нужно просто лежать и ждать. Дали только обезболивающий сироп. В 9 утра я, с температурой, с болями, практически удрала из госпиталя, позвонив своему мужу, чтоб он меня забрал на машине. Отпускать не хотели, я подписывала у дверей выхода бумаги, что всю ответственность беру на себя. За пребывание в госпитале с 14:00 до 9:30 я должна была заплатить за двое суток! по 20 евро за сутки. Это так называемый госпитальный налог, не покрывающийся страховками. 1200 евро за эти двое суток пребывания платила конечно же страховка. Вопрос, конечно, за что, но это уже другая тема

И последнее, к вопросу о специалистах. Мы, например, делаем зубки уже как 3 года только в России, в моей районной клинике, (я остаюсь гражданкой России), правда, чтоб не ждать, платим как частные пациенты. И делают быстро, ОЧЕНЬ качественно, с невероятной компетенцией. Мы просто в восторге от квалификации российских докторов, от техники их рук.

Так что, ГДЕ жизнь лучше, судите сами.

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