25 лет позору российской демократии

У Ельцина был один шанс на второй президентский срок – если Запад поможет деньгами. Но и их не хватило, а в итоге пришлось прибегнуть к фальсификациям.

Третьего июля исполнилось ровно 25 лет, как завершилась, наверное, самая фееричная эпопея в истории "демократической" России с выборами президента России в 1996-м. Самые "чёрные" выборы преподносились как торжество демократии: "чёрный" пиар, "чёрные" кассы наличности предвыборных штабов, "чёрные" договорённости в закулисье штабов и, наконец, "чёрный" подсчёт голосов, завершившийся фальсификацией результатов.

И все это – ради "торжества демократии". А ещё был гигантский по тем временам кредит, выделенный "друзьями" Колем и Шираком по просьбе Ельцина. Для погашения задолженностей по зарплатам и выплате пенсий. 5 миллиардов долларов. Борису Ельцину было глубоко наплевать на задержки и невыплаты. Он, наверное, ржал над теми наивными, кто поверил ему, что он положит руку на рельсы, если жизнь не улучшится. Но он понимал, что шансы на переизбрание при таких долгах по зарплате у него равнялись нулю. И он просил денег, чтобы "не допустить коммунистического реванша". "Друзья" боялись смены власти в России с понятного и управляемого Бориса на того же Зюганова не меньше Ельцина, и денег дали.

От России в тех переговорах участвовали глава Управделами президента Павел Бородин и малоизвестный тогда замминистра финансов Михаил Касьянов. Который обговаривал техническую сторону. Объём займа, сроки выплаты, проценты. Касьянов сам признался в этом позднее в интервью Евгению Киселёву. Но так и не раскрыл ту сторону условий займа, за которую он отвечал. Дескать, давно было, не помнит.

Всё делалось с нарушением законодательства, не говоря уже о демократических нормах. И Касьянов, и Киселёв в той беседе это признали, как и то, что понимали это тогда. Но, по их словам, их оправдывало, что они действовали, исходя из понятия гражданского долга и во имя демократии. Касьянов вспомнил, что о его миссии не сказали даже его прямому начальнику, тогдашнему главе Минфина, такая была секретность. Тсс – демократия в опасности!

Понимали, что они вмешиваются во внутренние дела России и выборы, и Ширак с Колем. Не могли не понимать. Именно поэтому переговоры с их стороны были чуть ли не более секретными, чем с российской.

Да, деньги тогда помогли президенту России, но не обеспечили победу Ельцина, и в итоге пришлось прибегнуть, как недавно признался один очень высокопоставленный чиновник, к фальсификациям при подсчёте. Конкурент тогдашнего президента молча это проглотил. Наверное, боялся, что команда Ельцина пойдёт на крайние меры для сохранения власти, вплоть до силового подавления и новой гражданской войны. Благо Белый дом в Москве ещё не до конца отчистили от сажи после октября 1993-го, а память об этом ни у кого ещё не выветрилась из сознания.

Сейчас, видя и читая про обвинения России во вмешательстве в чужие выборы, которые базируются на исключительно допущениях "хайли лайкли", хочется спросить: ребята, а у вас память короткая? Или вы неподсудные небожители? Были и остаетесь. Вам всё дозволено? А кем?

Если не покаялись за сотворенное, то хотя бы заткнулись. Для начала. А так, да, "демократия" победила...

P. S. И да, мы потом вернули все выделенные нам деньги. В сжатые сроки и со всеми процентами. То есть, отдав налогоплательщикам долги из заёмных денег, команда Ельцина вскоре после выборов вытянула эти деньги (с процентами) из тех же самых карманов и отблагодарила кредиторов. По сути, ограбила ещё и на проценты.

Ура демократии, господа и товарищи!

АЛЕКСАНДР ГРИШИН

https://e-news.su/mnenie-i-analitika/387988-25-let-pozoru-ro...