И 300 не надо. Хватит и одного

Герой войны "русский казах" Тасболат Ибрашев, он же "погибший бурят Бато Дашидоржиев".

Автор: Павел Евдокимов



Это знаменитое фото. Грузия, 08.08.08. После разгрома армии Саакашвили ее отступившие части перегруппировались и решили вернуться в Гори, но наткнулись на подвижный российский блокпост.

На фотографии видно, как российский солдат, наперевес с пулеметом, противостоит мотопехоте. В составе 58-й российской армии он пришел на помощь южным осетинам и был одним из тех, кто принуждал агрессора к миру.

Офицеры вражеской колонны угрожали пулеметчику, чтобы тот отошел с дороги и пропустил их, на что они услышали в ответ «Идите на…» Затем с ним пытались поговорить представители зарубежных СМИ, которые двигались с колонной, на что получили такой же жесткий ответ.

В описываемый момент дежурство на посту несли разведчики мотострелкового полка. В задачу иноСМИ входило подробное освещение всех «подвигов» армии Саакашвили. А получилось, что героем стал российский разведчик. Материал под названием «Русским и 300 не надо, хватит одного» («Russian 300 is not necessary enough for one») облетел буквально весь мир. Правда, в последующих публикациях было указано, что бурят Бато Дашидоржиев в скором времени погиб, чему поверили, в том числе, и в России.

«В то время по кинотеатрам мира с большим успехом крутилась картина «300» режиссера Зака Снайдера, изобилующая красочными сценами сокрушения спартанцами противника «малой кровью, могучим ударом», — пишет журналист Александр Ростовцев. — Но чтобы вот так, в действительности, увидеть солдата, вышедшего в полный рост навстречу многочисленному противнику — к этому общественное сознание оказалось не готово».

Отсутствие о пулеметчике более подробной информации на тематических форумах в интернете объясняли тем, что Дашидоржиев якобы служил в неком спецподразделении ГРУ. Или предполагалось другое: жив, но служит в силовых структурах и не может дать о себе знать.

Гражданин Монголии Чулуунжав Аянга лично обратился к Владимиру Путину с просьбой наградить «бурятского воина» званием Героя России, посмертно.

«Уважаемый Владимир Владимирович, искренне прошу обратить внимание на факт героического поступка совершенного рядовым Бато Дашидоржиевым в ходе несения им службы на доверенном ему посту.

Он сумел один противостоять целой колонне мотопехоты грузинской армии, не позволив им следовать далее для эскалации конфликта. Этим он предотвратил гибель сотен и сотен мирных жителей и солдат с обеих сторон.

Факт широко освещен в свое время СМИ разных стран. В мире даже появилась в связи с этим «крылатая фраза» о русских: «300 не надо, хватит и одного».

Этот подвиг, несомненно, достоин высокого звания Героя России. Он, героический сын России, погиб на той войне, защищая невинных жителей Осетии. Прошу посмертно наградить Героя, мы верим в Вас.

Спасибо и желаю успехов Вам, за Вами Правда.

Искренне Ваш, Чулуунжав Аянга. Гражданин братской Монголии».

И вот только недавно по инициативе депутата Государственной Думы России Алдара Дамдинова от Бурятии прошло расследование по данному материалу.

Ролик с солдатом набрал миллионы просмотров по всему миру. В магазинах для военных коллекционеров даже появились оловянные фигурки одинокого пулеметчика. А в сети была размещена петиция с просьбой вручить военнослужащему звезду Героя России.

«О чем думал этот солдат? Что он чувствовал в тот момент? Разве ему не было страшно? Неужели он не хотел прожить долгую и счастливую жизнь, воспитать детей и внуков?», — удивлялись зарубежные блогеры.

«Когда я впервые увидел этот ролик, у меня буквально сердце сжалось, — рассказал Дамдинов. — Там говорилось, что это бурят, наш соотечественник. У нас было целое движение по его поиску, на все запросы приходил один ответ — такого человека нет. К сожалению, не дожил до этого дня председатель Совета ветеранов войны и труда Бурятии Ревомир Гармаев, который приложил много усилий для поиска. Мы бы зашли в тупик, если бы не социальные сети, где на меня вышел знакомый Тасболата».

Оказалось, что «Бато» жив. Спустя одиннадцать лет выяснилось, что на кадрах другой — астраханец Тасболат Ибрашев, уроженец Казахстана.

«Его рассказ поразителен и изобилует многими деталями, которые может знать человек, действительно побывавший в горячей точке, — отметил депутат Дамдинов. — Конечно, он требует своего документального подтверждения, но, судя по военному билету, это на самом деле так.

И приложил к публикации фото военного билета: «В период с 8.08.08 г по 28.08.08 г. принимал фактическое участие в боевых действиях на территории Грузинского гос-ва и Южной Осетии в составе в / ч 23132».

После того, как с Тасболатом Ибрашевым все прояснилось, вышел пост Дамдинова на его страничке в Facebook, который стал настоящей сенсацией.



«УЙДИ С ДОРОГИ, МЫ ПРОЕДЕМ!»

Тасболат Абатович Ибрашев родился 16 января 1984 года в селе Аккистау Новобогатинского района Гурьевской области Казахстана. В 1986 году вместе с матерью он переехал в Астрахань.

Срочную службу, по его словам, он проходил в Северной Осетии-Алании в пограничных частях, а затем продолжил служить по контракту в Чечне, в городе Шали, в 70-м Гвардейском мотострелковом полку 42-й Гвардейской мотострелковой дивизии.

«Нас подняли по тревоге. Командир сказал, что едем в Грузию: там сейчас война и мы должны помочь нашим миротворцам. Мы выдвинулись тем же вечером, — рассказал Ибрашев RT. — Ехали всю ночь. Под утро мы добрались до Цхинвала, где много чего было разрушено. Особенно досталось нашей миротворческой заставе. Перед нами поставили задачу — прочесать ближайшие села на наличие противника. После того, как это было сделано, нас поставили на блокпост у въезда в Гори. Там мы провели два дня, пока не появилась та самая колонна».

Как вспоминает Тасболат в другом интервью, командир роты направил его и двух стрелков сопровождать заместителя комдива: «Восьмого числа нас собрали, и старший лейтенант Дычковский, командир нашей 6-й роты, говорит: «Едем в Грузию, на помощь миротворческим силам». Под вечер выдвинулись, ночью подъехали к тоннелю, а на следующий день рота встала у грузинского города Гори. К нам приехал полковник Штонденко Юрий Владимирович и сказал, чтобы ему дали пулеметчика, помощника пулеметчика и стрелка».

Выдвинулись на «таблетке» (автомобиль УАЗ-452) по грузинской дороге к точке, куда подъезжали уже грузинские военные — пять или шесть машин. Прежде чем пойти на переговоры, полковник приказал Тасболату: «Стой до конца, чтобы колонна не прошла». — «А если я не смогу их удержать? Что я могу один?» — «Это приказ».

Двое бойцов заняли позицию сзади, за валуном, а Тасболат встал перед колонной с пулеметом наперевес. Переговоры продолжались минут сорок. Все это время он стоял с пулеметом на открытом месте, удерживая несколько десятков грузинских спецназовцев: «Я готов был открыть огонь, если бы они дернулись».

«Мне говорили «Пропусти! Уходи с дороги! Мы проедем!» и что-то на грузинском, но я ответил «Нет!», — вспоминает Тасболат. — Потом полковник сказал мне лечь на землю и держать колонну под прицелом. Я подумал: «Ну всё!»

Недалеко под деревом стояла группа журналистов, они тоже подходили ко мне, спрашивали, мол, ради чего здесь стоишь. Я отвечал: «Приказ!» И ради Родины, конечно… А ради чего еще? Конечно, я понимал, что меня одного с пулеметом могут убить с первого же выстрела. Но не боялся — думал только о том, что мама не знает, где я нахожусь. Я с ней созванивался за пару дней до этого и говорил, что мы в Чечне. Не хотел ее тревожить перед отъездом в Грузию».

И хотя Ибрашев был там не один (в кадре не видно, но слева за его спиной стоял «Урал», позади которого лежали двое солдат), это нисколько не умаляет его храбрости. Пока грузинские военные решали, что делать дальше, на помощь нашим подоспели два танка Т-72 и Т-62.

К слову, мама и две старшие сестры узнали о нахождении на фронте родного человека из репортажа по Первому каналу, где крупным планом показали лицо Тасболата.

Было ли ему страшно?..

«Я об этом не думал, — отвечает Тасболат. — Молодой был. Не ощущал какого-то героизма, особой роли. Приказ был, почему я должен был его не выполнить? Мне кажется, каждый мужчина поступил бы так же, просто я попал на видео. Это, конечно, все придумали, что я один колонну развернул. Конечно, это не так. Просто был приказ, и я его выполнял».

«Уже когда мы возвращались к месту базирования, к нам в расположение приезжал начальник штаба. Он записал нас троих и сказал, что нас хотят наградить, — заключает рассказ Тасболат. — Потом, уже в части, нам сказали, что кто-то где-то сделал ошибку в наградных документах. В итоге мы ничего не получили. Потом наш полк вообще расформировали, а в 2010-м году я ушел из армии и вернулся в Астрахань».



ДОЗОР ОКОНЧЕН

Через несколько лет после демобилизации Ибрашев случайно увидел в социальной сети «Одноклассники» то самое видео с подписью «Вечная память».

«Я, честно говоря, был в шоке, — признается Тасболат. — Я так и не понял, почему меня назвали Бато и почему говорят, что я погиб. Я начал писать в комментариях, что на этом видео я и я жив. Никто мне не верил.

Наоборот, меня начали обвинять в том, что я присваиваю себе чужой героизм. Жена говорила, чтобы я доказал, что это действительно я. Сослуживцы тоже упрашивали: мол, они подтвердят, что я был на этом месте. В итоге я устал что-то доказывать и подумал: верьте во что угодно».

Почему многие считают, что на видео изображен некий Бато Дашидоржиев, Тасболат не знает. По его словам, в их полку не было ни одного уроженца Бурятии.

После увольнения из армии Ибрашев жил в Астрахани, а недавно вместе с женой Динарой и двумя дочерьми, Миланой и Миленой, перебрался в Подмосковье. Сейчас он проживает в древнем городе Дмитрове и работает на складе одной из торговых сетей.

На Тасболата вышел тренер по вольной борьбе из Бурятии Семён Атанов. Попросил номер телефона, сообщил, что его разыскивает депутат Госдумы Алдар Дамдинов. С ним они встретились в Москве. «Я очень благодарен ему, что он меня нашел, поверил мне», — говорит Тасболат.

По словам Ибрашева, он был удивлен неожиданному вниманию СМИ к своей персоне: «Мне звонило огромное количество журналистов, приглашают на эфиры. Честно говоря, для меня все это очень непривычно».

В декабре 2019 года в Цхинвале, в пресс-центре Sputnik Тасболату Ибрашеву вручили государственную награду — медаль «За службу на страже мира в Южной Осетии». Ее вручили «за мужество и самоотверженность, проявленные во время агрессии Грузии в августе 2008 года». Указ о награждении подписал лично президент Анатолий Бибилов.

— Это событие не должно было пройти мимо людей, которые чтят своих героев. Чтят тех, кто в 2008 году отстаивал интересы Южной Осетии. Тасболата можно назвать героем в полном смысле этого слова, потому что он не испугался встать перед целой колонной грузинских военных, — подчеркнул председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев.

Вместе с ним на церемонии награждения был заместитель министра обороны Игорь Алборов, сказавший:

— Мы помним и благодарим каждого военнослужащего российской армии, всех тех, кто защищал народ Южной Осетии, отдал свою жизнь за независимость и процветание нашей республики. Их память почтили минутой молчания.

Тасболат о награде не мечтал. Он просто очень благодарен, что ему поверили.

— Зачем придумывать, когда это все нетрудно выяснить, проверить, — говорит он. — Просто хотелось сказать, что я — это я. К тому же в комментариях к видео писали: «Пусть земля будет пухом». А я читаю и думаю: зачем меня хоронить? Мне еще жить и жить!

Находясь в Южной Осетии, Ибрашев посетил места, связанные с тем трагичным временем, в которое он и застал республику, подвергшуюся агрессии.

— Когда я ходил по Цхинвалу, у меня снова встали перед глазами те события. Вспомнил, как я шел тут с пулеметом. А через одиннадцать лет идешь по городу без оружия, вокруг мирная жизнь. Это очень сильные ощущения. Театр построили, реконструируют мосты, облагораживают парки и места отдыха… Асфальт в Цхинвале лучше, чем во многих российских городах. А какой университет! Столица Южной Осетии становится лучше, краше.

По словам Тасболата, ему очень хочется, чтобы страна и народ побыстрее оправились от воспоминаний о той войне и продолжали строить мирную жизнь, гарантом чего и сегодня выступают российские военнослужащие.

Молодой ветеран посетил «Музей сожженных душ» в районе села Тбет, памятник погибшим сотрудникам ОМОН, и возложил цветы к бюсту погибшего в ходе боевых действий в августе 2008-го Дениса Ветчинова.

— Денис Ветчинов был моим командиром в 2008 году, — вспоминает Тасболат, — мужественный, отзывчивый человек, с честью выполнял свой долг и всегда поддерживал нас. А познакомились мы с ним еще в Чечне, тогда Денис Ветчинов был замполитом. Для меня он пример офицера, брата и настоящего друга.

Майор Ветчинов оказался в Цхинвале вместе со штурмовой группой 58-й армии 9 августа 2008 года. Группа попала в засаду, но тяжело раненный майор успел ценой собственной жизни защитить российских журналистов и военных от пуль грузинских солдат.

По словам Ибрашева, Цхинвал поменялся до неузнаваемости, стал совсем другим. Все обустраивается.«Узнал места, где стояли миротворцы, где мы находились в 2008 году, дороги, которые проходили, многое вспомнил… Спасибо, что пригласили», — сильно волнуясь и переживая, рассказывал Тасболат.

В Казахстане его называют «современным батыром». В январе 2020 года Тасболат приехал в Атырау. Встреча с ним прошла в университете нефти и газа имени С. Утебаева, в которой приняли участие студенты, а также ветераны прошедших войн. На встрече с ними Тасболат подробно рассказал о событиях 2008 года, ответил на многие вопросы и призвал молодежь ценить мирную жизнь, семью.



ТАСБОЛАТ УДАЛОЙ

Имя героя в переводе означает «Каменный меч». Вот такие казахи, как Тасболат, защищали Москву в сорок первом году, дрались на Волоколамском шоссе в составе героической дивизии генерала Панфилова. Вместе с представителями народов Советского Союза они брали штурмом Рейхстаг в столице гитлеровского Третьего Рейха — Берлине.

— В мире много происходит жестокого и ужасного, — констатирует Алдар Дамдинов, — но акценты не всегда правильно расставляются, и российскую армию пытаются обвинить во всех грехах. Но этот случай, и то, что иностранные журналисты распространили ролик по всему миру, говорит о миролюбивом характере российской армии. Мы никогда не пытались делать сверх того, что необходимо, только защищали своих.

В 2008 году Грузия напала на беззащитных людей, и в этой ситуации наша армия была вынуждена войти, и защитить народ. Командиры батальона тогда приняли правильное решение, и в тот момент реально оценили ситуацию. А Тасболат стал символом гражданина, человека, солдата, который защищал и свою Родину, и народ Южной Осетии. Это говорит о геройском поступке русского солдата.

Отвечая на вопрос в пресс-центре Sputnik, какими качествами должен обладать настоящий мужчина, Тасболат Ибрашев без всякого пафоса заметил: «Чтобы стать настоящим мужчиной — просто надо жить правильно, знать, что такое зло и добро…»

И вот что еще… Русский — это не общность по крови, русский — это состояние духа.

В рамках Русского патриотизма, основанного на Традицiи, естественны и востребованы патриотизмы всех исторических народов России. Как писал святой старец Паисий Святогорец (1921-1994 гг.): «Самое важное — держаться того, что проверено опытом. В противном случае уходит Предание и остается предательство».

Применительно к светской жизни и политике — это предательство своих корней, своей истории. Беспамятство. И напротив: живая историческая память, обращенная в будущее, позволяет уврачевать даже старые раны.

Как сказала осетинская журналистка, завершая свой телерепортаж о награждении Тасбулата Ибрашева: «Благодаря таким русским солдатам и нашим ребятам, не дрогнувшим в дни испытания августовской войны 08.08.08, мы сегодня живем в независимой свободной стране — в Республике Южная Осетия».

«He’s Russian. That explains a lot». — «Он русский. Это многое объясняет».

