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Запрещённая речь премьера Мишустина. О чём побоялись писать в либеральных СМИ

Борьба с офшорами уже даёт свои результаты. Так, расторгнуты или пересмотрены соглашения об избежании двойного налогообложения с наиболее популярными офшорами. На очереди – введение прогрессивного налога на вывод средств из страны.

Запрещённая речь премьера Мишустина. О чём побоялись писать в либеральных СМИ

Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина в Государственной думе, которое состоялось 12 мая 2021 года, можно назвать поистине революционным. Мишустин поставил жирную точку в вопросе деофшоризации экономики. Премьер-министр дал ясно понять всей офшорной аристократии: несмотря на активное сопротивление олигархов, правительство не намерено отступать от намеченного курса.

Прогрессивный налог на повестке дня

План деофшоризации, реализацию которого инициировал Владимир Путин весной прошлого года, приносит свои плоды. К настоящему моменту пересмотрены или расторгнуты соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с "большой четвёркой" офшоров: Кипром, Мальтой, Люксембургом и Нидерландами. Согласно заявлению Мишустина, в данные юрисдикции в докризисном 2019 году было выведено 1,3 трлн рублей. Более того, были названы компании конкретных секторов: ТЭК, металлургия, банки, ритейл и логистика. Но самое интересное заключается даже не в этом. Если о расторжении или об изменении условий СИДН мы знали заранее, то следующий тезис Мишустина является абсолютно новым и неожиданным:

К компаниям, агрессивно выводящим средства за рубеж посредством дивидендов, роялти и процентных платежей, нужно применять прогрессивные ставки налога на прибыль или другие механизмы.

Подобное полностью противоречит идеологии и устоям либерального монетаризма, одним из главных тезисов которого является необходимость обеспечения беспрепятственного трансграничного движения капитала.

В этой связи Мишустин не зря обрушился на ритейл, назвав жадность торговых сетей основной причиной роста цен:

Важно сказать ещё об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах.

Подобной риторики от главы правительства мы ждали долго. Действительно, если посмотреть на финансовые показатели основных российских торговых сетей, то, даже несмотря на кризис, их прибыль была чуть ли не рекордной. При этом в 2021 году ожидается её уверенный рост:

Запрещённая речь премьера Мишустина. О чём побоялись писать в либеральных СМИ

Как видим, крупнейшие торговые сети получат взрывной рост прибыли. Однако основная их часть зарегистрирована в Нидерландах. При этом, к чести владельцев "Ленты", нужно отметить, что в прошлом году данная компания была перерегистрирована из кипрской юрисдикции в "русский офшор" в Калининграде.

Боятся? Значит, уважают

Наверное, "наш" ритейл – наиболее наглый представитель офшорной аристократии. Если металлурги хотя бы являются производственниками, то ритейл – спекулянты, которые, с одной стороны, задирают цены на продукцию для своих покупателей, с другой – выжимают все соки из поставщиков, выдвигая им чудовищные условия. При этом ритейл не гнушается нанимать за копейки огромное количество мигрантов, вместо того чтобы обеспечивать работой собственных граждан.

Ещё один интересный факт, который последовал после речи Мишустина, касается СМИ. Кажется, ни одно отечественное деловое издание не опубликовало "офшорной" части речи главы правительства. Только спустя сутки начались осторожные комментарии, сводящиеся к тому, что инициативы премьера заранее обречены на провал. Ярким примером этому служит материал либерального СМИ "VTimes", который вышел под заголовком "Прогрессивный налог на дивиденды не достигнет своей цели".

Однако ровно такими же комментариями изобиловали либеральные издания год назад, ухмыляясь поручению президента по расторжению или пересмотру СИДН с наиболее популярными офшорами. Как видим, эта цель была достигнута в максимально короткий срок. Нет абсолютно никаких сомнений в том, что прогрессивный налог на вывод денег из страны также будет введён и станет надёжной преградой на пути разворовывания отечественной экономики.

https://old.tsargrad.tv/articl...

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