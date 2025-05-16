«Ленинградское дело» - прорыв историка Кузнечевского

Продолжим разговор о "Ленинградском деле", начатый тут: https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43986944930/Leningradskoe-delo-rasstrelyanyi-vragi-naroda-kotoryie-pyitalis-?utm_referrer=mirtesen.ru

Я когда искала материал об этом деле наткнулась на работу доктора исторических наук В.Д. Кузнечевского по этому вопросу и мне кажется будет интересно почитать про его изыскания. Новости СМИ2

Я когда искала материал об этом деле наткнулась на работу доктора исторических наук В.Д. Кузнечевского по этому вопросу и мне кажется будет интересно почитать про его изыскания. 27 января 2024 года Россия торжественно отметила 80-летие снятия блокады Ленинграда. Та блокада была едва ли не самой трагической страницей Великой Отечественной войны... 1 мая 1945 года приказом Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина Ленинград вместе со Сталинградом, Севастополем и Одессой был назван городом-героем. А спустя всего пять с небольшим лет также по воле Сталина почти все руководство города-героя внезапно было репрессировано, снято со своих постов, расстреляно... И до сих пор «Ленинградское дело» остается, по мнению историков, одним из самых таинственных и малоизученных в истории сталинского времени.

Споры о «Ленинградском деле» особенно обострились в последние годы, вышло несколько книг, документальных фильмов и передач, жесткие перепалки историков и комментаторов кипят в интернете. Кажется, все-таки лед в отношении изучения этого дела тронулся… Принципиально новый исследовательский подход предложен в книге доктора исторических наук В.Д. Кузнечевского «Ленинградское дело. Советские против русских», вышедшей с 2013 года уже несколькими изданиями.

В.Д. Кузнечевский цитирует, в частности, точно передающие атмосферу тех лет слова известного писателя из города на Неве, современника тех событий Даниила Гранина, который в книге «Всё было не совсем так» пишет:

«Так называемое Ленинградское дело самое для меня непонятное. Все осужденные были яркими сталинистами. Никто из них никогда не проявлял оппозиционных настроений. Новости СМИ2

В.Д Кузнечевский приводит и такой факт:

«…тех, кого согнали в Ленинграде на так называемый открытый процесс в Доме офицеров, предупредили о неразглашении, и никто из них до самой смерти генсека не решился открыть рот».

Завеса секретности была столь плотной, что даже такой крупный генерал-чекист, как П.А. Судоплатов, признавался спустя почти полвека в своих мемуарах:

«”Ленинградское дело” оставалось тайной и после смерти Сталина, и даже я, хоть и был начальником самостоятельной службы МГБ, не знал о судьбе тех, кто погиб в безвестности».

Да что там генерал! Известный партийный и государственный деятель П.К. Пономаренко вспоминал:

«В дальнейшем мы видели, что вопросы, связанные со следствием по «Ленинградскому делу», были целиком сосредоточены у Маленкова. Он получал непосредственные указания от Сталина и ему лично докладывал. Он окружил это дело глубокой тайной, и даже секретари ЦК ни в какие вопросы и детали, связанные с этим делом, не посвящались».

Также В.Д. Кузнечевский пишет, что

«после смерти Сталина под хрущевским нажимом были расстреляны и те, кто непосредственно осуществлял следственные действия в отношении «ленинградцев» (В. Абакумов и подчиненные ему следователи)».

А Г.М. Маленков и Н.С. Хрущев приложили большие усилия для того, чтобы изъять из архивов и уничтожить документы, фиксирующие их роль в уничтожении «ленинградцев». Как говорится, все концы в воду…

…Итак, 30 сентября 1950 года были приговорены к расстрелу главные обвиняемые: член Политбюро ЦК ВКП (б). заместитель председателя Совета Министров СССР (то есть И.В. Сталина), председатель Госплана СССР, академик Н.А. Вознесенский (которого называют «творцом экономической Победы» в годы Великой Отечественной войны), секретарь ЦК ВКП (б), член Оргбюро ЦК А.А. Кузнецов, председатель Совета Министров РСФСР М.И. Родионов, первый секретарь Ленинградского обкома и горкома П.С. Попков, второй секретарь Ленинградского горкома Я.Ф. Капустин, председатель Ленгорисполкома П.Г. Лазутин.

Их назвали «подрывниками в партийном и советском аппарате». Расстреляли немедленно, спустя час после оглашения приговора.

Причем историки не сомневаются в том, что отмененная в СССР в 1947 году смертная казнь была восстановлена в январе 1950-го по отношению к «изменникам Родины, шпионам и подрывникам-диверсантам» именно в ходе следствия по «Ленинградскому делу».

28 октября на процессе в Москве к смертной казни были приговорены еще 20 видных руководителей.

В ходе следствия шестерых арестованных запытали до смерти в ходе допросов. Так, Николай Соловьев, в годы войны – председатель Ленинградского облисполкома, руководивший всей системой тылового обеспечения Ленинградского фронта, организатор знаменитой «Дороги жизни» на Ладоге, а с 1946 года – первый секретарь Крымского обкома ВКП(б), был забит до смерти по приказу Л.П. Берии в присутствии его и Г.М. Маленкова. Соловьев, могучий человек, сразу заявил, что ничего подписывать не будет...

Генеральный прокурор СССР Р. Руденко впоследствии сказал:

«Я не хочу расшифровывать некоторые формы пыток, с тем, чтобы не унижать достоинство тех лиц, к которым они применялись».

В.Д. Кузнечевский в своем исследовании показывает истинные масштабы дела, которые часто пытаются сузить. «Судебные процессы, моральные и политические расправы над этническими русскими руководителями по «Ленинградскому делу» продолжались по всей стране вплоть до смерти И. Сталина. В Ленинграде на длительные сроки тюремного заключения были осуждены более 50-ти человек, работавших секретарями райкомов партии и председателями райисполкомов. Свыше 2 тыс. человек были исключены из ВКП(б) и освобождены от работы. Как следует из архивных материалов, хранящихся в АП РФ, ГАРФ, РГАСПИ, РГАНИ, тысячи руководящих работников были репрессированы в Новгородской, Ярославской, Мурманской, Саратовской, Рязанской, Калужской, Горьковской, Псковской, Владимирской, Тульской и Калининградской областях, в Крыму и на Украине, в среднеазиатских республиках. Освобождены от должностей и понижены в должностях более 2 тыс. военных командиров по всей стране. Всего, по позднейшим оценкам, в СССР, но в основном в РСФСР, репрессиям по этому «Делу» были подвергнуты более 32 тыс. этнических русских руководителей партийного, государственного, хозяйственного звена», – пишет историк.

Да что же это был за сверхсекретный погром?! Неужели это была только борьба за власть двух политических групп, как это нам представляют?

Настоящий прорыв в изучении «Ленинградского дела» совершил, на наш взгляд, историк В.Д. Кузнечевский, автор монографии о И.В. Сталине и многих других книг.

Разглядеть стержень и тайные пружины этого дела действительно очень непросто. Многое скрыто, многое сделано для того, чтобы отвести взгляд от истины…

Однако всего скрыть невозможно, «русский след» обнаруживается и в архивных документах. Вот, например, историк цитирует один из важнейшых документов, проект закрытого обращения Политбюро к членам ЦК партии, подготовленный Г. Маленковым и Л. Берией:

«Во вражеской группе Кузнецова неоднократно обсуждался и подготовлялся вопрос о необходимости создания РКП(б) и ЦК РКП(б) и о переносе столицы РСФСР из Москвы в Ленинград. Эти мероприятия Кузнецов и др. мотивировали в своей среде клеветническими доводами, будто бы ЦК ВКП(б) и Союзное Правительство проводят антирусскую политику и осуществляют протекционизм в отношении других национальных республик за счет русского народа».В главе «Технология преступления» В.Д. Кузнечевский сообщает:

«…на стол генсека ложится выполненная по распоряжению В. Абакумова «прослушка» МГБ, зафиксировавшая на квартире секретаря ЦК А. Кузнецова разговор с Попковым и Родионовым о бедственном экономическом, по сравнению с другими союзными республиками, положении РСФСР и о желании этих троих создать ЦК Коммунистической партии РСФСР. С этого момента Абакумов взял за правило записывать все разговоры Кузнецова и Родионова и класть эти записи на стол вождя».

Вот он, «русский след» – в упоминании о «прослушках»! Сами записи этих разговоров либо уничтожены, либо скрыты по сию пору: о многом, видно, они там говорили, получив на высоких постах доступ к информации... Да что «прослушка». Вот поразительный факт, который упоминают почему-то только вскользь. 13 января 1944 года секретарь Ленгорисполкома А.А. Бубнов совместно с П.С. Попковым подписали решение о возвращении 20-ти площадям и улицам города их исторических названий! Вновь стала Дворцовой площадь Урицкого, и Невский перестал быть проспектом 25 Октября…

Площадь памяти жертв Революции вновь стала Марсовым полем, проспект имени Володарского – Литейным, а проспект имени Нахимсона – Владимирским! Неслыханная крамола! Убрать с карты города Нахимсона и Володарского! И это в 1944 году, задолго до «гласности».

Можно представить, как покорежило тогда многих «пламенных революционеров»…

Главный секрет СССР

«С годами во мне крепло убеждение, ­– пишет В.Д. Кузнечевский, – что в «Ленинградском деле» невозможно разобраться по существу без его связи с историей развития так называемого русского вопроса за весь период существования Советской России, начиная с 1917 года и по сей день».

Неслучайно эпиграфом к введению в свою книгу историк поставил признание В.М. Молотова, сделанное в 1980 году в беседе с писателем Ф. Чуевым:

«Коммунистическая партия так и не смогла решить русский вопрос, то есть, каким должен быть статус РСФСР и русской нации в СССР».

РСФСР, крупнейшая из советских республик, была, в отличие от всех остальных, лишена своего политического руководства, своей компартии и многих других жизненно необходимых структур. Россия, как бывшая якобы «тюрьма народов», обязана была на пути к созданию коммунизма и «советского человека» поднять окраины до своего уровня. Что и породило многие так и не разрешенные проблемы, вызывавшие большую тревогу у русских по происхождению советских деятелей, названных «ленинградцами».

В своем исследовании В.Д. Кузнечевский прежде всего опирался на фактический материал из доклада доктора исторических наук В.Г. Чеботаревой «Россия: донор или метрополия?», а также на данные, которые приводил в своих выступлениях в 1990 году И.С. Силаев – председатель правительства РСФСР. Все это сегодня легко доступно в Интернете.

Вот лишь несколько фактов из доклада В.Г. Чеботаревой:

- «Уровень развития производительных сил национальных регионов был настолько низок, что у некоторых республик на первом этапе реконструкции даже не было своего бюджета: его предстояло создать в процессе индустриализации, осуществлявшейся исключительно за счет бюджета РСФСР».

- «В 1925 г. доля собственных доходов в бюджете Таджикской ССР составляла 8%, Туркменской ССР – 10, Украинской ССР – менее 40; ЗСФСР (Закавказье – прим.) – 36%. Г.К. Орджоникидзе говорил по этому поводу:

«Советская Россия, пополняя наш бюджет, дает нам в год 24 млн руб. золотом, и мы, конечно, не платим ей за это никаких процентов… Армения, например, возрождается не за счет крестьян, а на средства Советской России».

- «В Казахстане в 1923/24 г. доля дотаций составила 44% бюджета республики»

- Россия поставляла республикам и высококвалифицированные кадры. «Например, до 1992 г. 10% русского населения Таджикистана производили до 50% внутреннего национального продукта».

А вот что открыл для себя И.С. Силаев, хотя и в 1980-х годах занимал высокие посты министра авиационной промышленности СССР и зампреда Совмина СССР по машиностроению. Однако, став в 1990 году председателем Совета министров РСФСР, он был шокирован, ему открылись подлинные тайны.

«Прежде всего выяснилось, – рассказывал И.С. Силаев в одном из интервью, – что Россия являлась самой экономически угнетенной республикой, что она – гигантский донор... Общие затраты на эти цели ежегодно составляли 45-50 миллиардов рублей, а это, в свою очередь, четверть общесоюзного бюджета, или треть всех денег, которые зарабатывала Россия!».

И далее:

«Для нас это открытие стало настоящим потрясением. Когда стал формироваться бюджет СССР на 1991 год, я выступил от имени российского правительства с предложением сократить масштабы помощи и сделать ее адресной. А с этой целью создать фонд в размере 15 миллиардов рублей, из них вклад России должен быть 10 миллиардов. Мы также предложили: каждая республика, получающая дотацию, должна знать, у кого она ее берет. Эти идеи на Съезде народных депутатов СССР многие просто не приняли. Однако мы гнули свою линию, так как считали, что Россия должна обрести все атрибуты своей государственности. Защита нашей финансовой системы вызвала отрицательную реакцию руководителей дотационных республик».

Казалось бы, уже только эти факты должны заставить задуматься о «русском следе» в «Ленинградском деле». Но даже этого, к сожалению, недостаточно кому-то, чтобы понять, наконец, что обсуждали в своем кругу Кузнецов, Вознесенский и Родионов, что их беспокоило, а скорее всего, и возмущало.

Характерно, что статей и книг на эту тему не выходило. На нее было наложено строжайшее табу, что и позволяет до сих пор бывшим республикам СССР выдвигать к России требования выплаты репараций за некую мифическую «оккупацию» в советские годы.

Поэтому в данном материале хотелось бы дополнить аргументацию В.Д. Кузнечевского ссылками еще на двух экспертов в этом вопросе. В основном цифры и факты, приводимые ими,– не сталинского, а более позднего времени, когда эти разрушительные процессы уже завершались.

Советского человека создать так и не удалось, СССР распадался...

В 1980-х крупнейшим в стране экспертом по русскому вопросу была, бесспорно, доктор юридических наук Галина Ильинична Литвинова (1931-1992), ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН. Имея доступ к информации Госплана и Госкомстата, она провела детальный анализ вопиющего неравенства развития русских регионов и национальных республик, которое сложилось в СССР.

Отважная женщина выступала даже перед членами ЦК КПСС, но опубликовать ей так ничего на эту тему и не позволили. Ходили по рукам в Москве машинописные копии, будоражили мысль, и все.

Сегодня ее статьи, воспоминания о ней доступны в интернете.

Процитируем лишь некоторые тезисы Г.И. Литвиновой (в основном из программной статьи «К вопросу о национальной политике», 1980-е гг.):

- «Положение основного народа России и Союза вызывает вполне обоснованную тревогу и озабоченность. Официальная статистика свидетельствует о тяжёлом, приниженном положении русского народа в важнейших сферах социальной, экономической и культурно-политической жизни страны».

- «Перспективы развития Союза ССР как единого многонационального государства требуют строжайшего соблюдения конституционного принципа равенства наций… Льготы и преимущества, предоставленные ранее отдельным народам для обеспечения опережающих темпов их развития, позволили в невиданно короткие сроки решить важнейшую задачу в области национальных отношений – задачу фактического равенства наций. С её решением, в основном к концу 30-х годов, надобность в льготах отпала. Их дальнейшее сохранение стало угрожать созданием нового фактического неравенства».

- «Представляется целесообразным внести изменения в бюджетную и налоговую политику, а также политику закупочных цен и др., в результате которых в течение десятилетий создавались льготные условия для опережающих темпов социально-экономического развития ранее отсталых наций в рамках соответствующей национальной государственности. Так, в 50-е годы доходы колхозников Узбекской ССР были в 9 раз выше, чем в РСФСР, а стоимость валового сбора продуктов растениеводства за 1 трудодень по закупочным ценам в Нечерноземной зоне оценивалась в 10 раз ниже, чем в Узбекской ССР и в 15 раз ниже, чем в Грузинской ССР».

- «Достаточно такого сравнения. Производство картофеля и цитрусовых требует почти одинаковых затрат труда, поэтому и цены на них во всем мире почти одинаковы, либо различаются в два-три раза и только в СССР это различие 20-35-кратное: картофель стоит в 20 (по сравнению с апельсинами) или 35 (по сравнению с лимонами) раз дешевле, чем цитрусовые. Налоговая политика по-прежнему остается наименее благоприятной для РСФСР».

- «РСФСР – единственная из республик, не имеющая своей Академии наук».

- «Так, по переписи населения 1970 г. обеспеченность занятого русского населения специалистами с высшим образованием, как в городе, так и в селе, оказалось в полтора-три раза ниже, чем у народов Средней Азии, Казахстана, Закавказья. Практически русские оказались по этому показателю на последнем месте из числа наций, имеющих союзные республики, тем не менее крупнейшие вузы РСФСР по-прежнему отдают до 25% своих мест для внеконкурсного зачисления представителей ранее отсталых, а ныне передовых народов, усугубляя этим новое фактическое неравенство».

- «В 1973 г. среди научных работников СССР самую низкую квалификацию имели русские и белорусы. У них был самый низкий процент лиц, имеющих ученую степень. Тем не менее на 100 научных работников было аспирантов: среди русских – 9,7 человека; белорусов – 13,4; туркмен – 26,2; киргизов – 23,8 . Эта тенденция сохраняется, усиливая новое фактическое неравенство наций».

- «В любой республике, исключая РСФСР, в школах дети учат историю СССР и историю своего родного края, республики. Это воспитывает любовь к родному краю, к своему народу, к своей нации. В русских школах учат только историю СССР».

- «Ныне в СССР действуют 34 национальных республиканских конституции (от азербайджанской до якутской), но русской среди них нет, как нет и национальной государственности… Считается, что нет – и не надо. Что о русских центр позаботится. Простите, но мы это уже проходили.

Центр способен лишь (как и прежде) позаботиться о том, чтобы как можно больше выжать из беззащитных, доведенных уже до вымирания русских краев и областей, используя русских и их природные богатства в качестве безвозмездного донора.

Но поря понять, что донор давно уже обескровлен, еле жив…».

- «Население республик Средней Азии, недавно уступавшее по численности РСФСР более, чем в 10 раз, сегодня сохраняет этот разрыв только среди пенсионеров, тогда как численность детей и подростков различается всего лишь в 2.8 раза. И все эти огромные изменения произошли при жизни одного поколения».

- «На протяжении всей советской истории русский народ играл решающую роль в проведении социалистических преобразований, в развитии промышленного рабочего класса, в производстве материальных благ, формировании общесоюзного бюджета, решении военно-стратегических проблем, развитии науки и искусства. Депопуляция и деградация этого народа несовместима с социальным и научно-техническим прогрессом всего Советского государства в целом».

- «Без решения русского вопроса перестройка обречена на провал», – предупреждала Г.И. Литвинова. Как известно, ход событий подтвердил все ее прогнозы.

Цикл статей по данной тематике написал экономист и публицист Алексей Алексеевич Чичкин, давний автор «Столетия» (ресурс, с которого взят данный материал - прим.).

В 1980-е годы он работал в структурах Госплана СССР и СЭВа, имел доступ к материалам для служебного пользования, работал и общался с нашими выдающимися академиками.

А.А. Чичкин приводит массу фактов по «долговременной линии Кремля по обустройству национальных республик за счет, в основном, РСФСР и русского населения».

Например,

«до 80% объемов нефтегазового советского экспорта обеспечивала именно РСФСР, при «символических» темпах её собственной газификации», однако «прибалтийские сёла по газификации существенно опережали российские. К моменту выхода прибалтов из Союза практически все сёла Прибалтики, да и Западной Украины и Закавказья были газифицированы. А вот в России и сегодня тысячи даже подмосковных сёл ждут, когда к ним придет газ. А что уж говорить о российской глубинке!».

Что особенно поражает,

«в 1950-1980-х годах уровень зарплат и других социальных выплат в большинстве союзных республик был на 30-45% выше, чем в России (РСФСР). А вот уровень розничных цен в РСФСР был выше на 20, а то и на 40% в сравнении с большинством других союзных республик...».

Более того,

«что касается насыщения СССР потребительским импортом, – соответствующие решения Политбюро ЦК КПСС и президиума Совмина СССР 1959, 1963, 1978 и 1983 гг. предусматривали строгую очерёдность: импорт потребительских товаров направлять прежде всего в неславянские союзные республики и на Западную Украину; затем в Белоруссию, остальную Украину, автономные республики РСФСР, причем в первую очередь – в северокавказские. Потом – в национально-автономные области и округа РСФСР. Именно в упомянутой последовательности. И лишь после всего этого, т.е. по "остаточному принципу", – на остальную, официально русскую территорию РСФСР...».

Таким вот образом Кремль пытался безуспешно бороться с сепаратизмом, делал «витрины» социализма из «проблемных» республик, в которых также проводилась гораздо более мягкая политика в области коллективизации, антирелигиозных гонений, ликвидации «неперспективных» леревень…

А русские, мол, все стерпят.

А.А. Чичкин приводит потрясающее свидетельство академиков-экономистов Т.С. Хачатурова и Н.Н. Некрасова – выдержку из их совместного письма министру газовой промышленности СССР С.А. Оруджеву 16 ноября 1977 г.: «РСФСР в последние 10 лет постоянно ущемляется в выделении разнообразных централизованных ресурсов: их всё больший объем выделяется другим республикам, хотя контроль за использованием в тех республиках выделяемых ресурсов ослабевает и становится формальным. Более того: даже из того, что выделяется для РСФСР, затем весьма часто изымается из её фондов. Проявляется также неблагоприятная тенденция замораживания не только капиталовложений, но и разнообразных природных ресурсов на территории РСФСР, в то время как всё больший объем того и другого, соответственно, направляется и осваивается в других республиках. Последние требуют для себя увеличения и капиталовложений, и поставок по импортным линиям (лимитам), что, в отличие от большинства таких же заявок от РСФСР, удовлетворяется. Сохранение такой ситуации повлечёт за собой... необратимые диспропорции в социально-экономическом развитии и ресурсном обеспечении регионов всего СССР...».

Увы, и это обращение осталось без официального ответа, но предопределило негативное отношение властей к Хачатурову и Некрасову, выдающимся ученым с огромным опытом.

В заключение этого вступления приведем данные из самой многотиражной в России газеты «Комсомольская правда», которая 28 сентября 2017 года опубликовала статью Александра Запольскиса «Кто кого кормил в СССР и кто больше проиграл от его развала».

«Чтобы понять всю глубину неравенства между республиками СССР, – пишет А. Запольскис, – стоит взглянуть на таблицу. Эти цифры в открытом доступе появились уже после распада Союза. И очень жаль, что их скрывали по идеологическим причинам».

Из очень наглядной таблицы «Сколько производили и потребляли» (на душу населения в 1990 г., в тыс. долларов) приведем лишь несколько показателей: РСФСР производила – 17,5 и потребляла - 11,8; Белоруссия – 15,6 и 12; Украина – 12,4 и 13,3; Эстония – 15,8 и 35,8; Армения – 9,5 и 29,5; Грузия – 10,6 и 41,9.

Так что, к примеру, благодаря этой политике, «Грузия жила в 3,5 раза богаче, чем РСФСР и вообще богаче, чем где бы то ни было в Союзе!».

Вот таким был главный секрет СССР!

«Стоит ли удивляться сложившемуся в те годы массовому убеждению о превосходстве всех остальных республик, над «ленивыми и вечно пьяными» русскими?» – делает вывод А. Запольскис. Опубликованные им в крупнейшей газете цифры никто не опроверг.

А уж сколько миллиардов было перечислено из российского бюджета на процветание соцстран и международного коммунистического движения – сию тайну продолжают хранить партийные архивы...

Вот о чем примерно и могли говорить в своих беседах «ленинградцы». Тенденции в экономике и политике тогда были те же самые. И после этого называть «русский след» в «Ленинградском деле» лишь догадками, далекими от истины, просто несерьезно.

«Русский след» в самом секретном деле сталинской эпохи