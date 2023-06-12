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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57

Продолжаю серию с плакатами и дополнительгными материалами, что всегда стоят в этой рубрике.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Напоминаем дряблым евнухам и фокусникам, которые так любят эксплуатировать образ нашей Победы:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57ДЕДЫ ПЕРЕГОВОРОВ НЕ ВЕЛИ
https://t.me/r_vestovoi/21

Исход из Снигирёвки — наш арт в поддержку специальной военной операции Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Через город Снигирёвка долгое время пролегала линия боевого соприкосновения: занятый в начале специальной военной операции населённый пункт Николаевской области находился на передовой противостояния между ВС РФ и ВСУ.
Украинские формирования беспрестанно обстреливали Снигирёвку, методично пытаясь уничтожить своих же земляков. Несмотря на занятую российскими войсками оборону, по городу постоянно наносились удары. 
В ноябре 2022 года после решения о выводе ВС РФ на левый берег Днепра российским войскам пришлось оставить город, обеспечив эвакуацию всех, кто решил уйти на юг. Сразу же после захода украинских формирований в город были казнены 22 мирных жителя, обвинённых в сотрудничестве с российскими властями.
Сегодня Снигирёвка как и северная часть Херсонской области остаётся под контролем украинских формирований. Местные жители не теряют веры, что справедливость наконец восторжествует, а они вернутся в лоно Российской Федерации.
https://t.me/rybar/47533

Взгляд на русское Запорожье — наш арт в поддержку специальной военной операцииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57После интенсивного рывка российских подразделений от Крыма вглубь Херсонской и Запорожских областей в начале специальной военной операции удалось освободить свыше 70% региона. 
Российские войска сумели пробить сухопутный коридор из Донецка и Ростова в Крым и занять всю прибрежную полосу вдоль Азовского моря.
В настоящее время украинские формирования готовятся к контрнаступлению на российские позиции под Ореховым, Гуляйполем и другими участками вдоль Запорожского фронтира. И от исхода этого наступления будет зависеть судьба освобожденных территорий. 
https://t.me/rybar/47542

Лиман не за горами — наш арт в поддержку специальной военной операцииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Красный Лиман стал той самой крепостью, в которой сдерживали наступление противника российские добровольцы после падения Харьковской области.
Если бы не проблемы связи и управления, если бы не своенравие гарнизона Лимана, — украинские формирования могли бы продвинуться ещё дальше. Но российские воины сумели удержать жизненно важный рубеж и не дать противнику с наскока пройти ещё дальше — к Кременной и Старобельску.
Да, сейчас город под контролем противника. Но российские бойцы, ведущие бои в Серебрянском лесничестве и вдоль левого берега реки Жеребец знают, что это не навсегда, — и они ещё туда вернутся.
https://t.me/rybar/47573

Сила_в_единстве: казахи,Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57крымские татары,Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57осетины в зоне СВОНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57
Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов
За год специальной военной операции цели, за которые мы боремся с коллективным Западом и Украиной, сплотили многие народы России. 
Мобилизованные и добровольцы из разных концов страны сейчас оказались в одном окопе, вместе коротают досуг, делятся национальными привычками и прикрывают друг друга от пуль. 
Вместе с нашими художниками мы решили представить, как выглядят лучшие представители народов России, вместе отстаивающие нашу свободу.
В пятой серии артов мы изобразили героев-добровольцев из Республики Крым, Астрахани и Оренбурга, а также Северной и Южной Осетии, воющих в зоне СВО. 
https://t.me/rybar/47588

Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов
За год специальной военной операции цели, за которые мы боремся с коллективным Западом и Украиной, сплотили многие народы России. 
Мобилизованные и добровольцы из разных концов страны сейчас оказались в одном окопе, вместе коротают досуг, делятся национальными привычками и прикрывают друг друга от пуль. 
Вместе с нашими художниками мы решили представить, как выглядят лучшие представители народов России, вместе отстаивающие нашу свободу.
Мы изобразили героев-добровольцев из Республик Марий-Эл,Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Чувашии,Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57а также многообразие всех этносов Дагестана, воющих в зоне СВО.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57https://t.me/rybar/47617

Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов
Наша команда давно вынашивала идею сделать фантастические образы российской военной техники (креативному директору Валерии Звинчук и главному иллюстратору Виктории Новожиловой очень нравится экспериментировать со стилями и всегда придумывать новое).Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57«Белый лебедь»,Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57«Аллигатор» иНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57«Тигр» на страже российских рубежей
Мы решили поиграть с идеей анимализации российской военной техники — согласитесь, не так уж много образцов ВПК, которые носят «животные» названия. Что у нас получилось — видно выше. 
В первой серии артов мы изобразили Ту-160, Ка-52 и самый известный российский бронеавтомобиль.
6 июня наши арты украсят ещё одну выставку на объектах Министерства обороны. Помимо этого, мы вместе с @SolovievLive выставляем наши работы в Кремлевском музее в рамках экспозиции «За лентой», а в августе отправляемся покорять музей ВМФ и краеведческие музеи в Мурманске. 
Милитаризм должен быть эффектным и красивым.
https://t.me/rybar/47661
Немного рисунков из народа.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Рисунок от Sayoro ZoroНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57"!2 месяцев", автор mydrawingdiaryНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57"Десантно-штурмовой батальон 155-й гвард. отдельной бригады морской пехоты выдвигается к Угледару, январь 2023", автор mydrawingdiaryНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57"Служили три товарища. Херсонская область, 2023", автор mydrawingdiaryНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Автор @sestrazatochka2Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Автор @ART_ShiningGalaНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Автор @step_19_artНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Елена Бегма поделилась: "Картина моей мамы Ирины Бегма-Игониной написанная в 1987 году. Санитарный поезд. Холст, масло 160х90см"Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Автор Vladimir Sakhnov ВК, "Чебурашка 2023"
Немного шевроновНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Ну и завершает, как всегда, юмор.Без юмора никуда.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57"ГоворятЬ не фХотошоп..."Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Это новость звучит как если бы бомж ввел санкции против банкаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Современные "Кукриниксы"Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным, сразу … как только Макрон дозвонится!!!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57Кличко, оно и на вукраине Кличко!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57И на этом завершаю очередной выпуск.

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