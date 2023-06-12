Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57

Продолжаю серию с плакатами и дополнительгными материалами, что всегда стоят в этой рубрике.Напоминаем дряблым евнухам и фокусникам, которые так любят эксплуатировать образ нашей Победы:ДЕДЫ ПЕРЕГОВОРОВ НЕ ВЕЛИ
https://t.me/r_vestovoi/21
Исход из Снигирёвки — наш арт в поддержку специальной военной операции Через город Снигирёвка долгое время пролегала линия боевого соприкосновения: занятый в начале специальной военной операции населённый пункт Николаевской области находился на передовой противостояния между ВС РФ и ВСУ.
Украинские формирования беспрестанно обстреливали Снигирёвку, методично пытаясь уничтожить своих же земляков. Несмотря на занятую российскими войсками оборону, по городу постоянно наносились удары.
В ноябре 2022 года после решения о выводе ВС РФ на левый берег Днепра российским войскам пришлось оставить город, обеспечив эвакуацию всех, кто решил уйти на юг. Сразу же после захода украинских формирований в город были казнены 22 мирных жителя, обвинённых в сотрудничестве с российскими властями.
Сегодня Снигирёвка как и северная часть Херсонской области остаётся под контролем украинских формирований. Местные жители не теряют веры, что справедливость наконец восторжествует, а они вернутся в лоно Российской Федерации.
https://t.me/rybar/47533
Взгляд на русское Запорожье — наш арт в поддержку специальной военной операцииПосле интенсивного рывка российских подразделений от Крыма вглубь Херсонской и Запорожских областей в начале специальной военной операции удалось освободить свыше 70% региона.
Российские войска сумели пробить сухопутный коридор из Донецка и Ростова в Крым и занять всю прибрежную полосу вдоль Азовского моря.
В настоящее время украинские формирования готовятся к контрнаступлению на российские позиции под Ореховым, Гуляйполем и другими участками вдоль Запорожского фронтира. И от исхода этого наступления будет зависеть судьба освобожденных территорий.
https://t.me/rybar/47542
Лиман не за горами — наш арт в поддержку специальной военной операцииКрасный Лиман стал той самой крепостью, в которой сдерживали наступление противника российские добровольцы после падения Харьковской области.
Если бы не проблемы связи и управления, если бы не своенравие гарнизона Лимана, — украинские формирования могли бы продвинуться ещё дальше. Но российские воины сумели удержать жизненно важный рубеж и не дать противнику с наскока пройти ещё дальше — к Кременной и Старобельску.
Да, сейчас город под контролем противника. Но российские бойцы, ведущие бои в Серебрянском лесничестве и вдоль левого берега реки Жеребец знают, что это не навсегда, — и они ещё туда вернутся.
https://t.me/rybar/47573
Сила_в_единстве: казахи,крымские татары,осетины в зоне СВО
Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов
За год специальной военной операции цели, за которые мы боремся с коллективным Западом и Украиной, сплотили многие народы России.
Мобилизованные и добровольцы из разных концов страны сейчас оказались в одном окопе, вместе коротают досуг, делятся национальными привычками и прикрывают друг друга от пуль.
Вместе с нашими художниками мы решили представить, как выглядят лучшие представители народов России, вместе отстаивающие нашу свободу.
В пятой серии артов мы изобразили героев-добровольцев из Республики Крым, Астрахани и Оренбурга, а также Северной и Южной Осетии, воющих в зоне СВО.
https://t.me/rybar/47588
Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов
За год специальной военной операции цели, за которые мы боремся с коллективным Западом и Украиной, сплотили многие народы России.
Мобилизованные и добровольцы из разных концов страны сейчас оказались в одном окопе, вместе коротают досуг, делятся национальными привычками и прикрывают друг друга от пуль.
Вместе с нашими художниками мы решили представить, как выглядят лучшие представители народов России, вместе отстаивающие нашу свободу.
Мы изобразили героев-добровольцев из Республик Марий-Эл,Чувашии,а также многообразие всех этносов Дагестана, воющих в зоне СВО.https://t.me/rybar/47617
Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов
Наша команда давно вынашивала идею сделать фантастические образы российской военной техники (креативному директору Валерии Звинчук и главному иллюстратору Виктории Новожиловой очень нравится экспериментировать со стилями и всегда придумывать новое).«Белый лебедь»,«Аллигатор» и«Тигр» на страже российских рубежей
Мы решили поиграть с идеей анимализации российской военной техники — согласитесь, не так уж много образцов ВПК, которые носят «животные» названия. Что у нас получилось — видно выше.
В первой серии артов мы изобразили Ту-160, Ка-52 и самый известный российский бронеавтомобиль.
6 июня наши арты украсят ещё одну выставку на объектах Министерства обороны. Помимо этого, мы вместе с @SolovievLive выставляем наши работы в Кремлевском музее в рамках экспозиции «За лентой», а в августе отправляемся покорять музей ВМФ и краеведческие музеи в Мурманске.
Милитаризм должен быть эффектным и красивым.
https://t.me/rybar/47661
Немного рисунков из народа.Рисунок от Sayoro Zoro"!2 месяцев", автор mydrawingdiary"Десантно-штурмовой батальон 155-й гвард. отдельной бригады морской пехоты выдвигается к Угледару, январь 2023", автор mydrawingdiary"Служили три товарища. Херсонская область, 2023", автор mydrawingdiaryАвтор @sestrazatochka2Автор @ART_ShiningGalaАвтор @step_19_artЕлена Бегма поделилась: "Картина моей мамы Ирины Бегма-Игониной написанная в 1987 году. Санитарный поезд. Холст, масло 160х90см"Автор Vladimir Sakhnov ВК, "Чебурашка 2023"
Немного шевронов
Ну и завершает, как всегда, юмор.Без юмора никуда."ГоворятЬ не фХотошоп..."Это новость звучит как если бы бомж ввел санкции против банкаСовременные "Кукриниксы"Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным, сразу … как только Макрон дозвонится!!!Кличко, оно и на вукраине Кличко!И на этом завершаю очередной выпуск.
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