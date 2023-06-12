Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 57

Продолжаю серию с плакатами и дополнительгными материалами, что всегда стоят в этой рубрике. Напоминаем дряблым евнухам и фокусникам, которые так любят эксплуатировать образ нашей Победы: ДЕДЫ ПЕРЕГОВОРОВ НЕ ВЕЛИ

https://t.me/r_vestovoi/21



Исход из Снигирёвки — наш арт в поддержку специальной военной операции Через город Снигирёвка долгое время пролегала линия боевого соприкосновения: занятый в начале специальной военной операции населённый пункт Николаевской области находился на передовой противостояния между ВС РФ и ВСУ.

Украинские формирования беспрестанно обстреливали Снигирёвку, методично пытаясь уничтожить своих же земляков. Несмотря на занятую российскими войсками оборону, по городу постоянно наносились удары.

В ноябре 2022 года после решения о выводе ВС РФ на левый берег Днепра российским войскам пришлось оставить город, обеспечив эвакуацию всех, кто решил уйти на юг. Сразу же после захода украинских формирований в город были казнены 22 мирных жителя, обвинённых в сотрудничестве с российскими властями.

Сегодня Снигирёвка как и северная часть Херсонской области остаётся под контролем украинских формирований. Местные жители не теряют веры, что справедливость наконец восторжествует, а они вернутся в лоно Российской Федерации.

https://t.me/rybar/47533

Взгляд на русское Запорожье — наш арт в поддержку специальной военной операции После интенсивного рывка российских подразделений от Крыма вглубь Херсонской и Запорожских областей в начале специальной военной операции удалось освободить свыше 70% региона.

Российские войска сумели пробить сухопутный коридор из Донецка и Ростова в Крым и занять всю прибрежную полосу вдоль Азовского моря.

В настоящее время украинские формирования готовятся к контрнаступлению на российские позиции под Ореховым, Гуляйполем и другими участками вдоль Запорожского фронтира. И от исхода этого наступления будет зависеть судьба освобожденных территорий.

https://t.me/rybar/47542

Лиман не за горами — наш арт в поддержку специальной военной операции Красный Лиман стал той самой крепостью, в которой сдерживали наступление противника российские добровольцы после падения Харьковской области.

Если бы не проблемы связи и управления, если бы не своенравие гарнизона Лимана, — украинские формирования могли бы продвинуться ещё дальше. Но российские воины сумели удержать жизненно важный рубеж и не дать противнику с наскока пройти ещё дальше — к Кременной и Старобельску.

Да, сейчас город под контролем противника. Но российские бойцы, ведущие бои в Серебрянском лесничестве и вдоль левого берега реки Жеребец знают, что это не навсегда, — и они ещё туда вернутся.

https://t.me/rybar/47573

Сила_в_единстве: казахи, крымские татары, осетины в зоне СВО

Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов

За год специальной военной операции цели, за которые мы боремся с коллективным Западом и Украиной, сплотили многие народы России.

Мобилизованные и добровольцы из разных концов страны сейчас оказались в одном окопе, вместе коротают досуг, делятся национальными привычками и прикрывают друг друга от пуль.

Вместе с нашими художниками мы решили представить, как выглядят лучшие представители народов России, вместе отстаивающие нашу свободу.

В пятой серии артов мы изобразили героев-добровольцев из Республики Крым, Астрахани и Оренбурга, а также Северной и Южной Осетии, воющих в зоне СВО.

https://t.me/rybar/47588

Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов

За год специальной военной операции цели, за которые мы боремся с коллективным Западом и Украиной, сплотили многие народы России.

Мобилизованные и добровольцы из разных концов страны сейчас оказались в одном окопе, вместе коротают досуг, делятся национальными привычками и прикрывают друг друга от пуль.

Вместе с нашими художниками мы решили представить, как выглядят лучшие представители народов России, вместе отстаивающие нашу свободу.

Мы изобразили героев-добровольцев из Республик Марий-Эл, Чувашии, а также многообразие всех этносов Дагестана, воющих в зоне СВО. https://t.me/rybar/47617

Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов

Наша команда давно вынашивала идею сделать фантастические образы российской военной техники (креативному директору Валерии Звинчук и главному иллюстратору Виктории Новожиловой очень нравится экспериментировать со стилями и всегда придумывать новое). «Белый лебедь», «Аллигатор» и «Тигр» на страже российских рубежей

Мы решили поиграть с идеей анимализации российской военной техники — согласитесь, не так уж много образцов ВПК, которые носят «животные» названия. Что у нас получилось — видно выше.

В первой серии артов мы изобразили Ту-160, Ка-52 и самый известный российский бронеавтомобиль.

6 июня наши арты украсят ещё одну выставку на объектах Министерства обороны. Помимо этого, мы вместе с @SolovievLive выставляем наши работы в Кремлевском музее в рамках экспозиции «За лентой», а в августе отправляемся покорять музей ВМФ и краеведческие музеи в Мурманске.

Милитаризм должен быть эффектным и красивым.

https://t.me/rybar/47661

Немного рисунков из народа. Рисунок от Sayoro Zoro "!2 месяцев", автор mydrawingdiary "Десантно-штурмовой батальон 155-й гвард. отдельной бригады морской пехоты выдвигается к Угледару, январь 2023", автор mydrawingdiary "Служили три товарища. Херсонская область, 2023", автор mydrawingdiary Автор @sestrazatochka2 Автор @ART_ShiningGala Автор @step_19_art Елена Бегма поделилась: "Картина моей мамы Ирины Бегма-Игониной написанная в 1987 году. Санитарный поезд. Холст, масло 160х90см" Автор Vladimir Sakhnov ВК, "Чебурашка 2023"

Немного шевронов

Ну и завершает, как всегда, юмор.Без юмора никуда. "ГоворятЬ не фХотошоп..." Это новость звучит как если бы бомж ввел санкции против банка Современные "Кукриниксы" Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным, сразу … как только Макрон дозвонится!!! Кличко, оно и на вукраине Кличко! И на этом завершаю очередной выпуск.

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