"Поцелуй смерти". Они были нашими агентами в США

В связи с таким масштабным и резонансным обменом заключенных, который провели на днях Россия и Запад, нелишним будет вспомнить о самых, наверное, знаменитых заключенных в истории Холодной войны. Тех самых, которых никакой обмен так и не коснулся. Более того, они были казнены в 1953 году - и оказались вообще единственными гражданскими лицами, казнёнными в США за шпионаж в период Холодной войны.

Юлиус и Этель Розенберг - те самые, которые передали атомные секреты США нашей стране. Они были настолько идейными людьми, настолько верили в коммунизм и в то самое светлое будущее, в которое ведет СССР, что даже отказались от отмены казни взамен сотрудничества со спецслужбами США. Супругам предоставили выбор. Вместо казни они могли совершить «звонок спасения» в Министерство юстиции США и согласиться на полное сотрудничество со спецслужбами, в том числе сдать всех остальных симпатизировавших СССР американцев, а также агентов Советского Союза, с которыми они сотрудничали.

Но вместо предательства своих ценностей пара выбрала «поцелуй смерти»: они поцеловались перед казнью на электрическом стуле.

Казнь состоялась 19 июня 1953 года. Этель было 37 лет, Юлиусу — 35.

Розенберг начал сотрудничать с советской разведкой с начала 1940-х годов. Он завербовал свою жену Этель, её брата Дэвида Грингласса и его жену Рут. Грингласс, сержант американской армии, был механиком в ядерном центре в Лос-Аламосе и передавал ценную информацию через связника советской разведки Гарри Голда (вначале Юлиус уверял его, что это обмен научными сведениями с союзной страной, не имеющий отношения к платному шпионажу). В частности, Грингласс передал Розенбергу рабочие чертежи бомбы, сброшенной на Нагасаки, и отчёт на 12 страницах о своей работе в Лос-Аламосе.

В феврале 1950 года (по одной из версий — из-за предателя-перебежчика, по другой — из-за расшифровки западными спецслужбами части советских кодов) в Великобритании был арестован работавший по «Манхэттенскому проекту» и сотрудничавший с советской разведкой физик Клаус Фукс — главный источник советской разведки в отношении ядерного проекта. В ходе допросов Фукса всплыла информация о Гарри Голде, а тот после ареста выдал Дэвида Грингласса, через которого Федеральное бюро расследований США вышло на Розенбергов. Фукс выдал Голда, который 23 мая был вынужден сознаться, что он — связной советской разведки. Голд выдал Грингласса, а Грингласс — Розенбергов. Дэвид Грингласс, брат Этель Розенберг

Сержант Грингласс и его супруга Рут дали показания как против Юлиуса, так и против Этель. Юлиуса они выставили одной из центральных фигур советской разведывательной сети, а Этель — его помощницей, которая что-то печатала для него на машинке и якобы планировала вербовки родственников.

Юлиус Розенберг был арестован в своём доме 17 июля 1950 года, Этель Розенберг взяли под стражу 11 августа 1950 года в зале суда, после того, как она на основании Пятой поправки к Конституции США отказалась отвечать на вопросы большого жюри. Следствие и суд прошли очень быстро.

В марте 1951-го присяжные, несмотря на практически полное отсутствие в деле доказательств, кроме слов Голда и Гринглассов, признали Розенбергов виновными в заговоре с целью шпионажа.

А 5 апреля судья Ирвинг Кауфман вынес им смертный приговор.

«Я считаю, что ваше преступление хуже убийства. Я думаю, что содеянное вами, тот факт, что вы вручили русским атомную бомбу за несколько лет до того, как, согласно предсказаниям лучших наших учёных, они могли бы довести её до кондиции самостоятельно, повлёк за собой, с моей точки зрения, коммунистическую агрессию в Корее... Если уж на то пошло, своим предательством вы изменили весь ход истории не в пользу нашей страны», — заявил Розенбергам судья Кауфман.

Розенберги, в отличие от Фукса, Голда и Грингласса, отказались признать свою вину и заявили, что их арест является антикоммунистической и антисемитской провокацией, однако это не возымело действия на мировое общественное мнение, поскольку и главный судья Кауфман, и государственный обвинитель Сайпол были евреями.

На процессе, открытом в Нью-Йорке 6 марта 1951 года, Розенбергам было предъявлено обвинение в «заранее спланированном с сообщниками заговоре для выдачи Советскому Союзу информации и оружия, которое тот мог использовать, чтобы уничтожить нас». Главными свидетелями обвинения выступали Голд и Гринглассы. 5 апреля 1951 года подсудимым был вынесен смертный приговор. В его тексте, в частности, говорилось:

"Шпионаж, о котором мы слышали в этом зале, — гнусная и грязная работа, какими бы идеалистами она ни делалась… Ваше преступление — деяние намного худшее, чем убийство. Вы передали Советам атомную бомбу, и уже одно это предопределило агрессию коммунистов в Корее".

Незадолго до своей казни Юлиус Розенберг отметил, что слушания по их делу послужили усилению антикоммунистической истерии в Америке и отвлечению общественного внимания от событий кровопролитной корейской войны.

«Юлиуса обвинили во многом таком, чего он не делал. А Этель вообще пострадала ни за что. Она была домохозяйкой, мамой двоих маленьких сыновей, но никак не атомной разведчицей. Просто у неё были твёрдые убеждения», — отметил Александр Колпакиди.

Смертный приговор Розенбергам вызвал настоящую волну возмущения в мире. Приговор должен был утвердить президент США, но президент Гарри Трумэн уклонился от принятия решения, ссылаясь на то, что срок его полномочий заканчивается. Исполнение смертного приговора Розенберги 2 года ожидали в федеральной тюрьме Синг-Синг. Несмотря на мощную международную кампанию за помилование Розенбергов, в которой приняли участие Альберт Эйнштейн, писатель Томас Манн и папа Римский Пий XII, семь прошений о помиловании были отклонены.

«Несмотря на свою интеллигентную внешность, Юлиус Розенберг был твердокаменным человеком, до конца стоявшим за свои убеждения. Что же касается Этель, то ей принесли телефон и потребовали, чтобы она позвонила Эйзенхауэру и просто покаялась, попросила прощения и спасла тем самым себе жизнь. Но она отказалась. Она ни в чём не была виновата, а за свои убеждения извиняться не собиралась», — подчеркнул Колпакиди.

Позже в СМИ просочилась информация, что сотрудники ФБР предлагали Розенбергам в обмен на жизнь назвать своим сообщником любого видного деятеля американской компартии. Но они категорически отказались.

Вообще Юлиус Розенберг («Либерал», «Антенна») руководил агентурной сетью «Волонтёры», в который входило как минимум восемнадцать человек. Большинство из этих людей — инженеры американских компаний, работавших в сфере военно-промышленного комплекса США. Среди переданных ими материалов были данные и по американскому атомному проекту. Детали их деятельности продолжают оставаться секретными и в наши дни. В настоящее время известно лишь, что член группы «Волонтёры» Альфред Саране трудился в лаборатории ядерной физики Корнеллского университета и передал сведения о строительстве циклотрона.

Герой России Александр Феклисов (один из шести советских разведчиков, удостоенных звания Героя России за вклад в решение «атомной проблемы» в нашей стране) всегда уважительно отзывался о работе с Розенбергами. Он вспоминал, что ярый коммунист Юлиус передавал ему секретные данные армии США, но делал он это не в корыстных целях. Ни разу Розенберг не согласился принять вознаграждение за переданные данные.

Несмотря на все старания защиты, Верховный суд США и президент Эйзенхауэр оказались непреклонны. Без признания вины Розенбергов помиловать не захотели, и 19 июня 1953 года они были казнены на электрическом стуле в тюрьме Синг-Синг. Причём Этель умерла не сразу, и палачу пришлось дважды пропускать через её тело ток. Спустя годы после смерти Розенбергов Дэвид Грингласс признался, что фактически оговорил свою сестру, дав в обмен на смягчение приговора против неё те показания, которые от него потребовал прокурор. Благодаря этой сделке Грингласс был приговорён к десяти годам лишения свободы, а его жена Рут и вовсе избежала судебного преследования.

Вот такие тогда были американцы. И вообще такие крепкие люди, способные за идею и веру пойти на плаху.

https://ilyavaliev.livejournal.com/9535879.html?utm_referrer...

https://russian.rt.com/science/article/525276-ssha-kazn-supr...