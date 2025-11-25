Советские люди и эпоха через объектив Александра Стешанова

Фотограф Александр Стешанов был одним из ведущих корреспондентов газеты «Известия». Он никогда не отказывался от съeмок, не делил задания на престижные и проходные. В его фотографиях особенно виден интерес к человеку, человеку – не заложнику обстоятельств, а творцу истории. Люди в фотографиях Александра Стешанова всегда получались честные, свежие, настоящие.

Изумлённый Жорж Помпиду застыл перед картиной в Русском музее, военный приезжает домой и встречается с сыном, Леонид Брежнев сжимает в объятиях однополчан в Новороссийске, задорно глядит старый таксист в машине или Евгений Леонов задумался на лавочке – все одинаково настоящие, живые, непозёрские.Премьер-министр Франции Жорж Помпиду в Русском музее, 1967 год.Александр Стешанов родился в 1937 году в Москве. Его отец, Нестер Андреевич Стешанов, был танкистом и завершил Великую Отечественную войну в Берлине. В 1948 году, когда семья Стешановых жила в Германии, их хозяйка, фрау Фрида, подарила Александру старый фотоаппарат «лейка», принадлежавший её покойному мужу. Это событие стало судьбоносным для будущего фотографа. Уже в возрасте десяти лет он пришел с этим фотоаппаратом в Москворецкий дом пионеров, где увлечение фотографией начало набирать обороты. Это стало его первым шагом в профессию.На побывку, 1977 год.Первые снимки Александра появились в прессе, когда он был ещё школьником. Его фотографии начали публиковать такие издания, как «Вечерняя Москва» и журнал «Театральная жизнь». После окончания восьмого класса Стешанов поступил в школу рабочей молодежи, а затем устроился в студию при ВГИКе.Именно там, обучаясь на операторском факультете, он освоил технику съемки и работы со светом. Эти навыки оказались неоценимыми для его дальнейшей карьеры.Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев встречается с однополчанами в Новороссийске, 1974 год.1959 год стал поворотным в судьбе Стешанова. Во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Вене, который посещал Александр, его фотографии попали на глаза Константину Толстикову, спецкору газеты «Известия». Толстиков, увидев потенциал молодого фотографа, порекомендовал его главному редактору газеты, Алексею Аджубею. Так Александр Стешанов начал свою многолетнюю карьеру в «Известиях».Московский цирюльник, 1960-е.На тот момент в стране начиналась «газетная революция». Под руководством Аджубея газета «Известия» преобразилась, обретя более живой и интересный стиль. Стешанов идеально вписался в новую команду: он с удовольствием брался за любые задачи, от простых репортажей до ответственных съемок на крупных событиях. Его первые шаги как «вольного стрелка» завершились в 1961 году, когда его приняли в штат. С тех пор он стал одним из ведущих фотокорреспондентов, сопровождая советских лидеров в зарубежных поездках и освещая крупнейшие события.Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко с гейшами во время первого посещения Японии по приглашению правительства, 1962 год.Одним из важнейших этапов его карьеры была работа в «кремлевском пуле», где ему доверяли съемки партийных съездов и визитов лидеров страны. Среди тех, кого Стешанов снимал, были Леонид Брежнев, Михаил Горбачев, Маргарет Тэтчер, Анджела Дэвис и Фидель Кастро. Однако на этом его профессиональный интерес не заканчивался. Стешанов активно фотографировал и культурные события — Московскую Олимпиаду 1980 года, музыкальные конкурсы и премьеры в Большом театре.Визит Фиделя Кастро в СССР. Москва, 1986 год.Александр Стешанов отличался уникальным подходом к съемке. Его работы выделялись выразительностью и эмоциональностью. Он умел запечатлеть не только внешность людей, но и их внутреннее состояние, их переживания и чувства. Одной из его любимых техник было использование естественного освещения, что придавало фотографиям особую глубину и живость.Одноклассница, 1950-е.Еще одной важной чертой его творчества стало внимание к деталям. Он старался передать не только главный момент, но и окружение, которое помогало раскрыть суть события или человека. Стешанов умел находить баланс между общим планом и личными деталями, создавая по-настоящему живые фотографии.Композитор Дмитрий Шостакович, 1970–1973.Стешанов был мастером на все руки. Его интересы охватывали все сферы — от политических событий до культурной жизни. Он фотографировал хоккейные турниры на приз «Известий», балетные премьеры, события культурной и спортивной жизни. Среди его работ можно встретить фотографии таких легенд, как Майя Плисецкая, Мстислав Ростропович, Адриано Челентано и Евгений Евтушенко.Итальянский актёр и музыкант Адриано Челентано. Москва, 1987 год.За свою долгую карьеру Александр Стешанов оставил огромное наследие. Его работы продолжают вдохновлять фотографов и любителей искусства. Они являются ярким примером того, как можно передать атмосферу времени и души людей через фотографии. Стешанов был не просто фотографом, он был летописцем своего времени, который сумел запечатлеть как масштабные исторические события, так и личные, глубоко трогательные моменты.Фотокорреспондент «Известий» Александр Стешанов и министр культуры СССР Екатерина Фурцева на приёме после конкурса им. П. И. Чайковского, 1970 год. Фото: Григорий Дубинский.Первый ректор ВГИКа кинорежиссёр Лев Кулешов на даче, 1958 год.Незнакомка в Третьяковке, 1980-е.Модельер Вячеслав Зайцев с манекенщицами, 1965 год.Старейший московский таксист, 1970-е.Актёр Игорь Ильинский с Борисом Федосовым, спортивным обозревателем «Известий» на даче. Московская область, 1970-е.Национальный председатель Компартии США Генри Уинстон и Герой Социалистического Труда А. Коваль, 1970-е.Конкурс парикмахеров, Минск, 1970-е.Торжества на Красной площади в Москве в честь очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, 1970-е.Мстислав Ростропович, председатель жюри Международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского. Москва, 1970 год.Член ЦК Компартии США Анджела Дэвис с участниками международного женского семинара, посвящённого 50-летию образования СССР. Москва, 1972 год.1980-е годы.Евгений Леонов, актёр театра и кино, народный артист СССР, 1980-е.Ирина Роднина. Автограф у чемпионки, 1977–1980.Вратарь сборной СССР Владимир Мышкин у телефона. Звонок домой с победой, 1977–1980.Художник Илья Глазунов на открытии персональной выставки в Центральном выставочном зале. Москва, 1978 год.XI кинофестиваль в Москве, советская киноактриса Галина Беляева, 1979 год.Актриса Наталия Белохвостикова. Москва, 1980-е.Хореограф Игорь Моисеев наблюдает за выступлением своего ансамбля. Москва 1980-е.Колумбийский писатель, Нобелевский лауреат Габриэль Гарсиа Маркес в редакции газеты «Известия», 1982 год.Венчание в Елоховском соборе, Москва, 1990 год.Балерина Майя Плисецкая, 1990-е.Мстислав Ростропович, 1990-е.Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Санкт-Петербург, 1990-е.Победительницы конкурса «Московская красавица’ 88». В центре – победительница конкурса Мария Калинина. Слева от неё – обладательница второго места – Оксана Фандера. 1988 год.Рыбак. Килия, Одесская область, Украина, 1990-е.Актёры Людмила Гурченко и Вячеслав Тихонов, 1990-е.«Устал». Русский музей, Санкт-Петербург, 1990-е годы.Монашки на рыбалке. Горький, 1980-е.Летний сад, Ленинград, 1970-е.Атланты. Портик Нового Эрмитажа, ул. Миллионная, Ленинград, конец 1950-х.