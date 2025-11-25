Мы из Советског...
Советские люди и эпоха через объектив Александра Стешанова

Фотограф Александр Стешанов был одним из ведущих корреспондентов газеты «Известия». Он никогда не отказывался от съeмок, не делил задания на престижные и проходные. В его фотографиях особенно виден интерес к человеку, человеку – не заложнику обстоятельств, а творцу истории.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 27Люди в фотографиях Александра Стешанова всегда получались честные, свежие, настоящие.

Изумлённый Жорж Помпиду застыл перед картиной в Русском музее, военный приезжает домой и встречается с сыном, Леонид Брежнев сжимает в объятиях однополчан в Новороссийске, задорно глядит старый таксист в машине или Евгений Леонов задумался на лавочке – все одинаково настоящие, живые, непозёрские.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 04Премьер-министр Франции Жорж Помпиду в Русском музее, 1967 год.
Детство и первый фотоаппарат
Александр Стешанов родился в 1937 году в Москве. Его отец, Нестер Андреевич Стешанов, был танкистом и завершил Великую Отечественную войну в Берлине. В 1948 году, когда семья Стешановых жила в Германии, их хозяйка, фрау Фрида, подарила Александру старый фотоаппарат «лейка», принадлежавший её покойному мужу. Это событие стало судьбоносным для будущего фотографа. Уже в возрасте десяти лет он пришел с этим фотоаппаратом в Москворецкий дом пионеров, где увлечение фотографией начало набирать обороты. Это стало его первым шагом в профессию.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 05На побывку, 1977 год.
Начало профессионального пути
Первые снимки Александра появились в прессе, когда он был ещё школьником. Его фотографии начали публиковать такие издания, как «Вечерняя Москва» и журнал «Театральная жизнь». После окончания восьмого класса Стешанов поступил в школу рабочей молодежи, а затем устроился в студию при ВГИКе.
 Именно там, обучаясь на операторском факультете, он освоил технику съемки и работы со светом. Эти навыки оказались неоценимыми для его дальнейшей карьеры.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 18Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев встречается с однополчанами в Новороссийске, 1974 год.
Судьбоносная встреча на Всемирном фестивале
1959 год стал поворотным в судьбе Стешанова. Во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Вене, который посещал Александр, его фотографии попали на глаза Константину Толстикову, спецкору газеты «Известия». Толстиков, увидев потенциал молодого фотографа, порекомендовал его главному редактору газеты, Алексею Аджубею. Так Александр Стешанов начал свою многолетнюю карьеру в «Известиях».Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 03Московский цирюльник, 1960-е.
Карьерный взлет в «Известиях»
На тот момент в стране начиналась «газетная революция». Под руководством Аджубея газета «Известия» преобразилась, обретя более живой и интересный стиль. Стешанов идеально вписался в новую команду: он с удовольствием брался за любые задачи, от простых репортажей до ответственных съемок на крупных событиях. Его первые шаги как «вольного стрелка» завершились в 1961 году, когда его приняли в штат. С тех пор он стал одним из ведущих фотокорреспондентов, сопровождая советских лидеров в зарубежных поездках и освещая крупнейшие события.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 08Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко с гейшами во время первого посещения Японии по приглашению правительства, 1962 год.
Работа с политическими лидерами и культурными деятелями
Одним из важнейших этапов его карьеры была работа в «кремлевском пуле», где ему доверяли съемки партийных съездов и визитов лидеров страны. Среди тех, кого Стешанов снимал, были Леонид Брежнев, Михаил Горбачев, Маргарет Тэтчер, Анджела Дэвис и Фидель Кастро. Однако на этом его профессиональный интерес не заканчивался. Стешанов активно фотографировал и культурные события — Московскую Олимпиаду 1980 года, музыкальные конкурсы и премьеры в Большом театре.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 37Визит Фиделя Кастро в СССР. Москва, 1986 год.
Особенности творческого стиля
Александр Стешанов отличался уникальным подходом к съемке. Его работы выделялись выразительностью и эмоциональностью. Он умел запечатлеть не только внешность людей, но и их внутреннее состояние, их переживания и чувства. Одной из его любимых техник было использование естественного освещения, что придавало фотографиям особую глубину и живость.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 07Одноклассница, 1950-е.
Еще одной важной чертой его творчества стало внимание к деталям. Он старался передать не только главный момент, но и окружение, которое помогало раскрыть суть события или человека. Стешанов умел находить баланс между общим планом и личными деталями, создавая по-настоящему живые фотографии.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 10Композитор Дмитрий Шостакович, 1970–1973.
Фотограф на все случаи жизни
Стешанов был мастером на все руки. Его интересы охватывали все сферы — от политических событий до культурной жизни. Он фотографировал хоккейные турниры на приз «Известий», балетные премьеры, события культурной и спортивной жизни. Среди его работ можно встретить фотографии таких легенд, как Майя Плисецкая, Мстислав Ростропович, Адриано Челентано и Евгений Евтушенко.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 38Итальянский актёр и музыкант Адриано Челентано. Москва, 1987 год.
Наследие фотографа
За свою долгую карьеру Александр Стешанов оставил огромное наследие. Его работы продолжают вдохновлять фотографов и любителей искусства. Они являются ярким примером того, как можно передать атмосферу времени и души людей через фотографии. Стешанов был не просто фотографом, он был летописцем своего времени, который сумел запечатлеть как масштабные исторические события, так и личные, глубоко трогательные моменты.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 01Фотокорреспондент «Известий» Александр Стешанов и министр культуры СССР Екатерина Фурцева на приёме после конкурса им. П. И. Чайковского, 1970 год. Фото: Григорий Дубинский.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 02Первый ректор ВГИКа кинорежиссёр Лев Кулешов на даче, 1958 год.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 06Незнакомка в Третьяковке, 1980-е.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 09Модельер Вячеслав Зайцев с манекенщицами, 1965 год.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 11Старейший московский таксист, 1970-е.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 12Актёр Игорь Ильинский с Борисом Федосовым, спортивным обозревателем «Известий» на даче. Московская область, 1970-е.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 13Национальный председатель Компартии США Генри Уинстон и Герой Социалистического Труда А. Коваль, 1970-е.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 14Конкурс парикмахеров, Минск, 1970-е.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 15Торжества на Красной площади в Москве в честь очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, 1970-е.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 16Мстислав Ростропович, председатель жюри Международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского. Москва, 1970 год.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 17Член ЦК Компартии США Анджела Дэвис с участниками международного женского семинара, посвящённого 50-летию образования СССР. Москва, 1972 год.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 241980-е годы.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 25Евгений Леонов, актёр театра и кино, народный артист СССР, 1980-е.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 26Ирина Роднина. Автограф у чемпионки, 1977–1980.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 27Вратарь сборной СССР Владимир Мышкин у телефона. Звонок домой с победой, 1977–1980.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 28Художник Илья Глазунов на открытии персональной выставки в Центральном выставочном зале. Москва, 1978 год.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 29XI кинофестиваль в Москве, советская киноактриса Галина Беляева, 1979 год.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 30Актриса Наталия Белохвостикова. Москва, 1980-е.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 31Хореограф Игорь Моисеев наблюдает за выступлением своего ансамбля. Москва 1980-е.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 32Колумбийский писатель, Нобелевский лауреат Габриэль Гарсиа Маркес в редакции газеты «Известия», 1982 год.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 33Венчание в Елоховском соборе, Москва, 1990 год.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 34Балерина Майя Плисецкая, 1990-е.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 35Мстислав Ростропович, 1990-е.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 36Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Санкт-Петербург, 1990-е.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 39Победительницы конкурса «Московская красавица’ 88». В центре – победительница конкурса Мария Калинина. Слева от неё – обладательница второго места – Оксана Фандера. 1988 год.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 40Рыбак. Килия, Одесская область, Украина, 1990-е.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 41Актёры Людмила Гурченко и Вячеслав Тихонов, 1990-е.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 42«Устал». Русский музей, Санкт-Петербург, 1990-е годы.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 43Монашки на рыбалке. Горький, 1980-е.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 44Летний сад, Ленинград, 1970-е.Bigpicture ru люди на снимках советского фотографа александра стешанова 45Атланты. Портик Нового Эрмитажа, ул. Миллионная, Ленинград, конец 1950-х.

 

