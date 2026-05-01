Как Сталин обвалил доллар денежной реформой 1947 года

В послевоенные годы лихорадило всю Европу и СССР. Однако в Союзе в отличие от многих европейских стран всё было стабильно. Денежная масса выросла менее чем в 4 раза, а доллар относительно рубля подешевел в 10 раз. Как Сталину удалось добиться такого?

Когда-то Иосиф Сталин одним решением обвалил доллар, избавив советскую экономику от губительного влияния заокеанского соседа в послевоенные годы.

Денежная реформа

В послевоенное время Советский Союз выделялся на фоне других стран наиболее устойчивой экономической ситуацией. Что подтверждают статистические данные 1939-1945 гг: объем рублевой массы увеличился почти в четыре раза, немецких марок — в шесть раз, итальянских лир и японских иен – в десять раз.

Победа в войне поставила перед руководством СССР вопросы экономической стабилизации, снижения инфляции, восстановления народного хозяйства, насыщение внутреннего рынка. В первую очередь требовалось сократить объем денежной массы, который накопился за годы войны. Экономическая реформа 1947 года решила целый ряд непростых вопросов. Как ни странно, советское руководство смогло удержать цены на продукты питания после отмены продовольственных карточек. Многие европейские страны пошли на отмену продуктовых пайков значительно позже Советского Союза. Для многих главную проблему составляла зависимость экономики от американского доллара.

Советский Союз не был исключением. С 1937 года внешнеэкономические расчеты проводились в долларах. Соотношение советского рубля к любой валюте мира исчислялось в долларовом эквиваленте. Накануне денежной реформы 1947 года один доллар стоил чуть более 50 рублей. Сталин вызвал с докладом по этому вопросу главу Минфина А.Зверева и начальника Госплана М. Сабурова. Руководитель Госплана предложил рассчитывать курс доллара из соотношения 14 рублей за один доллар. На что Иосиф Виссарионович ответил, что «красная цена» доллару четыре рубля. В кабинете присутствовал премьер-министр КНР Чжоу Эньлай.

Финансово-экономическая свобода

Рубль обрел полную финансовую независимость от курса доллара только в конце февраля 1950 года, когда получил золотое обеспечение. И. Сталин заявил, что золотой фонд надежно защитит советский рубль от спекулятивного доллара. Аргументируя направление денежное реформы, он привел пример Югославии.

По его мнению, Иосип Тито подготовил стране мрачное будущее, привязав национальную валюту к фунту стерлингов и доллару, что обязательно приведет страну к коллапсу. Иосиф Сталин во всеуслышание предрек политическую гибель Югославии, распад на несколько частей. Дальнейшая история полностью подтвердила прогноз главы СССР. Американцы сбросили излишки доллара, которые накопились за военные годы, на Европу. Экспансия доллара обрушила европейские валюты. Шарль де Голь пытался противостоять финансово-экономической экспансии. Он попытался обменять лишние доллары, которые скопились во Франции, на золото. Однако США отказались выполнить справедливое требование без каких-либо объяснений.

Экономический и социальный совет ООН объяснил эффективность советской экономики решением И. Сталина отвязать рубль от американского доллара. Эффективность экспорта СССР увеличилась в два раза. Страна завязала торговые отношения с западными странами, поставляя наукоемкие товары. Советская наука и промышленность получили новый толчок для развития. Пример Советского Союза вдохновил другие страны. Совет экономической взаимопомощи возник при активном содействии СССР в 1949 году. СЭВ ставил своей задачей сформировать финансово-экономический блок, неподвластный политическому, экономическому влиянию США. Финансовая политика СЭВ исключала внешнеторговые взаиморасчеты в американской валюте. Экономический блок просуществовал до 1991 года.

Но увы. Всю эту самостоятельность все разрушили сами, в том числе и Европа. Отдельные финансовые структуры, созданные в рамках СЭВ, функционируют до сих пор. И очередное ярмо. Разве что почти "железный занавес" (санкционный), но теперь сотворенный руками запада позволит разрушить это исключительно тлетворное воцарение доллара над миром. Но на это надо не только много времени, но еще и приложение максимума усилий. В том числе для нашей страны разгрести внутринние "авгиевы конюшни".