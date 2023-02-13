Под огнем «Апачей» - как бойцы ЧВК «Вагнер» столкнулись с американцами на берегу Евфрата

Федеральное агентство новостей | Кирилл Романовский Федеральное агентство новостей | Кирилл Романовский

Пять лет назад, в ночь на 8 февраля 2018 года, состоялось первое и пока единственное прямое военное столкновение России и США. В этот день в районе населенного пункта Хшам на востоке Сирии американская авиация атаковала колонну, в авангарде которой были штурмовые отряды ЧВК «Вагнер».

Несмотря на высокую плотность огня, русские добровольцы смогли выстоять под ударами американских ВВС и сдвинуть линию фронта, обезопасив населенный пункт от нападений боевиков.

О том, как проходило одно из самых известных и в то же время загадочных сражений сирийского конфликта, и как русским штурмовикам удалось выстоять под шквальным огнем американской авиации — читайте в нашем материале.

Герои и злодеи

К февралю 2018 года ситуация в Сирии, где несколько лет длился затяжной и кровопролитный конфликт, резко изменилась. Оказав поддержку правительству Башара Асада, Россия смогла нанести военное поражение силам террористической группировки «Исламское государство»✱ (ИГ, запрещена в РФ) и выбить боевиков с большей части подконтрольных им территорий.

Одними из главных героев, которые помогли спасти Сирию от экспансии террора, стали штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». Благодаря участию русских добровольцев были освобождены ключевые центры страны, такие как Пальмира и Дейр эз-Зор. И к интересующему нас периоду отряды «вагнеровцев» пересекли Евфрат и вели зачистку территорий на восточном берегу великой реки — в районе населенных пунктов Маррат, Мазлум и Хшам. Однако, несмотря на военное поражение и потерю территорий, силы «Исламского государства» сохраняли наступательный потенциал и намеревались продолжать террористическую активность. И в этом им были готовы помочь Соединенные Штаты. На фоне стремительного освобождения территорий Сирии американские власти планировали взять под свой контроль крупные месторождения нефти и газа, расположенные на востоке САР.

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В конце 2017 года большую часть из этих объектов, вырабатывавших до четверти всей сирийской нефти, боевики ИГ✱ передали Штатам без боя с условием сохранения их положения на местах. Кроме того, под контроль США и проамериканских формирований сирийских курдов из состава «Сирийских демократических сил» (СДС) попали пути незаконного вывоза нефтепродуктов.

Впоследствии незаконный вывоз нефти из Сирии неоднократно обсуждался в мировых СМИ, однако Штаты всякий раз отрицали обвинения в краже ресурсов, прикрываясь «антитеррористической операцией». Только в 2019 году 45-й президент США Дональд Трамп признался, что Штаты владеют залежами сирийского «черного золота», однако оставят его себе. Фактически американцы, благодаря исламистам, сами встали на место расхитителей государственной собственности.

Огненный шторм

Одним из объектов, который боевики «Исламского государства» передали американцам и курдам, стал газовый завод «Коноко», расположенный в 5 километрах от Хшама. Хотя предприятие формально перешло под контроль курдских боевиков, вокруг него находились позиции исламистов, с которых велся минометный обстрел Хшама и близлежащих населенных пунктов.

Кроме того, вокруг завода и расположенного рядом газового поля Табия неоднократно отмечались перемещения моторизованных отрядов ИГ на пикапах.

Один из таких «летучих» отрядов 7 февраля 2018 года атаковал район населенного пункта Хшам. В ответ на действия боевиков была сформирована колонна для наступления и проведения зачистки у завода «Коноко». В авангарде колонны, выдвинувшейся в ночь на 8 февраля, находились штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», которым была поставлена задача пресечь любые попытки боевиков атаковать населенные пункты на восточном берегу Евфрата. Колонна смогла пройти около 500 метров, прежде чем в небе появились американские самолеты.

Федеральное агентство новостей | Сергей Чемеков Федеральное агентство новостей | Сергей Чемеков

Как выяснилось впоследствии, сразу после того, как колонна начала продвижение, американские военные инструкторы, находившиеся на территории завода «Коноко», запросили помощь авиации. По словам главы Центрального командования ВВС Штатов генерал-лейтенанта Джеффри Харригяна, в атаке на колонну союзных сил, где находились сирийские солдаты и российские военные специалисты, участвовала крупная ударная эскадрилья американских ВВС. В частности, удары наносили истребители F-15E Strike Eagle, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-артбатареи AC-130, ударные вертолеты AH-64 Apache, а также стратегические бомбардировщики B-52.

Заблокировав колонну ударами в головную машину и в «хвост», американские летчики принялись выцеливать и бомбить бронетехнику, пытаясь уничтожить ехавших на броне пехотинцев. Попав под ураганный обстрел «вагнеровцы» отошли в укрытия и начали выводить технику из-под удара «Апачей». Ответный огонь русские штурмовики по американским силам не вели: несмотря на наличие зенитных орудий, способных нанести урон авиации, подобные действия могли бы спровоцировать международный конфликт. В итоге американская авиация бомбила позиции ЧВК «Вагнер» и сирийских солдат не менее трех часов, однако так и не заставила их оставить занятые позиции.

Ни один метр выжженной земли из тех пяти сотен, что успела пройти колонна, не был оставлен неприятелю.

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Несломленные

После инцидента проамериканские СМИ и блогеры начали плодить «разоблачительные» публикации о якобы реальных потерях ЧВК «Вагнер»: информационное пространство активно заполнялось туманными сообщениями о гибели в Дейр эз-Зоре до 600 «вагнеровцев».

Однако ясность в события 7–8 февраля внесло заявление председателя «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрея Трошева: в интервью СМИ он сообщил, что в ходе налета американской авиации на колонну в Хшаме погибло 14 бойцов ЧВК «Вагнер». Эти цифры косвенно подтвердил авторитетный немецкий журнал Der Spiegel: по данным журналистов издания, которые прибыли в Дейр эз-Зор через месяц после инцидента, погибших российских добровольцев начитывалось «немногим больше десяти».

Кроме того, в ходе боя было уничтожено несколько единиц бронетехники. По свидетельствам различных источников, часть из них осталась на трассе перед Хшамом как живое напоминание о первом и единственном столкновении сил США и России в истории.

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Однако гораздо более важным свидетельством того, что значительная часть «вагнеровцев» выжила в ходе боя под Хшамом, стала дальнейшее существование ЧВК «Вагнер». После инцидента группа военных специалистов, собранная из отставных военных и ветеранов горячих точек, получила мировую известность.

Представители различных стран, в которых сохранялись проблемы с боевиками, приглашали российских специалистов к себе для обучения армейских подразделений, консультаций и ведения локальных контртеррористических операций. И именно благодаря тому, что ЧВК «Вагнер» героически выстояли под огнем американской авиации, сегодня об их подвигах говорит весь мир.

✱ - запрещенная в РФ террористическая организация

https://riafan.ru/23882440-pod_ognem_apachei_kak_boitsi_chvk...

Однако добавлю снимки, которые были сделаны на месте бойни случившейся в ночь с 6 на 7 февраля в районе Хишама, где авиацией США был нанесён значительный урон в технике, и не такой сильный (как заявляли тогда разные беглогвардейцы) в живой силе отрядам «Оркестра». В результате 4-х часовых событий авиацией были сожжены танки, БРДМ, грузовая техника и артиллерия ЧВК, в том числе уничтожались те машины, которые пытались вывезти с побоища трёхсотых. Никакой поддержки тогда так оказано и не было. Несмотря на то, что дежурная авиация ВКС стояла в нескольких километрах на аэродроме Дейр-эз-Зора. Говорят, что пару лётчиков пытались получить разрешение на взлёт, но им отказали. Правда или нет, но такой слух есть. Думается, что погибших было не 600, но и явно не 14, а поболее. Памятная медаль выдаваемая бойцам «Группы Вагнера» за участие в бое с американской армией под сирийским Хашамом 7-8 февраля 2018 года.

На ней изображен «музыкант» в огненном пламени, а над ним американские вертолёты AH-64 «Apache».

— За что выдают медали в Вагнере?

— За то, что выжил.

https://t.me/grey_zone/17087

С полной картиной событий можно ознакомиться по книге военкора Кирилла Романовского, ставшего участником тех событий. Именно о ней сказал Пригожин, что написана она правдиво. Вечная память мужикам.

— Все вагнеровцы попадают в Рай, потому что в Аду уже были!