Замороженные резервы России, или Здравствуй, суверенная финансовая система

Автор фото: Гавриил Григоров/ТАСС Автор фото: Гавриил Григоров/ТАСС

А знаете, что произошло, когда половину наших валютных резервов заморозили? Произошло несколько важных вещей.

1. Мы ничего не проиграли, потому что заморозили резервов на сумму порядка 300 миллиардов долларов, а совокупный внешний долг РФ составляет сумму 470 миллиардов долларов, не считая огромной суммы иностранных инвестиций, но об этом я уже подробно рассказывал чуть раньше (ссылка) и на этом мы особо останавливаться не будем;

Кто-то скажет, что мы могли бы эти деньги обезопасить и полностью вывести их в безопасное место.

Но если бы к нам не было применено таких жёстких мер, тогда у нас и не было бы возможности отказаться от выплаты гораздо большего долга и не было бы возможности экспроприировать собственность иностранных инвесторов из недружественных стран, если они вдруг откажутся продолжать у нас работу. То есть, они сами развязали нам руки для самого жёсткого ответа.

Причём это нам уже ничем более серьёзным не грозит.

Либо они разблокируют наши резервы, и тогда мы просто будем выплачивать долги, либо нет, и тогда они потеряют гораздо больше.

2. Мы отбрасываем большинство ограничений, накладываемых статусом страны с рыночной экономикой, который нам приходилось поддерживать.

Например, мы ограничили свободное движение капиталов, заставили компании экспортёры продавать 80% валютной выручки и ограничили вывоз валюты из страны.

А вскоре наша финансовая система станет более суверенной, потому что наш Центробанк собирается, наконец, выкупать не долговые обязательства США и ЕС, финансируя их экономику, а облигации федерального займа (ОФЗ) на первичном рынке, как это делают ФРС США и Центробанк Европы. То есть правительство РФ сможет получать необходимые для развития экономики и пополнения бюджета страны деньги непосредственно от Центробанка.

Говоря простыми словами, правительство получает доступ к печатному станку.

Тут замечу, что злоупотреблять этим инструментом опасно, но в разумных пределах вполне возможно. Путин заявил, что у нас достаточно денег без прибегания к их печатанию, но, тем не менее, как запасной вариант наполнения бюджета эта возможность будет теперь использоваться.

Об этом заявила сегодня всеми ругаемая и вновь назначенная председателем ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Поговорим об этом чуть позже

3. Произошло наглядное и поучительное действо: Запад показал всем странам мира, что может быть с их резервами, если они будут вкладывать их в валюту и «супернадёжные» долговые бумаги этих стран и при этом не будут им во всём подчиняться.

Саудовская Аравия и Китай снова вернулись к вопросу, какую валюту использовать при расчете за нефть. Не исключено, что вместо долларов будут юани.

А это значит, что подходит к концу эпоха хорошей жизни и в Евросоюзе, и в США. Эти страны долгое время паразитировали на всех остальных странах мира, безудержно печатая доллары и евро, покрывая таким нехитрым способом дефицит своего бюджета и обеспечивая своим гражданам завышенные социальные блага.

Валюты этих стран использовались для расчётов по всему миру, считались надёжным средством сбережения и накапливались Центробанками развивающихся стран и стран третьего мира для обеспечения устойчивости своих валют.

Тем самым и создавался повышенный спрос на доллары и евро.

Благодаря этому и Евросоюз, и США могли выпускать долговые бумаги, и продавать эти бумаги либо своему Центробанку и ФРС, которые печатали новые деньги и выдавали их им под эти долговые бумаги, либо тем же странам, занимая у них, заработанные теми доллары и евро, в долг.

В конечном итоге, за счёт доминирования своих валют, Евросоюз и США получали практическую выгоду. Они могли позволить себе финансирование огромного дефицита бюджета, который у них уже стал хроническим, буквально живя за счёт других стран мира, экспортируя инфляцию, или беря деньги в долг под небольшой процент.

А следовательно граждане этих стран имели слишком завышенный уровень жизни.

Вы, возможно, скажете: «Но ведь они же всегда отдавали долги!».

Да, это так. Но выплату основного долга этим странам или процентов по долговым обязательствам США и ЕС могли проводить… печатая новые деньги или отдавая долг, а потом вновь занимая в большем размере.

Представьте, что к Васе приходит сосед Джон и просит денег в долг под 0,5%. Вася даёт ему 1000, через месяц Джон должен отдать 1050. Он их не зарабатывает, а идёт к другому соседу — Пете, берёт у него в долг 2050 рублей, 1000 оставляет себе, 1050 отдаёт Васе, потом идёт к Николаю, занимает 3152,5 и снова отдаёт Пете 2152,5, а себе оставляет 1000, потом снова к Васе и занимает 4310 себе на жизнь — 1000 и для возврата Николаю — 3310 и так далее.

Вы скажете: «Постой-ка, так ведь эта пирамида выросла бы очень быстро и соседи не смогли бы уже давать такие огромные суммы на погашение другим соседям».

Всё правильно, в реальной жизни, такая пирамида долго не работает, но в нашем случае «Джон» часть денег рисует сам, и его нарисованные деньги идут на частичное погашение долгов, потому что «Вася», «Петя» и «Николай» их принимают. Именно поэтому США держатся много лет. Это был, так сказать, почти их «перпетум мобиле» — вечный двигатель.

Но только почти. Хотя у некоторых наших сограждан сложилось мнение, что это будет длиться вечно.

В настоящий момент госдолг США «подкрадывается» к запредельной цифре в 30 триллионов долларов, и всем уже давно ясно, что он не может быть ими погашен, и что рано или поздно (возможно даже в ближайший год) эта долговая пирамида рухнет, особенно в свете развязанной безумным Конгрессом США безудержной санкционной политики, и учитывая огромное количество вливаемых в мировую экономику в последние два года долларов, огромное отрицательное сальдо (порядка 1 триллиона долларов) их торгового баланса (намного меньше продают товаров, чем покупают) и огромный дефицит бюджета (порядка 3 триллионов долларов), который имеет тенденцию только к увеличению.

Как формируется, например, бюджет США. Они записывают туда всё, что им требуется и хочется, подсчитывают расходы, затем подсчитывают планируемые доходы и видят, что концы с концами не сходятся — не выходит каменный цветок (с). На расходы не хватает каких-то 3 триллиона долларов, как в 2020 году.

Какой пустяк! Правительство США выпускает долговые бумаги на эту сумму, идёт с ними в Федеральную резервную систему, там на эту сумму печатают (или создают в компьютере) доллары и зачисляют их в бюджет.

Всё, проблема решена. Денег напечатали, сколько надо, но инфляция не разгоняется, потому что эти доллары расходятся в конечном итоге по всему миру и инфляция, по сути, экспортируется вовне, то есть она размазывается тонким слоем на все страны мира. Но печатный станок работал в последние два года с такой скоростью, что доллары буквально затопили мировую экономику, что привело к беспрецедентной инфляции уже и в США.

То же самое происходит и в Евросоюзе — эмиссия евро осуществляется Центробанком Европы по необходимости.

А что делало наше правительство в трудные годы, когда бюджет был дефицитным?

А оно шло на внутренний или внешний рынок заимствований, и продавало долговые облигации под более высокий процент, нежели могло бы, если бы их выкупал Центробанк РФ.

И вот теперь, как я уже говорил, ситуация изменится.

Теперь, что касается Эльвиры Набиуллиной. Многие наши караул-патриоты постоянно ругают её, говорят, что она губит экономику, душит бизнес высокими ставками и делает ещё много плохих вещей, являясь чуть ли не врагом патриотической общественности, считающей её представителем либерального лагеря и думающей, что:

1. Она во всём подчиняется МВФ;

2. Президент России не имеет на неё никакого влияния, потому что ЦБ независим.

Это мифы.

Чтобы развеять первый, у меня будет для вас всего два предложения, два вопроса и два факта. Если Набиуллина подчиняется воле МВФ и США, тогда:

Предложение 1. Найдите документ, где МВФ рекомендовал бы или одобрял бы избавление России от долговых бумаг США — трежерис. Не найдёте! А между тем Россия практически полностью от них избавилась, оставив операционный минимум и вышла из этого «лохотрона», в котором все страны финансируют США.

Вопрос 1. Так это как же получается, здесь Набиуллина шла против воли МВФ, да ещё и вредила США???

Факт 1. Вот как это происходило.

Предложение 2. Найдите документ, в котором МВФ рекомендовал бы России вкладывать резервы не в ценные долговые бумаги США, а в золотой запас. Такого документа вы не найдёте, потому что в любом случае и в любой обстановке МВФ рекомендует копить резервы не в золоте, а в «надёжных» ценных бумагах, которые приносят доход, то есть в трежерис США. Тем не менее Путин исправно наращивал золотой резерв России с 2006 года.

Вопрос 2. Так это как же получается, и здесь что ли Набиуллина шла против воли МВФ???

Факт 2. Вот как это происходило.

Чтобы развеять второй миф, обратимся к логике. Наш национальный лидер не ведёт сейчас войну на Украине, он ведёт сейчас борьбу со всем Западным миром и за полный суверенитет России, и за нашу безопасность, и за многополярный мир, в котором мы не будем подчиняться чужой воле. И сейчас Путин в России по полномочиям почти равен императору России.

Исходя из этого мысль, продвигаемая караул-патриотами о том, что либеральный лагерь где-то там есть, он очень силён и сопротивляется, кажется мне нелепой, и она меня просто раздражает. Путин сейчас в силах скрутить в рог любую противодействующую силу, особенно во время тотальной войны против Запада.

Поэтому всем караул-патриотам надо просто успокоиться и доверять нашему президенту. Не для того он начинал боевые действия, чтобы дать врагам обрушить нашу экономику.

Во-первых, Путин вносит предложение по кандидатуре главы Центробанка, и если бы Набиуллина его не устраивала или не подчинялась, а также вредила развитию экономики, то он никак не внёс бы её кандидатуру в третий раз;

Во-вторых, Путин, в отличие от диванных аналиТЕГОВ обладает всей полнотой информации;

В-третьих, за долгие годы Путин не раз доказывал, что он владеет ситуацией и ведёт наш корабль в правильном направлении во внешней политике, и наша держава с каждым годом становится всё мощнее и весомее в геополитическом плане.

Поэтому могу повторить те слова, которые сказал мой товарищ — Едкий натр:

После всего, что сделал Путин для страны, не доверять ему я не могу. Капитан спасает корабль, и его решения не оспариваются и не подвергаются сомнению. Команда должна работать как единое целое. Иначе — гибель. Подобное недоверие (к выбору Путина) могу расценивать как попытку бунта на корабле.

Спасибо за внимание.

© Рука Кремля