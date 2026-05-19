Территория Героев...(208)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Ветеран СВО Шуваев АлександрПрезидент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Героя России Александра Шуваева.
Александр Шуваев — уроженец Белгородской области: родился в 1981 году в Новом Осколе.
В июне 2025 года Александр Шуваев стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев» и с 19 января 2026 года работал в должности заместителя губернатора Иркутской области.
https://max.ru/morf/AZ4iU_eqXyQ
Гвардии старший лейтенант Якомаскин СергейГвардии старший лейтенант Сергей Якомаскин выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции, проявляя стойкость и решительность. Под его командованием группа радиоэлектронной борьбы развернула пост РЭБ и посты воздушного наблюдения для подавления FPV‑дронов и обеспечения продвижения штурмовых групп.
В ходе выдвижения Сергей обнаружил ДРГ ВСУ, организовал рассредоточение личного состава, использовал местность для скрытности и внезапно уничтожил боевиков. Развернув посты РЭБ, группа выполнила задачу и вернулась без потерь, обеспечив безопасное продвижение штурмовых групп.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ4GoWbHZcQ
Сержант Зиборев ДенисКомандир отделения Денис Зиборев выполнял задачу по захвату опорного пункта противника. Его штурмовая группа скрытно вышла к позициям и внезапно атаковала их.
Зиборев одним из первых ворвался на укрепления и, продвигаясь вглубь, продолжал руководить бойцами до полного уничтожения противника и захвата пункта.
После штурма он оперативно организовал оборону, что позволило успешно отразить контратаки. Задача выполнена без потерь благодаря его решительным и грамотным действиям.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ4vZ4DDPbw
Гвардии ефрейтор Паршин СергейГвардии ефрейтор Сергей Паршин, старший стрелок, выполнял задачи в составе штурмовой группы в ДНР. Обеспечивая скрытное выдвижение, он грамотно провёл подразделение через открытую местность, используя рельеф, и вывел бойцов на выгодные позиции без обнаружения противником.
В ходе наблюдения Паршин обнаружил ночью вражеский беспилотник типа «Баба-Яга». Своевременно доложив командованию, он получил приказ на уничтожение и метким огнём из стрелкового оружия сбил дрон, который упал и сдетонировал на безопасном расстоянии.
Его решительные действия позволили сорвать атаку противника, сохранить личный состав и обеспечить успешное выполнение боевой задачи.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ4HffbUN-s
Рядовой Кокарев МихаилРядовой Кокарев восстановил связь между подразделениями батальона в критический момент боя.
Под плотным огнём противника он не покинул позицию, оперативно оценил повреждения и продолжил работу.
Благодаря его действиям связь была быстро восстановлена, что позволило сохранить управление подразделениями.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ4SNhGPAIg
Гвардии майор Серебряков АнтонГвардии майор Антон Серебряков руководил штурмовой группой при выполнении задачи по зачистке и закреплению позиций противника, а также эвакуации раненых. После инструктажа личного состава он лично выдвинулся к объекту, принял решение разделить отряд и скрытно вывести бойцов на рубеж.
На месте офицер организовал оборону, назначил группы прикрытия от БПЛА и координировал действия подчинённых. В ходе боя штурмовая группа зачистила опорный пункт, уничтожив до 12 военнослужащих ВСУ. Закрепившись, Серебряков организовал поиск раненых, оказание им первой помощи и эвакуацию в медицинский пункт.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ4Sp0p1JS8
Рядовой Павлов АртемРядовой Артем Павлов в составе штурмовой группы выполнял задачу по захвату опорного пункта противника на важном тактическом направлении.
В ходе выдвижения противник применил БПЛА с системой сброса боеприпасов. Увернувшись от атаки, Павлов занял выгодную позицию и точным огнем уничтожил беспилотник в воздухе, предотвратив потери среди личного состава.
Благодаря его профессиональным и решительным действиям штурмовая группа без потерь достигла позиций противника, овладела опорным пунктом и закрепилась на нем.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ42sR4sBow
Рядовой Фахриев РустемРядовой‑гранатометчик Рустем Фахриев в составе подразделения занимал оборону на важном рубеже. Используя наблюдательную позицию, он заметил выдвижение вражеской бронетехники, скрытно занял огневую позицию и, несмотря на риск обнаружения, подпустил бронемашину на дистанцию поражения.
Несколькими точными выстрелами из гранатомета Фахриев уничтожил бронемашину, а затем штатным стрелковым оружием — эвакуировавшийся экипаж и десант.
Благодаря его мужеству и самоотверженности противник понес потери, отступил, а российские войска закрепились на рубеже и продолжили наступление.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ4W8ejIJfE
Младший сержант Чудницев АлександрМладший сержант Александр Чудницев, начальник расчета БПЛА, выполнял боевую задачу по прикрытию штурмовых групп с воздуха. При продвижении к передовым позициям украинских боевиков штурмовая группа попала под интенсивный огонь из автоматического станкового гранатомёта.
Получив от разведывательного дрона координаты вражеской огневой точки, Чудницев оперативно поднял ударный БПЛА, обнаружил позицию и точным попаданием вывел из строя гранатомёт. Вторым дроном он уничтожил расчет противника.
Благодаря его действиям штурмовая группа смогла атаковать вражеские позиции, захватить важный опорный пункт и продвинуться в глубину обороны противника.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ4XX98HNf8
Младший лейтенант Халяпов ЮлайМладший лейтенант Юлай Халяпов, действуя в составе расчёта разведывательного БПЛА, корректировал огонь артиллерии, миномётов и танков, осуществлял поиск целей и фиксировал результаты огневого поражения техники.
В ходе разведки он выявил район запуска ударных БПЛА, обнаружил замаскированный пункт управления и навёл на него артиллерию, лично корректируя огонь.
Благодаря его профессиональным и решительным действиям вражеский пункт управления беспилотниками был уничтожен, что позволило предотвратить потери среди личного состава.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ4cTl4HOYo
Сержант Чурбанов АлександрСержант Александр Чурбанов, выполняя задачу по доставке продовольствия и боеприпасов, был атакован вражеским FPV-дроном.
Маневрируя на мотовездеходе, он уклонился от удара, укрылся и уничтожил дрон огнём из стрелкового оружия, после чего продолжил движение.
Его действия позволили сохранить технику и обеспечить своевременную доставку грузов на передовые позиции.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ4fvaxnIZY
Военнослужащий Алтынбаев РусланОфицеры военно-политических органов встречают профессиональный праздник на передовой, плечом к плечу со своими бойцами.
Об особенностях работы в зоне спецоперации рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе 177-го гвардейского полка морской пехоты Руслан Алтынбаев:
«На передке легко не бывает. Там все намного сложнее, намного тяжелее. Главное – поддерживать связь с военнослужащими
https://max.ru/morf/AZ4r9kv4fPo
Гвардии младший сержант Тимергалиев РаильРаиль Тимергалиев 85 суток удерживал позиции в населенном пункте Гришино (ДНР). Об этом он рассказал ТАСС.
В ходе выполнения боевой задачи Тимергалиев остался на позиции один. Он выполнял приказы командиров и вел огонь с разных позиций в течение 85 дней.
Кроме того, Тимергалиев оказал медицинскую помощь российским военнослужащим, зашедшим в Гришино.
Боец завершил прохождение реабилитации и вернулся в зону спецоперации. См. видео по ссылке
https://tass.ru/armiya-i-opk/27430093
Гвардии лейтенант Титов АндрейАндрей служит в армии с 2014 года. За это время он успел пройти путь от рядового до офицера и стал начальником радиолокационного комплекса.
Ежедневно расчёт гвардии лейтенанта Титова эффективно выявляет огневые позиции артиллерии, реактивных систем залпового огня и миномётов противника. Благодаря работе Андрея и его бойцов уничтожены десятки вражеских орудий.
Особый случай произошёл во время вывода радиолокационной станции с позиции. Враг заметил движение наших военнослужащих и направил в их сторону несколько FPV-дронов.
Заметив беспилотники, Андрей не растерялся и открыл огонь из автомата. Рискуя собой, офицер отбил налет вражеских «птиц», сохранил технику и жизни подчиненных.
За проявленные мужество и самоотверженность гвардии лейтенант Титов удостоен медали Жукова.См. видео по ссылке
https://max.ru/morf/AZ4uwjcvJIcМихаил из Ростова-на-Дону с детства мечтал летать. И во время учебы в Донском государственном техническом университете он узнал, что есть возможность научиться летать — на БПЛА.
Сегодня Михаил получает востребованную специальность и говорит, что ощущения от управления беспилотником примерно те же: «Паришь, как птица!». См.видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ4axXoDdLcМолодой специалист, обучающийся по IT‑специальности, поступил на службу в войска беспилотных систем и доволен своим решением.
Студент из Ростова-на-Дону сменил разработку видеоигр на управление реальными «птичками». Александр Рыбасов учился на программиста, но, узнав о наборе в новые войска беспилотных систем, решил применить свои навыки на практике и подписал контракт.
Он признается, что игровой опыт и техническая база помогают в учебе: специфика программирования и виртуальных полетов здесь как нельзя кстати. Сейчас Александр осваивает теорию под руководством опытных инструкторов и уверен: его место там, где технологии решают исход боя. См.видео по ссылке
https://max.ru/morf/AZ4dM-fPCUIОдин из тех, кто возглавлял парадный расчет участников СВО, — Герой Российской Федерации полковник Зоригто Ангархаев. Под его командованием было освобождено 11 населенных пунктов. Он с честью продолжает дело героев Великой Отечественной войны, и Родина им гордится!
Зоригто Ангархаев — выпускник Московского высшего военно-командного училища, которое он окончил с отличием. Участвовать в специальной военной операции офицер начал в звании майора, а сегодня он уже полковник. Под его командованием освобождено 11 населённых пунктов ДНР, в том числе Угледар. За успешную операцию по освобождению сразу трёх посёлков Зоригто Ангархаев получил звание Героя Российской Федерации.
«Нужно было в условиях весны, когда лёд ещё тонкий, форсировать водную преграду и, соответственно, освободить три населённых пункта. Мой отряд с этой задачей целиком и полностью справился», — рассказывает офицер.
Своей службой он гордится и продолжает дело дедов — ветеранов Великой Отечественной войны. «У меня оба дедушки — ветераны Великой Отечественной. По линии отца — пехотинец, по линии мамы — артиллерист», — говорит Зоригто.
В своём обращении к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла полковник пожелал им крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни.
История Зоригто Ангархаева — яркий пример того, как традиции мужества и верности присяге живут в новых поколениях защитников Родины. См.видео по ссылке
https://max.ru/morf/AZ4MBGg1U1EВ парадном строю участников спецоперации в День Победы по Красной площади прошел правнук Мелитона Кантарии, Героя Советского Союза, который был одним из бойцов, установивших Знамя Победы на поверженный Рейхстаг.
Георгий Кантария отправился на СВО добровольцем в 2022 году. Конечно, у него говорящая фамилия, которая ко многому обязывает. Но он никогда не хвастается родством с легендарным предком, а старается соответствовать ему и в делах, и в словах. См.видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ4Q5osrfNcТанкист Рустам Хасанов говорит о мужестве и вере в Победу
В марте 2024 года возле села Веселое наши войска вели бои за стратегически важную высоту. Подходы к ней были заминированы ВСУ, позиции постоянно обстреливались. Тогда наши бойцы приняли дерзкое решение — прорваться на одном танке.
«Я сам вызвался вместе со своим экипажем выполнить эту нелёгкую задачу, понимая, что могу и не вернуться обратно», — вспоминает Рустам Хасанов.
Экипаж изучил расположение огневых точек врага, закрепил на танк Т-80БВ трал для уничтожения мин — и выдвинулся. «Наша задача была взять стратегическую высоту и проделать безопасный маршрут для штурмовых подразделений. Штурмовики находились сзади, нас прикрывали», — рассказывает офицер.
На большой скорости танк ворвался на высоту, поразил позиции противника. Благодаря этому наши штурмовые отряды смогли продвинуться вглубь обороны ВСУ.
В преддверии 9 Мая Рустам Хасанов обратился к сослуживцам, которые сегодня выполняют задачи в зоне СВО:
«Хочу поздравить вас с великим праздником — с Днём Победы. Желаю крепкого здоровья, всех благ, семейного благополучия. Парни, держитесь! Мы всегда с вами. Победа всё равно будет за нами. Как и в Великую Отечественную войну, мы победим. Мы вместе — вместе мы сила».
См.видео по ссылке
https://max.ru/morf/AZ4Imo1peKMТри года на СВО, два ранения, больше сотни спасенных жизней. Гвардии сержант Богдан Донов прошел в составе эвакуационной группы самые сложные направления: Мариуполь, Угледар, Новомихайловку, Павловку, Волчанск... Участвовал в освобождении Курской области. Имеет госнаграды: Георгиевский крест IV степени, медаль «За отвагу» и медаль Ушакова (как представитель 155-й бригады морской пехоты ТОФ).
Сегодня Богдан — курсант Нижегородского гвардейского высшего военно-инженерного командного Ковельского Краснознаменного училища (НВВИКУ).См.видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ4qOIPvQQAПротоиерей Максим посетил военнослужащих группировки «Восток».
Основной целью визита стало духовное окормление бойцов: проведение праздничных богослужений, совершение таинств и поддержка личного состава.См.видео по ссылке
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ4b_MpMJ5kКонстантину Жильцову 43 года, и он уже четвертый год защищает Родину в зоне спецоперации. Дома, в Ивановской области, Константина ждет сын-школьник, по словам отца, «хороший малый» и настоящий патриот. Видятся они реже, чем хотелось бы. Но в каждый приезд много разговаривают: о жизни, о смыслах, о судьбе страны.
9 мая у мальчика появился еще один повод гордиться папой: Константин уже в пятый раз участвовал в Параде Победы, на этот раз — в строю ветеранов СВО. См.видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ4WB-9qHM0Рядовой Леонид Мирошниченко родом из Крыма, доброволец. Награжден Георгиевским крестом IV степени за успешную эвакуацию подбитого танка под атакой вражеских дронов. А вообще «по жизни» на СВО он занимается ремонтом военной техники. Поэтому Леонид был искренне удивлен, когда командование решило направить его в Москву, на Парад Победы.
Для Леонида участие в Параде — это еще и важная личная история. И этот день, 9 мая 2026 года, как и для многих других воинов, стал важной вехой в его биографии.
https://max.ru/heroesofZ/AZ4gDse3GC4Николай Матреницкий был удостоен звания Героя России в июне 2023 года.
Экипаж его танка Т-80 прославился отвагой и мужеством в противостоянии превосходящим силам противника: сначала отважные танкисты уничтожили в одном бою два танка Т-71М1, две БМП и около 20 украинских боевиков. А спустя несколько дней, прикрывая мотострелков, не только подбили вражескую БМП, но и увезли с поля боя подбитый трофейный танк.
Незадолго до Дня Победы Николай побывал в Москве, где готовился к Параду, и рассказал нашему проекту, как изменилась его жизнь после вручения Золотой Звезды и какие задачи он выполняет сегодня.
https://max.ru/heroesofZ/AZ4lEjAnag8Незадолго до Парада Победы участники СВО, которые шли в парадном строю ветеранов спецоперации, рассказали, что чувствуют, идя по Красной площади в День Победы.
В этом строю сегодня были Герои России, офицеры, рядовые, плечом к плечу. Они прибыли в Москву, фактически, с ЛБС, с боевых задач. И сразу после парада они разъедутся по своим подразделениям, чтобы снова встать на защиту Родины. См.видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ4LwbZZVlg
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/
Старший лейтенант Урванцев НиколайУрванцев Николай Владимирович
09.06.1984 - 04.05.2023
Командир минометного взвода старший лейтенант Урванцев Николай Владимирович, уроженец села Арлагуль, Лебяжьевского МО, Курганской области, героически погиб в зоне СВО при выполнении боевых задач по освобождению Донбасса и Новороссии от укронацистов и их западных приспешников, демилитаризации и денацификации Украины.
Награжден орденом Мужества (посмертно).
https://герои-сво.рф/geroi/urvancev-nikolaj-vladimirovich/
Гвардии сержант Афанасьев НикитаГвардии сержант Никита Афанасьев, разведчик 16-й гв. ОБрСпН Вооруженных сил России.
Родился в 1986 году в Ленинграде, в 2003 году окончил лицей и поступил в педагогический университет им.Герцена, однако на последнем курсе написал заявление об отчислении. В 2008 году призван на срочную службу, которую проходил в учебном центре войск связи в Домодедово, в 2009 году демобилизовался в звании сержанта.
Когда в сентябре 2022 года началась частичная мобилизация, Никита был вызван в военкомат, однако мобилизован не был из-за наличия в семье трех детей. Спустя год, в 2023 году он принял решение вернуться в армию и подписал контракт в 16-й ОБрСпН.
После прибытия в зону СВО являлся оператором БПЛА, в 2024 году был награжден знаком отличия Георгиевский крест IV-й степени.
Погиб 25 апреля 2025 года в ходе выполнения боевой задачи на Краснолиманском участке фронта.
Указом президента от 15 октября 2025 года гвардии сержанту Никите Афанасьеву посмертно присвоено звание Героя России. Награда была вручена семье погибшего разведчика в ходе торжественной церемонии в Кремле 9 декабря.
https://max.ru/join/Rz0j4_bHCTtfS68zncOjT0LA1YXieaiU_T3rGFhndtY
Военнослужащий Кашафутдинов ЭмильКашафутдинов Эмиль Камилевич родился 3 мая 2004 года в с.Бураево, Башкортостан.
22 мая 2022 года был призван в ряды Вооруженных сил на срочную службу. Военную службу начал в Московской области в поселке городского типа Селятино. 25 июня 2022 года принял присягу. Подписал контракт.
3 сентября 2022 года по контракту отправился в г.Иглино Нижегородской области.
С 25 сентября 2022 года Эмиль являлся участником СВО.
10 мая 2023 года получил осколочное ранение головы в г.Попасном ЛНР. От полученного ранения умер 30 мая 2023 года.
https://герои-сво.рф/geroi/kashafutdinov-emil/
Военнослужащий Кирсанов МаксимКирсанов Максим Алексеевич
г. Туринск, Свердловская область
4 мая в зоне СВО погиб любимый муж, сын, брат, зять, друг, папа — Кирсанов Максим Алексеевич.
https://герои-сво.рф/geroi/kirsanov-maksim-alekseevich/
Рядовой Макаров ЕгорМакаров Егор Алексеевич
Пулеметчик
хутор Попов, Белгородская область
Егор родился в с.Белый Колодезь 5.05.1989 г. С 1 по 9 класс учился в Викторопольской средней школе, 11 класс заканчивал в Уразовской СОШ №1, посещал кадетский класс.
В 2006 году поступил в государственное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище №4 г.Белгород. В 2007 г. получил диплом по профессии «токарь-универсал».
В 2007 году был призван на срочную службу. Службу проходил в Рязанском институте автомобильных войск, до 2009 года.
С 2018 года работал в ГБУ «Автомобильные дороги» в г.Москва в должности токаря.
В сентябре 2022 года был мобилизован. Принимал участие в СВО на территории Украины. Службу проходил на Херсонском направлении.
Погиб в зоне проведения СВО 15 февраля 2024 года.
https://герои-сво.рф/geroi/makarov-egor-alekseevich/
Военнослужащий Аллагулов Альбертг. Уфа
18.05.1996 - 05.05.2022
Альберт получил образование в топливно-энергетическом колледже и работал инженером. Женился в 2018, в 2021 году решил изменить профессиональный путь, подписав контракт с министерством обороны РФ. С началом спецоперации в марте 2022 года он был отправлен на фронт.
Альберт был посмертно награжден Орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова, что свидетельствует о его героизме и самопожертвовании.
Память о нём увековечена мемориальными досками на учебных заведениях, где он учился, и на доме, где он жил.
https://герои-сво.рф/geroi/allagulov-albert/
Сержант Щеглов ВладимирЩеглов Владимир Александрович
Стрелок штурмовой 26 мотострелковый полк Херсонской области
26.06.1988 - 06.05.2024
Погиб: п. Крынки, Херсонской области.
Благодаря самоотверженным действиям Владимира его сослуживцы остались живы.
За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность, сержант Щеглов Владимир представлен к награждению Орденом «Мужества» — посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/shheglov-vladimir-aleksandrovich/
Рядовой Докукин ЕвгенийДокукин Евгений Геннадьевич
Водитель миномётного взвода
деревня Давыдово, Московская область
06.05.1979 - 20.02.2023
Погиб при освобождении дер. Сватово, ЛНР.
Посмертно награждён орденом Мужества.
https://герои-сво.рф/geroi/dokukin-evgenij-gennadevich/
Доброволец Ткачук ДенисТкачук Денис Александрович – житель Нижневартовска, для которого защита Родины стала осознанным выбором и высшим долгом. Он погиб 10 июля 2025 года, выполняя боевое задание в зоне специальной военной операции.
Денис родился 3 мая 1995 года, его детство и юность прошли в Нижневартовске, Ханты-Мансийский автономный округ. После школы он, как и многие сверстники, строил гражданскую карьеру, но в его характере всегда была сила и готовность к действию.
Когда началась специальная военная операция, Денис не остался в стороне. Он добровольно встал на защиту Отечества, понимая, что его помощь и поддержка необходимы там, где идёт борьба за безопасность страны. В зоне СВО он служил честно и самоотверженно, проявляя стойкость и мужество в самых сложных условиях.
Для близких он был любящим сыном, братом, внуком и верным другом.
https://герои-сво.рф/geroi/aleksandrovich-tkachuk-denis/
Военнослужащий Барановский АлександрБарановский Александр Владимирович, герой Омской области.
https://герои-сво.рф/geroi/baranovskij-aleksandr-vladimirovich/
Сержант Андреев ВячеславАндреев Вячеслав Павлович
Механик-водитель
Андреев Вячеслав Павлович родился 11.06.1978 г. в г. Красноярск-26 Красноярского края, окончил школу №103. Волею судьбы — а может, по направлению военкомата — проходил службу в ракетных войсках (войсковая часть 25920) в г. Зеленогорск Красноярского края, где впоследствии остался работать, покоряя «мирный атом» на ФГУП «ПО «Электрохимический завод».
Женился, двое детей: сын и дочь
В 2013 году семья вслед переехала в г. Железногорск Красноярского края.
После переезда в родной город Вячеслав устроился слесарем по сборке металлоконструкций в 39-й цех АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва». Из-за специфики производства пришлось начинать учеником, но упорство, настойчивость, жизненный опыт и мастерство сделали своё дело. Достаточно быстро он заработал репутацию ответственного, исполнительного сотрудника, готового к выполнению самых сложных и нестандартных задач.
Вячеслав исполнил всё: сам построил дом, восстанавливая заброшенный участок своего отца в садовом товариществе №10, посадил не одно дерево, воспитал сына и дочь. А когда потребовалась помощь Родине — пошёл добровольцем на СВО.
Его приняли служить водителем на самоходной артиллерийской установке «Малка» в войсковой части 59361 г. Юрга, в составе 120-й бригады.
С октября 2022 г. по сентябрь 2023 г. выполнял задачи по охране опорного пункта в с. Красный Луч, ремонту боевой техники, осуществлял огневую поддержку позиций.
С сентября 2023 г. по май 2024 г. на Авдеевском направлении были поражены боевые машины противника: гаубица М777 (США), самоходная установка CAESAR (Франция), а также разрушен опорный пункт противника в д. Черетино.
06.05.2024 г. при выполнении боевого задания (ДНР Ясиноватский район п. Крутая Балка) погиб весь экипаж, командир орудия получил тяжёлое ранение.
Вячеслав посмертно награждён орденом Мужества.
Супруге были вручены государственная награда «За освобождение Авдеевки» и медаль Министерства обороны Российской Федерации «За боевые заслуги».
https://герои-сво.рф/geroi/andreev-vyacheslav-pavlovich/
Военнослужащий Могильников СергейМогильников Сергей
г. Переславль-Залесский, Ярославская область
Погиб 05.05.2024 в ходе проведения СВО Сергей Могильников.
Посмертно награждён орденом Мужества.
https://герои-сво.рф/geroi/mogilnikov-sergej/
Гвардии ефрейтор Ерофеев СергейЕрофеев Сергей Эдурадович, позывной Анзор
4 бригада 318 часть разведчик
Посёлок городского типа Сернур, Республика Марий Эл
19.04.2025 погиб в специальной военной операции.
Шли серьёзные боевые действия. 17 марта отправились на задание. Шли в составе группы. 19 марта возле пос. Дружба в зоне соприкосновения завязался тяжёлый бой. Сергей, будучи раненым, пытался сам себе обеспечить безопасность и спасти раненого товарища. Но, к сожалению, это ему не удалось. Случилась беда - погибли оба.
Сергей родился 3 августа 2000 года. Посещал детский сад, учился в Сернурской средней школе № 1, хорошо играл на гитаре, на гармошке. Музыкальные данные ему достались от отца — преподавателя музыки в Марисолинской средней школе. Серёжа сам учился играть на гармошке, не любил, когда отец подсказывал. Все мелодии на слух подбирал.
После девяти классов Сергей закончил отделение механизации аграрного колледжа. Сразу после завершения учёбы призвали в армию. Служил в Росгвардии г. Москвы.
Осенью 2022 года, когда началась мобилизация, он работал на Сернурском сырзаводе. Его проводили на СВО 20 октября. Проходил боевое слаживание в Ульяновской области, затем был отправлен в Ростов, а оттуда — на Украину.
https://герои-сво.рф/geroi/erofeev-sergej-eduradovich/
Ефрейтор Шарапуллин АльбертШарапуллин Альберт Ильшатович
деревня Копчиково, Пермский край
26.11.1996 - 05.05.2024
Погиб: н.п. Семёновка, Донецкая народная республика
Альберт с 2015 по 2016 года служил по срочке. Побыв дома пару месяцев, он подписал контракт и с тех пор он только служил, домой приезжал раз в год.
Награждён Орденом Мужества (посмертно), Медалью Жукова и За боевые отличия.
https://герои-сво.рф/geroi/sharapullin-albert-ilshatovich/
Рядовой Сафонов АнтонСафонов Антон Александрович
Оператор
г. Курган
08.06.2005 - 03.02.2026
Погиб в период прохождения военной службы исполняя военный долг - ДНР, Красноармейский р-он, Нововасильевка
https://герои-сво.рф/geroi/safonov-anton-aleksandrovich/
Гвардии рядовой Головкин АнтонГоловкин Антон Михайлович
Штурмовик
Родился в г. Ленинград 04.05.1987. Срочную службу проходил в г.Тамбов (подразделение — Спецназ ГРУ, ВДВ), где неоднократно прыгал с парашютом и получил военно-учетную специальность «радист».
В 2015 г. женился, в 2016 г. родился сын.
В октябре 2022 на работу пришла повестка, ни секунды не сомневался, считал это своим долгом перед страной, семьей и, главное, перед сыном.
8 октября 2022 был мобилизован и направлен в 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию г.Псков.
В составе 15 десантно-штурмовой роты 234 десантно-штурмового полка воевали в лесах под Кременной.
В феврале 2023 был эвакуирован с сильной контузией и направлен в госпиталь г. Иваново.
Через несколько месяцев вернулся для прохождения службы, в сентябре 2023 г. всю дивизию перевели из Кременной в Запорожье.
Погиб 20.10.2023 в ходе штурма ВСУ в н.п.Работино, получив ранение в голову.
Похоронен с воинскими почестями.
Имел медаль За отвагу
За мужество, отвагу и самоотверженность, за смелость и решительность Указом Президента РФ был награжден Орденом «Мужества» (посмертно).
Остались родители, два старших брата и 6-летний сын.
https://герои-сво.рф/geroi/golovkin-anton-mihajlovich/
Гвардии старший сержант Фадеев СтаниславФадеев Станислав Алексеевич
Номер расчета 1 отделения взвода штурмовой роты мотострелкового батальона 30 отдельной мотострелковой бригады 2гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа
г. Саранск, Республика Мордовия
07.02.1967 - 04.05.2024
Награждён орденом Мужества посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/fadeev-stanislav-alekseevich/
Военнослужащий Носков АнатолийАнатолий Носков, 43-летний житель села Вознесенское, Верещагинского городского округа Пермского края, погиб 4 мая 2024 года в ходе специальной военной операции.
https://герои-сво.рф/geroi/noskov-anatolij/
Рядовой Корнейчук НикитаМотострелок
Горловка, Донецкая область
07.05.1986 - 12.10.2023
Корнейчук Никита с рождения жил в Горловке, Калининского района, окончил 22 школу.
Добрый,отзывчивый, всегда старался,чтобы другим было хорошо, а о себе беспокоился в последнюю очередь.
https://герои-сво.рф/geroi/kornejchuk-nikita/
Военнослужащий Поспелов ЕгорЕгор Андреевич Поспелов погиб 10 ноября 2024 года в ходе выполнения боевой задачи в городе Селидово Донецкой Народной Республики.
Егор родился 6 мая 1996 года в Екатеринбурге. После окончания школы он поступил в Уральский государственный горный университет, где получил специальность эколога. С детства он увлекался музыкой: с семи лет обучался игре на аккордеоне в хоровой школе №1 и был солистом ансамбля народных инструментов «Кадриль». Егор с удовольствием участвовал в концертах и конкурсах, занимал призовые места и выступал с ансамблем в европейских городах.
После получения образования он работал менеджером по продажам в торговой компании «Интерстилс», где коллеги и руководство ценили его за честность, ответственность и готовность прийти на помощь.
В 2019 году Егор создал семью, а в 2024 году у них родилась дочь.
Егор принял решение отправиться на фронт, вдохновлённый примером своего отца, который добровольно ушёл на СВО в августе 2022 года и сражался до декабря 2023 года, пока не получил тяжёлое ранение.
Погиб Поспелов Егор Андреевич: город Селидово, Донецкая Народная Республика
https://герои-сво.рф/geroi/pospelov-egor-andreevich/
Военнослужащий Южанин АнтонСосногорск, Республика Коми
При выполнении специальной военной операции в зоне СВО 4.05.2024 г. геройски погиб Южанин Антон Сергеевич.
https://герои-сво.рф/geroi/juzhanin-anton-sergeevich/Александр Александрович родился в ст. Красноармейская Красноармейского района Краснодарского края.
В 1987 году семья переехала в пос. Прибрежный, Краснодарского края. В 1994 г пошел в первый класс ООШ №8 пос. Садового. В школе увлекался футболом, любил участвовать в туристических слетах.
С 2002 по 2004 г учился в профессиональном училище №45 г. Славянск-на-Кубани, получил специальность машинист-тракторист. Сразу же после окончания училища работал в агрофирме «Сад-Гигант».
22 июня 2005г. убыл к месту прохождения военной службы из Военного комиссариата Краснодарского края. С 26 сентября 2005г. проходил военную службу в в/ч 54801 – это 247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк. Воздушно-десантные войска г. Ставрополя. 20 июня 2007г. уволен с военной службы.
После прохождения срочной службы в армии работал в а/ф «Сад-Гигант». Начиная с 2013 года работал вахтовым методом машинистом экскаватора. Участвовал в строительстве многих объектов, в том числе подъездных дорог к Крымскому мосту, в строительстве автодороги А-291 «Таврида», в реконструкции дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан.
Последнее место работы ООО «Эльга Строй». Работал в Хабаровском крае, мыс. Манорский на строительстве морского порта «Эльга» на берегу Охотского моря.
В 2012 году женился. В декабре 2019 г стал прекрасным отцом, у него родилась дочь.
21 сентября 2022г. Александр с семьей переехали в новый дом, который строили несколько лет. В доме он переночевал всего одну ночь.
21 сентября 2022 года по звонку явился в администрацию Прибрежного сельского поселения за повесткой. 22 сентября явился в военкомат. Был мобилизован.
18 октября 2022г. был отправлен на территорию ДНР. После недели занятий по боевой подготовке был отправлен на передовую, участвовал в наступательных операциях в составе штурмового отряда.
Из извещения военного комиссара от 06.02.2023 г. за № 2/428/2 стало известно, что Тюкилин Александр Александрович погиб в населенном пункте Марьинка Донецкой народной республики.
Александр был стрелком, помощником гранатометчика 1 мотострелкового отделения 3 мотострелковой роты войсковой части 84839.
Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Тюкилин Александр Александрович награжден Орденом Мужества.
https://герои-сво.рф/geroi/tjukilin-aleksandr/
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Неизвестный солдат
Предыдущие выпуски:
.
.
.
.
.
.
Свежие комментарии