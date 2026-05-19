Территория Героев...(208)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Ветеран СВО Шуваев Александр Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Героя России Александра Шуваева.

Александр Шуваев — уроженец Белгородской области: родился в 1981 году в Новом Осколе.

Участник специальной военной операции. Герой России, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, ордена Александра Невского и трех орденов Мужества.

В июне 2025 года Александр Шуваев стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев» и с 19 января 2026 года работал в должности заместителя губернатора Иркутской области.

https://max.ru/morf/AZ4iU_eqXyQ

Гвардии старший лейтенант Якомаскин Сергей Гвардии старший лейтенант Сергей Якомаскин выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции, проявляя стойкость и решительность. Под его командованием группа радиоэлектронной борьбы развернула пост РЭБ и посты воздушного наблюдения для подавления FPV‑дронов и обеспечения продвижения штурмовых групп.

В ходе выдвижения Сергей обнаружил ДРГ ВСУ, организовал рассредоточение личного состава, использовал местность для скрытности и внезапно уничтожил боевиков. Развернув посты РЭБ, группа выполнила задачу и вернулась без потерь, обеспечив безопасное продвижение штурмовых групп.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ4GoWbHZcQ

Сержант Зиборев Денис Командир отделения Денис Зиборев выполнял задачу по захвату опорного пункта противника. Его штурмовая группа скрытно вышла к позициям и внезапно атаковала их.

Зиборев одним из первых ворвался на укрепления и, продвигаясь вглубь, продолжал руководить бойцами до полного уничтожения противника и захвата пункта.

После штурма он оперативно организовал оборону, что позволило успешно отразить контратаки. Задача выполнена без потерь благодаря его решительным и грамотным действиям.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ4vZ4DDPbw

Гвардии ефрейтор Паршин Сергей Гвардии ефрейтор Сергей Паршин, старший стрелок, выполнял задачи в составе штурмовой группы в ДНР. Обеспечивая скрытное выдвижение, он грамотно провёл подразделение через открытую местность, используя рельеф, и вывел бойцов на выгодные позиции без обнаружения противником.

В ходе наблюдения Паршин обнаружил ночью вражеский беспилотник типа «Баба-Яга». Своевременно доложив командованию, он получил приказ на уничтожение и метким огнём из стрелкового оружия сбил дрон, который упал и сдетонировал на безопасном расстоянии.

Его решительные действия позволили сорвать атаку противника, сохранить личный состав и обеспечить успешное выполнение боевой задачи.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ4HffbUN-s

Рядовой Кокарев Михаил Рядовой Кокарев восстановил связь между подразделениями батальона в критический момент боя.

Под плотным огнём противника он не покинул позицию, оперативно оценил повреждения и продолжил работу.

Благодаря его действиям связь была быстро восстановлена, что позволило сохранить управление подразделениями.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ4SNhGPAIg

Гвардии майор Серебряков Антон Гвардии майор Антон Серебряков руководил штурмовой группой при выполнении задачи по зачистке и закреплению позиций противника, а также эвакуации раненых. После инструктажа личного состава он лично выдвинулся к объекту, принял решение разделить отряд и скрытно вывести бойцов на рубеж.

На месте офицер организовал оборону, назначил группы прикрытия от БПЛА и координировал действия подчинённых. В ходе боя штурмовая группа зачистила опорный пункт, уничтожив до 12 военнослужащих ВСУ. Закрепившись, Серебряков организовал поиск раненых, оказание им первой помощи и эвакуацию в медицинский пункт.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ4Sp0p1JS8

Рядовой Павлов Артем Рядовой Артем Павлов в составе штурмовой группы выполнял задачу по захвату опорного пункта противника на важном тактическом направлении.

В ходе выдвижения противник применил БПЛА с системой сброса боеприпасов. Увернувшись от атаки, Павлов занял выгодную позицию и точным огнем уничтожил беспилотник в воздухе, предотвратив потери среди личного состава.

Благодаря его профессиональным и решительным действиям штурмовая группа без потерь достигла позиций противника, овладела опорным пунктом и закрепилась на нем.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ42sR4sBow

Рядовой Фахриев Рустем Рядовой‑гранатометчик Рустем Фахриев в составе подразделения занимал оборону на важном рубеже. Используя наблюдательную позицию, он заметил выдвижение вражеской бронетехники, скрытно занял огневую позицию и, несмотря на риск обнаружения, подпустил бронемашину на дистанцию поражения.

Несколькими точными выстрелами из гранатомета Фахриев уничтожил бронемашину, а затем штатным стрелковым оружием — эвакуировавшийся экипаж и десант.

Благодаря его мужеству и самоотверженности противник понес потери, отступил, а российские войска закрепились на рубеже и продолжили наступление.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ4W8ejIJfE

Младший сержант Чудницев Александр Младший сержант Александр Чудницев, начальник расчета БПЛА, выполнял боевую задачу по прикрытию штурмовых групп с воздуха. При продвижении к передовым позициям украинских боевиков штурмовая группа попала под интенсивный огонь из автоматического станкового гранатомёта.

Получив от разведывательного дрона координаты вражеской огневой точки, Чудницев оперативно поднял ударный БПЛА, обнаружил позицию и точным попаданием вывел из строя гранатомёт. Вторым дроном он уничтожил расчет противника.

Благодаря его действиям штурмовая группа смогла атаковать вражеские позиции, захватить важный опорный пункт и продвинуться в глубину обороны противника.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ4XX98HNf8

Младший лейтенант Халяпов Юлай Младший лейтенант Юлай Халяпов, действуя в составе расчёта разведывательного БПЛА, корректировал огонь артиллерии, миномётов и танков, осуществлял поиск целей и фиксировал результаты огневого поражения техники.

В ходе разведки он выявил район запуска ударных БПЛА, обнаружил замаскированный пункт управления и навёл на него артиллерию, лично корректируя огонь.

Благодаря его профессиональным и решительным действиям вражеский пункт управления беспилотниками был уничтожен, что позволило предотвратить потери среди личного состава.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ4cTl4HOYo

Сержант Чурбанов Александр Сержант Александр Чурбанов, выполняя задачу по доставке продовольствия и боеприпасов, был атакован вражеским FPV-дроном.

Маневрируя на мотовездеходе, он уклонился от удара, укрылся и уничтожил дрон огнём из стрелкового оружия, после чего продолжил движение.

Его действия позволили сохранить технику и обеспечить своевременную доставку грузов на передовые позиции.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ4fvaxnIZY

Военнослужащий Алтынбаев Руслан Офицеры военно-политических органов встречают профессиональный праздник на передовой, плечом к плечу со своими бойцами.

Об особенностях работы в зоне спецоперации рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе 177-го гвардейского полка морской пехоты Руслан Алтынбаев:

«На передке легко не бывает. Там все намного сложнее, намного тяжелее. Главное – поддерживать связь с военнослужащими

https://max.ru/morf/AZ4r9kv4fPo

Гвардии младший сержант Тимергалиев Раиль Раиль Тимергалиев 85 суток удерживал позиции в населенном пункте Гришино (ДНР). Об этом он рассказал ТАСС.

В ходе выполнения боевой задачи Тимергалиев остался на позиции один. Он выполнял приказы командиров и вел огонь с разных позиций в течение 85 дней.

Кроме того, Тимергалиев оказал медицинскую помощь российским военнослужащим, зашедшим в Гришино.

Боец завершил прохождение реабилитации и вернулся в зону спецоперации. См. видео по ссылке

https://tass.ru/armiya-i-opk/27430093

Гвардии лейтенант Титов Андрей Андрей служит в армии с 2014 года. За это время он успел пройти путь от рядового до офицера и стал начальником радиолокационного комплекса.

Ежедневно расчёт гвардии лейтенанта Титова эффективно выявляет огневые позиции артиллерии, реактивных систем залпового огня и миномётов противника. Благодаря работе Андрея и его бойцов уничтожены десятки вражеских орудий.

Особый случай произошёл во время вывода радиолокационной станции с позиции. Враг заметил движение наших военнослужащих и направил в их сторону несколько FPV-дронов.

Заметив беспилотники, Андрей не растерялся и открыл огонь из автомата. Рискуя собой, офицер отбил налет вражеских «птиц», сохранил технику и жизни подчиненных.

За проявленные мужество и самоотверженность гвардии лейтенант Титов удостоен медали Жукова.См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AZ4uwjcvJIc Михаил из Ростова-на-Дону с детства мечтал летать. И во время учебы в Донском государственном техническом университете он узнал, что есть возможность научиться летать — на БПЛА.

Сегодня Михаил получает востребованную специальность и говорит, что ощущения от управления беспилотником примерно те же: «Паришь, как птица!». См.видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ4axXoDdLc Молодой специалист, обучающийся по IT‑специальности, поступил на службу в войска беспилотных систем и доволен своим решением.

Студент из Ростова-на-Дону сменил разработку видеоигр на управление реальными «птичками». Александр Рыбасов учился на программиста, но, узнав о наборе в новые войска беспилотных систем, решил применить свои навыки на практике и подписал контракт.

Он признается, что игровой опыт и техническая база помогают в учебе: специфика программирования и виртуальных полетов здесь как нельзя кстати. Сейчас Александр осваивает теорию под руководством опытных инструкторов и уверен: его место там, где технологии решают исход боя. См.видео по ссылке

https://max.ru/morf/AZ4dM-fPCUI Один из тех, кто возглавлял парадный расчет участников СВО, — Герой Российской Федерации полковник Зоригто Ангархаев. Под его командованием было освобождено 11 населенных пунктов. Он с честью продолжает дело героев Великой Отечественной войны, и Родина им гордится!

Зоригто Ангархаев — выпускник Московского высшего военно-командного училища, которое он окончил с отличием. Участвовать в специальной военной операции офицер начал в звании майора, а сегодня он уже полковник. Под его командованием освобождено 11 населённых пунктов ДНР, в том числе Угледар. За успешную операцию по освобождению сразу трёх посёлков Зоригто Ангархаев получил звание Героя Российской Федерации. «Нужно было в условиях весны, когда лёд ещё тонкий, форсировать водную преграду и, соответственно, освободить три населённых пункта. Мой отряд с этой задачей целиком и полностью справился», — рассказывает офицер. Своей службой он гордится и продолжает дело дедов — ветеранов Великой Отечественной войны. «У меня оба дедушки — ветераны Великой Отечественной. По линии отца — пехотинец, по линии мамы — артиллерист», — говорит Зоригто. В своём обращении к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла полковник пожелал им крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни. История Зоригто Ангархаева — яркий пример того, как традиции мужества и верности присяге живут в новых поколениях защитников Родины. См.видео по ссылке https://max.ru/morf/AZ4MBGg1U1E В парадном строю участников спецоперации в День Победы по Красной площади прошел правнук Мелитона Кантарии, Героя Советского Союза, который был одним из бойцов, установивших Знамя Победы на поверженный Рейхстаг. Георгий Кантария отправился на СВО добровольцем в 2022 году. Конечно, у него говорящая фамилия, которая ко многому обязывает. Но он никогда не хвастается родством с легендарным предком, а старается соответствовать ему и в делах, и в словах. См.видео по ссылке https://max.ru/heroesofZ/AZ4Q5osrfNc Танкист Рустам Хасанов говорит о мужестве и вере в Победу