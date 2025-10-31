Москва на фото до революции

Я очень люблю рассматривать старые фотографии. Как раз хорошо видно как изменился город. 1-я Мещанская. Поливальщик улицы у Церкви Адриана и Наталии. Москва, 1913 год

Большой Левшинский переулок, Москва. 1913-1914 год Введенский переулок, Москва. 1900-1910 г Вид на дореволюционное Щукино с берега Москвы-реки, 1900-е.

Вид на Таганку в 1900 году Вид на храм Живоначальной Троицы в усадьбе Шереметевых. Москва. 1913 г Городская центральная трамвайная электростанция, Москва, 1912-1913 год Дом купца Игумнова в Москве. Неизвестный автор, 1893 год Дом купца Н.В. Игумнова на Якиманке, Москва, 1902 год Извозчики на Васильевском спуске. Москва, 1909 г Ильинка. Старый Гостиный двор, 1913 г Император Николай в Москве. Кремль, весна 1903 г Зимняя Москва. Улица Малая Дмитровка, начало ХХ ве Как выглядела Москва в 1867 году Как выглядела Москва в 1867 году, снято с храма Христа Спасителя 1867 год Кремлевская набережная Москвы в 1900-е Лубянский сквер. Памятник-часовня героям Плевны, Москва, 1880-е Москве в 1900-е годы Москве в 1900-е годы Московские пожарные. 1880-1890-е гг Московский зоологический сад, лев, 1898 год. Московский ипподром, 1909 На Малой Дмитровке, 1915 На Смоленской площади, 1914 На Смоленском рынке, 1917 Воробьёвы горы, Москва, 1909 год На Страстной площади, 1910 На Страстной площади, 1912 Доходный дом И.П. Исакова (Москва) на фото 1900-х годов На углу Большого Путинковского переулка и Малой Дмитровки, 1914 Национальная гостиница и часовня Александра Невского. Москва, 1895-1905 гг На Сретенке, 1900 Новослободская улица. Москва. На Сретенке, 1900 Москва и москвичи 1909 года. Фотография американского журналиста Мюррэя Хоу Наводнение в Москве 1908 года. Пятницкая улица Наводнение на Большой Ордынке, 1908 г Около скоропечатни Левенсонъ в Трехпрудном переулке, 1916 Окрашенная фотография Москвы до 1917 года Окрестности Москвы1900г Особняк Морозова на Воздвиженке, 1914 Особняк Т.И. Коробкова на Пятницкой улице в Москве Отдых в беседке в Сокольниках, 1905 Ожидание на станции Симоново, 1884 Памятник Александру III у Храма Христа Спасителя в Москве Парадные ворота. Вид на храм Влахернской иконы Божьей Матери в Москве, ныне район Кузьминки. 1900-1914 годы. Пассажиры пытаются протиснуться в трамвай у Воскресенских ворот.1918 Первая Мещанская улица. Крестовские водонапорные башни, Москва, 1890-е Крестовские башни недалеко от современного Рижского вокзала в Москве. Были снесены в 1939 году Конный трамвай, 1890-1900-х гг., Станция конки у Серпуховских ворот Павильон у Тверской заставы, 1904 Поврежденный артиллерией Малый Николаевский дворец в ходе боев в Москве 2 (15) мая 1917 г Покровский собор и Лобное место. Москва, 1910 г Посадка на конку у Рязанского вокзала, 1902 Продавцы картузов у Сухаревой башни, Москва. Фото из серии Русские типы, конец 19 века Дом причта церкви святителя Николая в Голутвине, Москва, 1900-е Розничный книжный магазин на Никольской улице, 1907 Россия. Москва. Бакалейный магазин. Л.Лапин. 1900-е Склад товарищества «Проводник» на Мясницкой улице, Москва Спасская башня Московского Кремля. 1863-1866 гг Собор Василия Блаженного, Москва. Фото до 1917 Старая Москва. У Покровского собора, 1910-е годы. Станция конки на Серпуховской площади. Неизвестный автор, 1890-е, г. Москва, Союз фотохудожников России. Старая Москва - вид с Пречистенской набережной,1908 Старый Большой Каменный (Всехсвятский) мост незадолго до сноса, Москва, 1850-е Строительство Храма Христа Спасителя, Москва, 1852 год Страстной бульвар у Большой Дмитровки. Москва. 90-е годы XIX века. Сухаревский рынок. Продавец арбузов. Москва, 1900-1909 г Тверская улица. Церковь Дмитрия Солунского. Москва. 1901-1902 гг Тверской бульвар. Москва, 1900г Тверской путепровод, Москва. 1909 г. ворд Торговля на улицах Москвы, 1909 г Торговля у стен московского Кремля, 1898 год Торговля Челнокова у Воскресенских ворот, 1874 г Транспорт на первой Мещанской улице, сейчас Проспект Мира, 1900 Три поколения в Спасопесковском сквере1911 Триумфальная арка и площадь перед Александровским вокзалом, 1899

И на сегодня все.