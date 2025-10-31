Москва на фото до революции

Я очень люблю рассматривать старые фотографии. Как раз хорошо видно как изменился город.1-я Мещанская. Поливальщик улицы у Церкви Адриана и Наталии. Москва, 1913 год
Большой Левшинский переулок, Москва. 1913-1914 годВведенский переулок, Москва. 1900-1910 гВид на дореволюционное Щукино с берега Москвы-реки, 1900-е.
Вид на Таганку в 1900 годуВид на храм Живоначальной Троицы в усадьбе Шереметевых. Москва. 1913 гГородская центральная трамвайная электростанция, Москва, 1912-1913 годДом купца Игумнова в Москве. Неизвестный автор, 1893 годДом купца Н.В. Игумнова на Якиманке, Москва, 1902 годИзвозчики на Васильевском спуске. Москва, 1909 гИльинка. Старый Гостиный двор, 1913 гИмператор Николай в Москве. Кремль, весна 1903 гЗимняя Москва. Улица Малая Дмитровка, начало ХХ веКак выглядела Москва в 1867 годуКак выглядела Москва в 1867 году, снято с храма Христа Спасителя1867 годКремлевская набережная Москвы в 1900-еЛубянский сквер. Памятник-часовня героям Плевны, Москва, 1880-еМоскве в 1900-е годыМоскве в 1900-е годыМосковские пожарные. 1880-1890-е ггМосковский зоологический сад, лев, 1898 год.Московский ипподром, 1909На Малой Дмитровке, 1915На Смоленской площади, 1914На Смоленском рынке, 1917Воробьёвы горы, Москва, 1909 годНа Страстной площади, 1910На Страстной площади, 1912Доходный дом И.П. Исакова (Москва) на фото 1900-х годовНа углу Большого Путинковского переулка и Малой Дмитровки, 1914Национальная гостиница и часовня Александра Невского. Москва, 1895-1905 ггНа Сретенке, 1900Новослободская улица. Москва. 1905-1910 гг.На Сретенке, 1900Москва и москвичи 1909 года. Фотография американского журналиста Мюррэя ХоуНаводнение в Москве 1908 года. Пятницкая улицаНаводнение на Большой Ордынке, 1908 гОколо скоропечатни Левенсонъ в Трехпрудном переулке, 1916Окрашенная фотография Москвы до 1917 годаОкрестности Москвы1900гОсобняк Морозова на Воздвиженке, 1914Особняк Т.И. Коробкова на Пятницкой улице в МосквеОтдых в беседке в Сокольниках, 1905Ожидание на станции Симоново, 1884Памятник Александру III у Храма Христа Спасителя в МосквеПарадные ворота. Вид на храм Влахернской иконы Божьей Матери в Москве, ныне район Кузьминки. 1900-1914 годы.Пассажиры пытаются протиснуться в трамвай у Воскресенских ворот.1918Первая Мещанская улица. Крестовские водонапорные башни, Москва, 1890-еКрестовские башни недалеко от современного Рижского вокзала в Москве. Были снесены в 1939 годуКонный трамвай, 1890-1900-х гг., Станция конки у Серпуховских воротПавильон у Тверской заставы, 1904Поврежденный артиллерией Малый Николаевский дворец в ходе боев в Москве 2 (15) мая 1917 гПокровский собор и Лобное место. Москва, 1910 гПосадка на конку у Рязанского вокзала, 1902Продавцы картузов у Сухаревой башни, Москва. Фото из серии Русские типы, конец 19 векаДом причта церкви святителя Николая в Голутвине, Москва, 1900-еРозничный книжный магазин на Никольской улице, 1907Россия. Москва. Бакалейный магазин. Л.Лапин. 1900-еСклад товарищества «Проводник» на Мясницкой улице, МоскваСпасская башня Московского Кремля. 1863-1866 ггСобор Василия Блаженного, Москва. Фото до 1917Старая Москва. У Покровского собора, 1910-е годы.Станция конки на Серпуховской площади. Неизвестный автор, 1890-е, г. Москва, Союз фотохудожников России.Старая Москва - вид с Пречистенской набережной,1908Старый Большой Каменный (Всехсвятский) мост незадолго до сноса, Москва, 1850-еСтроительство Храма Христа Спасителя, Москва, 1852 годСтрастной бульвар у Большой Дмитровки. Москва. 90-е годы XIX века.Сухаревский рынок. Продавец арбузов. Москва, 1900-1909 гТверская улица. Церковь Дмитрия Солунского. Москва. 1901-1902 ггТверской бульвар. Москва, 1900гТверской путепровод, Москва. 1909 г. вордТорговля на улицах Москвы, 1909 гТорговля у стен московского Кремля, 1898 годТорговля Челнокова у Воскресенских ворот, 1874 гТранспорт на первой Мещанской улице, сейчас Проспект Мира, 1900Три поколения в Спасопесковском сквере1911Триумфальная арка и площадь перед Александровским вокзалом, 1899
И на сегодня все.
Свежие комментарии