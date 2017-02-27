Что делать российским городам, которые не нужны экономике? Фотограф Дмитрий Чистопрудов

Сегодня более 25 млн. человек проживают в городах с узкой экономической специализацией. Это четверть всех горожан и более одной шестой всего населения России. Как быть с тысячами людей, которые всю жизнь проработали на градообразующем предприятии, и которое теперь закрыто? Фотографии и текст Дмитрия Чистопрудова

1. В России существует более 70 шахтерских городов. Часть из них находятся в Сибири. Когда-то эти города были гордостью нашей большой страны, но за последние десятилетия в 50 из них шахты были закрыты и затоплены, при этом десятки тысяч шахтеров остались без работы. Половина моих родственников живет в одном из крупнейших шахтерских городов Кузбасса, поэтому данная тема для меня особенно важна. На прошлой неделе я несколько дней снимал промышленные и социальные объекты в знаменитом шахтерском городе Сибири — Анжеро-Судженске. 2. Жизнь этого города напрямую связана с развитием угольных месторождений, открытых еще в конце 19 столетия. Поселения на месте современного Анжеро-Судженска возникли в 1896—1897 годах в связи со строительством «Трансиба» и началом добычи угля. В 1915 году Анжерские и Судженские копи выдавали на-гора 92% от всей добычи угольных предприятий края. Город возник и развивался как населённый пункт, состоящий из отдельных поселков при угольных шахтах. Позже, два разросшихся поселка Анжерка и Судженка объединились в один — Анжеро-Судженский, а в 1931 году им был присвоен статус города. 3. Летом 1941 года в город начали прибывать эвакуируемые предприятия с западных рубежей СССР. За время Великой Отечественной войны в Анжеро-Судженск были эвакуированы машиностроительный, вагоноремонтный и химикофармацевтический заводы. В годы войны город принимал составы раненых в боях бойцов. Под госпитали были переоборудованы все наиболее подходящие школьные и административные здания, а кабинет главы города был переоборудован в операционную. 4. Пик развития города пришелся на вторую половину XX века. Ежегодно шестью шахтами выдавалось на-гора свыше 6 млн тонн топлива, в основном дорогих коксующихся марок. Уголь и угольный концентрат отправлялся более чем по ста союзным и зарубежным адресам. В одном ритме с шахтерскими коллективами жил, строился, развивался и сам город. Численность населения в конце 80-х превышала 110 тысяч человек. 5. В начале 90-х годов стало очевидным, что положение на промышленных предприятиях города стремительно меняется в худшую сторону. Набранный темп роста добычи был прерван. Довольно быстро добыча угля шахтным методом во многих сибирских городах стала нерентабельной. За 15 лет в Анжеро-Судженске были закрыты все действующие шахты в которых в общей сложности трудились более десяти тысяч шахтеров. При этом, запущенный правительством процесс реструктуризации убыточных шахт больно ударил не только по горнякам. В безвыходной ситуации оказались перевозчики, обогатители, шахтостроители, представители других, смежных отраслей, работавших в одной связке с угольщиками, в частности производители горно-шахтного оборудования. 6. В 1998 году Анжеро-Судженск получил звание «Родины рельсовой войны». Через город проходит знаменитая Транссибирская железнодорожная магистраль, самая длинная железная дорога в мире. Ежедневно через город проходит 160 пар поездов. В среднем это один поезд в десять минут. В связи с ростом безработицы и ухудшающейся экономической обстановкой в городе 23 мая 1998 года была организована акция гражданского неповиновения. Шахтеры приняли решение перекрыть «Транссиб». Постепенно к бастующим шахтерам присоединились врачи и учителя. В итоге Транссибирская магистраль была перекрыта на десять дней. 7. К началу 2000-х в общей сложности без работы остались 15 тысяч горожан, то есть каждый седьмой житель. Этот факт отбросил город в экономическом развитии далеко назад. Наиболее активная часть населения была вынуждена сменить место жительства или искать работу за пределами города. За прошедшие 35 лет город покинуло более 30 тысяч человек. И это показатель только по одному шахтерскому городу в Сибири.

Распоряжением Правительства РФ в 2014 году Анжеро-Судженск был включен в список моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. «Моногород» — слово сейчас в России модное. Хотя и не сказать, что это тот случай, когда «модный» является синонимом слов «хороший» или «позитивный». 8. В нашей стране совершенно особенная экономическая география. Нигде в мире нет такого количества городов, построенных в непригодных для жизни местах для обслуживания заводов, шахт и месторождений. Эти промышленные центры — моногорода, создававшиеся под плановую экономику, оказались серьезнейшей проблемой для экономики рыночной. Что делать с городом, единственный завод которого не нужен современной экономике? Как быть с людьми, которые всю жизнь проработали на таком предприятии? 9. Моногород — это не организм, развивавшийся веками и менявшийся вместе с историей, технологиями и человеческими предпочтениями. Это населенный пункт, созданный (или радикально расширенный), чтобы рабочим одного предусмотренного произвольным планом предприятия было где спать. В хорошие времена градообразующее предприятие обеспечивало большинство жителей такого города не только работой, но и жильем, детсадами, школами, водой, теплом, электричеством и транспортом. В нашей стране существует более 300 городов с узкой экономической специализацией. В моногородах с населением от нескольких тысяч до 700000 жителей (Тольятти) сейчас проживает более 25 млн. человек. 10. Но не все так грустно, как могло бы быть. На сегодняшний день для преодоления негативных последствий реструктуризации угольной отрасли моногородов идет диверсификация экономики за счет организации новых отраслей промышленности. В случае с Анжеро-Судженском — это развитие производства нефтепродуктов и глубокой переработки древесины. Я давно хотел поснимать современное нефтеперерабатывающее производство, и вот настал этот день. 11. Якорным инвестиционным проектом города является создание нефтеперерабатывающего комплекса, который сегодня представлен сразу тремя НПЗ. Основные задачи проекта направлены на увеличение глубины переработки нефти и выпуск моторного топлива, соответствующего классу Евро-5. 12. В рамках данного проект планируется создать 1600 рабочих мест. 13. Для ввода в эксплуатацию подобных предприятий были проведены работы по созданию необходимой инфраструктуры, способной обслуживать производственные мощности энергетическими и водными ресурсами. В настоящее время разрабатывается проект проведения газопровода в Анжеро-Судженск. Да, до сих пор во многих городах нашей страны нет газа. 14. Анжеро-Судженск официально получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). Это особая экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями, создаваемыми для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения.

Я проводил съемку для местной администрации в преддверии визита в Кемеровскую область первого заместителя председателя Правительства Игоря Шувалова, занимающегося вопросом развития моногородов. Несмотря на жесткий график и тотальный недосып, это оказался интересный опыт работы и съемки. За несколько дней я посетил десяток различных предприятий города, познакомился с интересными людьми, посмотрел, как ведется протокольная съемка без сотрудников ФСО и вообще узнал много нового. 15. В прошлом году в Анжеро-Судженске по соглашению с Фондом развития моногородов были построены и введены в эксплуатацию два водовода диаметром 400 и 500 мм, воздушная линия электропередачи, подстанция «Мазутная» (на фото). Новые инженерные коммуникации позволили снять инфраструктурные ограничения не только для нефтеперерабатывающего комплекса, но и для других намеченных и реализуемых инвестиционных проектов. 16. В общей сложности до 2021 года проект территории опережающего социально-экономического развития предполагает создание 3500 новых рабочих мест. В феврале был официально зарегистрирован первый резидент ТОР — «Анжеро-Судженский мелькомбинат». Благодаря частному инвестору, когда-то заброшенный комбинат города возобновит производство хлебопродуктов. 17. Эта поездка была настолько насыщенной, что я успел снять ведущие производственные площадки города. Я мечтал посетить хоть одну угольную шахту, но они все оказались затопленными и обесточенными. Но сбылась другая мечта — я впервые побывал на мясокомбинате. При чем не на абы каком, а на старейшем мясоперерабатывающем предприятии в Кемеровской области. 18. Это уникальный завод полного цикла переработки скота и мяса, расположенной на одной площади, который при этом завод имеет собственную свиноферму. На следующей неделе смотрите отдельный репортаж. 19. В конце прошлого века широкой известностью не только в нашей стране, но и за рубежом пользовалась продукция Анжерского машиностроительного завода. Во время войны завод выпускал продукцию особого назначения. Изготавливались морские и наземные мины, зажигательные бомбы, детали для боеприпасов. В послевоенные годы из цехов завода выпускали конвейеры и буросбоечные машины, которые направлялись во все угольные районы страны: на Украину, Казахстан, в Киргизию, Красноярский край, Урал, Сахалин, Коми АССР и Приморский край. 20. Несмотря на закрытие всех шахт в городе, Анжерский машиностроительный завод до сих пор является одним из крупнейших производителей горно-шахтного оборудования в России. В его цехах я встретил такое же современное оборудование, которое используется на московском Салюте — крупнейшем предприятий России по производству авиационных двигателей (фотография из другого цеха). 21. В наиболее отдаленном районе Анжеро-Судженска, в восьми километрах от «черты города», находится район «Рудничный». Свое название он получил благодаря «Кузнецким ферросплавам» — горному предприятию по добыче кварцитов для металлургии Кузбасса и близлежащих регионов. 22. В своей жизни я видал разные разрезы. Большие и очень большие, возможно поэтому «Рудничный» меня совсем не впечатлил. 23. «У Анжеро-Судженска большое будущее. Мы надеемся, что он выйдет из списка монообразований. Это не значит, что мы перестанем с ним работать, но среди 319 моногородов он будет лидером — будет показывать, как хорошо развиваться, когда ты являешься моногородом, и как потом от этой монозависимости уйти», – заявил первый вице-премьер. 24. Несмотря на заявления чиновников, ситуация в шахтерских городах по-прежнему сложная. Средняя заработная плата рядового жителя составляет 20-25 тысяч рублей. Есть зарплаты и ниже. Можно понять молодежь, которая стремится уехать учиться и работать в Кемерово, Томск, Новокузнецк и Новосибирск. 25. Кроме поддержки и развития промышленных предприятий, в городе активно ведется строительство нового жилья. За последние 7 лет были построены более 100 тыс. м 2 социального жилья, возведено 20 многоэтажных домов, 2500 квартир. 26. На основе методических рекомендаций КБ «Стрелка» (да, Стрелка добралась и до Анжерки) городом сформирован план мероприятий по повышению качества среды города. В соответствии с результатами социологического опроса населения, он предусматривает реализацию пяти шагов по кардинальному преображению особенно многолюдных и общественно значимых мест.

В том числе благоустройство Центрального городского парка, строительство детской Школы Искусств, реконструкция главной городской достопримечательности — улицы Ленина, возведение детского сада и обустройство пустующих площадей в строящемся Восточном районе. 27. Все это тысячу раз прекрасно, но меня особенно радуют инициативы местных предпринимателей. Взять к примеру инвестора, который выкупил у города старую, заброшенную котельную, привел здание в порядок (пускай внешний вид жутковат), и создал внутри развлекательный центр для детей и взрослых. 28. На месте скелета заброшенного здания сейчас находится комплекс, в котором есть большая детская игровая зона, магазин мебели, фитнес-центр… 29. На первом этаже располагается замечательная «крафтовая» пекарня на дровах. Это самая настоящая пекарня, где выпекают хлеб не в электрических печах, а по-старинке, на дровах. 30. 31. Продукция очень вкусная, лично тестировал. Не даром за ней приезжают со всего города. 32. Конечно, я не смогу показать и рассказать в одном репортаже все, что я увидел за эту поездку. В целом у меня остались приятные впечатления о городе и о том, что с ним происходит. Сегодня Анжеро-Судженск идет по пути преображения из шахтерского моногорода в город с многопрофильной экономикой, социально успешный и благоприятный для жизни. И все эти мероприятия направлены на повышение качества городской среды, на формирование у населения чувства социального оптимизма, желания жить, работать, создавать семьи на своей родной земле, в своем родном городе. 33. Но в нашей стране очень много подобных Анжеро-Судженсков, из которых жители стремятся уехать в более благоприятные для жизни города. Чтобы полностью преодолеть наследие прежней экономики, потребуются годы. Главное, что моногородами стали активно заниматься на федеральном уровне, их стараются развивать, ведется работа по привлечению инвесторов, развиваются промышленные площадки, строится новое жилье, социальные объекты, благоустраивается территория городов. 34. Для меня отдельный интерес представляет Прокопьевск, где живут мои родственники. Такой же шахтерский город Кузбасса, даже побольше. Третий по количеству жителей в Кемеровской области, несмотря на то, что за последние 30 лет население города сократилось с 278 до 198 тысяч человек. В отличии от Анжеро-Судженска, там дела идут не так весело. Осенью мэр, возглавлявший город 17 лет, ушел в отставку, а потом куда-то исчез. Найти нормальную работу в городе крайне сложно. Многие жители выражают недоверие всем службам администрации. Хочется верить, что со временем и про этот город можно будет сделать такой же позитивный репортаж.

http://chistoprudov.livejournal.com/197070.html