Продолжаю знакомить с красотами Подмосковья. Город Коломна, Московская область Коломна удивительный город,она одним махом переносит нас в атмосферу прошлых столетий и трогает до глубины души. И любого, кто хоть раз прогулялся вдоль стен Коломенского кремля, прошел по улице Лажечникова до Соборной площади, посидел на "Блюдечке" полюбовавшись открывающимися видами, прикоснулся рукой к многовековым стенам Пятницких ворот, обязательно посещает желание вернуться сюда ещё раз.

Город Егорьевск, Московская область Назван в честь Святого Егория, то есть Георгия Победоносца. На месте города в XVI веке находилось село Высокое, впоследствии переименованное в село Егорие-Высокое (по имени приходской церкви в честь Егория). В 1778 году село стало городом Егорьевском.

А вот из приколов. Пройдусь по Гобеленовой, Льняной, Парчевой, Бархатной...

Сетка названий в посёлке Новое Литвиново Московской области. Троице-Сергиева лавра в лучах закатного октябрьского солнца. Сергиев Посад, Московская область. Город Зарайск, Московская область Город Зарайск, Московская область

Преображенская церковь в селе Остров! Московская область Храм Преображения Господня в селе Остров — один из ярчайших примеров русского шатрового зодчества конца XVI века. Построен ближним боярином Борисом Годуновым в своей подмосковной усадьбе (ныне село Остров Ленинского городского округа Московской области).

Ныне подворье Патриарха Московского и всея Руси, памятник архитектуры федерального значения. Село Остров с XV века известно как резиденция московских князей. Точная дата сооружения существующего белокаменного здания церкви не установлена. Традиционно храм относят к эпохе Ивана Грозного. Вольфганг Кавельмахер в монографии, посвящённой храму, обосновал постройку памятника Борисом Годуновым в конце XVI века, и выдвинул предположение, что храм был завершён уже в начале XVII века.

Колокольня в псевдоготическом стиле сооружена в 1830-1838 годах. Тогда же к церкви пристроена низкая паперть. В советское время здание пустовало.

Осень в Сергиевом Посаде, Московская область Фотограф: Андрей Бо

Урочище Введенское-Борисовка Посреди леса и лугов, будто бы напрямую перекочевавших из русских былин и сказок, из тумана, поднимающегося над прудом, вдруг вырастают маковки и шатры церквей, приземистые срубы хозяйственных построек – точные копии произведений мастеров давно минувшей эпохи. Все строения выполнены из толстых, в 30-40 см диаметром бревен. Возраст большинства построек не превышает пары десятков лет. Столь впечатляющий архитектурный комплекс посреди подмосковных лесов - дело рук энтузиастов Крестьянской Оратайской Школы (КОШ), которые помимо возрождения традиций русского деревянного зодчества ставят перед собой задачи по ознакомлению подрастающего поколения с деревенским бытом, крестьянскими ремёслами и традициями. На территории урочища проводятся фольклорные фестивали, конференции и научные семинары, собирающие как специалистов и ученых, так и обычных интересующихся своей землей и культурой горожан. Вход свободный

ур. Введенское-Борисовка, посел. Первомайское, Москва

Музей истории русского десерта Музей посвящен традициям русского крестьянского и купеческого стола. В нем можно узнать об истории русских сладостей и попробовать их все на вкус. Каждый день в этом музее топят настоящую русскую печь и знакомят гостей с устройством старинной бараночной пекарни. Здесь выпекают хлеб, пироги и королеву десертов — гурьевскую кашу. Для посетителей музея предусмотрены интерактивные экскурсии, в ходе которых можно будет приготовить десерт и потом оценить результат на вкус. Например, экскурсия «Толстая трапеза» - поможет познакомитесь с традициями приема гостей на Руси, узнаете о культуре чаепития и попробуете настоящие медовые пряники, испеченные по старинным рецептам. Экскурсия «Сладкие истории старых буфетов» напомнит о забытых русских десертах и напитках. Экскурсия «Лакомка» — посиделки у самовара с мятным чаем и свежими баранками, а «Скатерть-самобранка» — настоящий фольклорный праздник с загадками и историями.

Билет: от 300р

ул. Фрунзе, 23/2, Звенигород

Серпуховский историко-художественный музей (Усадьба Мараевых) Серпуховский историко-художественный музей - крупнейшая и богатейшая картинная галерея Подмосковья. Открыт в 1920 г. Основа собрания - коллекция серпуховских фабрикантов Мараевых. В 1920-1930-е гг. фонды музея пополнились произведениями искусства из окрестных усадеб и центральных музейных хранилищ. В экспозиции музея представлены работы известных русских художников Ф.С. Рокотова, А.О. Орловского, Г.И. Семирадского, К.Е. Маковского, В.Е. Маковского, А.А. Харламова, Н.А. Ярошенко, И.К. Айвазовского, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, И.И. Левитана, В.Д. Поленова, В.М. Васнецова, К.Ф. Юона, С.Ю. Жуковского, К.А. Коровина. Предметом особой гордости музея является собрание живописи и графики русских художников-авангардистов начала ХХ в. - Д. Бурлюка, Р.Р. Фалька, И.И. Машкова, Н.С. Гончаровой, коллекция ранних скульптур С.Т. Коненкова. Билет: 400-700р

ул. Чехова, 87, Серпухов

Музей советского детства Этот музей, который как машина времени возвращает взрослого человека в детство, вызывая дорогие сердцу воспоминания, а современным детям показывает, как росли их родители, бабушки и дедушки без интернета и телефона. Музейный Фонд насчитывает более 3000 экспонатов, которые можно взять в руки, поиграть в металлический конструктор, подбить пару кораблей на легендарных игровых автоматах и даже, посмотреть диафильм. Кроме того, в музее имеется несколько инсталляций интерьеров советской и пост советской эпох, а также действующая Пионерская железная дорога. В сувенирной лавке музея представлены игрушки отечественных производителей: неваляшки, юла, металлический конструктор, настольные игры. Деятельность музея направлена на коллекционирование игрушек советского периода, изучение истории их создания, влиянии игрушек на воспитание детей и сохранение культурного наследия. Билет: от 350р

ул. Карла Маркса, 7, корп. 16, Сергиев Посад

А еще в Сергиевом Пасаде есть редкий музей брендов, истории и дизайна упаковки Музей открылся 6 октября 2022 г. Коллекция собиралась в течение тридцати лет. Экспозицию музея можно условно разделить на три части. Первая знакомит гостей с мировой историей упаковки и ее историей в России, начиная с глубокой древности до революции. Посетителям будет интересно рассмотреть первые жестяные банки для конфет, коробки для чая, этикетки духов и косметики, узнать историю предпринимательства в царской России и увидеть яркие примеры маркетинга и рекламы, придуманные в то время. Вторая часть экспозиции знакомит с историей упаковочной промышленности советского периода. Здесь можно увидеть работы известных художников, которые создавали упаковки и этикетки. Третья часть посвящена экологии. Посетители узнают о пользе раздельного сбора, глубокой сортировки, переработки и вторичного использования упаковочных отходов. Билет: 500р Пионерская ул., 16, Сергиев Посад

Художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама Художественно-педагогический музей был основан коллекционером и музейным деятелем Николаем Дмитриевичем Бартрамом в 1918 году и открылся для посетителей в 1921 году. До 1931 года он располагался в Москве, затем был переведён в подмосковный Загорск. В коллекциях музея собраны игрушки разных стран и народов, русские народные игрушки, отечественные промышленные игрушки, игрушки царских детей Билет: 250р просп. Красной Армии, 123, Сергиев Посад

Усадьба Чехова «Мелихово» Один из главных музеев, посвященных Антону Павловичу. Здесь писатель жил в 1891-1899 гг. В сохранившихся и восстановленных постройках хранятся подлинные вещи Чехова и его семьи, переданные родственниками писателя. В состав музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» входят также построенные им школы, музей писем, дворянская усадьба «Лопасня-Зачатьевское». При заповеднике с 2006 года организован театр «Чеховская студия». В основном, спектакли ставятся по произведениям Антона Павловича. Постановки проходят в «Театральном дворе» - восстановленной деревянной избе. Некоторые пьесы можно увидеть на открытом воздухе, например, у пруда. На территории заповедника обустроена необходимая инфраструктура: есть кафе с настоящим самоваром и доступными ценами, бесплатный туалет, лавочки.

Амбулатория В день памяти Чехова в "Государственном музее-заповеднике А.П.Чехова" было открытие нового чеховского музея "Амбулатория доктора Чехова"

Сам Антон Павлович был врач широкого профиля: терапевт, лор, стоматолог, офтальмолог, хирург, принимал роды. Наделял больных лекарствами, которые часто сам и готовил. Постоянная врачебная практика имела для творчества Чехова определяющее значение. Такие рассказы и повести, как "Мертвое тело", "Беглец", "Скучная история", "Палата №6", "Черный монах", "Случай из практики", "Ионыч", мог написать только врач.

"Метод составляет половину таланта" - подчеркивал Чехов. "Методом" он называл особенное, чрезвычайно глубокое знание русской жизни и в то же время особое отношение к ней, особое ее понимание и трактовку. Это давала медицинская практика. А она была для Антона Павловича повседневной, столь же постоянной, как и писательство.

Билет: 240р

Московская обл, с. Мелихово, Чеховский район.

Достопримечательности Волоколамского района: Волоколамский кремль, усадьба Гончаровых в селе Ярополец и первая в России сельская ГЭС. Московская область