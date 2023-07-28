Они не выходят из строя

Комментарий сотрудника Минобороны РФ участвующего в передаче техники:

Новой техники или неиспользованной при приеме вооружения у ЧВК Вагнер мы не нашли. Скорее всего в заявление, которое вы мне прочитали скрыта ошибка. Вся полученная нами техника находилась в хорошем состоянии, за ней явно ухаживали, но все равно по ней заметно, что она прошла не один бой. Неиспользованной техники, будь то танки Т-80, Т-72Б3 или самоходные артиллерийские установки мы при приеме не обнаружили. За ней следили хорошо, но она все равно постоянно была в боях.

Из сданных боеприпасов большая часть – это выстрелы для гранотометов, различные виды противотанковых и противпехотных мин. Снарядов для артиллерийских орудий было сдано очень мало из-за их отсутствия. При расходе боеприпасов в размере 400 тонн в сутки это очень немного. Лишь оперативный резерв на 5 дней, который должен наличествовать всегда.

https://t.me/flashpoint_news/7385

Что такое 25 тысяч снарядов?

По заявлениям Евгения Пригожина, для продвижения хотя бы на 100-200 метров в день на Артемовском направлении было необходимо около 6 000 снарядов в сутки. Итого 25 000 — это расход на 4-5 дней.

Кроме этого, сколько из этих двух с половиной тонн боеприпасов были 240 мм минометными снарядами?

Один 240 мм снаряд весит порядка 130 кг. И да, снарядов на «Тюльпан» на Артемовском направлении было много, даже очень. Но! В силу объективных причин, связанных с предшествующим СВО хранением, день работы самоходного миномета 2С4 был равен неделе его ремонта.

Поэтому вопрос, который сейчас задают некоторые в прошлом авторитетные военкоры, неправильный.

https://t.me/yaremshooter/1981

Позывной Брюс:

Во время штурма Бахмута в течение 5-7 дней, на которые хватило бы 25 тыс снарядов, могли брать, например, одну улицу. В лучшем случае. Потому что каждый дом - укреп. Так что слова Пригожина тогда стоили очень даже многого.

Ну а рассуждать, почему столько глупости и черноты выливается на «Вагнер» именно сейчас даже не буду. И так все понятно. И со всеми понятно.

Можно сколько угодно упражняться в погоне за дискредитацией «вагнеров», но ратных подвигов и звания лучшей штурмовой пехоты в мире у них никто не отнимет. Сколько бы не пытались.

25 тысяч снарядов, видите ли у них нашли. Ну идите с ними, попробуйте, поштурмуйте.

https://t.me/brussinf/6327

Военкор Ярем сообщает:

ЧВК "Вагнер" после передачи по описи Министерству обороны тяжелого вооружения, стрелкового оружия и боеприпасов, начала процесс переброски на территорию Белоруссии, где еще с июня идет подготовка полевых лагерей.

По прибытию на место специалисты ЧВК "Вагнер" начнут процесс обучения и передачи боевого опыта белорусским военным, на выделенных для этого полигонах. Соответствующий порядок взаимодействия уже утвержден министерством обороны Белоруссии.

ЧВК "Вагнер" сохраняется как организационная структура. Просто проходит процесс реструктуризации ее деятельности.

https://t.me/yaremshooter/1985

Снаряды Сладкова: полный разбор боеприпасов из видео

Вчера военкор Александр Сладков опубликовал видео, «предоставленное ему источником», якобы с «арсенала» ЧВК «Вагнер».

«Самое важное, это для расследователей, на кадрах видна вся маркировка, снарядов, зарядов, цинков. Это информация, по которой становится известной вся история этой партии оружия, её масштаб и получатель», — пишет Сладков. Что ж, давайте «порасследуем» эту самую маркировку.

Видео снято так, что нельзя точно сказать, где ведется съемка и чьи боеприпасы мы видим на кадрах. Но можно предположить, что видео снято на территории склада хранения боеприпасов Минобороны РФ, который располагается в Воронежской области.

У ЧВК «Вагнер» арсеналы отсутствуют, и, если Минобороны действительно предоставило какие-то хранилища, то почему они узнали об этом только сейчас?

Но давайте, по совету самого Сладкова, внимательно посмотрим на маркировку показанных в видео боеприпасов, разумеется, без цинков с 5,45 и прочей мелочевки.

На первом плане выстрелы к 57-мм автоматической зенитной пушке АЗП-57 зенитного артиллерийского комплекса С-60, разработанной и принятой на вооружение в 1950 году. Снята с вооружения в 80-х, но, справедливости ради, используется российскими подразделениями в зоне СВО. Однако исключительно от безысходности из-за отсутствия боеприпасов к основным видам вооружения. Что в очередной раз доказывает факт снарядного голода, как у ЧВК «Вагнер», так и у других российских подразделений.

Показанная на съемке партия выстрелов 1986 года производства, т.е. находится на хранении уже 37 лет. При назначенном сроке службы в 35, данные конкретные боеприпасы, показанные Сладковым на видео, запрещены к применению в мирное время.

Однако в зоне СВО боеприпасы с истекшим сроком службы применяются. Встречались и выстрелы, находившиеся на хранении 40 и более лет, что закономерно приводило к трагическим последствиям. Были случаи, когда из-за несанкционированного срабатывания выстрела в момент стрельбы погибал расчет. Далее мы видим 73-мм выстрелы ПГ-15 к пушке 2А28 боевой машины пехоты БМП-1, состоявшей на вооружении с конца 60-х до начала 80-х годов.

В современной войне и особенно в условиях СВО — крайне неэффективное вооружение. Подразделения ЧВК «Вагнер» не применяли этот образец военной техники в боевых действиях. Также нет никаких свидетельств, что Минобороны выдавало «музыкантам» хотя бы одну единицу БМП-1 с пушкой 2А28. Далее показаны ящики с 30-мм выстрелами к пушке 2А38 в комплекте со звеньями для пушечного комплекса 2С6 «Тунгуска» и «Панцирь». Ввиду малой эффективности и демаскирующих признаков во время стрельбы из ЗРПК «Панцирь» подразделениями ЧВК «Вагнер» не применялась. 100-мм бронебойно-подкалиберные выстрелы к противотанковой пушке МТ-12. Орудие давно морально устарело и было заменено в Вооруженных силах на противотанковые ракетные комплексы, имеющие меньшую массу и большую дальность поражения. Показанные выстрелы в зоне СВО подразделениями ЧВК «Вагнер» не использовались. Как минимум потому, что, учитывая малую дальность прямого выстрела пушки и возможность применения исключительно на переднем крае, пушка уничтожалась бы противником сразу после первого выстрела. Гранаты РГН имеют химический ударно-дистанционный запал УДЗ в пластиковом корпусе. Их запалы опасны в обращении. Неоднократно фиксировались случаи несанкционированного срабатывания гранат и, как следствие, ранений и гибели бойцов. Насколько мне известно, от использования РГН в ЧВК «Вагнер» давно отказались.

Несколько раз на видео попадают пороховые заряды к 203 мм выстрелу для 2С7 «Пион», но снаряды к данному выстрелу на кадрах отсутствуют. Также видны дымовые снаряды без зарядов к 122-мм гаубице Д-30.

Из всего увиденного можно сделать вывод, что на данном складе хранятся разукомплектованные боеприпасы, боеприпасы, не находящие применения, и боеприпасы с просроченными сроками службы.

Если такие боеприпасы применяются в ходе СВО, то где тогда нормальные боеприпасы, об увеличении производства которых в десятки раз говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Военкор Сладков, пытаясь разоблачить факт «снарядного голода» на передовой и особенно у подразделений ЧВК «Вагнер» во время проведения операции «Бахмутская мясорубка», только в очередной раз его подтвердил, сняв чьи-то боеприпасы в каком-то арсенале МО РФ.

https://t.me/yaremshooter/1989

P.s. Вот уж от кого от кого, но от Сладкова такого не ожидала.

Первый официальный репортаж белорусских новостей о нахождении и деятельности «Группы Вагнера» на территории Белоруссии. Личный состав, в том числе инструктора в первую очередь занялись профессиональной подготовкой сил территориальной обороны Белоруссии. К сожалению, МО РФ перенимать опыт в наши войска не посчитало нужным.

https://t.me/grey_zone/19539

Телеканал "РЕН ТВ" присоединился к коллегам с Первого канала и "России 1" в создании негатива против Евгения Пригожина.

"РЕН" пошел дальше и выпустил цикл документальных блокбастеров, транслируя их весь сегодняшний день.

Очевидно, подобные вбросы вполне входят в повестку оборонного ведомства. Чиновники хотят дискредитировать Пригожина и предпринимают для этого вполне очевидные усилия, привлекая журналистов.

Было много инфоповодов, требующих внимания, но каналы зациклились на Пригожине. Например, отстранения от должности генерала-майора Ивана Попова и генерала-майора Владимира Селиверстова. Оба не замалчивали проблем, но федеральные СМИ заняты другим.

https://t.me/orchestra_w/7835

В Банги прибыл очередной борт с инструкторами для работы в Центральноафриканской Республике. Плановая ротация продолжается. Несколько сотен опытнейших профессионалов из ЧВК Вагнер присоединяются к команде, работающей в ЦАР.

Российские инструкторы продолжат оказывать помощь военнослужащим FACA и сотрудникам правоохранительных органов ЦАР в обеспечении безопасности в преддверии Конституционного Референдума, назначенного на 30 июля 2023 года.

Наши инструктора на протяжении вот уже более чем 5 лет обучают сотрудников национальной армии, полиции и жандармерии ЦАР. Благодаря подготовке, которую они проходят у специалистов из СОМБ, в ЦАР удалось добиться повсеместного повышения уровня безопасности, который стал прочным фундаментом для развития Республики.

/СОМБ/

https://t.me/wagner_group_pmc/36071

Забегали, почуяли, что запахло жаренным? Поляки стягивают войска к границам Белоруссии

ЧВК «Вагнер» продолжает выводить подразделения на территорию Белоруссии. Бойцы самой подготовленной и эффективной армии мира разбивают палаточные лагеря и делятся боевым опытом с товарищами из братской страны. В это время в Восточной Европе начались волнения. «Музыкантов» боятся больше, чем ядерного арсенала России.

Как подсчитали поляки, в самое ближайшее время в белорусских лесах могут разместиться до 8 тысяч «вагнеровцев». Для «предотвращения угрозы» Польша направила группу из тысячи военных, пограничников и полицейских, включая солдат и технику из состава 12-й и 17-й механизированных бригад. По всей видимости, начали опасаться, что «музыканты» по пути на Киев «зайдут в гости» и в Варшаву.

/Горячие точки/

https://t.me/wagner_group_pmc/36072

На погранпереходе между Россией и Белоруссией висит флаг ЧВК "Вагнер"

https://t.me/wagner_group_pmc/36094

Снимок сделан на погранпункте «Звенчатка-Понятовка».

«Вагнер в своих лагерях. Если Беларуси потребуется мы задействуем ЧВК "Вагнер" для обороны мгновенно», - заявил сегодня президент РБ Лукашенко.

https://t.me/c/1801542020/6286

Интервью с командиром ЧВК

«Вагнер» Антоном Елизаровым (позывной Лотос). Ч 1.

Лотос - один из самых известных и отважных «музыкантов». Трижды герой, именно он командовал взятием Соледара. Мне удалось задать ему несколько важных вопросов, на которые, как мне кажется, командир дал развернутые и предельно откровенные ответы:

— Какая на данный момент по Вашему мнению ситуация на фронте?

— Стабильно напряженная...

— А что известно о контрнаступлении ВСУ и как вы в целом оцениваете его темпы?

— Темпы наступления снизились ввиду ряда причин. В свете последних событий у ВСУ появились ряд проблемных вопросов, которые им предстоит решить.

Во-первых, главный вопрос - им нужно понять, для чего перебросили ЧВК «Вагнер» в Белоруссию, будет ли наступление ЧВК «Вагнер» со стороны Белоруссии на Киев или ЧВК «Вагнер» начнет наступление на Сумы, а может, ЧВК «Вагнер» пойдет на Варшаву. Одним словом, командованию ВСУ необходимо понять цели и задачи ЧВК «Вагнер», подразделения которой теперь находятся у ВСУ в подбрюшье. А пока они ищут ответ на этот вопрос, часть боеспособных подразделений ВСУ, предназначенных для наступления, они были вынуждены снять с других участков фронта и закрыть границу с Белоруссией.

Во-вторых, ввиду переброски боеспособных подразделений на границу с Белоруссией, командованию ВСУ необходимо сформировать новые подразделения для продолжения наступательных действий на различных участках фронта. Для этого нужно время, поэтому ВСУ решают задачу по созданию серых зон на линии боевого соприкосновения и тем самым создают условия для последующего перехода в наступление.

В-третьих, на некоторых участках фронта, где подразделения МО РФ имеют успех, ВСУ вынуждены стабилизировать фронт. Без стабильного фронта об успехе контрнаступления можно забыть. Это показал Артемовск, где подразделения ЧВК «Вагнер» стягивали на себя все резервы ВСУ, так как украинское командование пыталось стабилизировать фронт и локализовать участок прорыва, чтобы иметь возможность в свою очередь перейти в наступление. Это правила войны: для контрнаступления нужно создать условия на отдельном участке фронта, а для крупномасштабного наступления нужно стабилизировать весь фронт.

— Известно ли Вам об обстановке в пределах Бахмута после ухода ЧВК «Вагнер» с территории? Насколько сейчас ВСУ смогли что-то вернуть после ухода «музыкантов»?

— Если ответить коротко, «Бахмутская мясорубка» продолжается. На Артемовском направлении сейчас очень сложная обстановка. Противнику удалось овладеть опорным пунктом севернее населенного пункта Клещеевка, расположенным на господствующих высотах. С данного опорного пункта противник имеет возможность полностью контролировать огнем Клещеевку и развивать наступление на Артемовск. Севернее Артемовска противник стремится овладеть высотами западнее Соледара, а также выйти к трассе М03 в районе населенного пункта Берховка — это был основной путь снабжения ВСУ во время боев за Соледар и Артемовск.

Противник, стремясь сохранить личный состав для наступления активно использует артиллерию и дроны, огнем артиллерии подразделения ВСУ создают серые зоны, после того, как подразделения МО РФ вынужденно, находясь под постоянным огнем артиллерии, оставляют позиции, пытаясь их удержать путем огневого контроля, противник заводит свои подразделения на эти позиции без боя и начинает снова обрабатывать артиллерией позиции, занятые подразделениями МО РФ.

Боеприпасов для решения задач по продвижению вперед таким способом у МО РФ не хватает. В это время части и подразделения, сформированные из мобилизованных, набираются необходимого опыта. Таким образом, после ухода ЧВК «Вагнер» из Артемовска ВСУ уже взяли под свой контроль населенный пункт Зализнянское, Берховское водохранилище, овладели участком железной дороги севернее Артемовска, обеспечили себе снабжение по участку дороги Часов Яр — Хромово и взяли под контроль все господствующие высоты вокруг населенного пункта Клещеевка, тем самым данный населенный пункт уже находится в серой зоне.

Если посмотреть на карту, то можно увидеть, как ВСУ незаметно создали две клешни охвата вокруг Артемовска. Если у них получится выйти к населенному пункту Опытное, они закончат охват города.

Но мы не должны забывать про Соледар, на севере которого также идут ожесточенные бои. Противник стремится овладеть населенным пунктом Яковлевка. Если у ВСУ получится закрепиться в данном населенном пункте, они блокируют огнем пути снабжения Соледара и затем смогут выйти на восточную окраину города. После блокирования Соледара у противника открывается дорога в тыл Артемовской группировке войск. Ну, это уже мои предположения.

Ребята из 106-й дивизии, 57 бригады и других подразделений МО РФ, находящихся в Артемовске, сражаются как волки. Бойцы чеченского отряда «Ахмат» проявляют чудеса мужества и отваги в боях за Клещеевку и прилегающие высоты. Но тактика, выбранная командованием ВСУ, эффективна и беспощадна. Снарядов они не жалеют и не испытывают в них недостатка.

https://t.me/wagner_group_pmc/36084

"Командующим ЧВК "Вагнер" всегда был и есть Девятый. Он принимал решения и он нёс с честью ответственность. Содержал и помогал во всех вопросах Евгений Викторович.

То, что Седого позиционируют как командующего ЧВК "Вагнер" - это агония недальновидных и глупых людей, которые так и не поняли, за счёт чего мы сильны.

Жизнь покажет, кто есть кто. А мы есть "вагнера", и командующий наш - Девятый, а папа - Евгений Викторович".

Начальник артиллерии ЧВК "Вагнер" об Андрее "Седом" Трошеве.

Во время встречи в Кремле один из вариантов деятельности "Вагнера" сводился к переходу в специальное подразделение под командованием Седого. Вероятно, внутри Минобороны. Евгений Пригожин отказался.

https://t.me/orchestra_w/7845

Айсмэн, командир ЧВК «Вагнер», Герой России об Андрее Трошеве "Седой":

Вот, честно говоря, толком сказать про Андрея Трошева ничего не могу. Все и так прекрасно знают и понимают, кто руководил всем процессом. А его я видел лишь несколько раз на совещаниях, где он просто отмалчивался, не принимая никакого участия в планировании. Возможно, его работа была настолько незаметной, что и внимания не заслуживала. Знал лишь визуально, и роль его, честно говоря, была покрыта мраком. Его привёл руководитель, но его функция нам не была понятна. Возможно, с другой бригады кто-то и сможет ему дать более весомую характеристику, но не я.

https://t.me/flashpoint_news/7405

В Африке соцсети тиражируют объявление:

"ЧВК Вагнер предлагает свои услуги по обеспечению суверенитета государств и защите народов Африки от боевиков и террористов.

Возможны различные формы сотрудничества, которые не противоречат интересам России."

Дальнее направление видимо будет сильно расширяться.

https://t.me/rsotmdivision/9029

На базе ЧВК "Вагнер" в Молькино спустили государственный флаг РФ и флаги компании.

30 июля база прекращает свою работу. Именно отсюда «музыканты» отправлялись бороться с террористами и бандитами в далекие страны Ближнего Востока и Африки.

Через это место прошли десятки тысяч бойцов, которые здесь подготавливались перед отправкой в очередную горячую точку.

Личный состав убывает в другие места. Флаги России и ЧВК будут отданы на хранения в мемориальный комплекс ЧВК под Горячим Ключом. Завершились 9 лет истории, которая связывала «Вагнера» и Молькино.

https://t.me/ok_spn/25729

Стоит также обратить внимание на людей, которые снимали флаги на базе ЧВК в Молькино.

У одного из сотрудников компании 4 ордена Мужества, а также звезды Героя России, ДНР и ЛНР (слева), у того что держит флаг можно увидеть 3 ордена Мужества, а также 7(!) медалей «За отвагу». Гос награды дают не за красивые глазки.

https://t.me/yaremshooter/2022

Ровно год назад Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о Судном дне для Украины в случае нападения на Крым и пересечения "красных линий". К сожалению, за прошедший год те самые красные стали коричневыми линиями, о чем говорил и Евгений Пригожин.

https://t.me/orchestra_w/7854

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отжигает: Вагнер будет прорубать Сувалкинский коридор.

Это, к слову сказать, очень большая головная боль для всего НАТО.

Особенно для излишне демократической Проебалтики.

https://t.me/A_S_Sukonkin/4681

Высшая степень мирового признания способностей спортсмена - его победа в Олимпийских играх.

Высшая степень у художника или писателя - показ или чтение их творений через сотни лет после смерти.

Высшая степень у воинских подразделений - когда от их появления у своих границ пугаются целые страны, входящие в великий и могучий блок НАТО.

ЧВК «Вагнер» такого признания добилась. В ответ на переброску «музыкантов» в новые пункты размещения, Польша перебросила к границам с Белоруссией две бригады из состава вооруженных сил.

«Мы знаем, что группа "Вагнера" была переброшена в Белоруссию. В связи с этим мы усилили восток Польши с помощью передислокации воинских частей вместе с техникой с запада. Речь идет о 12-й и 17-й бригадах. Одна из них расквартирована в Кольне, на новой базе, открытой в прошедшую субботу, вторая – Белой Подляске, то есть возле границы», - рассказал министр обороны Польши на брифинге в Нью-Йорке.

Боятся - значит уважают.

/brussinf/

https://t.me/wagner_group_pmc/36271

Максим Шугалей пишет:

Посмотрел сюжет на РЕН-ТВ про ситуацию с нефтяником из ХМАО Константином Башаровым, которого в Сирии якобы похитили террористы ИГИЛ. Там и плач родственников, и рассказы о том, как компания «Европолис» в которой нефтяник работал, никак не помогает в его освобождении.

Так вот, у меня складывается ощущение, что народу подсовывают фальсификацию, чтобы очернить ЧВК «Вагнер» и его руководителя.Я как никто знаю, что «вагнеровцы»СВОИХ не бросают и как никто, могу распознать находится человек в плену или делает вид. Я, кстати, тоже могу. Опыт, так сказать, имеется.

Во-первых, напомню всем, что в 2019 году в Ливии, когда я проводил исследования общественного мнения, меня похитили террористы и бросили в тюрьму Митига. Я был в плену больше года в жесточайших условиях и уж точно никак не мог записывать обращения с просьбами и жалобами, которые потом бы крутили по федеральным каналам. Единственное обращение, которое я тогда записал было в тюремной форме и под конвоем.

Тогда ни со стороны СМИ, ни со стороны официальных властей, не было своевременно оказано поддержки. СМИ молчали, главные телеканалы страны молчали, никто не знал ничего обо мне, а я не знал ничего о том, что происходит. Только был уверен в одном, что «вагнеровцы» своих не бросают.

Только благодаря Евгению Викторовичу и его ребятам из Вагнера, я смог вернуться домой. Чтобы вызволить меня из плена, 3,5 тысячи бойцов прошли пол Триполи, уничтожая террористов.Мое возвращение – прямое доказательство того, кто действительно будет биться за своих, а кто спасает свои шкуры.

https://t.me/max_shugaley/774

Как же в последние дни было странно читать в прессе сообщения про некий возможный и гипотетический «вывод» инструкторов ЧВК «Вагнер» из ЦАР и других мест пребываний «оркестра» в глубокой Африке. Как только улеглась пыль от танковых колонн, различные шакалы от мира СМИ (ведомые определённой повесткой своих нанимателей) стали развлекаться домыслами о том, что в скором времени боевые «музыканты» не будут работать в африканских странах.

Во-первых, граждане. Махать кулаками после драки – это в высшей степени безответственно и тупо.

Вы набросились на Героев России и людей, которые за вас проливали кровь.

Разве вы будете вместо «Вагнеров» штурмовать позиции противника?

Разве вы вместо «Вагнеров» будете укреплять позиции России в Африке?

Нет. Зато обливать грязью вы горазды.

Во-вторых, если вы не в курсе – парни из ЧВК «Вагнер» продолжают работать в Африке. Вопреки грязным сплетням и переданным через третьи руки слухам.

Первым факт того, что инструкторы из «оркестра» остаются в ЦАР и в целом – на чёрном континенте – подтвердил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. Следом за заявлением Иванова в ЦАР приземлился Ил-76, который доставил две сотни бойцов «Группы Вагнера», в это же время забрав домой в Россию примерно столько же.

То есть, как мы понимаем, силы «оркестра» провели нормальную ротацию – которая, кстати, ранее была затруднена. Но теперь ситуация разрешилась, и наши инструкторы наконец смогут отдохнуть дома, а их место заняли свежие силы.

Кроме того, пока СМИ зубоскалили в адрес ЧВК «Вагнер», сами парни в Африке без дела не сидели. В частности, недавно «музыканты» пришли на выручку китайским шахтёрам в ЦАР. Наши инструкторы получили разведданные о том, что боевики готовят нападение на шахту в городе Бамбари, сотрудниками которой являются граждане Китая. На следующий день, по просьбе китайского посольства, сотрудники ЧВК «Вагнер» прибыли в район этого предприятия и обнаружили китайских шахтеров, которые укрывались в джунглях. После этого горняки были эвакуированы.

Работы у наших инструкторов хватает и в связи с грядущим Конституционным референдумом в ЦАР – наконец-то, спустя восемь лет, граждане страны смогут проголосовать за новый основной закон государства. В данный момент бойцы ЧВК «Вагнер» готовят местных солдат и жандармерию к проведению большого мероприятия по всей стране.

Поэтому, что бы вам ни говорили в СМИ – знайте: ЧВК «Вагнер» остаётся в Африке. А значит, чёрный континент не останется без помощи со стороны России.

И это – действительно хорошие новости.

https://t.me/astramilitarum/33550