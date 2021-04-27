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Споры вокруг послания Путина - России нужно очиститься от либерастического клана

Споры вокруг послания Путина - России нужно очиститься от либерастического клана

Который день не утихают споры вокруг послания Владимира Путина Федеральному собранию. Кто-то ожидал резких заявлений президента относительно внешней политики России и признания ЛДНР, кто-то – надеялся на старт масштабной чистки и национализации элит, а также отмены пенсионной реформы. Но ничего из вышеперечисленного мы не услышали. Но можно сказать точно – Путин намерен бороться с бедностью населения, при этом во всеуслышание так и не объявив войну либеральным денежным властям, которые продолжают грабить народ, работая в интересах Америки.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает один из лидеров Общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Прослушав речь президента Российской Федерации, я пришёл к выводу, что Путиным всё-таки запущен процесс по смене либеральной системы. Его указание – «Через снижение рисков ведения бизнеса стимулировать инвестиционную активность», – это сигнал того, что в России будут выделяться деньги в реальный сектор. То есть, Владимир Владимирович заявил, что стране нужны не дивиденды, а внутренние инвестиции. А значит, мы-таки будем менять либеральный проект на социально-ориентированный с новой глобальной идеологией. При этом стоит понимать, что вся бюрократия продолжит агрессивное сопротивление, а значит, угроза внутреннего взрыва в России (будь то через «Навальных» или «Фургалов») становится всё более реальной.

Денежные выплаты населению, о которых объявил государственный лидер, не поддаются логике и менталитету либералов, стоящих у власти. Для них бюджетные деньги – это их собственность, которая не должна осесть нигде, кроме их же карманов. Мы прекрасно помним, как в прошлом году Владимир Путин пытался заставить правительство выдать обещанные выплаты медикам. Правительство устойчиво сопротивлялось. А в 2021-м, по указанию Путина, денежки вновь надо отдать народу… Не комильфо. Поэтому с президентом РФ до последнего будут бороться Набиуллина и Силуанов, которые на протяжении многих лет не дают российской экономике возможность развиваться, перекрывая поток инвестиций.

«Ответочку» от либеральных денежных тузов после президентского послания долго ждать не пришлось: 23 апреля Центробанк повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. Такой «сюрприз» населению в Банке России аргументировали возможностью снижения темпов инфляции и укрепления курса национальной валюты. Также в ЦБ отметили, что повышение ключевой ставки может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам. Но, на самом деле, такая мера делает невозможной реализацию задач ускорения экономического роста, поставленных Путиным. Повышение Центральным Банком ключевой ставки загонит российскую экономику в очередную стагфляционную ловушку. Быть может, именно этого и добивается госпожа Набиуллина?

Поэтому, повторюсь, что Россия остро нуждается в новой экономической модели – интегральной. Ведь сейчас экономика РФ отвечает интересам финансовых олигархов, контролирующих банковскую систему и по своему усмотрению распоряжающихся природными ресурсами страны. Работает российская экономика и на валютно-финансовых спекулянтов, которые зарабатывают гигантские суммы на раскачивании финансового рынка за счёт обнищания населения. И сегодня коррумпированная бюрократия боится, что ей вскоре перекроют возможность вывоза капитала из страны. Чтобы вернуться к Красному проекту, нужно сменить нынешнюю финансовую политику, мешающую нужным обществу изменениям. Если всё оставить как есть и сдаться в борьбе с денежными либеральными властями, то эта паразитическая верхушка – группировка коррумпированной и компрадорской бюрократии – погубит Россию, и не только Россию. Будут уничтожены все постсоветские страны, которые сегодня имеют реальный шанс спасти свои экономики и государственность за счёт вхождения в состав Большой России. Менять систему управления нужно срочно. Как показывает опыт работы правительства профессионалов – Примакова, Маслюкова и Геращенко, выход из глубочайшего кризиса возможен.

Напомню, что независимость и профессиональность принимаемых решений лежали в основе действий правительства под руководством Евгения Примакова, уникальный опыт которого обеспечили вывод России из пропасти в 1998 году. Однако современные финансовые власти те здравые, поднявшие российскую экономику в 98-м, сознательно игнорируют. Заинтересованность нынешних влиятельных игроков в валютно-финансовых спекуляциях мешает развернуться в сторону реального сектора экономики, что было сделано в 1998 году.

А ведь правительство Примакова, Маслюкова и Геращенко совершило настоящее «экономическое чудо», отказавшись делать то, что сегодня активно внедряет экономический блок. Можно найти невообразимые сходства периода 1998 года с 2021-м: резкая девальвация рубля, скачок инфляции, экономика оказалась в стагфляционной ловушке. Но тогдашнее правительство и ЦБ не стали выполнять указания Вашингтонского обкома, и «душить» народ, а именно, – поднимать процентные ставки. Были введены валютные ограничения, зафиксированы валютные позиции коммерческих банков, не лимитировались кредиты. Также были предприняты меры пресечения поднятия тарифов крупными монополиями. Как результат – РФ получила «экономическое чудо».

Сегодня Россия должна восстанавливать финансовую систему, заниматься планированием, строить интегральный мирохозяйственный уклад, сочетающий социалистическую идеологию в интересах общества с рыночными механизмами. Российская Федерация богата природными ресурсами и не имеет абсолютно никаких ограничений по экономическому росту. Все ограничения искусственно созданы Минфином и Центробанком. Попытки либералов внедрить американскую систему управления в РФ – это самоубийство, это камень, который тянет страну на дно американского цикла накопления капитала. Тем временем о себе, как о мировом лидере, заявил Китай. А это значит, что Россия может оказаться на периферии сразу двух центров: старого тонущего (США) и нового бурно растущего (КНР). Сегодня американцы успешно захватили контроль над «Русалом», а китайцы – контролируют лесозаготовку в Сибири. То есть, если не вернуться к Красному проекту, Россия рискует оказаться территорией, контролируемой разными центрами сил. Чтобы выйти из кризиса сверхдержавой, России нужно очиститься от либерастического клана и развивать нано-, био-, информационно-коммуникационные и социальные технологии

Чтобы войти в ядро нового мирохозяйственного уклада, Российской Федерации во многом нужно заимствовать опыт Китая, от которого мы отстали на 30 лет. За эти годы китайцы выросли более, чем в 10 раз. При этом для России ничего не потеряно, она может выйти на уровень роста экономики 9% в год. Но создавать экономический рост, повторюсь, надо за счёт новейших технологий. А развитие новых технологий – вполне реальная вещь для нашей страны, богатой на умы и ресурсы.

Можно сказать, что сейчас у России и Китая – стратегическое партнёрство, так сказать дружба против агрессивной Америки. И это партнёрство нужно укреплять. Благоразумно было бы этим двум державам сформировать антивоенную коалицию. В первую очередь, надо постепенно отказываться от использования доллара. То есть нужно нанести американскому агрессору ущерб в тех местах, где у него сконцентрирована огромная сила. Кроме того, в условиях нынешней информационной войны архинеобходимо подписание конвенции о кибертерроризме, которая даст возможность блокировать информационные технологии стран, не присоединяющихся к этому документу. А мы знаем, что США и их некоторые союзники по НАТО – террористы №1 в киберпространстве. То есть РФ должна ввести эмбарго на страны, которые занимаются кибертеррором.

В ходе послания Федеральному собранию Путин фактически сказал, что мы должны жить так, чтобы писать свои правила. А для этого надо собрать в союзники страны, которые не работают с долларом. И, в первую очередь, нужно заняться вопросом восстановления Отечества в границах 1945 года. Ведь некогда братские нам государства, усилиями Запада, становятся врагами и сырьевыми придатками Америки.

Кроме того, чтобы быть глобальным игроком, Российской Федерации нужно провести кардинальные реформы в сфере образования и культуры, которые должны быть ориентированы на консолидацию российского общества и гармонизацию доминирующих в нём нравственных ценностей и ориентиров. Об этом, по сути, и сказал Владимир Путин, подчёркивая важность обновления учебников истории, домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности, в малых исторических городах России. Президент неприятно удивлён тем, о чём пишется в современных учебниках и на каких ценностях воспитывается современная молодёжь: «Очень важно, чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили судьбы и победы наших выдающихся предков и, конечно, современников, их любовь к Родине, стремление внести личный вклад в её развитие. У ребят должна быть возможность в передовых форматах познакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой, с нашими достижениями в сфере науки и технологий, литературы и искусства. До сих пор ещё, знаете, открываю некоторые школьные учебники, с удивлением смотрю, что там написано, как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно!» – возмутился Путин.

Многие ожидали от российского лидера признания собственной ошибки, коей является пенсионная реформа в России, навязанная либералами. Думаю, об этом неверном политическом шаге Владимир Владимирович скажет нам, как только поймёт, что может изменить управленческую либеральную модель.

Внешнеполитическая часть выступления Путина была крайне сдержанной и выверенной – войну западным «партнёрам», которые «крышуют» российских либерастов, президент не объявил. А ведь вовлечь Россию в войну на Украине или Турции – одна из ключевых задач Запада, а поджигание изнутри – цель либеральных тузов. Стоит акцентировать внимание на том, что, возможно, и перенос даты послания не случаен. Быть может, оно переносилось из-за нагнетания США военной обстановки на Украине. И, если бы, «незалежная» вспыхнула, то и в послании президента мы могли бы услышать совсем другие слова. Так что можно полагать, что более решительные меры РФ относительно своих «партнёров», как и признание Народных Республик Донбасса – это козырь России, который она бережёт до особого случая. Владимир Путин – мастер принятия неожиданных решений, стратег. Из, казалось бы, неразрешимых ситуаций, он всегда находит нестандартные выходы. И благодаря непредсказуемости и интеллекту Владимир Путин всегда побеждает своих оппонентов и вызывает уважение у коллег.

Интересно, что в послании Федеральному собранию президент России сравнил недружественные акции некоторых стран с поведением шакала Табаки, прихвостня тигра Шерхана из книги Редьярда Киплинга. Таким образом, он указал место заклятым друзьям РФ.

Важно было услышать заявление Путина о красных линиях, которые Россия отныне будет устанавливать сама. Думаю, это остудит многие горячие головы, нагнетающие антироссийскую политику в мире. По моему мнению, послание президента РФ Федеральному собранию ознаменует долгожданный поэтапный уход от либерального строя, который загадил нашу Родину, и выход на финишную прямую, ведущую Большую Россию к мировому лидерству.

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