Знамена Победы

СВО нужна не только снаружи. Возвратившись «в родную гавань», осуществив качественные преобразования в интересах государства (а не олигархов) и народа (а не «элиты»), — только так мы одержим верх в схватке с мировым Злом.

Я не знаю, как так получается, что Россия — царская, советская или современная — оказывается не готова к масштабной войне.

Раз от раза. Ну, а потом мы собираемся и платим за победу громадную цену. Хотя берем верх. И громим врага.

Так было в 1812 году, когда силы Европы, объединенной императором Наполеоном (за исключением Англии) напали на Россию, и враг, через Бородино, несмотря на больше потери, все-таки дошел до самой Москвы.

Так было в 1914 году, когда мы сражались за чужие геополитические, военно-стратегические и экономические интересы. И заплатили за них гибелью Российской империи — что привело к смуте, гражданской войне, истреблению значительной части населения страны и потокам эмиграции в Европу и Азию.

Так было в 1941 году. Но с той поправкой, что Сталину не удалось оттянуть начало войны на 1942 год, чтобы именно тогда, а не годом раньше, встретить врага во всеоружии — с новейшими образцами танков, самоходок, истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. Гитлер знал, когда нападать.

Так, наконец, произошло в 2022 году. И не случайно, что глубоко уважаемый мною режиссер Карен Георгиевич Шахназаров в эфире Первого канала (у Владимира Соловьёва, насколько помню) сравнил СВО с советско-финской войной.

Пошел третий год СВО, прежде чем, наконец, во главе нашего оборонного ведомства встал человек, которого сразу же принял фронт только за одни его слова, сказанные при назначении на должность в Совете Федерации:

— В условиях проведения специальной военной операции ключевой задачей, безусловно, остается достижение победы, обеспечение военно-политических целей СВО, поставленных президентом.

Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом, перед президентом Российской Федерации.

Я отдам все мои силы, здоровье, если потребуется — жизнь для решения поставленной задачи. И знаете, я руководствовался принципом всегда, вот я хочу его назвать... Железобетонный принцип: «Ошибаться можно, врать нельзя».

Хочу пожелать Александру Рэмовичу, чтобы слова не разошлись с делами, а его искренние устремления, в которых я ни на минуту не сомневаюсь, получили весомую поддержку и были реализованы. Тем более, что куратором ВПК в статусе помощника главы государства стал Герой России Алексей Дюмин.

ЦЕНА РОКОВЫХ ИЛЛЮЗИЙ

Каждый раз в истории России власть и общество питаются какими-то иллюзиями в отношении врага.

В 1812 году большая часть российского дворянства преклонялась перед «гением Наполеона». И это после унизительного поражения, нанесенного союзникам (то есть нам) под Аустерлицем! Заветы Суворова были попраны. Потребовалось вторжение врага, чтобы мозги у высшего сословия встали на место — после Бородино, после сожжения Москвы и громадных жертв.

В 1914 году власть принесла страну в жертву идее «славянского единства», вступившись за Сербию, которая — в лице влиятельных фигур из Генерального штаба — выступила в роли бикфордова шнура войны.

За убийством в Сараево 28 июня эрцгерцога Франца-Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, и его супруги Софии стояли заговорщики во главе с начальником разведывательного отдела Генерального штаба Сербии Драгутином Димитриевич по прозвищу «Апис» («Бык»).

Хотя само преступление, ставшее формальной причиной начала мировой войны, было совершено под «чужим флагом» — боевиками сербской террористической организации «Чёрная рука».

Свою роль в участии России в мировой бойне сыграла внешнеполитическая политика Петербурга, ориентированная на Лондон и Париж, заставившая платить русской кровью за французские кредиты предвоенного времени.

В 1941 году тоже были свои иллюзии. Во-первых, уверенность, что Гитлер не будет воевать на два фронта — против Англии и СССР. Во-вторых, надежды на классовую солидарность и восстание пролетариата Германии.

К слову, Гитлер и не стал воевать на два фронта: Лондон заверил, что не вступит в активную войну на стороне СССР, — и только, когда стало ясно, что победа за нами, открыл в 1944 году вместе с Вашингтоном второй фронт против Гитлера. С началом СВО тоже были определенные иллюзии, что нас встретят «хлебом-солью». Не учитывалось то, что за восемь лет на руинах нейтральной Украины был создан Укро-Рейх, УГИЛ, а его население подверглось тотальной нацистской обработке, особенно «дети Майдана» – те, что были превращены в человекообразных приматов: «Хто не скаче, той москаль».

Мы потеряли три поколения русских людей на Украине. И потребуется еще много времени и сил, чтобы затянулись раны гражданской войны, вызванной нацистами и Западом.

Наши доморощенные «миротворцы» баюкали: Майдан Майданом, а «жизнь возьмет свое», естественные интересы двух экономик и бизнеса заменят радикалов и русофобов в Киеве на умеренных, вполне вменяемых политиков.

Все, однако, оказалось наоборот! В итоге Запад поставил того, кто был готов бросить свою страну в топку интересов англосаксов и воевать «до последнего украинца», — кровавого клоуна Зеленского.



ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Еще одна иллюзия — она так и не изжита: что отразить агрессию США и НАТО можно, образно говоря, руками мирного времени, без СМЕРШа. И до сих пор далеко не все понимают, что идет самая настоящая война.

У нас даже не отменен мораторий на смертную казнь, а глава КС г-н Зорькин называет возможный возврат к ней «плохим сигналом обществу». И это в условиях войны, от результатов которой зависит судьба России… И это после трагедии «Крокуса»! Для меня это дико. Любой гуманизм враг воспринимает исключительно как проявление слабости — и в России, и за рубежом, везде.

И, конечно, свою роль сыграла главная иллюзия, основанная на либерально-олигархической модели: дескать, несмотря ни на что, Запад нам все-таки союзник и партнер. А потом мы каждый раз разводим руками: «Нас обманули…»

Да, у Путина не было иллюзий относительно Запада — свидетельством тому его знаменитая Мюнхенская речь. Но главе государства пришлось действовать в стране, разграбленной, приватизированной и поставленной в прямую зависимость от Соединенных Штатов, где агенты влияния проводили волю «вашингтонского обкома».

Только современное ядерное оружие не дает Западу нас уничтожить. Не будь его, Россию бы стерли с лица земли. В этом нет никаких сомнений. Нет такого преступления, на какое не пошла бы Америка ради своих «жизненных» интересов.

К сожалению, обеспечив ядерный паритет (как минимум), власти России по разным причинам не успели создать современную армию, способную вести долгосрочную наземную войну, не обеспечили ее необходимым оружием: от разведывательных и ударных БПЛА до отечественных аналогов HIMARS.

Да что там говорить, если наших «богов войны» готовит одна-единственная Михайловская военная артиллерийская академия в Санкт-Петербурге!

Не успели… Или не дали сделать.

Давайте называть вещи своими именами: СВО показала реальное состояние Вооруженных Сил РФ. И не будь Росгвардии (созданной Путиным), не сохрани в свое время главком Владимир Шаманов ВДВ, не будь морпехов, спецназа, ЧВК «Вагнер», бойцов ДНР и ЛНР, «Ахмата» и отрядов добровольцев «БАРС», все бы закончилось катастрофой осенью 2022 года.

Полагаю, что англосаксы на это и рассчитывали. Но Россия в очередной раз доказала свою потрясающую живучесть — которая, к огромному сожалению и душевной боли, достигается очень большой кровью.

В очередной раз.

«ВЕЛИКАЯ РУСЬ»

Как же выходили наши отцы и прадеды из таких передряг? Способ один: возвращение к истокам Русской цивилизации, к тому, что является ее базисом.

В 1812 года война была объявлена Отечественной. Все общество испытало мощный патриотический подъем. Благодаря генерал-фельдмаршалу Кутузову и легендарному Денису Давыдову была легализована партизанская война.

В 1914 году войну тоже объявили Отечественной. И был патриотический подъем. Однако сама система оказалась не готова выдержать те нагрузки, что испытала Российская империя, а император Николай, как правитель («хозяин земли русской»), был не готов к тем грозным вызовам, что встали перед ним.

Хотя к февралю 1917 года фронт был стабилизирован, снарядный голод устранен, и армия была готова к весеннему генеральному наступлению. Но это не устраивало вероломных союзников, не желавших видеть Россию на пиру победителей. Вот почему и для чего был устроен тогдашний Петроградский Майдан.

При Сталине власть, пройдя через Термидор, сделала надлежащие выводы. Поворот, наметившийся еще в последние предвоенные годы, был осуществлен решительно, круто — в сторону традиционных российских ценностей.

Репрессии против Церкви, находившейся на грани физического уничтожения, свели к минимуму. В 1943 году был созван Поместный собор и избран Патриарх, а сама Церковь названа Русской Православной.

Вместо интернациональной идеологии в духе Троцкого был провозглашен советский патриотизм, поскольку война с Гитлером и его союзниками воспринималась как борьба за само национальное выживание.

Были возвращены не только имена великих русских полководцев, но фактически реабилитирована сама русская история (пусть и с классовых позиций), которая с 1920-х годов подавалась историками-марксистами в негативном ключе.

Были ликвидированы Коммунистический интернационал (1943) Коммунистический интернационал молодежи (1943), Союз воинствующих безбожников (фактически в 1941 году, формально — в 1947-м).

В Красной Армии в 1943 году ввели «царские» погоны, которые до этого ассоциировались с Белой гвардией, и реабилитировали понятие «офицер».

Открылись суворовские училища — по образу и подобию прежних кадетских корпусов. Инициатором их создания был военный разведчик и дипломат, генерал Российской империи и РККА граф Алексей Игнатьев. Он обратился с письмом к Сталину и предложил, в виде опыта, создать один кадетский корпус в Москве.

Сталин сделал две поправки: училища были названы Суворовскими, и решено было создать сразу девять таких учебных заведений. Затем один за другим появились Нахимовские военно-морские училища.

Средние учебные заведения переняли то лучшее, что было в царских гимназиях.

Наконец, в разгар войны вместо «Интернационала» был создан новый Гимн Советского Союза, где вторая строчка звучала крамольно (с точки зрения большевиков-ленинцев): «…Сплотила навеки великая Русь».

Именно великая Русь — Триединый русский народ (великороссы, белорусы и малороссы), а также все, кто считают себя русскими, был и остается хребтом нашей страны.

В содружестве с коренными народами русские (по духу, а не по крови) обеспечивают сохранение нашего государства-цивилизации — не Запада и не Востока, а особой общности людей, цементирующей Евразию.

Несмотря на разный разрез глаз и родной язык, для Запада мы все русские. Фронтовое братство СВО это доказывает. В этом заключается русский патриотизм, выступающий против украинского нацизма и его западных кураторов.



«ПОЛСТРАНЫ ПЛЯШЕТ И ПОЁТ»

Было время (при Горбачёве и Ельцине), когда враги дробили не только страну, но и нашу многовековую историю. Лишь теперь в обществе пришло осознание, что Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз и Российская Федерация — это разные ипостаси одной страны-цивилизации. Нужно отбирать то лучшее, что было в разных исторических эпохах, и использовать с пользой для нашего настоящего и будущего.

Еще один исторический урок: наши отцы и прадеды не останавливались на полпути — они шли и добивали врага в его логове, в Париже и Берлине.

Те, кто до сих пор призывают к миру с Укро-Рейхом, готовят еще большую кровь в будущем.

С нацистами и террористами не договариваются, их уничтожают.

В противном случае территория Бандеры опять будет использована против России, но только на этот раз англосаксы используют передышку (как это уже было после Минска), чтобы вооружить Киев по максимуму, под самую завязку, включая новейшие образцы вооружений. Впрочем, это уже делается в полном объеме, если говорить о поставках ракетных систем нацистам. Да нтут еще Залужный призывает поставить ядерку стране 404.

СВО нужна не только снаружи, но и внутри. Возвратившись всей страной «в родную гавань», осуществив качественные преобразования в интересах государства (а не олигархов) и народа (а не «элиты»), — только так мы сможем одержать верх в этой тотальной схватке с мировым Злом.

Вот какого поворота ждет народ от власти! Чтобы «менялы были изгнаны из храма», чтобы огромные средства, которые «осваивают» бессовестные чиновники, направлялись как для фронта, так и на нужды людей.

Одних средств, которые ежегодно закатываются в отнюдь не убитый асфальт или которыми мостится тротуарная плитка, хватило бы на закупку десятков тысяч БПЛА, столь необходимых для поражения врага и сохранения жизней наших воинов. Но у чиновников свои резоны и свои схемы.

Я уверен, что от успеха СВО зависит не только судьба России, но и всего мира. А побеждают не многочисленные силы, а, в первую очередь, хорошо организованные, обладающие волей и идейной мотивацией. Вся история учит этому.

Как сказал Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов: «Половина страны воюет, а полстраны пляшет и поет. Когда все закончится нашей победой, для кого-то это будет праздник со слезами на глазах, а для кого-то — повод попить пива, как после футбольного матча. Вот эти две половины встретятся и внимательно посмотрят в глаза друг другу и не факт, что все это закончится очень хорошо».

СВО все обнулила и все открыла — все «нюансы», все лукавые недоговоренности. Мы узнали про себя всё. И всё узнали про Запад — то, о чем догадывались или предпочитали не говорить. Теперь маски сброшены.

Криминально-олигархическая экономика «имени Чубайса», основанная на «распилах», «откатах» и массовом завозе мигрантов, — такая страна не может победить в Отечественной войне.

Страна, где на бюджетные деньги снимаются русофобские и антигосударственные фильмы, а патриотическое кино остается на обочине, — такая страна не сможет уничтожить хорошо мотивированного врага с разрушительной, но идеологией, за которой стоит почти весь Запад.

Вот для чего нам попущена Свыше эта кровопролитная война, чтобы мы прошли полный драматизма путь от РФ к подлинной России. СВО должна стать идеологией, она должна определять вектор развития.

Автор: Почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа". Сергей Гончаров

https://t.me/SpecnazRussii/37561

https://t.me/SpecnazRussii/37566

https://t.me/SpecnazRussii/37567

https://t.me/SpecnazRussii/37568