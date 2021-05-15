В России спустили на воду гигантский траулер, у которого нет аналогов

В конце марта в Санкт-Петербурге спущен на воду самый большой в России морозильный траулер-процессор «Капитан Геллер», предназначенный для морской рыбалки в регионе Атлантики и Дальнего Востока. Данное судно неоспоримо является гордостью российского флота.

Как всё начиналось

Строительством рыболовецкого траулера занимается «Северная верфь». Она была основана в 1914 году. За век существования в Санкт-Петербурге было построено более 600 военных надводных и подводных единиц техники. Верфь является главным производством оборонной составляющей Российской Федерации.

«Капитан Геллер» – часть крупного заказа торговой марки НОРЕБО общей стоимостью 38,5 млрд рублей. Похожие суда были спущены на воду еще в прошлом году и уже находятся в эксплуатации у заказчика. Сейчас траулер изучается в акватории, что позволяет отследить его поведение на воде. Монтаж труб и корпуса также производятся на воде.

«Капитан Геллер» принадлежит российской компании «Рыбпроминвест». Строительство судна привлечет капитал в российскую экономику через сотрудничество и поставки. Судно должно быть сдано заказчику в начале 2022 года.

Размеры и технические характеристики

«Капитан Геллер» является самым большим среди других судов заказчика.

Его длина составляет 82 метра, а ширина – 16 метров. Водоизмещение – 5500 тонн воды. Траулер сможет развить скорость до 15 узлов в час при мощности основного двигателя 6 200 000 Вт.

В строительстве судна будет задействован двигатель Wärtsilä 10V31, который является самым мощным двигателем в мире, работающим в четыре такта. Также он занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый эффективный по уровню КПД (коэффициент полезного действия).

Основной задачей траулера является хранение замороженной рыбы. Судно «Капитан Геллер» может вмещать до 100 тонн замороженных морепродуктов. На обслуживание такого гиганта необходим экипаж из 80 высококвалифицированных моряков.

Особенности судна и его уникальность

В отличие от других рыболовецких судов, траулер имеет возможность не только хранить рыбу, но и сразу же ее консервировать. Своеобразная фабрика посреди моря может выпускать с конвейера готовые консервы из морепродуктов. Это позволяет минимизировать время на изготовление рыбы в жестяных банках. Кроме того, минуя этап заморозки и разморозки, при производстве не теряются полезные свойства морепродуктов, такие как содержание омега-3 и прочее.

Судно задействует абсолютно все ресурсы, которые есть в его распоряжении. Например, остатки рыбы и морепродуктов – это будущая рыбная мука, а жидкость, предназначенная для охлаждения двигателя, будет идти по трубам в каюты для их обогрева. Такое использование ресурсов делает судно экологичным, что играет немаловажную роль.

«Капитан Геллер» – уникальное судно, первый серийный морозильный траулер-процессор, который не имеет аналогов в России.

https://fabricators.ru/news/v-rossii-spustili-na-vodu-gigant...