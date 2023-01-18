Ответы Пригожина Евгения Викторовича на запросы

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Вот если к вам в редакцию придут люди с оружием, тогда громко кричите: «караул» и жмите кнопку 112. Некоторым же представителям окололиберальных, вокруглиберальных, а также СМИ, получившим заказы от либеральных структур, языками надо чесать как можно меньше.

У меня есть вся необходимая информация. Значительно больше, чем у многих других.

Что касается людей с оружием на территории России, не забывайте, что и город Бахмут у нас находится на территории России, там, где мы воюем. Выловом различного рода вооруженных людей занимаются Росгвардия, милиция и служба безопасности ЧВК «Вагнер». И, поверьте, на разных уровнях начиная от передовой ЛНР, ДНР и территории России, задерживают немало негодяев, о которых вам и знать не надо. Так что спите спокойно».

https://t.me/concordgroup_official/222



Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Вопросы все очень правильные. Но, к сожалению, ни на один из этих вопросов я не могу вам дать публичный ответ, так как мой публичный ответ станет поводом для нанесения следующего удара. Для наглядности предлагаю вам повесить в офисе плакат военного времени "Не болтай"».

https://t.me/concordgroup_official/223

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Я вам сейчас расскажу суть проблемы.

В новогодние праздники удалось пообщаться не только с теми парнями, которые на передовой, с теми, кто ранен и восстанавливается после ранения, но также и с теми, кто закончил контракт по двум причинам. Первая - остался без ног, без рук, и вторая - погиб. Как вы видели, сотрудники ЧВК «Вагнер» занимаются погибшими и в новогоднюю ночь. А вот те, кто должен выдавать документы на наших убитых товарищей, как мы видим, отдыхают уже с начала войны. Для многих из них убитый боец - это неодушевлённая вещь в пластиковом мешке, поэтому в Луганском морге мы сталкиваемся с полным непониманием. Околомедицинские чистоплюи даже документы о смерти выписывают по три-четыре месяца. По этому поводу я уже неоднократно обращался к Министру здравоохранения, направил ему письмо, а также написал заявление в МВД с просьбой провести проверку возможных фактов саботажа и халатности по работе с погибшими со стороны Луганского морга.

Таким образом, когда мы в буквальном смысле выбиваем нужные справки, дальше каждому отдельно отдаем максимальное количество почестей и уважения. Так что проблема в бюрократии. Бюрократия не только убивает живых, но также оскверняет память погибших. Одно радует, что бюрократы тоже когда-то попадут в ад, где они встретятся с теми, кого месяцами не выпускали из пластикового мешка».

https://t.me/concordgroup_official/225

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Я особенно не слежу за тем, кто где находится. Одно могу сказать, что незадолго до меня своих бойцов поздравил главком Суровикин».

https://t.me/concordgroup_official/226

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Да, действительно, мы считаем, что украинцы такие же славяне, как и мы. И поэтому пленные получают всё, что необходимо. К сожалению, по оперативным соображениям, мы не можем широко информировать, кто у нас находится. Однако, если у близких и родных, попавших в беду, есть вопросы, то могу сказать, что у нас уже не один месяц работает горячая линия, в которой имеется анонимный мессенджер (@SprosiWagner). Через него и можно связаться».

https://t.me/concordgroup_official/227

Не следует относиться к поступку Пригожина, как к заигрыванию с оппонентом, так как его вряд ли можно уличить в бездействии или отсутствии вклада к возможной победе. Его бойцы, наиболее рьяно сражаются на наиболее тяжёлом участке фронта, и Пригожин лично занимается вопросами обмена и погребения павших, именно нестандартный подход, который абсолютно не протокольный, позволяет выполнять задачи с максимальной эффективностью, нравится ли это кому-то или нет. Поэтому, несмотря на братскую войну, ситуация очень спорная и тяжёлая, к подходу которой следует подходить трезво, смотря наперёд.

https://t.me/grey_zone/16472

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Коменан Абоя с позывным Светень - отличный парень. К нему все относятся с уважением. Я думаю, что из него получится прекрасный президент Кот-д'Ивуара. Но он пока об этом не знает. Эти планы я с ним обсужу попозже».

https://t.me/concordgroup_official/228

Публикуем запрос от газеты «Афтенпостен» (Норвегия) и комментарии Евгения Викторовича:

1. Когда вы описывали роль ЧВК «Вагнер» в своем комментарии 17-го декабря прошлого года, вы процитировали слова императора Александра III, который говорил, что "у России есть только два союзника - ее армия и флот". Россия обладает одной из самых больших армий в мире. «Вооруженные силы России получают все, что им необходимо», — заявил президент Владимир Путин в своем выступлении в среду, 22 декабря 2022 года. Зачем тогда России нужна частная армия, подобная ЧВК «Вагнер»?

ЕВ: «Император Александр III не был проинформирован про преимущества ЧВК «Вагнер». Поэтому он не назвал её третьим союзником России. А императора Александра IV, к сожалению, не было».

2. Сколько солдат было казнено ЧВК «Вагнер»?

ЕВ: «ЧВК «Вагнер» никогда никого не казнила. ЧВК «Вагнер» убивает врага на поле боя».

3. Сколько бойцов из Норвегии числится в ЧВК «Вагнер»?

ЕВ: «Из Норвегии на сегодняшний день у нас числится 67 человек. Из которых двое имеют двойное гражданство, а один является гражданином Норвегии и США. Более половины из этих норвежцев проходили службу в армиях НАТО и, кстати, с уважением относятся к Столтенбергу. Добавлю пикантности к вашему вопросу, из 67 человек 52 готовы после окончания конфликта на Украине вернуться в Норвегию с целью организации военного переворота, так как они справедливо считают, что исторически Норвегия - Родина викингов и по их собственному мнению «Norge er For Vikinger. Homofile hører ikke hjemme her».

4. В России так много великих композиторов — Чайковский, Стравинский, Рахманинов. Почему вы выбрали фамилию Вагнер?

ЕВ: «Это не мы выбрали Вагнера. А Вагнер выбрал нас».

https://t.me/concordgroup_official/229

Вот же выдал! Пусть сидят теперь и ломают голову, правда это или насмешка?!

Запрос от редакции издания «Новый день» и ответ:

Евгений Викторович, добрый день. Сейчас в некоторых СМИ идёт кампания по дискредитации ЧВК "Вагнер". Активно писали о сбежавших заключенных сначала в Ростовской области, после этого стали говорить, что не в Ростовской, а в Брянской. Помимо этого, часть изданий из репортажей о взятии Бахмута стали исключать ссылки на ЧВК "Вагнер" и делать акцент на якобы находящееся там подразделение ВДВ. Можете ли Вы поделиться, кто и с какой целью запустил кампанию по дискредитации?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Действительно, в некоторых российских СМИ идёт попытка не прямо-таки дискредитации ЧВК «Вагнер», но попытка побросать говно на вентилятор. И думаю, что эта попытка дискредитации - явление наше внутреннее. Кому-то просто не нравится, что простые русские мужики, не участвовавшие в парадах на Красной площади, зачастую с небезукоризненным прошлым, могут побеждать врага. Но если мы вернёмся к истории России, то все войны всегда выигрывал не спецназ с акробатическими этюдами, а те самые русские мужики с железными яйцами.

Что касается Бахмута, то я знаю под Бахмутом каждый перекрёсток и не видел там никого, кроме ЧВК «Вагнер». Поэтому попрошу тех, кто хочет объективности в материалах о его взятии, использовать фразу «ЧВК «Вагнер» берёт Бахмут». Работа по Бахмуту - это наша высокая цель и высокая ответственность. Мы эту работу закончим. И сделаем это с честью.

Коли мы коснулись Бахмута, то есть важный момент, о котором необходимо сказать. Различные диванные аналитики обсуждают сроки взятия Бахмута. Так вот хочу кое-что прояснить. 5 августа подразделения ЧВК «Вагнер» пересекли черту Бахмута и вышли на улицу Патриса Лумумбы. Город, размером с Бахмут, где воюют две полноценные армии, воюют с обеих сторон по несколько десятков тысяч человек, никто не брал, начиная с 1945 года. Всё, что было после 45 года - это война «армии с туземцами или бандформированиями». К которым относится ИГ, чеченские сепаратисты, Талибан и так далее.

Чтобы избежать многочисленных жертв в черте городской застройки, неплохо бы город блокировать. Чем мы и занимаемся, отвоевывая всё новые и новые территории.

И самое главное. Бахмут сегодня - это место встречи двух войск. Как Куликово поле, Бородино и другие исторические примеры, где одна армия должна уничтожить другую. И, как мне кажется, мы с этим успешно справляемся. Ведь недаром говорится: «Лучше проиграть сражение, чем потерять армию». Мне кажется, для украинской армии это сейчас важнее.

А если вернуться к началу вашего вопроса о попытке дискредитации ЧВК «Вагнер», в том числе в российских СМИ, то охотников плюнуть в сторону сильных или крикнуть им вдогонку всегда было и будет предостаточно. Некогда обращать на это внимание. Есть одна цель - Слава российского оружия. Собаки лают - караван идёт. И если собакам нравится лаять, то пусть лают. Кстати, дискредитация ЧВК «Вагнер» не подпадает под закон о дискредитации российской армии».

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